Пока в Узбекистане учителя избивают русских детей…

Очень жесткий ответ Россотрудничества

Глава представительства Россотрудничества заявил, что этой осенью Россия проведёт мероприятия для учителей в Таджикистане! В планах проведение "Недели математики, физики и компьютерных наук" для учеников и форум для директоров школ и преподавателей.

Также запланированы проекты "Время добрых дел" и "Миссия Добро". Сколько «добра» уйдет впустую из бюджета почему-то не сообщается.

А мы уверены, что нам нужно тратить деньги еще и на таджиков? - задает вопрс Царьгрд.

https://t.me/tsargradtv/89742

Константин Малофеев говорит о том, как в бывших республиках СССР детей официально воспитывают русофобами через школьную программу.

Отрадно, что теперь на эту проблему обратил внимание и ИНИОН РАН. Институт выпустил 150-страничное исследование о том, как подана история России в учебниках стран СНГ и дальнего зарубежья. Выяснилось, что Китай и Тунис куда лучше относятся к России, чем наши "союзники", поставляющие нам рабочую силу.

Чемпион СНГ по русофобии – Азербайджан, ярко выраженный антирусский характер носят учебники и в Казахстане. В Киргизии, Узбекистане и Таджикистане получше – там детей учат ненавидеть только Россию, но не русских как нацию. Что не помешало узбекской учительнице избить ребёнка за русский язык.

При этом Россия выделяет 4 млрд рублей на образовательный центр в Узбекистане, регулярно строит в Средней Азии школы. А потом в этих школах за наши деньги учат ненавидеть Россию. Потом эти школьники приезжают к нам, дерутся, насилуют и убивают. Ведь они чувствуют себя американскими неграми, над которыми издевались веками, а теперь они мстят. Именно это отношение к России и русским им внушается их учебниками фейковой истории.

Пора это прекратить. Либо республики Средней Азии восстанавливают в своих учебниках историческую правду о России, которая вложила в их развитие на душу населения больше, чем в своё. И в XIX веке, и в XX. Школьникам должна быть с детства понятна роль России как кормилицы и просветительницы. Со страниц учебников должна сквозить благодарность русскому народу.

А если это не будет сделано, то зачем нам ненавидящие нас бывшие среднеазиатские школьники. Надо закрыть границы для трудовых мигрантов из ЕврАзЭС и, разумеется, не продлевать с Таджикистаном договор 1995 года о двойном гражданстве. И чем скорее, тем лучше.

https://t.me/kvmalofeev/2992

А ведь их и так плотно окучивает запад. Буквально спустя несколько дней после саммита ООН, который таджикские власти провели продуктивно, проведя не одну встречу с чиновниками из США и других западных стран, появились первые результаты для Таджикистана.

▪️Сначала Таджикистану был повышен суверенный кредитный рейтинг международными агентствами Moody’s и S&P с категории категории «B3» с прогнозом «стабильный» до категории «В3» с прогнозом «положительный».

▪️Затем стало известно, что таджики завершают переговоры со Всемирным банком о выделении грантового соглашения на сумму $650 млн на достройку Рогунской ГЭС, еще $500 млн инвестиций в Душанбе получат от Азиатского банка.

▪️Помимо этого, подписаны соглашения о льготном кредитовании с Исламским банком развития на сумму $150 млн и Саудовским фондом развития на сумму $100 млн.

Прошел небольшой промежуток времени, а таджикские власти получают довольно существенные преференции со стороны иностранных фондов и организаций, влияющих на привлечение капиталов.

Думается, что с тем количеством двухсторонних встреч между таджикским руководством и другими странами, это еще не все. Но при этом становится любопытно, что же таджики отдадут взамен на все эти «бонусы».

https://t.me/rybar/63966

А между тем озвучены очередные цифры.

Прошло очередное совещание в Следственном комитете по мигрантской преступности. За 8 месяцев 2024 года иностранцами совершено более 26 тысяч преступлений (видимо здесь идёт речь про статистику всех силовых ведомств).

По сравнению с прошлым годом на 12% выросло число тяжких деяний приезжих. Практически втрое увеличилось число преступлений, совершенных «нелегалами»: с 2 880 до 8 059. Также с 5 868 до 9 708 возросло количество преступных посягательств со стороны трудовых мигрантов.

В этом году мигрантами совершено 73 деяния экстремистской направленности (годом ранее - 59 преступлений). Как показывает практика, многие приезжие оправдывают свой экстремизм религиозными убеждениями. Нередко они открыто демонстрируют негативное отношение к коренному населению, в том числе к участникам СВО и силовикам.

Кроме того, Александр Бастрыкин озвучил новую интересную цифру. Количество преступлений, которые совершают новые россияне выросло с 7 до 11 тысяч.

Только вдумайтесь насколько это огромная цифра и кому мы раздаем свои паспорта. Напомним, что все они во время присяги клялись не нарушать законы РФ. Можно было бы всех их лишить гражданства, но лоббисты против.

https://t.me/mnogonazi/19351

И вишенка на торте!

МИД продолжает демонстрировать абсолютное и полное непонимание процессов, которые сейчас происходят в общества из-за безвиза с такими нищими странами как Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, сюда и Азербайджан отнесу, где с экономикой получше но проблем с мигрантами из этой страны не меньше.Мало нам этих проблем, так в МИДе подготовили проект новых безвизовых соглашений с африканскими странами, где все страны нищие по определению, будь то Алжир или ЮАР. А значит теперь любой Джамал может купить билет и прилететь в Москву. Представьте его реакцию когда он увидит красивых белых девушек, которых он видел только по телевизору или продукты в супермаркете , которые можно взять или автобус, где можно не заплатить!!!

Вот вот, и я о том же, насколько вырастет уровень преступности.

Абсолютное абстрагирование от ситуации в стране.

Зачем нам эти нищие джамалы из своих стран 10-го мира??

Не знаю, видимо кто-то в МИДе хочет усилить процессы кишлакизации РФ, чтобы Россия подобно Франции начала обрастать гетто и бомжами-просителями убежищ и гражданства.

Только, чтобы попасть во Францию им нужно через море на резиновой лодке плыть, рискуя жизнью, а потом по полям и лесам Италии, при этом отдава пару тысяч баксов на которые всю жизнь копил, а тут просто билет в одну сторону достаточно купить, ну как и делают среднеазиаты.

https://t.me/zloy_zhurnalist/18350