Они потрясающие! Самые красивые храмы в России

Так, только русская православная церковь имеет так называемый купол-луковицу (конечно, она встречается и в других конфессиях, но гораздо реже). Это такой купол, который имеет выпуклую форму, в центре расширяется и заостряется к вершине. И именно силуэт церкви с такими куполами ассоциируется с Россией во многих других странах.
Кстати, количество куполов тоже имеет свое значение: так, например, 1 купол символизирует единого Господа, 3 купола — Святую Троицу, 13 куполов — Иисуса и 12 апостолов.
Российские храмы поражают своей красотой, оставляют трепетное ощущение и светлый отклик в душе даже у неверующего человека. Мы в TravelAsk решили рассказать о самых красивых и потрясающих храмах России.
№1: Собор Василия Блаженного, Москва
Собор Покрова Пресвятой Богородицы или Собор Василия Блаженного находится в самом центре Москвы — на Красной площади. Он считается не только самым красивым религиозным сооружением в России, но и в мире. Храм внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. И наверняка все знают его историю: мастера, которые возводили собор, были ослеплены по приказу Ивана Грозного, чтобы у них не было возможности создать еще одно подобное чудо.
№2: Смольный собор Воскресения Христова, Санкт-Петербург
Строительство этого архитектурного шедевра северной столицы продолжалось практически сто лет. Первоначально над проектом работал Растрелли. Смольный собор начали строить по указу императрицы Елизаветы, которая планировала встретить старость в монастыре при храме.
Но в итоге из-за длительных работ собор превратился в уникальное творение русской церковной архитектуры. Он гармонично вобрал в себя черты не только привычного елизаветинского барокко (именно в этом стиле работал архитектор), но и черты классицизма.
№3: Успенский кафедральный собор, Смоленск
На холме, в самом центре Смоленска, расположен этот величественный храм. Возвели Успенский кафедральный собор в честь победы над Речью Посполитой на месте, где стоял другой храм XII века, разрушенный в ходе военных действий. Строили его практически целый век. В процессе строительства проект неоднократно менялся, дополнялся и совершенствовался, а в результате сооружение вышло потрясающее.
№4: Успенский кафедральный собор, Омск
Успенский собор — одна из главных достопримечательностей Омска. А еще это показатель силы духа и веры жителей Омска. Дело в том, что в его строительстве принимали участие местные жители: построили храм в конце XIX века на деньги горожан.
Однако в советское время его разобрали по приказу правительства, со временем организовав на его месте парк. Спустя 70 лет храм восстановили. На восстановление собирали деньги всем миром, и за 2 года жители пожертвовали на работы несколько десятков миллионов рублей.
№5: Казанский собор, Санкт-Петербург
При строительстве Казанского собора был взят за основу собор Святого Петра в Риме. Фасад выполнен в стиле ампир, и его дополняет впечатляющий полукруглый ряд из 96 колонн, высота которых составляет 13 метров.
На площади перед собором очень часто проходили политические и общественные демонстрации, это одна из важных достопримечательностей Санкт-Петербурга, так что храм стал не только религиозной святыней, но и одним из символов города.
№6: Церковь Воскресения Христова (Форосский храм), Крым
Этот храм возвышается на 412 метров над уровнем моря. Воздвиг его на Красной скале местный купец Александр Кузнецов в честь спасения царской семьи. Дело в том, что в 1888 году потерпел крушение поезд, в котором ехал Александр II с детьми и супругой. Они чудом уцелели.
Церковь отлично заметна с моря и уже на протяжении многих лет служит морякам в качестве маяка, указывая дорогу во время туманов и штормов.
№7: Церковь Преображения Господня, остров Кижи
Эта церковь известна на весь мир. Находится она на острове Кижи в Онежском озере. Это поражающее воображение сооружение создано полностью из дерева и… без единого гвоздя. Построил церковь местный плотник по имени Нестор в начале XVIII века. Он использовал только топор, а когда завершил строительство, то выбросил свое орудие в озеро, чтобы никто не смог повторить его чудесную работу.
№8: Никольский морской собор, Санкт-Петербург
Это еще один шедевр елизаветинского барокко. Построили собор по прошению князя Галицына в XVIII веке. Морское ведомство выделило на строительство деньги: храм был построен «в воздаяние достойной памяти славных дел флота Российского».
№9: Свято-Троицкая Сергиева лавра, Сергиев Посад
У этого храма богатая история: строили Свято-Троицкую Сергиеву лавру на протяжении нескольких веков. Здесь больше пятидесяти зданий, которые воздвигли в период с XIV по XIX век. Первым игуменом храма был Сергий Радонежский.
Лавра выдержала татаро-монгольское нашествие, устояла во время осады польско-литовских интервентов, а в советский период ее вообще превратили в историко-архитектурный музей. После распада СССР Троице-Сергиева лавра вернула себе свой статус. Сейчас тут, как и в давние времена, находится крупнейший в России мужской монастырь.
№10: Храм Христа Спасителя, Москва
Храм Христа Спасителя изначально планировали построить на Воробьевых горах, более того, его даже начали тут возводить. Однако из-за плохого руководства стройку приостановили. В дальнейшем вдохнул новую жизнь в церковь Николай I, выбрав другое место и архитектурный стиль. В советское время Храм Христа Спасителя полностью разрушили, но в 1990-е годы его восстановили.
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