Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.58

Пятерых граждан ЕС будут судить в Ростове-на-Дону за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. пУголовное дело в отношении пяти иностранных наемников, воевавших на стороне Украины в Донбассе, поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, дата рассмотрения еще не назначена.

Гражданину Швеции Матиасу Густавссону, гражданину Хорватии Векославу Пребегу и британцу Джону Хардингу предъявили обвинение в совершении преступлений по статье о насильственном захвате власти или насильственном удержании власти, а также по статье об участии наемника в вооруженном конфликте или военных действиях.

Британцу Эндрю Хиллу предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей об участии наемника в вооруженном конфликте или военных действиях, а британцу Дилану Хили - в пособничестве в вербовке наемников для использования в вооруженном конфликте.

https://t.me/rabotaembrat/5833

В Европе все по-прежнему: в Польше снесли монумент, который увековечивал память советских солдат, погибших в боях за город Глубчице в марте 1945 года

https://t.me/izvestia/130417

Власти Полтавской области попросили Минкульт Украины снять с учёта 164 советских памятника. Монументы можно будет снести благодаря закону о декоммунизации. Борьбу с советскими и российскими памятниками в стране начали еще в 2015 году. К началу 2022 года украинская власть снесла более 2500 памятников.

https://t.me/izvestia/130044

Украина готова захватывать небольшие российские города, чтобы использовать их в качестве рычага для возвращения территорий, удерживаемых Россией, заявил The Washington Post представитель батальона "Азов" Богдан Кротевич. Один из тех азовцев, которых обменяли в том году

https://t.me/c/1524001401/8738



Работа из противотанковой 100мм пушки МТ-12 «Рапира», Донецкое направление. @donezkiy

https://t.me/grey_zone/18444

Это мы мастерим ночник на ПТУР

https://t.me/rusich_army/8548

В разгар СВО в Пермском крае снесут оборонный завод и построят дом Ветераны Труда оборонного завода им. Дзержинского, изготавливающего боеприпасы и взрыватели для реактивных систем, записали видеообращение к Путину. Они просят президента разобраться с пермским губернатором Махониным и московской строительной компанией, которая стала владельцем завода.

«Как специалисты мы понимаем, что действия тех, кто продал завод Дзержинского, направлены на срыв гособоронзаказа и на то, чтобы наши ребята на фронте погибали из-за снарядного голода. Чтобы Россия в конце концов прекратила боевые действия и сдалась врагам», - заявляют сотрудники.

Ветераны просят огласки.

https://t.me/boris_rozhin/83849

По оборонному заводу в Перми, который продали «московским строителям»

Завод находится в процедуре банкротства с 2005 года. Продали его московской компании «ПСК "Спецпроектстрой"». Беглый поиск по интернету говорит о том, что основной вид ее деятельности — производство оружия и боеприпасов.

Как пишет местный Коммерсантъ, Лицензию Минпромторга России на производство вооружений и военной техники общество получило 19 апреля этого года. Вероятно, сделка совершается в интересах кировского производителя ракет АО «ВМП “Авитек”» (входит в концерн «Алмаз-Антей»), которое долгое время было основным заказчиком завода Дзержинского.

Это стратегическое предприятие оборонно-промышленного комплекса, и, согласно нормам закона «О банкротстве» (127-ФЗ), новый собственник обязан выполнять договоры должника по государственным оборонным заказам. Также покупатель обязан сохранить целевое назначение имущественного комплекса завода и обеспечить сохранность мобилизационного имущества.

Пермский завод имени Дзержинского (ЗиД) производит радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет, масляные сепараторы, которые используются на судах ВМФ, гражданскую продукцию. https://kommersant-ru.turbopages.org/kommersant.ru/s/doc/595...

Рижские власти решили в ближайшее время снести памятник Пушкину в Риге, чтобы не допустить собраний у него горожан на 9 Мая

https://t.me/c/1524001401/8716

Снайперы мотострелкового соединения ЮВО в руинах Марьинки, ДНР. Фото @Soldieroffortune777 Из рабочих инструментов - СВДС, и АСВКМ.

https://t.me/ok_spn/24122

Old School все еще в деле. Старичок АКМСЛ с прицелом 1ПН93-2 армейского спецназа России на Угледарском направлении.

https://t.me/ok_spn/24132

Работа на пределе возможностей: как экипажи многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 выполняют боевые задачи в зоне спецоперации

https://t.me/boris_rozhin/83910

26 апреля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 40 российских военнослужащих

В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 40 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.

Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

https://t.me/mod_russia/25966

Вечером самолет приземлился в Москве https://t.me/izvestia/129484

Запад поставил Украине свыше 6,2 тысяч единиц тяжелого вооружения с февраля 2022 года В числе поставок 39 истребителей, 44 вертолета, 575 танков, 4697 боевых бронированных машин, 675 буксируемых орудий и САУ, а также 125 реактивных систем залпового огня. Кому-то еще непонятно с кем мы воюем?

https://t.me/c/1801542020/4348

Владимир Путин сделал ряд поручений:

— Минобороны и Минкультуры рассмотреть вопрос о передаче музеям артефактов, связанных со спецоперацией;

— Минобороны, Минобрнауки и РАН рассмотреть вопрос об организации изучения истории СВО;

Президент РФ также поручил обеспечить создание музеев, посвященных спецоперации и подвигам ее участников, сообщили в Кремле.

https://t.me/izvestia/129616

Снайпер одного из подразделений СпН России.

https://t.me/ok_spn/24174

Представители одного из подразделений Вооружённых сил России с винтовкой Orsis T-5000 в зоне проведения СВО.

https://t.me/ok_spn/24178

Моменты войны Моменты войны

https://t.me/voenacher/43483

Семья из Дагестана отправила на СВО трёх сыновей и одного внука. Всего у пожилых родителей 12 детей — защищать Родину уехали все, кто смог. Семейство Алиевых живёт в горном ауле Хамаитли на границе с Грузией. Один из сыновей, оставшийся дома ухаживать за родителями, говорит: когда началась СВО, отсиживаться никто не собирался.

Первым уехал 34-летний Али-Хажи — контрактник, ранее служил в Южной Осетии. Следом за ним отправился 41-летний Шамиль — чтобы не переживать за брата.

Потом — 37-летний Гаджи-Хажи. Инвалид 3-й группы + отец четырёх детей. В военкомате долго отказывали и не хотели брать, но получилось настоять и отправиться к штурмовикам. Финалит героическую четвёрку внук — 24-летний Рамазан. Вот уже пару месяцев он служит по контракту в морской пехоте. При этом опасности не пугают Алиевых: говорят, что будут сражаться до конца.

https://t.me/c/1801542020/4380

Воюем за будущее наших детей Екатеринбуржец гвардии капитан с позывным «Рыбак» — человек бывалый. И в жизни, и в службе. Сказываются приходящий с годами жизненный опыт и служба в Вооружённых Силах России. И всё же сложно перестроиться, когда тебя неожиданно вырывают из привычного ритма жизни и отправляют в зону проведения специальной военной операции.

«Когда из военкомата сообщили о призыве, сказал самому себе – всё правильно, нужно идти и помочь Родине отвести от нас эту страшную опасность», — говорит военнослужащий.

https://t.me/c/1801542020/4373

В ночь на 28 апреля при выполнении боевой задачи на Авдеевском направлении геройски погиб боец «Пятнашки» Позывной Брут! Он с первых дней на «передке», был три раза ранен, но всегда возвращался в строй! Вечная память!!! Братья за тебя отомстят врагу!!!

https://t.me/boris_rozhin/84167

Андрей Леонов передал свой автомобиль бойцам СВО. Актер сам, за рулём, отвезёт автомобиль для передачи бойцам в зону СВО.

«В детстве у меня была папина машина ГАЗ-21 "Волга", потом в армии я встретился с "уазиком", три месяца катал командира части, потом купил этот "уазик", когда уже на гражданке был. Потом возник этот ГАЗ-66. Эту машину я когда-то приобрёл, потому что хотел много чего связать с ней. Но пора увлечений закончилась. Это машина для каких-то санитарно-медицинских целей. Дай Бог, чтобы она помогла ребятам. Пусть кому-то она поможет». — заявил Андрей.

https://t.me/c/1801542020/4399

Последствия боев в Марьинке

https://t.me/boris_rozhin/84319

В результате удара по эшелону на железнодорожной станции в районе Краматорска уничтожено до 200 тонн боеприпасов украинских войск, заявили в Минобороны РФ.

https://t.me/c/1801542020/4450

Уничтоженные украинские пусковые установки 5П85С вместе с запасом ракет и командный пункт 5Н63С из состава ЗРК С-300ПС в Херсонской области. Судя по всему, ранее данные потери ВСУ не попадали в кадр. Опубликовавший фотографии украинский волонтер заявляет, что ЗРК были уничтожены ударами беспилотников.

https://t.me/rybar/46484

В июне писал пост о том, как мне радостно, что бойцы воюют под cтягом со Спасом нерукотворным,с которым воевали еще наши далекие предки. А сегодня новость, здрасьте приехали: в Москве правительство Москвы отдало приказ полиции (хм так то они не в подчинении) снять с одного из балконов этот стяг. Пришли, забрали. Не положено, говорят.

Хотел пост написать, но пишут уже вернули с извинениями. Покажите мне пож-та того начальника в МВД, кто отдал этот приказ. ''Героев'' надо знать в лицо! А стяг Спаса нерукотворного он же от Бога. Наши бойцы к богу тянуться, а хохлы к нацистам и их шестеркам-бандеровцам. Показательно-русские бойцы со стягом Спаса нерукотворного, под которым воевали наши славные предки и украинцы - зигующие неонацисты со свастикой и крестами на танках, кричащие речовки их предков- нацистских коллаборнатов бандеровцев. Очевидно где тут Добро и Зло

https://t.me/zloy_zhurnalist/4081

Российский актер Андрей Леонов из «Папиных дочек» передал автомобиль освободителям Донбасса Помимо автомобиля повышенной проходимости, в зону СВО отправится пакет гуманитарной помощи, включая столь необходимые бинты, жгуты и медикаменты.

https://t.me/c/1801542020/4484

В Приморье предложили изъятую у «чёрных лесорубов» технику направлять в зону СВО. Региональные власти прорабатывают такую возможность, сообщил губернатор края Олег Кожемяко:

«Есть такая техника, которая может послужить ещё нашим ребятам, находящимся в зоне СВО. Это джипы конфискованные, грузовики с кранами, экскаваторы, бульдозеры». По словам главы Приморья, объёмы нелегальных рубок значительно сократились и только на одной из площадок хранения скопились сотни единиц техники.

https://t.me/c/1801542020/4489

С ротацией на позициях у ВСУ сейчас очень плохо. Спецназ Западной группировки выслеживает перемещение машин с личным составом и оперативно наводит артиллерию. На этот раз отличились бойцы 6 армии.

https://t.me/razved_dozor/4156

Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО

https://t.me/rosich_ru/40841

Дожили, называется Слова придумайте сами. Если вы за более чем год не наносите ударов по Банковой, то не стоит удивляться попыткам атаковать Кремль.

Военнослужащие 24-й гв. ОБрСпН Вооружённых сил России в зоне проведения СВО. Фото: @fondpozyvnoypilot Военнослужащие подразделения СпН Вооружённых сил России в зоне проведения СВО.

https://t.me/ok_spn/24254

Муж Кати Корниенко (https://t.me/katya_valya_dnr) получил Звезду героя ДНР. Командуя 6-м БТРО, он принимал активное участие в штурме Мариуполя (был ранен), а также в различных операциях на Донецком направлении. В ходе СВО с первого дня на фронте. Месяц назад также получил Орден Мужества. Заслуженная награда для полковника "Злого". https://t.me/boris_rozhin/84609

Фото Байрактара над Киевом за мгновение до сбития зенитной ракетой.

С "переляку" (перепугу) хохлы сбили свой же Байрактар над Киевом. И радовались этому. Кажется становятся похожими на америкосов, помните Задорнова про тупых?

Обломки, кстати, на какой-то магазин упали и начался пожар.

https://t.me/voenacher/43986

ВВС Украины признали, что одним из сбитых в центре Киева беспилотников стал украинский дрон Bayraktar TB2, который якобы потерял управление.

А-а-а-а, теперь это так называется. Будем знать.

https://t.me/izvestia/130365

Вот эта гнида, живущая в Волгограде сорвала российский флаг и символ «Zа наших». Об этом рассказал житель дома на Ивана Морозова

— «Я сам ветеран боевых действий. Прошел Таджикистан, Чечню, Югославию. Просто решил украсить этаж к праздникам. Запрета на размещение государственного флага у нас нет», — рассказал Александр Дубровин

Соседка со словами "оставьте ваш патриотизм в своей квартире" всё посрывала

https://t.me/rosich_ru/40878

Это не элита Российского спецназа - это мобилизованные шахтеры и учителя, которые за год стали лучшими снайперами. Zа нами Правда! Zа нами Победа!

https://t.me/basurin_e/1222

В Запорожской области уже восстановлена работа 16 Вечных огней, которые требовали газификации и ремонта. Долгие годы Вечные огни Терпенья, Радионовки, Нового, Весёлого и других населённых пунктов были отключены.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий выразил благодарность специалистам предприятия "Мелитопольгаз" и команде Минпромэнерго Запорожской области за оперативную работу.

https://t.me/h0mec0ming/116

Военнослужащие подразделения армейского спецназа Вооружённых сил России во время получения госнаград.

https://t.me/ok_spn/24263

Военнослужащие подразделения армейского спецназа Вооружённых сил России на Запорожском направлении.

https://t.me/ok_spn/24264

Военнослужащий подразделения армейского спецназа Вооружённых сил России во время награждения орденом Мужества.

https://t.me/ok_spn/24272

Наш пацан, российский воин - @veles_v_okope, дал тут интервью, где рассказал за что воюет и как видит нашу победу.

https://t.me/ok_spn/24278

Бронеавтомобиль LMV Iveco «Рысь» одного из подразделений ВС России после прилёта кассетного боеприпаса РСЗО «Ураган».

https://t.me/ok_spn/24282

Бронеавтомобили З-СТС в зоне проведения СВО. Бронеавтомобили З-СТС в зоне проведения СВО

https://t.me/boris_rozhin/84749

Наш "Упырь" скоро полетит на большую охоту. FPV-дрон (first-person view, "вид от первого лица") "Упырь" разработан в Свердловской области, он предназначен для ударов в глубине фронта, в том числе для пресечения подвоза боеприпасов и уничтожения бронетехники на закрытых позициях. Первая партия, частично созданная с использованием 3D-принтеров, прошла испытания в зоне боевых действий, сообщил нам представитель предприятия-производителя.

"Главной задачей нашей разработки являются удары по противнику на тактическую глубину в целях изоляции зоны боевых действий. То есть хотим перекрыть условный квадрат от возможности подвоза боекомплекта, личного состава и техники, чтобы сделать ведение боя для противника максимально сложным и невыносимым. Другая приоритетная цель — танки работающие по нам с закрытых огневых позиций, которые прячутся от наших расчетов ПТУР за складками местности, дрон сможет найти такую цель и также поразить пикированием с высоты", — сказал собеседник агентства Он уточнил, что дрон может нести гранаты к РПГ-7, такие как ПГ-7ВЛ, ручные противотанковые гранаты РКГ-3М, а также осколочно-фугасные заряды, сделанные военными непосредственно на фронте из эпоксидного клея и дроби.

https://t.me/boris_rozhin/84668

Олег Газманов отправил 80 тонн гуманитарки в зону СВО. В четырех фурах полноприводные УАЗы, Нивы, продовольствие, палатки, обмундирование, печки и медикаменты.

«Груз отправится всем тем, кто сражается на переднем краю за то, чтобы жили мы, наши дети», — отметил артист.

Вот ему «народного» не зря дали.

https://t.me/uraldailyPeZerV/9995

6 мая Три золотых самородка были обменяны на 45 мешков с говном. Это обменянные лётчики.

1. Криштоп Максим Сергеевич, подполковник, заместитель командира полка;

2. Косик Сергей Сергеевич, подполковник, заместитель командира полка;

3. Малов Сергей Владимирович, майор, командир авиационного звена.

https://t.me/fighter_bomber/12254

Год и два месяца наши военлеты провели в плену.

За них молилась и переживала вся страна.

За них хотели все богатства мира, переговоры были тяжёлыми и сложными, несколько раз договорённость уже была достигнута, но обмен отменялся в самый последний момент.

И тем не менее, несмотря ни на что, наконец-то обмен состоялся.

Наши летчики возвращаются домой.

Я хочу сказать огромное спасибо всем людям, кто все это время, не теряя надежды, ломал бесчисленные и бесконечные преграды на пути обмена. В судьбе ребят принимали участия поистине лучшие люди нашей страны. Их было много.

Отдельная благодарность первым лицам государства, которые приняли это непростое решение. Спасибо за понимание, что своих ребят надо вытаскивать любыми способами и отдавать взамен хоть черта лысого. Это то самое "Своих не бросаем."

И я очень рад за семьи парней, с которыми мы были на связи все это время.

Вы дождались. Вы стучали во все двери. И вы дождались.

На этом фото ФБ и Макс. Есть фото, где ФБ и Сергеич, и где ФБ и Серёга.

И надеюсь, что скоро я выложу наше общее фото, когда мы наконец соберемся все вместе.

https://t.me/fighter_bomber/12252



Депутат Государственной Думы Михаил Матвеев заявил, что готовит поправки, позволяющие мобилизовать таджиков получивших российское гражданство.

Речь о отдельных таджиксих батальонов, которые должны на деле продемонстрировать верность и любовь к России.

https://t.me/c/1801542020/4598

В результате взрыва автомобиля, в котором находился Захар Прилепин, погиб водитель Александр Шубин. Ему было 27 лет, он уроженец Луганска. Также в ЛНР проходил службу с позывным "Злой". С 2018 года Шубин жил в Нижнем Новгороде и активно сотрудничал с писателем. Мужчина сопровождал публициста во время командировки в ЛНР.

Александр Шубин в конце 2016 года вошел в состав батальона Захара Прилепина, который размещался в Донецке. Во время службы в батальоне попал в личную охрану писателя. Когда Прилепин закончил службу, Шубин уехал вместе с ним.

С началом СВО Захар Прилепин подписал контракт с Росгвардией и служит в составе батальона "Оплот". Александр Шубин отправился также вместе с ним, оставаясь товарищем и личным охранником.

Об этом сообщают СМИ.

https://t.me/izvestia/130544

https://t.me/izvestia/130544

Захар Прилепин после взрыва. Первую помощь писателю оказывали его соседи, покуда ждали скорую.

https://t.me/boris_rozhin/85041

Привет всей родне.

Погиб мой родной человек, который работал моим ангелом-хранителем 8 лет. Саша «Злой» Шубин. Бесстрашный солдат и друг, и брат.

Мне только что дали телефон. В СМИ некоторая путаница. Саша ехал справа на пассажирском кресле. Я был за рулем. Взрыв произошел под его колесом.

Я потерял сознание минуты на три, очнулся и подполз к выбитому лобовому стеклу. Подбежавшие селяне помогли мне выбраться. У меня сломаны обе ноги (один перелом открытый) и еще там что-то.

«Лента. Ру» пишет, что я не отдавал себе отчета в происходящем. Я их там не видел. На самом деле я попросил принести мне телефон из машины, и тут же отдал все распоряжения, потому что всё было понятно, едва я очнулся. Потом соседка сделала мне обезболивающий.

Спасибо Глебу Сергеевичу Никитину, что сразу прислал вертолет. Оттуда до города 3 часа и я не очень уверен, что доехал бы в здравом уме. Вертолет долетел за 16 минут.

Уже здесь мне сообщили, что мины были две. Но этот тип испугался и сразу убежал после взрыва первой. Если б взорвал вторую, погибли бы все.

Его поймали.

Я действительно высадил дочь за 5 минут до взрыва.

Шарий в своем видео всё попутал. Он показывает фото домов не из моей деревни. Зарыть ночью в этом месте можно было хоть десять мин. Туда не выходят жилые окна.

Спасибо всем, кто молился, потому что выжить при таком взрыве было всё равно нельзя.

Спасибо Пригожину, Медведеву, Захаровой, Симоньян, Миронову, Боякову, всем бойцам и офицерам «Оплота», братьям военкорам за то, что сразу отозвались. Мне принесли именно эти распечатки, других пока не видел.

Спасибо всей родне, я слышу и чувствую всё.

Спасибо Санечке, за эти 8 лет он спасал мне жизнь несколько раз.

Я не знаю никаких слов, что сказать тебе, Сань, сейчас.

Мы с Саней как раз начинали строить молельню в нашей деревне.

Я ее дострою. Она будет в честь святого Александра.

Демонам сообщаю: вы никого не запугаете.

Бог есть.

Мы победим.

https://t.me/zakharprilepin/18406

Год назад, 7 мая, во время выполнения боевой задачи погиб матрос Иван Олегович Кичинский, военнослужащий подразделения спецназа Вооруженных сил России. Службу в подразделениях СпН Иван начал в 2015 году, за это время освоил специальность водолаза, был и разведчиком-пулеметчиком. В составе подразделения в 2015, 2016, 2018 и 2019 годах участвовал в соревнованиях «Зеленая тропа», они же спецназовские «Скачки», на которых в 2016 года стал победителем в составе своей РГСпН. Также принимал участие в дальнем морском походе на одном из кораблей ВМФ России. Кроме службы в спецназе, Иван добился успехов в спорте, был мастером спорта по кикбоксингу, стал победителем кубка мира. Привлекался на сборы в составе сборной России, которые проходили в Новосибирске. Получив два высших образования, Ваня проходил отбор в другие подразделения спецназа, в том числе в ССО. Спустя некоторое время вернулся в родную часть. Участник СВО с первых часов, в том числе выполнял задачи по обеспечению выхода других подразделений в район работы. Выполнял боевые задачи и в районе острова Змеиный. Ему было 26 лет, посмертно он награжден орденом Мужества.

Вечная тебе память, Матрос!

https://t.me/ok_spn/24329

Ну и несколько питомцев в конце материала

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