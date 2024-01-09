Вот такие снежные забавы

Итак, вы готовы в эти новогодние каникулы насладиться погодой и повеселиться? На улице можно найти множество развлечений, но что может быть увлекательнее, чем лепить снеговика всей семьей? А если вам надоело делать однотипных снеговиков, тут специально подобраны примеры самых веселых и необычных идей. Кто сказал, что снеговик обязательно должен стоять на ногах? Или то, что снеговики должны быть добрыми? Даже котику понравился. Снежный зомби. Картман из «Южного парка». Снежное лицо на дереве. Снежный покер. Губка Боб Квадратные Штаны. Джабба Хатт. Лох-несский снеговик. Кажется, ребята нашли неудачно приземлившегося парашютиста. Снеговики тоже хотят загорать. А почему бы не сделать снежного жирафа? Имперский штурмовик. А можно снеговика сделать не только веселым, но и практичным — соорудить кормушку для птичек. Сбежали с "голой вечеринки"? Снежный Гомер Симпсон. Ну очень рослый котик. Снежный Гэндальф. R2-D2. Ну кальян, допустим сразу же стащат... Базз Лайтер из мультфильма «История игрушек». Снеговик-лего. Все будет хорошо Собрат с острова Пасхи Похож? Сгнеговмк из ведра Это ж как она оголодала, что заделалась вегетарианкой? В Медведковском лесопарке поселился белый медведь. Буквально на днях. Гигантский снеговик, сделанный своими руками. Предложите свои варианты