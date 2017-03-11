Они потрясающие! Самые красивые храмы в России

Русские церкви и соборы уникальны. Они веками возводились в соответствии с местными традициями и религиозными канонами. Конечно, сама храмовая архитектура пришла из Византии, но в России она приобрела собственный стиль.

Так, только русская православная церковь имеет так называемый купол-луковицу (конечно, она встречается и в других конфессиях, но гораздо реже). Это такой купол, который имеет выпуклую форму, в центре расширяется и заостряется к вершине. И именно силуэт церкви с такими куполами ассоциируется с Россией во многих других странах.

Кстати, количество куполов тоже имеет свое значение: так, например, 1 купол символизирует единого Господа, 3 купола — Святую Троицу, 13 куполов — Иисуса и 12 апостолов.

Российские храмы поражают своей красотой, оставляют трепетное ощущение и светлый отклик в душе даже у неверующего человека. Мы в TravelAsk решили рассказать о самых красивых и потрясающих храмах России.

№1: Собор Василия Блаженного, Москва

Собор Покрова Пресвятой Богородицы или Собор Василия Блаженного находится в самом центре Москвы — на Красной площади. Он считается не только самым красивым религиозным сооружением в России, но и в мире. Храм внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. И наверняка все знают его историю: мастера, которые возводили собор, были ослеплены по приказу Ивана Грозного, чтобы у них не было возможности создать еще одно подобное чудо.

№2: Смольный собор Воскресения Христова, Санкт-Петербург

Строительство этого архитектурного шедевра северной столицы продолжалось практически сто лет. Первоначально над проектом работал Растрелли. Смольный собор начали строить по указу императрицы Елизаветы, которая планировала встретить старость в монастыре при храме.

Но в итоге из-за длительных работ собор превратился в уникальное творение русской церковной архитектуры. Он гармонично вобрал в себя черты не только привычного елизаветинского барокко (именно в этом стиле работал архитектор), но и черты классицизма.

№3: Успенский кафедральный собор, Смоленск

На холме, в самом центре Смоленска, расположен этот величественный храм. Возвели Успенский кафедральный собор в честь победы над Речью Посполитой на месте, где стоял другой храм XII века, разрушенный в ходе военных действий. Строили его практически целый век. В процессе строительства проект неоднократно менялся, дополнялся и совершенствовался, а в результате сооружение вышло потрясающее.