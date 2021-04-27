5 книг, которые были написаны по указанию «вождя народов»

Прямых подтверждений о том, что «Поднятая целина» написана по заказу советской власти, нет. Однако многие исследователи творчества Михаила Шолохова сходятся во мнении о том, что роман писался по личной просьбе Иосифа Сталина. Сам автор сообщал: произведение создавалось на подъёме и по горячим следам проходившей коллективизации.Михаил Шолохов к моменту написания «Поднятой целины» уже успел выпустить свое эпохальное произведение «Тихий Дон», вызвавшее множество споров по поводу авторства. Разбирательство проводилось по личному указанию Иосифа Виссарионовича и не оставило сомнений в принадлежности романа перу Шолохова.Возможно, именно после этого и началось сотрудничество писателя с руководителем страны.Михаил Шолохов, приступив к написанию «Поднятой целины», находился на подъёме и первую часть закончил в рекордные сроки. Однако вторая часть пошла очень тяжело. В это время уже были видны последствия коллективизации. Михаил Шолохов неоднократно писал Сталину о бедственном положении простых людей, которые умирали от голода. Несмотря на то, что на юг России послали дополнительное продовольствие, ситуацию это не спасло. Вторая часть романа была уже почти готова, когда в 1942 году во время бомбардировки станицы Вёшенской, рукопись была утрачена. Восстанавливал Михаил Шолохов её ещё несколько лет. В результате вторая часть романа вышла уже в 1959 году.

Орест Мальцев.

В конце 1940-х годов наметились серьёзные проблемы у руководства СССР с Югославией. Нежелание дружественной страны подчиняться власти Сталина повлекло за собой необходимость дискредитации югославского правительства. Наряду с политическими методами были использованы и литературные: Орест Мальцев должен был написать роман о югославских партизанах, которые находились во время войны под командованием Броза Тито.

Павел Бажов, «Малахитовая шкатулка»

Павел Бажов, «Малахитовая шкатулка».

Павел Бажов.

Константин Симонов, «Чужая тень»

Константин Симонов. Константин Симонов.

Константин Симонов.

Алексей Толстой, «Пётр Первый»

Алексей Толстой, «Пётр Первый».

Алексей Толстой.

Писателю было необходимо описать деятельность партизан в нелицеприятном свете. Орест Мальцев с задачей справился, его книга была удостоена Сталинской премии. А затем весь тираж был срочно изъят из продажи. Объяснялось это просто: руководители двух стран нашли общий язык и надобность в книге попросту отпала.Когда в начале 1930-х годов поступило «руководящее указание партии» о сборе уральского пролетарско-колхозного фольклора, вдруг выяснилось, что устное народное творчество рабоче-крестьянский пласт не охватывает. Однако не выполнить приказ было совершенно невозможно. Тогда Павел Бажов стал писать сказы сам, утверждая при этом, что слышал их в детстве и теперь просто восстановил. Однако впоследствии оказалось, что все сказы были написаны автором. Это ни в коей мере не умаляет достоинств произведения Павла Бажова.Сказы получились очень колоритными, по-настоящему интересными и поучительными. Многие поверили в то, что эти истории записаны с чьих-то слов. Сказы переводились на множество языков и издавались многотысячными тиражами. При этом в 1943 году автор был удостоен Сталинской премии, а сборник сказов стал основой для постановки художественных и мультипликационных фильмов.Из-под пера Константина Симонова выходило множество произведений, при этом приверженность линии партии и правительства в них всегда чётко прослеживалась. Книги Симонова никогда не вызывали нареканий со стороны цензоров, да он и сам принимал активное участие в продвижении идеалов светлого коммунистического будущего.Однако пьеса «Чужая тень» занимает совершенно особенное место в творчестве писателя. Произведение о разработке нового лекарства, которое может быть использовано в качестве бактериологического оружия, писалось практически в соавторстве с Иосифом Сталиным. Черновики посылались лично вождю, он вносил свои правки и коррективы. Даже финал пьесы Константин Симонов изменил по указанию Сталина. Старание писателя было вознаграждено сполна: он получил за «Чужую тень» очередную, шестую по счёту Сталинскую премию.Писатель задумал своё произведение ещё до Октябрьской революции, однако процесс подготовки мог длиться ещё очень много лет, если бы не личное указание Сталина приступить к работе над романом.Иосифу Виссарионовичу нужен был исторический герой, чьи действия при жизни далеко не всегда встречали понимание и одобрение народа, как и действия самого отца народов, но принесли свои дивиденды в будущем. На эту роль лучше всего подходил Пётр Первый. В то же время уже было известно о том, что Алексей Толстой давно собирает материал о царе-реформаторе.Роман выходил частями на протяжении 16 лет, был удостоен Сталинской премии, а вот закончить его автор так и не успел, скончавшись от онкологического заболевания.P.s. А вот Леонид Ильич Брежнев решил сам стать литератором. Трилогию Генерального секретаря ЦК КПСС издавали такими тиражами, что не снилось даже самым популярным современным изданиям.Книги «Малая земля», «Целина» и «Возрождение» можно было найти в любой библиотеке не только Советского Союза, но и дружественных социалистических стран. Леонид Брежнев за свой литературный труд получил Ленинскую премию.