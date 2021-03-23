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Красоты России. Острова Уруп и Итуруп

После острова Симушира и Братьев Чирпоев мы посетим остров Уруп.

Всё южнее и южнее, всё теплее и теплее, уже даже крамольные мысли подступают о купании в местных уже не стольк студёных водах.. Но это будет чуть позже, а пока про следующий остров - это Уруп, что на языке ранее населявших Курилы айнов означает "лосось". Охотно верю, остров длинный и не слишком широкий - как рыба, как лосось. Но это означает, что айны в те времена умели карты рисовать? Как иначе не видя другого берега понять, что остров узкий? Или они сначала на местные вулканы забрались, оттуда всё и разглядели?

Или же всё проще. Поскольку острова севернее аж до Парамушира все небольших размеров, то достойных нереста рек там практически нет. А острова южнее, видимо, слишком тёплые для этой северной рыбы. А здесь и речки есть, и лососёвые к ним с уважением относятся. Был, видел, ловил.  Нет на этом острове ни особой красоты вулканов, ни прочих примечательных мест. Есть где-то небольшие вулканические гроты на побережье, со скал горячий источник бьёт, да вот такие столбы (чисто вулканическая история) торчат и вычурную арку на северно-западном побережье зачем-то построили.0DSC03283.jpg 1DSC03282.jpg DSC03278.jpg DSC03281.jpg DSC03288.jpgСуровые курильские пейзажи...DSC03289.jpgО! Касатки... Наверняка на лосося охотятся.

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На что ещё можно охотиться у острова с названием "Лосось" Красоты России. Острова Уруп и ИтурупDSC03293.jpgНет, конечно же, их лучше с дрона фоткать... как наши американские гости. Вот это были фотки - закачаешься!DSC03295.jpg DSC03298.jpgВечерело, на остров ложился туман... Значит, пора двигать ещё дальше!DSC03306.jpg DSC03312.jpgА следующий - Итуруп, что на старом языке айнов должно обозначать что-то рыбное... Так и есть, это по-айнски "медуза". Хмм... большого количества медуз я здесь не заметил. Но рельеф острова с далеко выступающими мысами... наверное, да, чем-то похоже на щупальца медуз. А также остров примечателен установленным здесь вулканом Атсонупури. А также совершенно роскошными горячими источниками.  

 

Это горячая речка, которая течёт по склонам вулкана Баранского. Примерно вот так течёт, местами собираясь в горячие естественные и искусственные бассейны, а иногда просто водопадит с высоты в несколько метров. Горячих источников много где есть, но чтобы вот так... Чтобы аж горячие водопады!..0DSC04334.jpg DSC04328.jpg DSC04332.jpg DSC04335.jpgРечка вытекает из котлов чуть выше по склону. Тут вода просто кипяток, можно сварить что-нибудь. А купаются метров на 400 пониже.DSC04176.jpg DSC04181.jpg DSC04182.jpg DSC04189.jpgНу, двигаем у купалке.. О! Сюрприз. Дорожку проложили, ступеньки бетонные...DSC04191.jpgИдём вниз к источникам...DSC04194.jpg DSC04195.jpgА тут - ремонт по полной программе!DSC04198.jpgНо на самом деле это не проблема. Во-первых, есть пара верхних горячих бассейнов.0DSC04197.jpgА в-главных, самое роскошное место с водопадами - они не здесь. Оно ниже, туда по лесенке...1DSC04304.jpgАаааа...DSC04217.jpg DSC04227.jpg DSC04249.jpg DSC04293.jpgОбалдительное местечко! 42 однозначно! Красочно, томно, роскошно, хочется опять!!DSC04307.jpg Красоты России. Острова Уруп и ИтурупDSC04308.jpg Красоты России. Острова Уруп и ИтурупDSC04309.jpg

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DSC04330.jpg DSC04331.jpg DSC04339.jpgВернуться просто категорически обязательно. Только так.DSC04345.jpgА вот и сам г-н Касперский.Красоты России. Острова Уруп и ИтурупКрасоты России. Острова Уруп и ИтурупКто хочет посмотреть большие фото по всему Камчатскому путешествию заходите сюда. Тут их много: https://www.flickr.com/photos/e_kaspersky/sets/7215764642046...

https://forum.kasperskyclub.ru/topic/63482-bolshoe-kurilskoe...

https://e-kaspersky.livejournal.com/175318.html

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