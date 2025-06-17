Встреча воздухоплавателей в Великих Луках

50 аэростатов поднимались в небо в Великих Луках в эти выходные. Это был большой и красивый праздник — фестиваль воздухоплавания. Мероприятие проходит уже 29 раз и ежегодно собирает тысячи зрителей. В этот раз на полёт аэростатов собралось посмотреть 19 тысяч человек. Международная встреча воздухоплавателей продолжалась несколько дней и проходила в несколько этапов — спортивные полёты,в рамках 30-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту, соревнования по кей-грабу и свечение аэростатов в финале праздника.
1. На событие собираются спортсмены-воздухоплаватели из разных регионов.2. В небе пилоты выполняли задания от спортивного директора, например: «вальс сомнений», «цель, заявленная пилотом» и «продолжение полёта». В первом задании пилоты пытаются сбросить маркер или достигнуть нужной точки трека как можно ближе к одной из установленных целей, во втором — пилоты сами заранее выбирают цель, в третьем цель выбирается во время полёта. Во время соревнований заданий было гораздо больше.
В соревнованиях по кей-грабу участвовали не только опытные спортсмены, но и несколько дебютантов. Задача спортсменов — попасть в установленную на воде корзину. Метеоусловия в день соревнований выдались довольно сложные, точно в цель никому попасть не удалось — награду получил пилот, который совершил наиболее успешную попытку.3. Самое масштабное событие фестиваля было в День России, когда с крепости взлетели все шары.4. Вертикализация шаров.5.6. Наполнение шара горячим воздухом.7. Первый взлёт.8. Великие Луки.9. Набережная.10. Обелиск Славы.11.12. Река Ловать.13.14. Над рекой Ловать.15. Полёт над озером Шидиково в пригороде Великих Лук.16. Утренний брифинг перед спортивными полётами.17. Ознакомление с заданием.18. Выезд на место старта.19. На спортивных полётах шары поднимались в воздух с на рассвете и на закате.20.21. Свечение аэростатов — традиционное завершение фестивалей воздухоплавания во всём мире. В свечении в финале фестиваля участвовало 6 ярких аэростатов, которые освещали площадь в течение 2,5 часов. Шары устанавливаются на закате в зоне запуска и надуваются, но удерживаются от взлёта.22. Оболочка светится за счет работы горелок.23. Свечение проводится только в безветренную погоду — при ветре более 3 м/с такое мероприятие невозможно.24. Наполнить оболочку и держать аэростат в таком состоянии на земле сложнее, чем выполнить взлёт.25.https://gelio.livejournal.com/305229.html
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