Как ушел из жизни летчик-ас Иван Избинский, награжденный Звездой Героя Советского Союза, но так и не успевший ее получить

Имя летчика Ивана Ивановича Избинского мало известно широкой публике. Только узкий круг специалистов, интересующихся историей Великой Отечественной, войны владеют информацией о нем.

Иван Избинский (2015 - 1943)

Иван Избинский прожил яркую жизнь, но так нелепо ушел из нее.

Дочитайте статью до конца, и вы узнаете, что случилось с летчиком Избинским.

Иван Избинский родился 29 мая 1915 года в городе Николаеве на Украине. В рядах Красной Армии с 1937 года. После окончания в октябре 1937 года 8-ой Военной авиационной школы пилотов в Одессе начал службу в действующих частях ВВС.

К началу Великой Отечественной войны старший лейтенант И.И. Избинский уже имел довольно большой опыт летной практики, который сильно пригодился ему на Ленинградском, Волховском, Сталинградском, Донском и Волховском фронтах.

Вот что о боевых вылетах Ивана Избинского пишет Олег Смыслов в своей книге «Житейская правда войны»:

«2 ноября 1941 года лейтенант Избинский одерживает свою первую официальную победу: в районе Красница сбивает Ю-88.

9 января 1942 года старший лейтенант И. Избинский в паре с лейтенантом М. Гарам сбили над Киришами разведчик Нs-126.

11 января 1942 года звено в составе старшего лейтенанта И. Избинского, лейтенанта В. Орехова и младшего лейтенанта Таняшина уничтожило разведчик Нs-126 в районе Чудово. Избинского, лейтенанта В. Орехова и младшего лейтенанта Таняшина уничтожило разведчик Нs-126 в районе Чудово.

28 января летчики Иван Избинский и Михаил Гарам вступили в бой с 12 бомбардировщиками противника под прикрытием пары Ме-109, во время которого старший лейтенант Избинский в паре с летчиком 156-го ИАП сбили над деревней Кересть бомбардировщик Хе-111.

В общей сложности Иван Избинский совершил свыше 400 боевых вылетов, в которых сбил 20 самолетов противника.

Что послужило причиной смерти Ивана Избинского?

Безусловно, летчик Иван Избинский был храбрым и самоотверженным воином, но был у него один очень страшный изъян – это любовь к алкоголю.

Справедливости ради сказать, что в окружении Избинского из числа летного состава пили многие и пили довольно много.

Однажды даже докладная записка о пьянстве летчиков легла на стол полковника В.И. Сталина.

Но самоотверженность и храбрость летчиков в боях с немецко-фашисткими захватчиками давали им некоторую фору, а на многое просто закрывались глаза. Как говорится, победителей не судят.

И в подтверждение тому, уже после окончания Сталинградской битвы три летчика 434 ИАП (истребительный авиационный полк) были представлены к высокому званию Героя Советского Союза: капитан Котов, старший лейтенант Гарам и капитан Избинский.

А незадолго до этого, в июне 1942 года, капитан И.И. Избинский был представлен к правительственной награде – ордену «Красного Знамени».

Из наградного листа:

«Партии Ленина – Сталина и социалистической родине предан. В действующей армии с 22 июня 1941 г. В борьбе с немецким фашизмом показал смелость и отвагу в защите социалистической родины. За период войны имеет 150 боевых вылетов, из них 28 на штурмовку войск противника. В воздушных боях сбил 4 самолета противника – 2 Ме-109 и 2 бомбардировщика. И в группе 5 самолетов противника. Уничтожил 40 автомашин с пехотой и боеприпасами, одну бензоцистерну и склад с боеприпасами. Летает смело. Своей смелостью и отвагой воспитывает в подчиненных ненависть к врагу.

Достоин правительственной награды – Ордена “КРАСНОЕ ЗНАМЯ”.

12 марта 1943 года капитану Котову и старшему лейтенанту Гараму в Кремле вручили Золотые Звезды. Кроме капитана Избинского. 4 февраля 1943 года Ивана Ивановича не стало…

Умер он благодаря все тому же алкоголю. Погиб не в бою, а в результате бытовой ссоры.

По одной из версий Иван Избинский что-то не поделил с начальником химической службы полка, и взяв автомат, пошел в алкогольном опьянении на КП, пообещав учинить расправу.

Но, не дойдя до КП, застрелился, приставив автомат к своей голове.

Гвардии капитан И.И. Избинский был похоронен на следующий день, 5 февраля 1943 года, на калининской земле. В архивных документах причина смерти была указана следующая: «4.2.43 г. в опьяненном состоянии покончил жизнь самоубийством».

👆 ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ!

ЗДЕСЬ. Иван Избинский служил в одном полку с Володей Микояном - сыном видного политического деятеля советского государства Анастаса Ивановича Микояна. О Володе Микояне читайте

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