Мы из Советского Союза

13 525 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим Лебедев
    Многие, в мире были в восхищении и уважали Кубу за смелость и стойкость. Не только в нашей стране...27 апреля 1963 го...
  • Адольф Пешков
    Два главных преступления Никиты были очень сильным ударом для СССР: 1. Ликвидация частного подворья и садов. 2. Сокра...Г.Сидоров о тёмно...
  • Астон Мартин
    классРабота российской...

5 книг, которые были написаны по указанию «вождя народов»

Личный заказ товарища Сталина: 5 книг, которые были написаны по указанию «вождя народов»
Произведения, написанные советскими авторами в период становления и расцвета СССР, сегодня довольно тяжело воспринимаются читателями. Кто-то из литераторов верил в коммунистические идеи, а кому-то пришлось писать, втискивая в произведения громкие лозунги, чтобы строгая цензура допустила произведение в печать. Однако были книги, которые писались по личному указанию Иосифа Сталина. При этом из-под пера талантливых авторов часто выходили сильные произведения.

Михаил Шолохов, «Поднятая целина»

Михаил Шолохов, «Поднятая целина». / Фото: www.buk-va.ru
Михаил Шолохов, «Поднятая целина». 

Прямых подтверждений о том, что «Поднятая целина» написана по заказу советской власти, нет. Однако многие исследователи творчества Михаила Шолохова сходятся во мнении о том, что роман писался по личной просьбе Иосифа Сталина. Сам автор сообщал: произведение создавалось на подъёме и по горячим следам проходившей коллективизации.
Михаил Шолохов. / Фото: www.visualrian.ru
Михаил Шолохов. 
Михаил Шолохов к моменту написания «Поднятой целины» уже успел выпустить свое эпохальное произведение «Тихий Дон», вызвавшее множество споров по поводу авторства. Разбирательство проводилось по личному указанию Иосифа Виссарионовича и не оставило сомнений в принадлежности романа перу Шолохова.
Возможно, именно после этого и началось сотрудничество писателя с руководителем страны.

Михаил Шолохов. / Фото: www.24smi.org
Михаил Шолохов. 

Михаил Шолохов, приступив к написанию «Поднятой целины», находился на подъёме и первую часть закончил в рекордные сроки. Однако вторая часть пошла очень тяжело. В это время уже были видны последствия коллективизации. Михаил Шолохов неоднократно писал Сталину о бедственном положении простых людей, которые умирали от голода. Несмотря на то, что на юг России послали дополнительное продовольствие, ситуацию это не спасло. Вторая часть романа была уже почти готова, когда в 1942 году во время бомбардировки станицы Вёшенской, рукопись была утрачена. Восстанавливал Михаил Шолохов её ещё несколько лет. В результате вторая часть романа вышла уже в 1959 году.

Орест Мальцев, «Югославская трагедия»

Орест Мальцев, «Югославская трагедия». / Фото: www.blogspot.com
Орест Мальцев, «Югославская трагедия». 
Орест Мальцев. / Фото: www.visualrian.ru
Орест Мальцев.
В конце 1940-х годов наметились серьёзные проблемы у руководства СССР с Югославией. Нежелание дружественной страны подчиняться власти Сталина повлекло за собой необходимость дискредитации югославского правительства. Наряду с политическими методами были использованы и литературные: Орест Мальцев должен был написать роман о югославских партизанах, которые находились во время войны под командованием Броза Тито.

Писателю было необходимо описать деятельность партизан в нелицеприятном свете. Орест Мальцев с задачей справился, его книга была удостоена Сталинской премии. А затем весь тираж был срочно изъят из продажи. Объяснялось это просто: руководители двух стран нашли общий язык и надобность в книге попросту отпала.

Павел Бажов, «Малахитовая шкатулка»

Павел Бажов, «Малахитовая шкатулка». / Фото: www.sovcom.ru
Павел Бажов, «Малахитовая шкатулка». 

Когда в начале 1930-х годов поступило «руководящее указание партии» о сборе уральского пролетарско-колхозного фольклора, вдруг выяснилось, что устное народное творчество рабоче-крестьянский пласт не охватывает. Однако не выполнить приказ было совершенно невозможно. Тогда Павел Бажов стал писать сказы сам, утверждая при этом, что слышал их в детстве и теперь просто восстановил. Однако впоследствии оказалось, что все сказы были написаны автором. Это ни в коей мере не умаляет достоинств произведения Павла Бажова.
Павел Бажов. / Фото: www.24smi.org
Павел Бажов.

Сказы получились очень колоритными, по-настоящему интересными и поучительными. Многие поверили в то, что эти истории записаны с чьих-то слов. Сказы переводились на множество языков и издавались многотысячными тиражами. При этом в 1943 году автор был удостоен Сталинской премии, а сборник сказов стал основой для постановки художественных и мультипликационных фильмов.

Константин Симонов, «Чужая тень»

Константин Симонов. / Фото: www.mycdn.meКонстантин Симонов.

Из-под пера Константина Симонова выходило множество произведений, при этом приверженность линии партии и правительства в них всегда чётко прослеживалась. Книги Симонова никогда не вызывали нареканий со стороны цензоров, да он и сам принимал активное участие в продвижении идеалов светлого коммунистического будущего.
Константин Симонов. / Фото: www.selcdn.ru
Константин Симонов. 

Однако пьеса «Чужая тень» занимает совершенно особенное место в творчестве писателя. Произведение о разработке нового лекарства, которое может быть использовано в качестве бактериологического оружия, писалось практически в соавторстве с Иосифом Сталиным. Черновики посылались лично вождю, он вносил свои правки и коррективы. Даже финал пьесы Константин Симонов изменил по указанию Сталина. Старание писателя было вознаграждено сполна: он получил за «Чужую тень» очередную, шестую по счёту Сталинскую премию.

Алексей Толстой, «Пётр Первый»

Алексей Толстой, «Пётр Первый». / Фото: www.bibliobel.ru
Алексей Толстой, «Пётр Первый». 

Писатель задумал своё произведение ещё до Октябрьской революции, однако процесс подготовки мог длиться ещё очень много лет, если бы не личное указание Сталина приступить к работе над романом.
Алексей Толстой. / Фото: www.fishki.net
Алексей Толстой. 

Иосифу Виссарионовичу нужен был исторический герой, чьи действия при жизни далеко не всегда встречали понимание и одобрение народа, как и действия самого отца народов, но принесли свои дивиденды в будущем. На эту роль лучше всего подходил Пётр Первый. В то же время уже было известно о том, что Алексей Толстой давно собирает материал о царе-реформаторе.

Роман выходил частями на протяжении 16 лет, был удостоен Сталинской премии, а вот закончить его автор так и не успел, скончавшись от онкологического заболевания.

P.s. А вот Леонид Ильич Брежнев решил сам стать литератором. Трилогию Генерального секретаря ЦК КПСС издавали такими тиражами, что не снилось даже самым популярным современным изданиям.5 книг, которые были написаны по указанию «вождя народов»Книги «Малая земля», «Целина» и «Возрождение» можно было найти в любой библиотеке не только Советского Союза, но и дружественных социалистических стран. Леонид Брежнев за свой литературный труд получил Ленинскую премию. 
советское искусствоСветлана Митленко
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета «Солидарность»

Кто идет в законодательную власть от профсоюзов

Читать
1
Голикова назвала дату достижения коллективного иммунитета
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета «Солидарность»

Голикова назвала дату достижения коллективного иммунитета

4
Как ваш бизнес может улучшиться с помощью отслеживания транспортных средств
Материал, выбранный редакторами Миртесенvtop21.ru

Как ваш бизнес может улучшиться с помощью отслеживания транспортных средств

Минсельхоз Крыма планирует сотрудничество с Роскосмосом
Материал, выбранный редакторами МиртесенУдалён

Минсельхоз Крыма планирует сотрудничество с Роскосмосом

Дело Эпштейна живет: западные паразитические элиты попались на педофилии
Материал, выбранный редакторами МиртесенМнения и аналитика

Дело Эпштейна живет: западные паразитические элиты попались на педофилии

Кулеба назвал “красной линией” переговоры с лидерами ЛДНР
Материал, выбранный редакторами МиртесенNewzfeed

Кулеба назвал “красной линией” переговоры с лидерами ЛДНР

Киев не собирается разговаривать с “марионетками” Украинская сторона ни в коем случае не станет вести диалог с лидерами ЛНР и ДНР. Соотве...
Байден отказался обнулить дипскандал между Россией и США – Лавров
Материал, выбранный редакторами МиртесенNewzfeed

Байден отказался обнулить дипскандал между Россией и США – Лавров

Дипломат указал на “позорный факт” об обиженной на Россию Восточной Европе
Материал, выбранный редакторами МиртесенNewzfeed

Дипломат указал на “позорный факт” об обиженной на Россию Восточной Европе

Немцы одобрили выпад Чехии против России
Материал, выбранный редакторами МиртесенNewzfeed

Немцы одобрили выпад Чехии против России

Зеленый квадрат Зеленского: украинские СМИ лишили президента лица
Материал, выбранный редакторами МиртесенNewzfeed

Зеленый квадрат Зеленского: украинские СМИ лишили президента лица

«Единая Россия» проведет Диктант Победы 29 апреля
Материал, выбранный редакторами МиртесенBel.ru

«Единая Россия» проведет Диктант Победы 29 апреля

Юная художница из Петербурга представила новую 3D-картину
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости России

Юная художница из Петербурга представила новую 3D-картину

Петербургская художница, расписавшая часовню в Ленобласти, показала свою новую 3D-работу — картину "Сестры". Ее мотив навеян Пасхой. В но...
Структуры ФБК массово лишаются соратников Алексея Навального
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Структуры ФБК массово лишаются соратников Алексея Навального

Послов стран Прибалтики и Словакии вызвали в МИД России
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖурнал «Профиль»

Послов стран Прибалтики и Словакии вызвали в МИД России

«Будем скоро в лаптях ходить»: работа «Фортуны» и «Черского» над «СП-2» повергла украинцев в истерику
Материал, выбранный редакторами Миртесен Politpuzzle.ru

«Будем скоро в лаптях ходить»: работа «Фортуны» и «Черского» над «СП-2» повергла украинцев в истерику

Евгений Нифантьев: Волонтерство откроет студентам дверь в общественную жизнь России
Материал, выбранный редакторами МиртесенMetro новости

Евгений Нифантьев: Волонтерство откроет студентам дверь в общественную жизнь России

Певица Ева Польна уклончиво ответила на вопрос о своей ориентации
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Певица Ева Польна уклончиво ответила на вопрос о своей ориентации

Вашингтон эвакуирует американских дипломатов из Афганистана
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Вашингтон эвакуирует американских дипломатов из Афганистана

Вашингтон, 27 апреля. Вашингтон эвакуирует сотрудников американского посольства из Афганистана. Об этом сообщил Государственный департаме...
Баранец объяснил браваду украинских политиков из-за отвода ВС РФ из Крыма
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Баранец объяснил браваду украинских политиков из-за отвода ВС РФ из Крыма

Житель Пензы погиб после падения из окна многоэтажки
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Житель Пензы погиб после падения из окна многоэтажки

Пункт вакцинации от коронавируса появился на территории монастыря в Белгороде
Материал, выбранный редакторами МиртесенRusNewsToday24

Пункт вакцинации от коронавируса появился на территории монастыря в Белгороде

Автомобиль-беспилотник стал участником массового ДТП в Москве
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Автомобиль-беспилотник стал участником массового ДТП в Москве

«Десант доброты» поможет детям Ульяновской области
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

«Десант доброты» поможет детям Ульяновской области

В МИД РФ вызвали послов стран Прибалтики и Словакии
Материал, выбранный редакторами МиртесенАиФ.ru | Объясняем, что происходит

В МИД РФ вызвали послов стран Прибалтики и Словакии

Дипломаты из Словакии и прибалтийских стран вызваны в МИД России
Материал, выбранный редакторами МиртесенПОЛИТРОССИЯ

Дипломаты из Словакии и прибалтийских стран вызваны в МИД России

Послы Словакии и государств Прибалтики вызваны в МИД РФ
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитика Сегодня

Послы Словакии и государств Прибалтики вызваны в МИД РФ

МИД Испании подтвердил данные о гибели двух журналистов в Буркина-Фасо
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитический эксперт рунета

МИД Испании подтвердил данные о гибели двух журналистов в Буркина-Фасо

В России хотят создать игры под брендом "Петров и Боширов"
Материал, выбранный редакторами МиртесенРЕН ТВ Новости

В России хотят создать игры под брендом "Петров и Боширов"

Во Львове потребовали официально приравнять нацистов СС «Галичина» к боевикам ВСУ
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Во Львове потребовали официально приравнять нацистов СС «Галичина» к боевикам ВСУ

Патриотическая акция «Диктант Победы» назначена на 29 апреля
Материал, выбранный редакторами Миртесен56orb

Патриотическая акция «Диктант Победы» назначена на 29 апреля

Новак рассказал о проекте бесплатной газификации частных домов в России
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Новак рассказал о проекте бесплатной газификации частных домов в России

Госдеп сокращает дипломатическое присутствие в Афганистане
Материал, выбранный редакторами МиртесенNews Front - Новостной Фронт

Госдеп сокращает дипломатическое присутствие в Афганистане

Летчик-ас Валентин Привалов
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖеЖ

Летчик-ас Валентин Привалов

Имитационные кластеры
Материал, выбранный редакторами МиртесенПодробно о главном

Имитационные кластеры

Захарова: Украинские журналисты и спецслужбы действуют заодно
Материал, выбранный редакторами Миртесенluga1news

Захарова: Украинские журналисты и спецслужбы действуют заодно

Картина дня

наверх