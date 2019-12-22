Комплекс «Пригородное» на Сахалине — первый в России завод по сжижению природного газа

Охлаждённый до минус 160°C природный газ занимает в 600 раз меньше объёма. В таком виде его удобно экспортировать на дальние расстояния морским транспортом — этот способ намного экономичнее, чем дорогостоящее строительство газопроводов. До запуска «Пригородного» в 2009 году Россия не производила и не экспортировала сжиженный природный газ (СПГ). Новости СМИ2

1. Комплекс «Пригородное» включает в себя завод по производству СПГ и нефтяной терминал. Предприятие открыли в феврале 2009 года. Мощность производства «Пригородного» — 11,5 миллионов тонн СПГ в год. 2. Завод расположен в заливе Анива в 15 км от города Корсаков. Японское море в районе комплекса «Пригородное» не замерзает, поэтому порт круглый год открыт для газовозов, специальных судов для доставки топлива азиатским покупателям. 3. Завод выгодно расположен к основным потребителям СПГ: Китаю, Тайваню, Индии, Южной Кореи и Японии. Один из основных потребителей СПГ в мире — Япония, которая импортирует весь природный газ только в сжиженном виде. 4. Общая площадь комплекса Пригородное – около 236 Га, включая территорию порта. 5. Порт «Пригородное» оборудован причалами для газовозов и нефтеналивных танкеров. 6. Технология сжижения природного газа широко применяется с 1990-х годов. На заводе газ охлаждается до температуры минус 160°C и переходит в жидкое состояние. Объём природного газа после сжижения уменьшается более чем в 600 раз, а само топливо становится нетоксичным, не воспламеняется и не взрывается. 7. Природный газ поступает в «Пригородное» по трубопроводу. Основное сырьё для завода добывают на Лунском месторождении на севере Сахалина — чуть более чем в 600 километрах от Корсакова. 8. Центральная диспетчерская завода оснащена автоматическими системами управления, которые обеспечивают стабильную и безопасную работу предприятия. Сейчас большинство работников — жители Сахалинской области, хотя на старте проекта сюда привлекали иностранных специалистов. 9. Сердце комплекса «Пригородное» — две 40-метровые установки по сжижению газа. Здесь их называют трейнами, от английского train — «поезд», «агрегат». В них происходит поэтапное охлаждение газа до его сжижения. 10. В первом трейне природный газ охлаждают до -50°C. Вторая установка доводит температуру до -160°C — это ниже температуры кипения газа, поэтому он становится жидким. 11. Несмотря на полную автоматизацию процессов, персонал круглосуточно следит за безопасностью объектов — как на любом промышленном предприятии вопросы безопасности доведены до абсолюта. 12. Технологические решения завода адаптированы для холодных сахалинских зим. Благодаря климату в комплексе «Пригородное» применяется воздушное охлаждение хладагентов. 13. Специалисты выполняют визуальный осмотр агрегатов комплекса и проверяют показания датчиков о текущей работе оборудования. У каждого сотрудника есть газоанализатор, который позволяет следить за содержанием газа в воздухе. 14. Сжиженный природный газ хранят в двух резервуарах объемом по 100 000 м3 — в этих «бочках» топливо дожидается погрузки на газовозы. 15. Резервуары по устройству напоминают термосы. Усиленная многослойная теплоизоляция позволяет сохранить сверхнизкую температуру СПГ, чтобы он оставался в жидком состоянии. 16. Диаметр купола резервуара — 64 метра. Его монтировали на земле, а потом кранами поднимали на крышу «бочки». 17. На площадке завод всегда горит факел — огонь свидетельствует об исправности всех систем. К тому же продувочный газ необходимо сжигать. Если он попадёт в атмосферу, то будет способствовать разрушению озонового слоя. Высота факельной установки — 125 метров. 18. Во время плановых ремонтов сброс газа увеличивают — весь поток идёт на факел. 19. Терминал отгрузки СПГ вынесен в море — это позволяет принимать тяжёлые газовозы с осадкой до 17,5 метра. 20. Газовоз «Гранд Елена» построен на верфях в японском Нагасаки специально для транспортировки газа с Сахалина в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Четыре резервуара на борту судна вмещают до 145 000 м3 сжиженного природного газа. 21. У причала всегда дежурят 4 буксира, которые помогают газовозам швартоваться. Точность швартовки — буквально до десятков сантиметров. 22. Помимо судна «Гранд Елена«, в порт «Пригородного» заходят его близнецы «Гранд Анива» и «Гранд Мерея». Все эти суда относятся к ледовому классу и построены можно эксплуатировать в условиях низких температур — это делает навигацию с Сахалином круглогодичной. 23. Газовозы приходят к комплексу в среднем раз в 2 дня. 24. Через такие рукава сжиженный природный газ попадает в ёмкости газовозов. 25. Газовозы такого типа могут работать как на мазуте, так и на СПГ. То есть использовать часть своего груза в качестве топлива. 26. За 10 лет работы комплекс «Пригородное» отгрузил более 100 миллионов сжиженного природного газа — это более 1600 полных газовозов, которые ушли с Сахалина в страны Азии. 27. В составе комплекса «Пригородное» работают пять газотурбинных генераторов суммарной мощностью 135 МВт. То есть завод не только сжижает природный газ, но и вырабатывает электричество. 28. Зона рядом с «Пригородным» считается благополучной с точки зрения экологии. Тут гнездятся птицы, а в реки острова на нерест заходят лососёвые рыбы. 29. Комплекс «Пригородное» также включает в себя терминал отгрузки нефти. 30. Нефть тоже приходит с месторождений на севере Сахалина. Её добывают на платформах на шельфе Охотского моря. 31. На территории пригородного размещены резервуары для хранения нефти. Высота каждого — более 18 метров. 32. Крышки резервуаров подвижны. Конструкции диаметром более 90 метров буквально лежат на нефти и поднимаются и опускаются в зависимости от наполнения хранилищ. В каждом резервуаре может храниться по 10000 м3 сырой нефти. 33. Выносное причальное устройство (ВПУ) для загрузки танкеров находится в 4,9 километра от берега. Нефть в него поступает по подводному трубопроводу. 34. Глубина в месте установки ВПУ составляет около 30 м — нефть здесь могут принимать танкеры вместимостью от 40 до 150 тысяч м3. 35. Порт «Пригородное» — первый в России морской порт, специально построенный для обслуживания нефтеналивных танкеров и судов, перевозящих СПГ. 36. С мая 2008 года порт открыт для захода иностранных судов. 37. Первая партия СПГ была отправлена из «Пригородного» марте 2009 года в Японию. 38. 39. 40. 41.

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