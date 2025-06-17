Встреча воздухоплавателей в Великих Луках

50 аэростатов поднимались в небо в Великих Луках в эти выходные. Это был большой и красивый праздник — фестиваль воздухоплавания. Мероприятие проходит уже 29 раз и ежегодно собирает тысячи зрителей. В этот раз на полёт аэростатов собралось посмотреть 19 тысяч человек. Международная встреча воздухоплавателей продолжалась несколько дней и проходила в несколько этапов — спортивные полёты,в рамках 30-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту, соревнования по кей-грабу и свечение аэростатов в финале праздника.

1. На событие собираются спортсмены-воздухоплаватели из разных регионов. 2. В небе пилоты выполняли задания от спортивного директора, например: «вальс сомнений», «цель, заявленная пилотом» и «продолжение полёта». В первом задании пилоты пытаются сбросить маркер или достигнуть нужной точки трека как можно ближе к одной из установленных целей, во втором — пилоты сами заранее выбирают цель, в третьем цель выбирается во время полёта. Во время соревнований заданий было гораздо больше.

В соревнованиях по кей-грабу участвовали не только опытные спортсмены, но и несколько дебютантов. Задача спортсменов — попасть в установленную на воде корзину. Метеоусловия в день соревнований выдались довольно сложные, точно в цель никому попасть не удалось — награду получил пилот, который совершил наиболее успешную попытку. 3. Самое масштабное событие фестиваля было в День России, когда с крепости взлетели все шары. 4. Вертикализация шаров. 5. 6. Наполнение шара горячим воздухом. 7. Первый взлёт. 8. Великие Луки. 9. Набережная. 10. Обелиск Славы. 11. 12. Река Ловать. 13. 14. Над рекой Ловать. 15. Полёт над озером Шидиково в пригороде Великих Лук. 16. Утренний брифинг перед спортивными полётами. 17. Ознакомление с заданием. 18. Выезд на место старта. 19. На спортивных полётах шары поднимались в воздух с на рассвете и на закате. 20. 21. Свечение аэростатов — традиционное завершение фестивалей воздухоплавания во всём мире. В свечении в финале фестиваля участвовало 6 ярких аэростатов, которые освещали площадь в течение 2,5 часов. Шары устанавливаются на закате в зоне запуска и надуваются, но удерживаются от взлёта. 22. Оболочка светится за счет работы горелок. 23. Свечение проводится только в безветренную погоду — при ветре более 3 м/с такое мероприятие невозможно. 24. Наполнить оболочку и держать аэростат в таком состоянии на земле сложнее, чем выполнить взлёт. 25. https://gelio.livejournal.com/305229.html

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