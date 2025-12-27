«Щелкунчик» - главный балет зимнего сезона (50 лет в фотографиях)

Не успеем и глазом моргнуть, как уже и Новый год. Вот, в предверии Нового года, в цикле Театр (танцы, балет) приглашаю посмотреть материал о балете, весьма знаковом для этого праздника.Премьера всенародно любимого балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» состоялась в 1892 году. Это была постановка Мариуса Петипа и его помощника Льва Иванова по мотивам сказки Э.Т. А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Зрители Санкт-Петербурга восприняли её без восторга, критикам понравилась композиция, но сам балет и костюмы раскритиковали. В обзорах Антониетту Дель-Эра, исполнившую «Танец феи Драже» (фея Сладостей), описывали как «толстушку». В общем, без успеха. И сам Чайковский не видел популярности балета.Перенесёмся на столетие вперёд. «Щелкунчик» устоялся как самый любимый балет зимнего сезона во всём мире. Он превратился в главный рождественский ритуал, во многом благодаря новаторскому русско-американскому хореографу по имени Джордж Баланчин (Георгий Мелитонович Баланчивадзе). Его полнометражный «Щелкунчик» впервые был исполнен в 1954 году, после чего постановка стала хитом в Нью-Йорке. С тех пор невозможно представить себе декабрьскую Америку без пышного, головокружительного, по-настоящему праздничного баланчинского «Щелкунчика».Специально к праздничному сезону предлагаю посмотреть коллекцию ретро фотографий, в которых уместились 50 лет истории знаменитого балета «Щелкунчик».Балет «Щелкунчик», 1892

1957Британская балерина Марго Фонтейн (1919-1991) в Милане на постановке «Щелкунчика» в театре Ла Скала в 1957 году. (Фото: Энцо Граффео)

1961

Двенадцатилетняя Сюзанна Каллингфорд спит в Королевском фестивальном зале (Royal Festival Hall) в Лондоне 28 декабря 1961 года.

Она и другие молодые участницы балета решили вздремнуть в перерыве между исполнением своей партии в балете Чайковского «Щелкунчик». (Фото: Питер Холл)

1962

Балетные танцоры Рудольф Нуреев и Розелла Хайтауэр во время генеральной репетиции на телевизионной студии BBC в Лондоне в 1962 году. (Фото: AFP / Getty Images)

1964

Эскизы костюмов для балета «Щелкунчик» украсили стены нижней гостиной театра O'Keefe Centre перед открытием ночной вечеринки. Рядом беседуют художественный руководитель Национального балета Канады Силия Франка и R. A. Laidlaw. (Фото: Фрэнк Леннон)

1966

Чарли Путман и Джиджи Джарайг (Jiji Jahrige) в роли Снежного короля и Снежной королевы в эпизоде из балета «Щелкунчик» 11 декабря 1966 года. В роли трёх снежинок слева направо: Шерри Дармопрей, Кристи Дармопрей и Линда Виджил. (Фото: Дуэйн Хауэлл) Эскизы костюмов к балету «Щелкунчик» П. Чайковского за 1966 год, хранящиеся в коллекции Государственного центрального Театрального музея им А. А. Бахрушина, Москва. (Фото: Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images)

1967

Щелкунчик-принц (Джереми Блэнтон) и Снежная королева (Вероника Теннант) раздают автографы юным зрителям после ежегодного рождественского представления Национального балета в O'Keefe Centre, 1967 г. (Фото: Фрэнк Леннон)

1968

Танцоры Антуанетта Сибли и Энтони Доуэлл из Королевского балета в постановке «Щелкунчик» 28 февраля 1968 года. (Фото: Дэвид Кернс)

1969

Шер Дармопрей и Эрл Клейтон, играющие в сцене из «Щелкунчика» в Колорадо в 1969 году. (Фото: Стив Ларсон) Танцор Ричард Денни демонстрирует стиль, в котором необходимо исполнять главную роль Снежного принца в колорадском спектакле в театре Bonfils. (Фото: Стив Ларсон)

1970

Екатерина Максимова, Владимир Левашов и художественный руководитель Большого театра Владимир Васильев (в 1990-е годы) в спектакле «Щелкунчик». (Фото: Эрих Ауэрбах)

1971

Жак Плант, прославившийся как вратарь разных клубов Национальной хоккейной лиги, появился в O'Keefe Centre на спектакле «Щелкунчик» среди артистов Национального балета. (Фото: Рон Булл) Балерина в роли Куклы в 1971 году. (Фото: Джон Дж. Уайт)

1972

Хизер Мур в роли Клары, 1972 год. (Фото: Джон Бирд) Надя Поттс, танцовщица из «Щелкунчика» в O'Keefe Centre в 1972 году. (Фото: Редж Иннелл) Национальный балет в O'Keefe Centre с Вероникой Теннант в роли феи Драже в 1972 году. (Фото: Боб Олсен)

1973

Танцоры Национального балета Канады репетируют традиционный рождественский спектакль в театре О'Киф (O'Keefe Centre) в 1973 году. (Фото: Редж Иннелл)

1975

Национальный балет Канады в 1975 году. (Фото: Редж Иннелл) Танцоры Надя Поттс и Томаш Шрамек из Национального балета Канады с красивым па-де-де из ежегодного рождественского представления в 1975 году. (Фото: Редж Иннелл)

1977

Национальный балет Канады в 1977 году. (Фото: Дуг Гриффин) Танцор Михаил Барышников исполняет главную роль в балете «Щелкунчик» на репетиции в Нью-Йорке 17 мая 1977 года. Тогда он дебютировал как хореограф. (Фото: Сюзанн Вламис) Американский танцор российского происхождения Михаил Барышников (в роли Щелкунчика) борется с мышиным королём во время выступления американского балета в театре Метрополитен Опера в Линкольн-центре в Нью-Йорке 16 мая 1977 года. (Фото: Jack Vartoogian)

1978

Ванесса Харвуд дебютировала в Торонто как Снежная королева и фея Драже в сюите из популярного балета П. И. Чайковского, который ежегодно представляет Национальный балет Канады в театре О'Киф. Её партнёр – Клинтон Ротвелл. (Фото: Дуг Гриффин)

1979

Родившийся в России танцор, актёр и хореограф Рудольф Нуриев танцует с прима-балериной из Родезии Парк Мерли на генеральной репетиции 2 ноября 1979 в театре Оперы Западного Берлина, Западная Германия. (Фото: Эдвин Райхерт)

1980

Рудольф Нуреев (1938-1993) и американская балерина Ева Евдокимова (1948-2009) репетируют версию Нуреева «Щелкунчик» с Берлинским балетом в театре Метрополитен Опера в Линкольн-центре в Нью-Йорк 18 июля 1980 года. (Фото: Jack Vartoogian) «Щелкунчик» в 1980 году. (Фото: Дуг Гриффин)

1981

Танцоры Национального балета в костюмах из балета «Щелкунчик» в 1981 году. (Фото: Редж Иннелл)

Рабочий Рэй Маклафлин убирает искусственный снег во время генеральной репетиции Бостонского балета. Кроме него на сцене Элейн Бауэр в роли Снежной королевы, Донн Эдвардс – Снежный король и художественный руководитель балета Виолет Верди. (Фото: Тед Дулли)

1982

Рудольф Нуреев танцует с актёрским составом в Нью-Йорке в 1982 году. (Фото: Роберт Р. МакЭлрой) Рудольф Нуреев (второй слева) танцует с другими актёрами в Нью-Йорке в 1982 году. (Фото: Роберт R . МакЭлрой) Юные балерины перед прослушиванием в Бостонской балетной школе 29 октября 1982 года. Более 500 юных танцоров пытались получить роли в «Щелкунчике». (Фото: Майк Куллен)

1983

Датский танцор Питер Мартинс (справа) приветствует американского хореографа Джерома Роббинса (1918-1998) после заключительного выступления Нью-Йорк Сити Балет в Нью-Йорке 6 декабря 1983 года. Мартинс исполнил роль принца в «Щелкунчике» по версии Баланчина. (Фото: Линда Вартуджиан)

1985

1987

Американская танцовщица Мэри Бартон (в роли Клары) и новозеландский танцор Александр Грант (1925-2011) (доктор Дроссельмейер) с балетной труппой Балет Джоффри (хореография Роберта Джоффри и Джеральда Арпино) в City Center, Нью-Йорк, 30 декабря 1987 года. (Фото: Джек Вартуджиан) Александр Грант в роли доктора Дроссельмейера в постановке Балет Джоффри в City Center, Нью-Йорк, 30 декабря 1987 года. (Фото: Джек Вартуджиан) Состав труппы Балет Джоффри в City Center, Нью-Йорк, 30 декабря 1987 года. (Фото: Джек Вартуджиан)

1988

Стив Росс и Хизер Уотс на спектакле Нью-Йорк Сити Балет 10 января 1988 года в Линкольн-центре в Нью-Йорке. (Фото: Рон Галелла)

1992

Игорь Вассин и Инесса Пакри на выступлении в Brown Palace в 1992 году. (Фото: Дэйв Буреш)

1993

Челси Клинтон (по центру) участвует в репетиции постановки Вашингтонского балета в театре Уорнера в Вашингтоне 8 декабря 1993 года. Челси играет любимую тётю. (Фото: J. Scott Applewhite)

1994

Мужчина и женщина исполняют танец из «Щелкунчика» при Балтиморской школе 22 ноября 1994 года. (Фото: Afro American Newspapers/Gado/Getty Images)

1995

Артисты балета из города Лонг-Бич исполняют отрывки из «Щелкунчика» 11 декабря 1995 года. (Фото: Маргарет С. Нортон) Бостонский балет играет 3-тью сцену из 1-го акта. Снежная королева и Снежный король в исполнении Адрианы Суарес и Пола Трасселла. (Фото: Джон Тлумаки)

1996

Артисты Бостонского балета танцуют второй акт «в снегу» на репетиции в Центре исполнительских искусств Ванг в Бостоне 29 ноябре 1996 года. (Фото: Стивен Сенна)

1998

33-тье ежегодное представление Бостонского балета в Центре исполнительских искусств Ванг, Бостон, штат Массачусетс. (Фото: Доминик Чавес)

1999

Артисты Бостонского балета в первом акте на генеральной репетиции балета «Щелкунчик» в Центре исполнительских искусств Ванг в 1999 году. (Фото: Доминик Чавес)

2000 Тони Коллинз в постановке Бостонского балета в Центре искусств Ванг. Он не пропустил ни единого выступления с 1965 года. (Фото: Лиза Пул)

2001

Польйяна Рибейро играет Снежную королеву на репетиции Бостонского балета 23 ноября 2001 года в Бостоне. (Фото: Майкл Двайер)

2002

Ри Ичикава танцует партию Снежной Королевы на репетиции Бостонского балета 29 ноября 2002 года в Центре исполнительских искусств Ванг в Бостоне. (Фото: Майкл Двайер) Клара и Фриц на репетиции Национального балета Канады в Торонто 4 декабря 2002 года. (Фото: Стив Рассел)

2004

Солдаты танцуют во время финальной репетиции новой постановки Вашингтонского балета в театре Уорнера в 2004 году. (Фото: Хуан Ариас)

2005

Танец пастушков (Датский марципан) на генеральной репетиции Бостонского балета в Оперном театре 23 ноября 2005 года. (Фото: Эссдрас М. Суарес)

2007

Артисты театра Мадрида, Испания, на генеральной репетиции балета «Щелкунчик» в хореографической адаптации Марии Хименес на основе оригинальной постановки Мариуса Петипа. (Фото: Ким Лленас).

https://cameralabs.org/7674-shchelkunchik-glavnyj-balet-zimn...

