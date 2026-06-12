Легендарный комдив Перекальский

Восьмого февраля 1943 г. - День освобождения Курска.

С этой датой тесно связано имя командира 322-й стрелковой дивизии Героя Советского Союза полковника Степана Николаевича Перекальского, который привел советские войска в Курск.

Порывистый, бесстрашный, сильный духом — таким он был в решающие для страны минуты.

А в остальное время, в глубине души, как свидетельствуют мемуары, оставался скромным парнем.

Степан Перекальский родился в селе Осиновые Гаи Тамбовской губернии. Размеренный крестьянский быт не предвещал никаких подвигов, кроме трудовых. Восьмилетний Степан уже был вынужден батрачить.

«Окончив четыре класса сельской школы, служил мальчиком хлебной конторы Федотова в Тамбове. В юности будущий легендарный комдив был рабочим Московского почтамта, рабочим Тамбовского мыловаренного завода», — рассказывает о герое доктор исторических наук, профессор ЮЗГУ Владимир Коровин.

Во время научной командировки в Центральный архив Министерства обороны РФ ему удалось ознакомиться с личным делом Степана Перекальского и его подробной биографией.

Жизнь с армией Перекальский связал в 1917 году. В ноябре 1917 года Перекальский добровольцем вступил в 1-й сводный Петроградский красногвардейский отряд, а в марте 1918 года – в ряды Красной Армии. В этом же году Перекальский стал членом большевистской партии. С оружием в руках он прошёл через фронты гражданской войны, сражался против войск Украинской рады, воевал на Южном и Восточном фронтах. Агитатор-организатор Всероссийского комитета организации Красной Армии, заведующий отделом вооружения Тамбовского губернского военного комиссариата, комиссар штаба обороны Поворинского района Южного фронта, командир Тамбовского сводного отряда на Восточном фронте, курсант 1-х Московских пехотных курсов красных командиров, командир 193-го отдельного стрелкового батальона.

Его последнее до Великой Отечественной войны место службы — в 1925-1926 помощник командира 1-го Московского конвойного полка по строевой части.

Затем ушел в запас. Работал заведующим отдела сбыта, заведующим отделом индустрии и мукомольной промышленности Хлебоцентра. В 1934-1940 годах возглавлял Главное управление мукомольной промышленности Наркомпищепрома СССР. История легендарного комдива начинается с июля 1941 года. В музее школы № 12 Курска, носящей имя героя, хранится ксерокопия письма Степана Перекальского супруге Лидии Исаевне 1942 года:

«Моя дорогая, только сегодня могу сообщить тебе об этих январских днях. 3-го числа принял 318-ю дивизию. И сразу приказ: «Взять деревню Перерва на озере Селигер. Ты на карте ее не найдешь. В течение двух дней я лично проводил разведку, обнаружил огневые точки и слабые места противника.

А потом был бой, долгий и жестокий. Я с одной ротой ворвался в деревню и поджег школу, где были пулемет и склад боеприпасов. Деревню освободили. Пуля ранила меня в левую руку, но так легко, что я сразу и не почувствовал. Командование моей операцией очень довольно, и я этим горжусь».

Генерал Черняховский считал Перекальского своей правой рукой. Они вместе воевали на Валдае, на Северо-Западном фронте. Генерал писал на Степана Перекальского представление как на командующего.

Он стал заместителем командира 232-й стрелковой дивизии. Воевал на Воронежском фронте. 5 февраля 1943 года Перекальскому вверена 322-ая стрелковая дивизия. Действуя на правом фланге 60-й армии, на стыке с войсками Брянского фронта, дивизия совершила за трое суток 120-километровый переход по занесённым снегом дорогам, вступила с хода в бой севернее железной дороги Касторное -Курск и с боями двигалась на запад. Успешно продвигались вперёд и другие соединения 60-й армии. Враг поспешно отходил к Курску. Командующий армией генерал Черняховский решил стремительным ударом захватить Курск. 6 февраля 60-я армия под командованием генерал-майора И.Д. Черняховского вышла на подступы к Курску.

Дивизии Перекальского отводилась решающая роль в овладении Курском.

До утра Степан Николаевич не смыкал глаз. Он внимательно всматривался в карту, стараясь еще и еще раз оценить слабые и сильные стороны врага. Комдив решил атаковать Курск с двух сторон: двумя полками с севера, а третьим – с северо-запада. Это давало возможность рассечь оборону немцев и создать угрозу их окружения. Всё было сделано для того, чтобы тесно взаимодействовали между собой не только полки, но и подразделения внутри каждого из них.

Комдив был уверен в успехе. И эта уверенность передавалась всем подчинённым.

Ночь с 7 на 8 февраля была решающей. Полки 322-й стрелковой дивизии и 248-й отдельной стрелковой бригады начали штурм города.

В критический момент штурма С.Н. Перекальский приехал на самый решающий участок – в батальон майора Харланова. Видимо, он рассчитывал, что, находясь в передовом батальоне, сможет оперативнее принимать решения в быстро изменяющейся обстановке боя, воодушевлять бойцов и командиров атакующих подразделений.

У стен древнего русского города неприятельская пуля оборвала жизнь Степана Николаевича Перекальского.

«Перекальский решил атаковать Курск с двух сторон: двумя стрелковыми полками навалиться с севера, а третьим — с северо-запада, рассекая оборону противника и угрожая ему окружением, — писал в своих воспоминаниях генерал Петр Лащенко.

— Штурм города начался в ночь на 8 февраля. С первых минут сражение приобрело весьма яростный характер. Однако полки 322-й совместно с 248-й курсантской стрелковой бригадой ворвались к утру в город и начали блокировать один опорный пункт немцев за другим, нарушая огневую связь между ними и уничтожая их поодиночке. Штурм города начался в ночь на 8 февраля. Российский государственный архив кинофотодокументов

Гитлеровцы в свой черед цеплялись до последнего за каждую улицу и группу зданий, маневрировали силами и наносили неожиданные удары по флангам наступающих. Боевые действия шли с переменным успехом на множестве участков, на которые распалась вражеская оборона.

Но Перекальский, хорошо разбиравшийся в этой сумятице, спешил всякий раз туда, где чаша весов начинала склоняться в пользу неприятеля, находил уязвимые места в его укреплениях и наносил затем неотразимый удар. Он дважды был уже ранен, но не выходил из боя, считая, что не вправе покинуть свой пост, пока держится на ногах».

Долгое время считалось, что Перекальский погиб недалеко от центра Курска - там, где сегодня находится медицинский университет. Сейчас здесь расположена площадь, названная в его честь.

Многие убеждены, что бойцы во главе с Перекальским шли со стороны Кировского моста, и выстрелом снайпера, засевшего в здании мединститута, комдив был убит.

Но эта точка зрения оспаривается сегодня рядом историков.

«Согласно документам подполковник Перекальский погиб в 7.30 утра на Северной окраине Курска, — комментирует кандидат исторических наук, заместитель председателя совета Ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, один из авторов книги «Вперед на запад двигались полки» Александр Манжосов.

— Он находился в боевых рядах 1089 Стрелкового полка, которым командовал майор Топильер. Полк попал в тяжелое положение, и атака захлебнулась. Перекальский поднял в атаку учебный батальон в дивизии. По одной версии он был убит пулей, попавшей в грудь, по другой — осколком мины.

Но, как свидетельствуют документы, не было никаких полевых госпиталей на Ямской, как писали, ни снайпера, ни взятия под командованием Перекальского медуниверситета (там наступала 248-ая стрелковая бригада полковника Ивана Андреевича Гусева)

Зная оперативную обстановку, могу предположить, что скорее всего Перекальский погиб в районе сегодняшней Тропинки, когда поднимался по железной дороге со стороны села Поповка».

Последними словами Перекальского были:

«Друзья, освободите Курск».

Звание полковника, как и звание Героя Советского Союза и орден Ленина, он получил посмертно. В 12 часов дня на здании бывшего Дворца пионеров и школьников бойцы водрузили красный флаг. 12 февраля состоялись похороны героя в Парке Пионеров. В тот день вокруг его могилы невозможно было сосчитать венков. Общегородской митинг, посвященный освобождению Курска и похоронам Перекальского, объединил около 10 тысяч человек. Похороны подполковника Перекальского, освобождавшего Курск. Российский государственный архив кинофотодокументов

С речью выступил командующий войсками 60-й армии генерал-майор Черняховский. При погребении был дан салют 70 автоматчиками. В это время оркестр играл траурный марш.

Тогда же внесли предложение назвать одну из улиц Курска именем погибшего героя. И спустя пару недель 22 февраля 1943 года в Курске появилась площадь Перекальского. Центр Курска после освобождения

Славный боевой путь прошла 322-я стрелковая дивизия. Она заслужила в боях почётное наименование «Житомирская», была награждена орденами Красного Знамени и Суворова II степени. Свой боевой путь воины дивизии закончили у берегов реки Влтавы в Чехословакии в мае победного сорок пятого.

«В декабре 1948 года мать Перекальского Мария Петровна обратилась в горисполком с просьбой о перезахоронении её сына на военном кладбище», — рассказывает Александр Манжосов. В тот же год останки захороненных в Парке пионеров Героев Советского Союза Перекальского, Блинова и подполковника Кокурина были перенесены на Офицерское кладбище. В начале 60-х годов на могилах были установлены мраморные бюсты.

«15 лет назад сын Перекальского Роальд посещал нашу школу, — рассказывает директор музея школы № 12 Елена Грищенко.

— Был август, но несмотря на каникулы, мы провели экскурсию для почетного гостя. Удивило, насколько он похож на Степана Николаевича — практически одно лицо.

У нас в школьном архиве есть фото, сделанные в те дни. На встречу пришли также ветераны 322 дивизии, которой командовал Перекальский. У меня лично вызывает восхищение тот факт, что в 1939 году Перекальский был уволен в запас, но, когда объявили о начале войны, сказал жене:

«Я солдат, гражданин, мое место в армии».

С Курском связаны последние дни вдовы Перекальского Лидии Исаевны. Она больше не выходила замуж. Умерла в местном доме престарелых. Похоронена на Северном (Трепельном) кладбище.

автор текста: Вероника Тутенко

Бойцы и командиры поклялись беспощадно мстить врагу за смерть своего комдива. О нем они сложили песню, с которой шли на запад. Есть в ней такие строки:

Умирая, звал он нас:

«На врага вперед —

За страну, за Родину,

За родной народ!»

Песнями и сказкою

В пламенных строках

Имя Перекальского

Прозвенит в веках!

12 февраля 1943 года командиру 322-й стрелковой дивизии С. Н. Перекальскому посмертно было присвоено звание полковника.

15 марта 1943 года в честь Перекальского были переименованы улица (бывшая Ямская гора) и площадь (бывшая Десято-Пятницкая) в Центральном округе города Курска.

28 апреля 1943 года указом Президиума Верховного Совета СССР Степану Николаевичу Перекальскому присвоено звание Героя Советского Союза.

На родине героя — в селе Осино-Гай Гавриловского района Тамбовской области — открыт музей имени Зои и Шуры Космодемьянских и С. Н. Перекальского, в котором собраны ценные материалы о жизни и боевом пути героев. В 1966 году на его могиле установлен мраморный бюст. В Парке Победы города Тамбова тоже установлен бюст Героя.

Славный боевой путь прошла 322-я стрелковая дивизия. Она заслужила в боях почетное наименование «Житомирская», была награждена орденами Красного Знамени и Суворова II степени. Свой боевой путь воины дивизии закончили у берегов реки Влтавы в Чехословакии в мае победного сорок пятого.

Среди жителей Курска нынче, пожалуй, нет человека, который бы не знал о подвиге Степана Николаевича Перекальского — командира 322-й стрелковой дивизии, сыгравшей важную роль в освобождении их родного города от гитлеровских захватчиков.

В дни фронтового затишья Степан Николаевич часто вспоминал свое родное село Осино-Гаи — обыкновенное село на Тамбовщине, которое мало чем отличается от сотен ему подобных, вечную нужду бедняцкой семьи, рано умершую мать.

Иногда он доставал из планшета дорогие сердцу фотографии, с которых смотрели на него глаза жены Лидии Исаевны, дочери Ады и сыновей Роальда и Георгия.

…Площадь имени Перекальского. Каждый день проходя по ней, тысячи курян вспоминают, что она названа в честь героя-комдива, отдавшего жизнь за освобождение их родного города.

https://chr.aif.ru/society/history/druzya_osvobodite_kursk_k...

https://pobeda75.tambovodb.ru/%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0...

https://t.me/spasibo_dedu/2669

https://mke.su/doc/PEREKALSKII.html