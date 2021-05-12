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История одной песни. Нам нужна одна Победа!

Картинки по запросу Евгений ЛЕОНОВ о песне из к/ф "Белорусский вокзал" (1990)Наша страна потеряла в той войне более 27 000 000 человек, это больше чем потери всех стран участвовавших в Первой мировой войне и больше чем за всю историю XX века во всех войнах. Почти 20 000 000 это мирное население! Это не холокост и не геноцид, такого определения в мире вообще нет. Нас хотели и уничтожить просто физически и абсолютно! Помните об этом!

Неловко даже спрашивать, знаком ли вам художественный фильм «Белорусский вокзал», который режиссер Андрея Смирнова снял по сценарию Вадима Трунина. Наверняка вы неоднократно смотрели эту замечательную мелодраму о встрече фронтовых товарищей на похоронах бывшего однополчанина.

Конечно, вы помните трогательную военную песню «Нам нужна одна победа», также известную под названием «Десятый наш десантный батальон». Ее исполнила Нина Ургант, сыгравшая в фильме сестру милосердия Раю.

История песни «Нам нужна одна победа»

Когда Андрей Смирнов начал снимать «Белорусский вокзал», он понял, что необходима военная композиция, написанная специально для фильма. Возникла загвоздка с выбором автора. Режиссер прослушал несколько произведений разных поэтов-песенников, но ни один вариант его не устроил.

Обратиться за помощью к Булату Окуджаве догадался сценарист Вадим Трунин.

Смирнову идея понравилась. Его подкупала идея, что песню напишет бывший фронтовик, прошедший через жестокие сражения.

 

Сначала Окуджава наотрез отказался браться за музыкальную композицию к фильму. Послушаем воспоминания Андрея Сергеевича:

Я приехал к нему домой, рассказал о нашей работе и своей задумке. Булат Шалвович выслушал меня и стал отказываться: «Не пишу я сейчас песен. Перешел на прозу. Найдите кого-нибудь другого».

Андрей Смирнов все же упросил его ознакомиться со сценарием, но Булату Шалвовичу не пришелся по душе сюжет кинокартины. Затем режиссер убедил его съездить на киностудию:

И тогда я пошел на отчаянный шаг — решил показать ему отснятый материал. Привез на «Мосфильм», усадил в просмотровом зале. Когда зажегся свет, вижу: глаза у него горят, взволнован. Очень ему это понравилось.

Впоследствии знаменитый бард рассказывал, что ему импонировала мысль о песне, которую обычные солдаты могли петь в окопах. Поэт долго разрабатывал тему, но дальше работа пошла быстрее:

Далеко не сразу, но у меня появилась первая строчка: «Здесь птицы не поют, деревья не растут…» Появилась и мелодия. Ее я не собирался предлагать, я знал, что над музыкой к фильму работает замечательный композитор Альфред Шнитке. Но под эту мелодию мне было легче сочинять.

Вскоре Булат Шалвович принес композицию на прослушивание. Исполнять ее пришлось перед все съемочной группой. Также присутствовал композитор Альфред Шнитке.

Позже Окуджава вспоминал:

Я, признаться, растерялся. Предупредил, что не предлагаю свою мелодию, пусть они судят только о стихах. И неуверенным, каким-то диким от волнения голосом начал петь. К тому же я вздумал аккомпанировать себе на пианино в присутствии композитора Шнитке, писавшего музыку к «Белорусскому вокзалу».

Когда поэт закончил петь, аудитория растерянно молчала, но Альфред Шнитке взял ситуацию в свои руки. Он сам сел за фортепьяно и предложил остальным спеть песню хором. Тут стало ясно, что композицию идеально соответствует духу картины (жаль, что в итоге Окуджава показался совсем в другом свете!). А песня достойная.

Записать песню «Нам нужна одна победа» для фильма оказалось делом отнюдь не простым. В статье «Женщина из нашего полка» Э. Горчакова рассказывает:

Требовалось только одно: спеть и не заплакать. Плачут только мужчины. Дубли шли один за другим, и она убегала с площадки в слезах. А потом пошел тот, единственный, который мы все знаем. Очень тихий голос. Очень ровный. Сила в нем разгорается — как пожар, как набат, как беда! Плачет Леонов, по-ребячьи, взахлеб, кусает губы Сафонов, по суровому лицу Глазырина сквозь сомкнутые веки текут слезы. А женский голос звенит такой мощью, такой сокровенной клятвой…

Послушаем песню «Нам нужна одна победа» Нины Ургант.

В заключительной части фильма «Белорусский вокзал» звучит инструментальная версия песни «Нам нужна одна победа» в исполнении оркестра.

В разные годы песню исполняли многие артисты. Послушаем, как спел композицию «Нам нужна одна победа» Иван Ургант.

Такую версию представил ансамбль «Песни нашего века».

А в конце хочется представить исполнение песни подростками с бывших наших республик.

советское киносоветское искусствоСветлана Митленко
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