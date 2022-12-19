Ответы Пригожина Евгения Викторовича

Думаю, что в ближайшее время Россия научится и будет расстреливать своих врагов. А за особые заслуги перед страной мне дадут это право , — Евгений Пригожин

ОТВЕТ:

Мы сообщили Евгению Викторовичу о приглашении и получили от него комментарий по телефону:

«Ввиду отсутствия времени и устойчивой связи, подробно отвечу на приглашение Л. Э. Слуцкого через некоторое время, но заранее хочу сообщить, что отношусь к нему с глубочайшим неуважением. Ранее длительно общался со Слуцким и знаю его исключительно с плохой стороны. Подробный ответ дам спустя некоторое время».

https://t.me/concordgroup_official/102

ЗАПРОС:

Добрый день, меня зовут Валентина Родионова, журналист информагенства Ридус. Просим прокомментировать информацию, прошедшую в телеграм-каналах: дезертиром, открывшим огонь по полицейским, оказался боец ЧВК «Вагнер».

38-летний Павел Николин был осужден в 2016 году за ограбление офисов микрозаймов. По информации «Базы», Николин отбывал срок в уфимской ИК-4. Оттуда его завербовали в ЧВК «Вагнер».

Вчера Николин напал на полицейских и открыл по ним стрельбу из пулемета Калашникова. Мужчина ранил одного сотрудника в таз, а затем скрылся. Его искали около суток и нашли в заброшенном здании.

ОТВЕТ:

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Данная информация не является публичной и носит закрытый оперативный характер. В случае если действительно Николин был бойцом ЧВК «Вагнер» и совершил правонарушение, то необходимо отдельно провести расследование, каким образом подобного рода инцидент, который должен находиться под грифом «совершенно секретно», попал в руки журналистам, а также каким образом этот человек пересек границу Российской Федерации.

В свою очередь оперативная группа ЧВК «Вагнер» проведет данное расследование и, в случае необходимости публичной огласки, сообщит о его результатах».

https://t.me/concordgroup_official/103

ЗАПРОС:

Здравствуйте!

Вопрос к Евгению Викторовичу:

В СМИ появилась фотография Павла Николина, который, согласно информации в сети, устроил 6 декабря стрельбу по силовикам в Новошахтинске Ростовской области.

Можете ли Вы подтвердить, что на этой фотографии действительно изображен боец ЧВК «Вагнер»?

ОТВЕТ:

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Я уже отвечал, что данная информация не может быть предоставлена в связи с тем, что не является публичной и носит закрытый оперативный характер, а также то, что оперативная группа ЧВК «Вагнер» проведет свое расследование.

Однако главный вопрос не в том, что какой-то человек, находясь в кромешном аду, впервые почти за год СВО по какой-то причине покинул зону боевых действий, не выдержав чудовищных кровопролитных боев. Возможно, он был ранен, получил тяжелую контузию, в результате чего сошел с ума или был дезориентирован – не понимал, где он находится. А в его замутненных кровью глазах полицейские казались солдатами противника, гномиками или космонавтами.

Главный вопрос совсем другой, как некий боец ЧВК «Вагнер» из числа бывших заключенных оказался с оружием в руках на территории РФ. Как он пересек границу? Либо границы нет и нужно нарисовать линию. Боец ли это ЧВК или, возможно, это представитель диверсионной группы ВСУ? И нет ли еще вокруг этого предполагаемого бойца ЧВК «Вагнер» тысячи солдат противника?

Следующий вопрос, каким образом эта информация стала предметом гласности и как в сети появились фотографии, сделанные, судя по всему, из полицейской машины. И если у полицейских есть время на фотографирование и слив информации журналистам, то почему бы им не пойти на передовую и вместо этого зэка погибнуть на поле боя с оружием в руках.

В стране 2 миллиона полицейских, на черта им вообще сдалась ЧВК «Вагнер». Возьмитесь, парни, за дело, сформируйте полицейские дивизии, идите на Бахмут и уничтожайте ВСУ. Я верю, вы это можете. Только телефоны свои дома оставьте, потому что времени делать селфи и сливать информацию в СМИ не будет.

Отдельное спасибо полицейским, задержавшим, как пишут СМИ, бойца ЧВК «Вагнер», как говорят, бойца ЧВК «Вагнер», как говорят, бежавшего из-под Бахмута и, как говорят, никого не трогавшего в Новошахтинске. Хочу порекомендовать этим замечательным парням фильм «Рэмбо. Первая кровь», где полковник Траутман очень хорошо объясняет, как ловить людей, покинувших поле боя с оружием:

«Что вы и спецслужбы предлагаете нам делать с этим вашим психом?

- Дайте ему уйти.

- Сделать что?

Пока. Разрядите ситуацию, забудьте о нем. Оставьте маленькую лазейку и позвольте ему ускользнуть. А потом объявите в национальный розыск. Через пару недель возьмете его где-нибудь в Сиэтле на какой-нибудь автомойке. Не будет никакой борьбы, и никто не пострадает».

И наконец, еще один вопрос: нужно ли провоцировать человека с пулеметом или лучше попросить его сначала сдать пулемет?».

https://t.me/concordgroup_official/104

Мы связались с Евгением Викторовичем. Вот его ответ на приглашение со стороны господина Слуцкого:

«Поскольку Слуцкий опубликовал приглашение на праздник ЛДПР то я, к сожалению, вынужден ответить также публично.

Первое, никаких обращений в адрес ЛДПР я за последнее длительное время не делал, кроме предложения всем депутатам всех партий пойти на фронт воевать. Поэтому те, кто воспользовался моим предложением, могут встретить меня на фронте, а не в Колонном Зале Дома Союзов.

Второе, ЧВК «Вагнер» ни от кого никогда не получала никакой помощи в виде амуниции, квадрокоптеров, средств военной защиты и любой другой. Это строжайше запрещено. Всю необходимую военно-техническую помощь ЧВК «Вагнер» получает в установленном порядке. Если кто-то из бойцов ЧВК «Вагнер» или людей, называющих себя сотрудниками ЧВК «Вагнер» безосновательно получал такую помощь, прошу немедленно сообщить мне. Мы будем разбираться самым строжайшим образом. Возможно, вы имеете дело с мошенниками.

Пользуясь случаем, ещё раз хочу повторить: ЧВК «Вагнер» ни в чем не нуждается. Хотите помочь СВО — направьте помощь добровольческим подразделением ДНР, ЛНР или ополченцам.

Третье, как я уже сказал в предыдущем заявлении, я отношусь к Слуцкому с неуважением. Неоднократно встречался с ним лично в прошлой жизни и не могу вспомнить его выдающихся организаторских, деловых качеств, а также примеров его порядочности.

Также я не помню примеров, когда Слуцкий помог мне или моим коллегам, будучи главой комитета Госдумы по международным делам. В том числе с освобождением Максима Шугалея из плена в ливийской тюрьме. Или помог во время обвинения ЧВК «Вагнер» в терроризме и при шумихе, связанной с вмешательством «Фабрики троллей» в американские выборы различных лет. Честно говоря, я к нему с этими вопросами, по-моему, не обращался, по той причине, что был не в курсе, что Слуцкий занимается ещё и международными делами, помимо тех шалостей, о которых писали СМИ.

В четвертых, всех членов ЛДПР я, безусловно, поздравляю с праздником. Особенно тех, кто сейчас на фронте. Хочу также сказать слова в знак уважения памяти Владимира Вольфовича Жириновского. Думаю, что сейчас не то время, когда нужно поднимать бокалы.

Пятое, не я начал этот разговор, но надеюсь, больше не буду получать приглашения на праздники. А на похороны я и так достаточно часто езжу.

Шестое. Постараюсь сформулировать деликатно: «Каким надо быть законченным, чтобы пригласить меня в Колонный Зал, зная, что я на 100% пошлю вас... к посольскому выходу».

https://t.me/concordgroup_official/106



Публикуем заявление Евгения Викторовича:

«Приехал на работу в офис. Узбек Умиджон, как обычно, с 5 утра скребёт всё вокруг. Умиджон пошёл скрести дальше, а город «остался в говне», как пел Сергей Шнуров.

Буду голосовать на губернаторских выборах за Умиджона. Ведь от него в Питере значительно больше пользы, чем от Беглова».

https://t.me/concordgroup_official/107

ОТВЕТ:

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Данная информация недостоверна. Желающих пройти подготовку приглашаю в Краснодарский край, куда еженедельно в 14 часов от администрации Курской области уходит автобус, везущий на обучение».

Обращайтесь по электронному адресу, который указан в рекламе (https://t.me/riafan_everywhere/14565): NarodnoeOpolchenieW@yandex.ru,

или по телефону: +7 (920) 721-18-13.

https://t.me/concordgroup_official/111

Пресс-служба компании «Конкорд» получила огромное количество писем от горожан, которые не могут достучаться до А.Д. Беглова.

На сегодняшний день к нам поступило более 5000 обращений, которые волнуют петербуржцев. Мы проанализировали и сгруппировали эти вопросы, а также выбрали флагманские по каждой теме. Все вопросы петербуржцев будут отправлены губернатору Беглову, а самые интересные опубликованы в издании «Невские новости».

https://t.me/concordgroup_official/112

10 декабря состоится прямая линия с А. Д. Бегловым. Публикуем вопрос Евгения Викторовича к губернатору Санкт-Петербурга:

«Товарищ Беглов, несколько раз вы говорили, что проводить реформы в городе вам мешают криминал и полукриминал. Так вы объясняли петербуржцам полное бездействие властей. Однако конкретных имён называть не стали. Прошел уже почти год с вашего последнего заявления, вышел из тюрьмы полностью оправданный Барабанщиков, Следственный комитет активно расследует нарушения Смольным требований законодательства об охране памятников архитектуры и постоянные преступления чиновников против граждан.

Александр Дмитриевич, скажите, кого все-таки вы тогда имели в виду? Побороли ли вы этот криминал и полукриминал или криминал и полукриминал поборол вас? И не подобрался ли этот криминал к городской администрации еще ближе, погрузив её в пучину коррупции?»

https://t.me/concordgroup_official/114



Уважаемый Евгений Викторович!

Вы часто критикуете губернатора Санкт-Петербурга за отсутствие управление в городе и многие горожане с Вами согласны.

Всем известно, что А. Д. Беглов редко находится в Петербурге. Возможно, именно из-за его частых отъездов многие проблемы города не решаются.

Можете ли Вы это прокомментировать?

ОТВЕТ:

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Вы знаете, губернатор – мудрейший человек. Пока он отсутствует, в Санкт-Петербурге происходит саморегулирование городской среды, и горожане многие проблемы решают самостоятельно. Например, губернатор уезжает в командировку, а сотрудники Смольного не чистят город, тогда петербуржцы сами вынуждены идти вытряхивать урны или не мусорить. В этом и есть мудрость его управления.

Кстати, пока Беглов находился в Узбекистане, в городе было удивительно чисто. Все ломали голову, почему. И объяснение этому есть. Около своего офиса я неожиданно встретил дворника Умиджона. Он родом как раз из Узбекистана. И пока губернатор был на Родине Умиджона. Умиджон замещал Александра Дмитриевича на его Родине. Хотя вынужден оговориться, Родина Александра Дмитриевича – Баку.

Эти дни Умиджон прекрасно справлялся с управлением Санкт-Петербургом. Думаю, прекрасно справится с этим и дальше. Поскольку запрета на агитацию губернаторских выборов 2024 года, насколько мне известно, сейчас нет, пользуясь случаем, хочу сказать: «Голосуйте за Умиджона. Умиджон – будущий губернатор Санкт-Петербурга».

https://t.me/concordgroup_official/115

Руководителю «Группы Вагнера» Евгению Пригожину у которого самого есть звание Героя России, задали вопрос, касательно того, будет ли он или бойцы «Группы Вагнера», некоторые из которых также удостоены такого звания на торжестве в Кремле по случаю Дня Героев Отечества, которое, к слову, посетил и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

. Здравствуйте, Евгений Викторович!

Меня зовут Анастасия, редактор раздела «Общество», газета ВЕК.ру

Согласно данным из СМИ, у вас есть три звезды Героя: Российской Федерации, ЛНР и ДНР. Как пишут СМИ, в Кремле состоялось мероприятие, приуроченное к Дню Героев Отечества. Посетили ли Вы и/или награжденные сотрудники ЧВК «Вагнер» данное мероприятие?

ОТВЕТ:

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Нет. Я и мои парни работаем»

https://t.me/concordgroup_official/116

Публикуем комментарий пресс-службы:

У нас нет возможности получить ответ Евгения Викторовича в виду отсутствия с ним связи. Мы вышлем его комментарий по возможности завтра, 10 декабря.

https://t.me/concordgroup_official/119

На следующий день.

Нам удалось получить комментарий Евгения Викторовича:

«Позавчера я уже давал ответ на подобный вопрос. Не считаю необходимым тратить время на праздники в то время, когда в стране идёт война. Герои Отечества должны находиться на передовой, а не в теплых кабинетах».

https://t.me/concordgroup_official/120

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«К сожалению, пока я не получил ответы на эти 80 вопросов, но буду и дальше требовать, чтобы это произошло. Однако, по результатам «прямой линии» у нас есть четыре позитивных момента.

Первый позитив.

Губернатор ввел понятие «активный гражданин», после заданных мною вопросов, имея в виду меня. А значит, что и многие петербуржцы получили статус «активных граждан». Если раньше критики губернатора назывались «агентами Запада», то теперь, повторюсь, мы с вами «активные граждане». Я даже думаю, что необходимо ввести специальный почетный знак и премию «Активный гражданин».

Второй позитив.

На все вопросы, заданные Беглову на «прямую линию» петербуржцы все равно получат ответ, так как губернатор не ответил ни на один из заданных вопросов. Правильные честные ответы дадут наши специалисты, к сожалению у Александра Дмитриевича экспертов нет.

Третий позитив.

- Александр Дмитриевич многих очень порадовал этой «прямой линией». И даже повеселил.

Например, «прямая линия» была не прямой 😀

- Показали ее днем, а записана ночью 😀

- Александр Дмитриевич сказал, что трудился 2 часа, и это было на 51-й минуте. Видимо 69 минут забавных историй нам не показали 😀

- Мы узнали много новых терминов. Теперь мы знаем, что 89 – это цифра😀

- Открыты новые технологии. Нам рассказали про DDoS-атаку на ТВ-канал. Это первая DDoS-атака в мире на цифровой ТВ-сигнал 😀

-Нам добавили 20 минут, где губернатор вдруг резко изменился, а в окнах «голубого кабинета» посветлело 😀

Четвертый позитив.

Были очень тревожные моменты, но все закончилось хорошо. Многие помнят единственный момент, когда на телеканале «Санкт-Петербург» вот так же висела заставка. Произошло это во время путча, когда выступал Борис Гидаспов, первый секретарь Ленинградского обкома партии, вдруг эфир прервали почти на час, а потом появился Собчак. Не дай нам Бог такое пережить снова. У нас есть Гидаспов, извините, оговорился, есть Беглов, и пусть остается с нами навсегда. Собчака нам не нужно».

https://t.me/concordgroup_official/121

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