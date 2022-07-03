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Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10

И даже небо за насНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10Летает на уровне антены. Практически ходит по головам.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10152-мм САУ 2С5 «Гиацинт» ВС России и её операторНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10Лица войныНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10Vсё будет хорошо!Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10Vсё будет хорошо! СаперыНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10Надпись, говорящая за себя.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10Z-ДонбассНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10Z-ДонбассНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10Авдеевка взята в полукольцо, армия ДНР вышла на ключевую дорогу — эксклюзивные кадры с передовойНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10Артиллерийские взрывы в районе реки Северский Донец и н.п. Богородичное Донецкой областиНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10Артиллеристы под Попасной дают огня из гаубицы Д-20 152 мм.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10Артиллеристы под Попасной дают огня из гаубицы Д-20 152 мм.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10Артиллеристы под Попасной дают огня из гаубицы Д-20 152 мм.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10Артиллеристы под Попасной дают огня из гаубицы Д-20 152 мм.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10Артиллеристы под Попасной дают огня из гаубицы Д-20 152 мм.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10Артиллеристы под Попасной дают огня из гаубицы Д-20 152 мм.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10Артиллеристы под Попасной дают огня из гаубицы Д-20 152 мм.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10Артиллеристы под Попасной дают огня из гаубицы Д-20 152 мм.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10Артиллеристы под Попасной дают огня из гаубицы Д-20 152 мм.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10Артиллерия ДНР работает по вражеским позициям в ходе боев за Авдеевку.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10Артиллерия ДНР работает по вражеским позициям в ходе боев за Авдеевку.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10Артиллерия ДНР работает по вражеским позициям в ходе боев за Авдеевку.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10Артиллерия ДНР работает по вражеским позициям в ходе боев за Авдеевку.

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Дети войны Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10"Мы вырастем, станем военными и накажем их. Нам для победы нужны хорошие танки и пистолеты", — рассуждают Саша и Макс, Ненависть к нацизму у этих мальцов в крови с самого детства.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10Вот так спят дети в Горловке (ДНР)  уже 8 лет!Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10ДНР выполнит международные обязательства перед иностранными партнёрами, прежде всего 🇬🇧 Великобританией.
Британские наёмники будут расстреляны из британского оружия, британскими патронами.
Счёт за пули пришлют их британских родственникам.
Но оплатить можно будет, только открыв рублевый счёт в Газпромбанке.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10Очередные на подходе.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10В плену выглядят не "глянцево".Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10Американский наемник с карабином М4А1 на Украине. Долго ли будет таким самодовольным?

 

А вот без них никакНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10Кот ВикингНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10Прибился сам. Выбрал хозяев.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10А ребята и не против.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10

ГРАЧИ ПРОЛЕТЕЛИ! 

Я поднял голову на небо. 
Среди ярчяйшей синевы, 
Спасая Родину и землю, 
Летели под Луганск ГРАЧИ. 

Летели бить по вражьим стаям 
И чистить мир от забытья, 
В котором, летопись меняя, 
Оскалилась нацистская страна. 

Махнул украдкой им в догонку -
Родные, возвращайтесь к нам! 
К своим молящимся и ждущим
Детям, женам, матерям!Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10Грачи из эскадрильи V за работойНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10Грачи из эскадрильи V за работойНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10Грачи из эскадрильи V за работойНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10Грачи из эскадрильи V за работойНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10Грачи из эскадрильи V за работойНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10Грачи из эскадрильи V за работойНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10Наглядная демонстрация живучести штурмовика Су-25, получившего попадание ракеты ПЗРК.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10Наглядная демонстрация живучести штурмовика Су-25, получившего попадание ракеты ПЗРК.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10Наглядная демонстрация живучести штурмовика Су-25, получившего попадание ракеты ПЗРК.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10Наглядная демонстрация живучести штурмовика Су-25, получившего попадание ракеты ПЗРК.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10А этот уходил из под атаки прямо по кромке деревьев. Боекомплект ушел по противнику весь, без остатка.Вот и представьте себе высоту полета! Практически распластавшись по земле.

Немного об артистах. "Лучший Шерлок Холмс", народный артист РСФСР Василий Ливанов — о Спецоперации на Украине:

"Как же я мог не поддержать эту Спецоперацию? Я же русский человек. Вы, наверное, не знаете, что такое фашизм. А я видел его своими глазами. Я хочу пожелать россиянам победы, а украинцам – осознать, что с ними происходит, и остаться целыми и невредимыми. Мы поддерживаем не кровопролитие, а тот результат, к которому стремится наш президент и армия, выполняющая его задачи: это устранение фашизма на Украине, превращение ее в нейтральное государство.
 Все должно закончиться денацификацией и демилитаризацией. Чем быстрее украинские власти согласятся на эти условия, тем быстрее остановятся военные действия. Хотя для меня удивительно, как мы еще ведем с ними переговоры".Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10Когда артист — по-настоящему народный

Российские артисты приехали в ДНР, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях в рамках фестиваля "Дни России в Донбассе". Григорий Лепс, Дмитрий Дюжев, Александр Маршал, Дмитрий Певцов, Денис Майданов и другие выступят в нескольких городах республики.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10Машков в Луганске.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10Закат на Балтике в цветах российского флага

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