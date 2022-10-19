Кину латышские банки и уеду воевать за Россию!

Худо-​бедно заработала обратная связь. Поэтому публикую второе письмо в рубрику "Записки с прибалтийского фронта". На этот раз на наш рупор "Голос Росии" написал негражданин Латвии, назовем его Петр. Вот что он хочет нам рассказать:

Здарова Прибалты! Меня зовут Петр и я негражданин. У меня накопилось много что сказать, что боюсь озвучить даже друзьям, что могут не понять! Начнем с того, что наконец-​то мы в Латвидже пришли к ситуевине, что уже не важно негр ты или гражданин, потому что твой голос в любом случае уже никогда ничего решать не будет! Не за кого голосовать и незачем!

Конечно же я мог сдать на гражданство, но я выбрал оставаться негром, потому что иметь безвиз с Россией тупо выгоднее, чем раз в 4 года поучаствовать в бесплатном цирке под названием "выборы-​выборы, все лабусы пи**ры" :)

Сейчас, спустя полгода после начала СВО я категорически заявляю! Надо дать всем прибалтам, и гражданам, и негражданам, безвизовый режим в Россию как уже сделал Батька с Белоруссией! Как минимум в случае чего будет проще всей семьей свалить из Латвиджи на Русь-​матушку. Латыши итак в РФ не поедут. Можно сделать так, что латышам для безвиза надо подать документы в ФСБ, чтобы проверили заранее на адекватность и не нацист ли ты часом!

Наверняка найдутся и те, кто имея безвизовый режим без всяких мутных регистраций и учетов захочет отправиться добровольцем на Донбасс. На самом деле и я бы поехал, потому что там своя армия и там сейчас учат воевать, а нам в Прибалтике это пригодится, и очень скоро. Сейчас не как 8 лет назад, когда ополчение состояло из казаков с трехлинейками. Но для этого шага надо иметь уверенность, что Россия теперь реально своих не бросает. Больше даже боюсь не самой войны, а неопределенности нужен ли я, негражданин Латвии, своей России!?

В Латвии и ЕС я уже ничего не заработаю, кроме долгов за коммуналку... Тут уже ничего хорошего не будет. Латвия в НАТО и в ЕС, но уже без своей валюты и экономики. Скажет дядя Сэм - местный комсомол ответит YES и начнет репрессии, провокации, убийства. Запрет русского языка, георгиевской ленты и снос всех памятников - лишь начало. Очень похоже на Украину в 2013 году. Они уже особо и не скрывают, что им нужен второй фронт. А вовевать, если что, своих они заставят. В этот раз и у литовцев будет свой вафен СС!

Всем, кто планирует оставаться, желаю терпеть и не отсвечивать. Все эти митинги, протесты, сборы подписей, заявления в суд и т.д. уже ничего не решают. Это время прошло... Помню был на гигантском митинге 1 мая 2004 года. Там писали было 15-20 тысяч человек. По факту людей было 40-50 тысяч, вся площадь и ближайшие парки возле памятника Победы! Сильное было место, намоленое...

Очень жаль, что тогда вся эта толпа не двинула на правый берег в центр Риги и не выбила двери во всех нацистских госучреждениях. Русская Весна могла начаться на 10 лет раньше... Можно политическую ответственность за это наложить на партию ЗаПЧЕЛ (ныне РСЛ) и лично на Татьяну Жданок. Не хватило ей тогда русского духа (ссори за рофл), так все 20 лет в оппозиции и просидела, ничего не добилась. Лишь вкусно ела, да мягко спала!

Читал предыдущий пост от Ивана. У меня ситуация по деньгам похуже. Я планирую продать за нал квартиру и машину. После чего набрать разом всяких кредитов и уехать. Да, это кидок. Но кидаю я же не русских. У России вон сколько ярдов своровали. Чем я хуже! Ничем! Оправдал себя! ;)

Поработал я в свое время в Германии. Нет там больше тех доходов, уже и не будет... Жена согласна, сын двумя руками за, ему на латышском тяжело и неинтересно учиться. Планирую уехать до нового года, чтобы там Новый Год встретить! Сергей, месяца через три обещаю написать как все прошло!

Сергей Васильев

https://aftershock.news/?q=nod...

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Публикуя мнение нашего соотечественника из Прибалтики, не могу не вспомнить, что основной сценарий наращивания сил НАТО там всегда строился вокруг вечного страха этих полунацистких квазигосударств - восстания русских, которое они всегда именуют презрительно: бунты русских маргиналов.

Дело в том, что быть восстанию или нет всегда решает действующая власть. Там действует власть Вашингтона, это значит, что ежели на Потомаке решат, то их представители в Риге, Таллине и Вильнюсе сделают всё, чтобы вывести русских на улицы, целевым образом создав им какие-нибудь трудности и демонстративно попирая их человеческое достоинство. Потом усиление военной группировки НАТО, а этого мы уже будет военной угрозой России. Смысл давления на русских людей в Прибалтике в создании протеста , чтобы был повод подать его, как угрозу демократиям, для спасения, которых завести большое количество войск в районы расположенные рядом с Санкт-Петербургом и отрезать Калининград не только политически, но и военным ресурсом.

https://mt-smi.mirtesen.ru/blog/43791162011/Kinu-latyishskie...