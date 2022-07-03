Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10

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Дети войны "Мы вырастем, станем военными и накажем их. Нам для победы нужны хорошие танки и пистолеты", — рассуждают Саша и Макс, Ненависть к нацизму у этих мальцов в крови с самого детства. Вот так спят дети в Горловке (ДНР) уже 8 лет! ДНР выполнит международные обязательства перед иностранными партнёрами, прежде всего 🇬🇧 Великобританией.

Британские наёмники будут расстреляны из британского оружия, британскими патронами.

Счёт за пули пришлют их британских родственникам.

Но оплатить можно будет, только открыв рублевый счёт в Газпромбанке. Очередные на подходе. В плену выглядят не "глянцево". Американский наемник с карабином М4А1 на Украине. Долго ли будет таким самодовольным?

А вот без них никак Кот Викинг Прибился сам. Выбрал хозяев. А ребята и не против.

ГРАЧИ ПРОЛЕТЕЛИ!

Я поднял голову на небо.

Среди ярчяйшей синевы,

Спасая Родину и землю,

Летели под Луганск ГРАЧИ.

Летели бить по вражьим стаям

И чистить мир от забытья,

В котором, летопись меняя,

Оскалилась нацистская страна.

Махнул украдкой им в догонку -

Родные, возвращайтесь к нам!

К своим молящимся и ждущим

Детям, женам, матерям! Грачи из эскадрильи V за работой Грачи из эскадрильи V за работой Грачи из эскадрильи V за работой Грачи из эскадрильи V за работой Грачи из эскадрильи V за работой Грачи из эскадрильи V за работой Наглядная демонстрация живучести штурмовика Су-25, получившего попадание ракеты ПЗРК. Наглядная демонстрация живучести штурмовика Су-25, получившего попадание ракеты ПЗРК. Наглядная демонстрация живучести штурмовика Су-25, получившего попадание ракеты ПЗРК. Наглядная демонстрация живучести штурмовика Су-25, получившего попадание ракеты ПЗРК. А этот уходил из под атаки прямо по кромке деревьев. Боекомплект ушел по противнику весь, без остатка.Вот и представьте себе высоту полета! Практически распластавшись по земле.

Немного об артистах. "Лучший Шерлок Холмс", народный артист РСФСР Василий Ливанов — о Спецоперации на Украине:

"Как же я мог не поддержать эту Спецоперацию? Я же русский человек. Вы, наверное, не знаете, что такое фашизм. А я видел его своими глазами. Я хочу пожелать россиянам победы, а украинцам – осознать, что с ними происходит, и остаться целыми и невредимыми. Мы поддерживаем не кровопролитие, а тот результат, к которому стремится наш президент и армия, выполняющая его задачи: это устранение фашизма на Украине, превращение ее в нейтральное государство.

Все должно закончиться денацификацией и демилитаризацией. Чем быстрее украинские власти согласятся на эти условия, тем быстрее остановятся военные действия. Хотя для меня удивительно, как мы еще ведем с ними переговоры". Когда артист — по-настоящему народный

Российские артисты приехали в ДНР, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях в рамках фестиваля "Дни России в Донбассе". Григорий Лепс, Дмитрий Дюжев, Александр Маршал, Дмитрий Певцов, Денис Майданов и другие выступят в нескольких городах республики. Машков в Луганске. Закат на Балтике в цветах российского флага