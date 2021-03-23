Красоты России. Острова Уруп и Итуруп

После острова Симушира и Братьев Чирпоев мы посетим остров Уруп.

Всё южнее и южнее, всё теплее и теплее, уже даже крамольные мысли подступают о купании в местных уже не стольк студёных водах.. Но это будет чуть позже, а пока про следующий остров - это Уруп, что на языке ранее населявших Курилы айнов означает "лосось". Охотно верю, остров длинный и не слишком широкий - как рыба, как лосось. Но это означает, что айны в те времена умели карты рисовать? Как иначе не видя другого берега понять, что остров узкий? Или они сначала на местные вулканы забрались, оттуда всё и разглядели?

Или же всё проще. Поскольку острова севернее аж до Парамушира все небольших размеров, то достойных нереста рек там практически нет. А острова южнее, видимо, слишком тёплые для этой северной рыбы. А здесь и речки есть, и лососёвые к ним с уважением относятся. Был, видел, ловил. Нет на этом острове ни особой красоты вулканов, ни прочих примечательных мест. Есть где-то небольшие вулканические гроты на побережье, со скал горячий источник бьёт, да вот такие столбы (чисто вулканическая история) торчат и вычурную арку на северно-западном побережье зачем-то построили. Суровые курильские пейзажи... О! Касатки... Наверняка на лосося охотятся.

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На что ещё можно охотиться у острова с названием "Лосось" Нет, конечно же, их лучше с дрона фоткать... как наши американские гости. Вот это были фотки - закачаешься! Вечерело, на остров ложился туман... Значит, пора двигать ещё дальше! А следующий - Итуруп, что на старом языке айнов должно обозначать что-то рыбное... Так и есть, это по-айнски "медуза". Хмм... большого количества медуз я здесь не заметил. Но рельеф острова с далеко выступающими мысами... наверное, да, чем-то похоже на щупальца медуз. А также остров примечателен установленным здесь вулканом Атсонупури. А также совершенно роскошными горячими источниками.

Это горячая речка, которая течёт по склонам вулкана Баранского. Примерно вот так течёт, местами собираясь в горячие естественные и искусственные бассейны, а иногда просто водопадит с высоты в несколько метров. Горячих источников много где есть, но чтобы вот так... Чтобы аж горячие водопады!.. Речка вытекает из котлов чуть выше по склону. Тут вода просто кипяток, можно сварить что-нибудь. А купаются метров на 400 пониже. Ну, двигаем у купалке.. О! Сюрприз. Дорожку проложили, ступеньки бетонные... Идём вниз к источникам... А тут - ремонт по полной программе! Но на самом деле это не проблема. Во-первых, есть пара верхних горячих бассейнов. А в-главных, самое роскошное место с водопадами - они не здесь. Оно ниже, туда по лесенке... Ааааа... Обалдительное местечко! 42 однозначно! Красочно, томно, роскошно, хочется опять!!

Вернуться просто категорически обязательно. Только так. А вот и сам г-н Касперский. Кто хочет посмотреть большие фото по всему Камчатскому путешествию заходите сюда. Тут их много: https://www.flickr.com/photos/e_kaspersky/sets/7215764642046...

https://forum.kasperskyclub.ru/topic/63482-bolshoe-kurilskoe...

https://e-kaspersky.livejournal.com/175318.html