Еще и из ВТО выходим - это просто праздник какой-то!

ВРЕМЯ-Z

Похоже на то, что "операция-Z" системно используется Путиным не только с целью полного разгрома хохлостана и утилизации десятков тысяч потерявших человеческий облик хохло-обезьян с гранатами, но и для приведения в порядок авгиевых конюшен всяческого рода международных отягощений, гирями висевших на наших ногах десятилетиями!

Судите сами :

1. Россия вышла из Совета Европы и, понятное дело, из ЕСПЧ - антироссийская сущность этих образований ясна даже школьнику

2. Россия отказалась от ведения переговоров с Японией по мирному договору, а если говорить прямо - открыто и с облегченьем послала надоевших японцев нахрен.

Приятно прочитать заявление нашего МИД по этому поводу :

"Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны

Россия прекращает безвизовые поездки японских граждан на южные Курильские острова, выходит из диалога о налаживании там совместной хозяйственной деятельности, а также блокирует продление статуса Японии в качестве партнера Организации черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу"(с)

3. Россия запустила процедуру выхода из ВТО (Всемирная Торговая Организация), членство в коей несло нам исключительно убытки

В общем, Россия очнулась и активно стряхивает с кирзовых сапог вонючее общечеловеческое говно, налипшее за годы наших идиотских попыток интеграции в "евроцивилизацию".

Ничто, черт возьми, не меняется в этом мире - кровища и кишки врагов на наших сапогах куда привычнее и понятнее ВСЕМ, чем гламурный евро-цивилизационный кал, и это отлично показывает "операция-Z"!

.. Что характерно, западу испачканные в крови и кишках хохлов сапоги России - сигнал очень понятный и доходчивый, он будирует в этих гнидах историческую память о том, как бывает неприятно эти российские сапоги тщательно облизывать и каяться, облизывать и каяться, каяться, каяться...

И это - здорово!

Ну и еще из позитивного :

1. Фейсбук и Инсту признали террористическими конторами решением суда

2. Заблокирован в ящике и в сетке подрывной канал "Евроньюс"

3. Истерически-шизоидная генерация санкций западом уже вызывает реальный смех в среде ширнармасс, рейтинг Путина продолжает расти

4. Вопреки расчетам западных генералов инфовойны, в рядах ширнармасс РФ растёт злоба к хохлам (чо они так долго дохнут!) и руководству РФ - почему не дают приказ ВС РФ "снять белые перчатки" и истреблять гнид как положено, по-полной!

5. Крысы продолжают бежать от централизованной дератизации - вроде Хаматка Чулпанова со своим фондом к лабусам сбежала, и еще несколько чертей - дорога им стекловатой! Как нам теперь жить не по лжи? Где искать правду и у кого черпать вдохновение? И кто теперь сыграет продолжение Зулейхи? Кто в конце концов опустит ей веки? Вопросы, вопросы… С собой Хаматова забрала троих своих детей, любимую болонку Соню, кота Анчоуса и крыску Суматру, не считая любимых нарядов из «Зулейхи» и бюста Горбачёва.

6. Невзорова хотели прищучить за фейки, но сбежал тоже.

В общем, всё идет по плану, ждём уничтожения нац-бандосов в Мариуполе и 80-тысячной группировки отребья ВСУ в Донбассе!

Кресло, пиво, попкорн - продолжаю наблюдение...

СЛАВА РОССИИ!!!

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