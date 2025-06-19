Нижний, было - стало - 15

Друзья, продолжаем!

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Ярмарочная фильтровальная станция выглядит теперь как в августе 1909 года, когда была введена в эксплуатацию. Она стоит рядом с пакгаузами. Задача у этой красивой постройки была одна — обезпечение ярмарки чистой водой.

Вода на ярмарку поступала по водопроводу с Гребнёвкого затона.

Но качество той воды было далеко не самым лучшим и даже опасным для здоровья. По первости вода фильтровалась прямо на водокачке. Это была трёхэтажная кирпичная башня, открытая в августе 1896 года (сгорела в 1916-м). Внутри стояли механические фильтры Хия.

После вспышки холеры в 1908 году Ярмарочный комитет постановил возвести отдельную фильтровальную станцию. Она кажется очень небольшой, но под землёй ещё несколько уровней: бассейн и кольцевые фундаменты для фильтров североамериканской фирмы Juwel. В 1911 году воду на станции обеззараживали хлором. Сейчас этот способ вызывает неприятие, а тогда восторг.

Относительно недавно историческое здание было реставрировано. Возвращён первоначальный облик. Только окружающий рельеф сильно изменился за минувший век, что хорошо заметно при сравнении снимков. Теперь здесь культурное пространство.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 114 лет. Канавинская слобода со звонницы храма Преображения Господня. 1885 год. Современный кадр повторён с той же точки 138 лет спустя.

Преображенская церковь была кладбищенским храмом. Он был уничтожен ещё в советские годы. На территории старого Канавинского погоста — стадион «Искра».

Вдали на чёрно-белом снимке видна колокольня храма во имя Владимирской иконы Божией Матери.

Храм также был снесён в советские годы. На его месте — цирк имени Маргариты Назаровой. На горизонте двух фотографий виден силуэт Александро-Невского Новоярмарочного храма.

Кажется, что ничего от прежнего Канавино не сохранилось. Однако, нам удалось найти на старинной фотокарточке дома, что стоят по сей день. Улица Интернациональная. Горьковский машиностроительный завод имени Воробьёва. Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в 1960-е годы. Современный кадр повторён с той же точки 60 лет спустя.

До революции завод принадлежал торговому дому «Добров и Набгольц». Предприятие было основано на Лыковой дамбе в 1860-х как чугунолитейный завод Павла Фёдоровича Кошелева, а затем выкуплено торговым домом.

В 1890-е основное производство переведено в Канавино, на набережную Оки. Тогда же возведены краснокирпичные заводские корпуса, сохранившиеся по сей день. Здесь производилось оборудование для мельниц, паровые котлы, чугунное литьё. Завод также собирал небольшие суда: имел собственную верфь на Оке. К революции 1917 года это было гигантское предприятие: 1600 рабочих. Завод работает по сей день, но уже под другим именем. Святые врата Вознесенского Печёрского мужского монастыря. Чёрно-белая фотография сделана в советские годы. Вероятно, в 1950-е. Нижний снимок с той же точки шесть десятилетий спустя.

Ворота были сооружены в 1880-х. Их архитектор до сих пор с точностью не установлен. Предполагают Льва Владимировича Даля (сын автора «Толкового словаря живаго великорусскаго языка» Владимира Ивановича Даля). Также не исключено, что мог быть нижегородский епархиальный архитектор Александр Константинович Никитин.

Ворота сильно пострадали в советскую эпоху. Как, впрочем, весь монастырь. Были восстановлены в 1990-е годы. Вид на улицу Спасскую (ныне Трудовая). Храм Всемилостивого Спаса был возведён в 1903 году в память о спасении семьи императора Александра III во время крушения царского поезда на Курско-Харьковской железной дороге 17 октября 1888 года.

После известия о спасении царской семьи нижегородское купечество открыло сбор на строительство храма недалеко от нижегородского острога. В комиссию по сбору вошли знаменитые Бугров и Башкиров.

Строительство началось уже после смерти Александра III, в царствование Николая II. 26 августа 1903 года на звонницу был поднят последний большой колокол. После революции в Спасском храме располагалась архиерейская кафедра во главе с митрополитом и будущим патриархом Сергием (Старгородским).

В 1930 году была попытка снести храм. Но протоиерей Николай Боголюбов и члены приходского совета обжаловали это решение в Москве. Только в 1937-м, после ареста настоятеля протоиерея Николая Виноградова, протоиерея Петра Сахаровского и протодьякона Николая Савкина, храм был закрыт. Долгое время тут располагался склад швейного предприятия «Весна». В 1992 году Спасская церковь была возвращена православному люду и повторно освящена через 10 лет.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей больше 110 лет. Это один из самых красивых частных домов старого города с изящным парадным подъездом. Улица Провиантская. Бывшая Березинская гостиница. Ценители творчества Алексея Балабанова могут помнить дом по его культовой картине «Жмурки». Здесь снимались финальные сцены.

Дом возведён ещё в XIX веке и перестраивался не раз. Говорят, что руку приложили архитекторы Георг Иванович Кизеветтер и Лев Владимирович Даль. Позади дома есть каменный трёхэтажный пристрой, где некогда была домовая церковь.

Березинской гостиница называлась по имени инженера Дмитрия Фёдоровича Березина, мужа Александры Яковлевны Башкировой, внучки богатейшего нижегородского купца-мукомола Емельяна Григорьевича Башкирова. В советские годы гостиница стала обычным жильём. Сейчас городские власти ищут инвестора, чтобы спасти ветхое здание.

Обе фотографии сделаны с одной точки c разницей в половину века. Город Горький. Улица Лядова (нынешняя Большая Печёрская). На чёрно-белом снимке бывший дом Александры Денисовны Жадовской (в девичестве Демидовой). Был построен в 1870-е. Архитектор неизвестен. Со временем хозяйка продала дом Рукавишниковым. Потому в историю Нижнего он вошёл под их фамилией. Здесь жил младший представитель семейства Митрофан Михайлович Рукавишников.

Этот прекрасный дом Большой Печёрской некогда был украшением улицы. Теперь же после пожара и дальнейшей «пластической хирургии» это всего лишь коробка. А жаль!

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 60 лет. Детский приют. Он же дом подкидыша на Мартыновской улице (ныне Семашко). Построен в 1909 году по проекту архитектора Леонида Дмитриевича Агафонова на деньги купчихи Агнии Николаевны Марковой. Она таким образом хотела увековечить память о своём отце и деде.

Маркова не пожалела денег на оснащение. В доме были помещения для приёма, осмотра и санитарной обработки детей, просторные палаты, операционная и перевязочная, комнаты для нянь. Имелась своя котельная. Была даже собственная электростанция во дворе.

С июля 1910 года, когда был введён «явный приём детей», женщины поселялись здесь вместе со своими детьми на полном содержании. Они покидали дом спустя два-три месяца вместе с детками, освобождая место для других малышей.

В 1913 году жюри Всероссийской гигиенической выставки в Петербурге выдало Нижегородскому губернскому земству почётный диплом «За хорошо оборудованное здание детского приюта и отличную работу персонала в нём».

После революции дом стал Нижегородским детским приютом №1. Затем преобразован в Дом матери и ребёнка, а в 1930 году в Институт охраны материнства и младенчества. Причём заведовал институтом родной брат архитектора здания Фёдор Дмитриевич Агафонов.

С марта 1945 года институт начал работать как областной НИИ педиатрии, а в 1970-х основным направлением деятельности учёных в здании, надстроенным третьим этажом, стало изучение проблемы детской гастроэнтерологии.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Угол Мартыновской и Тихоновской улиц (ныне Семашко и Ульянова). Здесь 6 ноября 1819 года родился русский писатель, этнограф и краевед Павел Иванович Мельников-Печёрский. Это один из старейших деревянных домов Нижнего.

Дом возведён в начале XIX века; принадлежал деду писателя по материнской линии, коллежскомуу асессору Павлу Петровичу Сергееву. Будущий автор романов «В лесах» и «На горах» о жизни нижегородских старообрядцев провёл здесь первые детские годы. В начале 1860-х дом стал главным в усадьбе купчихи Прасковьи Александровны Кречетниковой. Появился флигель. В наше время уникальный исторический квартал вокруг дома Печёрского был почти полностью уничтожен уплотнительной застройкой. Кроме Павла Ивановича Мельникова-Печёрского, дом также связан с фамилией известной советской оперной певицы и солистки Всесоюзного радио Натальи Петровны Рождественской. Памятник федерального значения. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 87 лет. Спасская улица (ныне Трудовая). На старинном кадре вдали видна Троицкая Верхнепосадская церковь на Троицкой площади. Она была возведена по распоряжению императора Николая Первого, дважды гостившего в Нижнем Новгороде в 1834-м и 1836 году. Строительство затянулось на долгие годы. В итоге храм был закончен спустя три десятка лет после распоряжения Николая Павловича. На строительство были истрачены невероятные 57 тысяч рублей. В советские годы Троицкий Верхнепосадский храм был закрыт, а затем снесён. На его месте теперь лингвистический институт. Справа заметна пожарная каланча полицейской части. Типовой проект, разработанный в Петербурге архитектором Планидо Висконти. Каланча была разобрана в 1930-е годы. Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 140 лет. Домик Петра Великого на Почаинской улице. Царь (если верить преданию) останавливался в палатах торгового человека гостинной сотни Ефима Чатыгина в мае 1695 года, то есть 328 лет назад. Пётр Алексеевич гостил в Нижнем целую неделю перед своим первым Азовским походом. Затем палаты принадлежали купцам Докуниным и другим владельцам. С годами дом сильно ветшал. В 1840-х здесь помещался винный склад. Ещё через 20 лет ночлежка для бездомных, что немало возмутило писателя Александра Серафимовича Гациского, который потребовал от городского начальства немедленно выкупить исторические палаты. В 1888 г. дом был приобретён губернскими властями, чтобы сохранить его как ценнейшего свидетеля петровской эпохи. С этой мыслью палаты были реконструированы под руководством архитектора Николая Павловича Иванова и приспособлены под исторический музей, каковой размещался тут очень недолго, пока в 1896 году не переехал в Дмитриевскую башню. В советские годы дом использовался как жилье, затем как контора отделения общества охраны памятников. В наше время тут недолго был ночно клуб. Сейчас музей. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 130 лет. В первые советские годы храм Иконы Божией Матери «Знамение» и Святых Жён-Мироносиц, что на улице Добролюбова, был закрыт. Колокольня разобрана, купола сняты. С 1933-го по 1956 год здесь находился Горьковский строительный техникум, затем — техникум лёгкой промышленности.

Деревянный храм на этом месте стоял с XIII века. Перестроен в камне четыре столетия спустя — в 1649-м по так называемому типу «корабль», когда звонница, трапезная и алтарь соединены в одну линию, что действительно придаёт строению сходство с кораблём. В Нижнем это был первый подобный храм.

В 1805 году на деньги купца Петра Тихоновича Переплётчикова к северной стороне трапезной был пристроен кирпичный двухэтажный придел, освящённый внизу в честь апостолов Петра и Павла, вверху — в честь Ефимия Суздальского, а в трапезной — во имя Макария Желтоводского. Оба святых — Ефимий и Макарий — родились в приходе этого храма.

В 2000-м началась реставрация. Исторический облик был воссоздан.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 90 лет Улица Живоносновская (ныне Кожевенная). Известный нижегородский трактир — чайная «Столбы», открытая в январе 1902 году чаяниями Максима Горького.

«Столбы» были названы так за шесть колонн на фасаде. Чайная помещалась в здании, некогда принадлежащем нижегородскому купцу, владельцу канатовязального завода Фёдору Петровичу Переплётчикову. Проект разработал архитектор Георг Иванович Кизеветтер. Строительство завершилось в 1839 году. Дом использовался как доходный.

Великий писатель Горький предлагал создать в Нижнем что-то вроде клуба для босяков, где «за самую дешёвую цену можно было бы попить чаю, пообедать и даже ночевать». При этом, в заведении должен царить трезвеннический дух. На входе даже имелась наглядная агитация, разъясняющая босякам, что спирт есть такой же яд, как мышьяк, белена, опий и множество других смертоносных веществ.

Кроме чая и хлеба насущного (и то, и другое здесь можно было купить за сущие копейки) в трактире подавалась пища духовная: для публики устраивали поэтические, литературные и музыкальные вечера. Также при трактире была открыта амбулатория, каковую в первые два месяца посетили 1600 человек. «Столбы» работали недолго. В 1904 году чайная была закрыта. После революции здесь была коммуналка. Сейчас это снова доходный дом.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть больше века. Храм Всемилостивого Спаса. На старинной фотокарточке отчётливо видны винтовки-трёхлинейки, поставленные на приклад, и много мужчин в форме. Скорее всего, перед храмом проходил воинский показательный смотр.

Храм был возведён в 1903 году в память о спасении семьи императора Александра III во время крушения царского поезда на Курско-Харьковской железной дороге 17 октября 1888 года.

Строительство началось уже после смерти Александра III, в царствование Николая II. 26 августа 1903 года на звонницу был поднят последний большой колокол. В 1912 году была завершена роспись храма. После революции в Спасском располагалась архиерейская кафедра во главе с митрополитом и будущим патриархом Сергием (Старгородским). Скорее всего, чёрно-белая фотография до начала Первой мировой.

Оба снимка почти с одной точки. Храм Илии Пророка на Ильинском съезде был перестроен в 1874 году по проекту архитектора Ивана Кузьмича Кострюкова. Скорее всего, чёрно-белый кадр сделан незадолго до начала строительных работ.

По храму происходит название Ильинской улицы. Сначала деревянный, он был поставлен в память о счастливом спасении Нижнего от татар и ногайцев, подступивших к городским стенам в 1505 году во главе с казанским ханом Мухаммед-Амином.

На дальнем плане виден храм Симеона Столпника. Он был сломан в годы Советской власти, в 1928-м, и воссоздан на прежнем месте в 2021-м. На современной фотографии едва виден шатёр воссозданного храма. Мы сюда ещё вернёмся.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей чуть более 150 лет. Перед вами плашкоутный, или наплавной мост. Он появился в 1817 году, после того, как Ярмарка переехала в Нижний. Проектировал Августин Бетанкур. Мост лежал на барках-плашкоутах, сверху был покрыт деревянным настилом: 500 метров в длину и 19 метров в ширину. Самый большой мост в России той эпохи.

Проезд и проход платный: две копейки с пешего, 25 копеек с экипажа (где-то 100 рублей на наши деньги). Мост вставал после весеннего разлива и разбирался до ледостава. Ежедневно ночью наплавная часть разводилась для пропуска и разгрузки судов.

Мост обслуживала команда из нескольких десятков человек, включая пожарных. Они, в том числе, следили, чтобы на переправе никто не курил. В мае 1896 года по мосту начал ходить трамвай. В апреле 1933 года рядом был построен постоянный Канавинский мост. В тот же месяц плашкоутный был разобран. Трамвай перекочевал на новую переправу и ходил по ней вплоть до 2010 года.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 110 лет. Ремесленное училище имени Башкировых на Приокской улице в Канавино. Здание возведено в самом начале 1900-х годов. Проектировал Павел Петрович Малиновский. Деньги на строительство дал Яков Емельянович Башкиров. Он же подарил училище городу.

В те годы в Канавино не было своего театра или народного дома (так до революции назывались дворцы культуры), потому в актовом зале училища проводили литературные вечера, концерты, встречи и лекции.

Башкировы были мукомолами. Наверное потому с 1908 года здесь готовили техников мукомольного дела. С началом Первой мировой в училище был развёрнут лазарет для раненых воинов. В советские годы — школа-восьмилетка. Теперь отделение Пенсионного фонда.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Ещё 60 лет назад (почти на пересечении нынешних улиц Лесная и Дьяконова) в сосновом лесу, недалеко от Ворошиловского поселка стоял красивый деревянный теремок — станция «Пушкино» Горьковской детской железной дороги. Она была третьей на магистрали, промежуточной станцией, потому, в отличие от конечных станций «Родина» и «Счастливая», была возведена из дерева. Над зданием вокзала трудились плотники Борисоглебского колхоза имени Коминтерна. Проектировал архитектор управления Горьковской железной дороги Сергей Романович Бажан.

Первоначально станцию планировали назвать «Октябрёнок», но остановились на имени Александра Сергеевича Пушкина. Интерьеры были расписаны по мотивам пушкинских сказок. Внутри стояли скульптуры Руслана и Черномора. В 1960-х в Автозаводском районе началось массовое жилищное строительство. После 1965 года станция «Пушкино» была закрыта и несколько лет стояла заброшеной. В начале 1970-х вокзал был разобран. Сама детская железная дорога была фактически демонтирована. Магистраль сократилась до полутора километров (было 10 км). Осталась единственная станция «Родина».

Для Горьковской детской железной дороги в 1939 году рабочие Горьковского вагонного депо построили 12 мягких вагонов, оборудованных как для столичного метрополитена. Завод «Красное Сормово» выпустил два капотированных паровоза типа 63/65 — ЛК-01 и ЛК-02 (Лазарь Каганович, нарком путей сообщения СССР).

Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Улица Таврическая (ныне проспект Бусыгина). Дом культуры завода железобетонных конструкций №1 (или ДК железобетон).

Здание возведено по типовому проекту в 1960-е годы. На чёрно-белом кадре отчётливо виден лозунг над парадным подъездом: Решения XVI съезда КПСС — в жизнь. Съезд проходил в феврале-марте 1981 года. Скорее всего, фотография была сделана летом того же года. На дальнем плане виден 9-этажный жилой дом (Мельникова, 27). Он был построен в 1977 году. В 1980-е годы в ДК проходили дискотеки, показывали фильмы (10 копеек на дневной сеанс). Говорят, что Дом культуры ныне закрыт.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей больше 40 лет. Перед вами известный нижегородский трактир — чайная «Столбы», открытая в январе 1902 года на Живоносновской улице (ныне Кожевенная). «Столбами» назвали за шесть колонн на фасаде. Чайная помещалась в доме, некогда принадлежавшем нижегородскому купцу, владельцу канатовязального завода Фёдору Петровичу Переплётчикову. Проект разработал архитектор Георг Иванович Кизеветтер. Строительство завершилось в 1839 году. Дом использовался как доходный.

Великий писатель Максим Горький предлагал создать в Нижнем что-то вроде клуба для босяков, где «за самую дешёвую цену можно было бы попить чаю, пообедать и даже ночевать». При этом в заведении должен царить трезвеннический дух. На входе даже имелась наглядная агитация, разъясняющая босякам, что спирт есть такой же яд, как мышьяк, белена, опий и множество других смертоносных веществ.

Кроме чая и хлеба насущного (и то и другое здесь можно было купить за сущие копейки), здесь подавалась пища духовная: для публики устраивали поэтические, литературные и музыкальные вечера. Также при «Столбах» была открыта амбулатория, каковую в первые два месяца посетили 1600 человек. «Столбы» работали недолго. После революции здесь была коммуналка. Сейчас это снова доходный дом.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Перенесёмся в 1911 год; посмотрим со звонницы храма Вознесения Господня на Ильинскую улицу. Конечно, панорама сильно изменилась за минувшие 114 лет, но прежние доминанты сохранились.

В левой части двух снимков — храм Успения Божией Матери, что на Ильинской горе. Прежняя колокольня была разрушена в первые годы советской власти. В 1970-е звонница была воссоздана.

Справа на старинном снимке — храм Иконы Божией Матери «Знамение» и Святых Жён-Мироносиц, что на улице Мироносицкой (ныне Добролюбова).

Закрыт почти полностью вид на Кремль. Сегодня только маковки церквей можно разглядеть. Но на чёрно-белом снимке Кремль отлично виден. Хорошо заметно, что собор Михаила Архангела в строительных лесах. Известно, что с апреля 1910 года по апрель 1911-го велись реставрационные работы.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Дом связи в 1937 году.

Участок под строительство на площади Первого Мая (ныне Максима Горького) был выделен в 1930 году. Проект Дома связи составил архитектор «Связьпроекта» Марк Иерухинович Гинзбург в 1932-м. Это должно было быть здание в конструктивистском стиле без архитектурных излишеств. Но проект не был выполнен. Строители успели возвести только первый этаж — начались проблемы с грунтом. Работы были остановлены.

В 1935 году проект Гинзбурга был переделан нижегородским архитектором Ермининельдом Митрофановичем Мичуриным. Барельефы ваял Николай Андреевич Колоярский. Дом был сдан в марте 1937 года. Здесь размещались областное управление связью, главпочтамп, телеграф.

Ныне историческое здание внесено в реестр памятников. Принадлежит Ростелекому.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 88 лет. Улица Добролюбова называлась когда-то Лыкова дамба. На дальнем плане двух фотографий справа — храм во имя иконы Божией Матери «Знамение» и святых Жён-Мироносиц. Один из старейших в Нижнем Новгород, возведённый в 1640-х.

Лыкова дамба была названа в честь воеводы Бориса Михайловича Лыкова-Оболенского, который прибыл в НН в 1618 году и «через реку Почайну мост высок заделал».

Мост связал район Започаинья с Верхним Посадом. Конструкция действительно была впечатляюще высока — 80 метров. Лыковский мост неоднократно перестраивался. В 1824 году архитектор Иван Ефимович Ефимов предложил рубленый мост заменить каменным, на манер римского акведука. Землю для дамбы, кстати, брали при рытье Зеленского съезда. Инженером и директором стройки стал герой Кавказской войны, капитан Николай Иванович Лик. Громадная работа была завершена 5 августа 1838 года, в этом году 187 лет исполняется.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 110 лет. Сенная площадь и Большая Печёрская улица (бывшая Лядова). Чёрно-белая фотография сделана в мае 1971 года. Современный кадр повторён с той же точки 54 года спустя.

Сенной площадью начинался Вознесенский Печёрский мужской монастырь. Отсюда и название улицы — Большая Печёрская. За полвека площадь сильно изменилась. Недавно был окончательно потерян 112-летний дом Павла Леонтьевича Чардымова. Деревянный, двухэтажный угловой, он хорошо виден на старой фотографии. На его месте сейчас идёт активное строительство.

Дом Чардымова находился в реестре памятников и формировал исторический облик площади. В мае 2022 года дом горел и с тех пор был фактически приговорён к сносу. Ныне от красивого теремка остался только брандмауэр.

Сохранился следующий за домом Чардымова дом Матвея Емельяновича Башкирова. Он хорошо заметен по двум характерным куполам. Трамвай выходит из ворот Кремля. Через несколько дней исполняется 129 лет, как в Нижнем открылась однопутная линия трамвая фирмы «Р.К. фон Гартман и Кº». Произошло это 9 июня (или 21-го числа по старому стилю) 1896 года — к открытию Всероссийской художественной и торгово-промышленной выставки.

Трамвай выходил из Кремля — и далее по Большой и Малой Покровским, Похвалинской улице к Смирновскому саду, где ныне гостиница «Нижегородская». Длина линии — 3,7 км. Ширина колеи — 1000 мм.

Поездка на гартмановской линии была разделена на классы, причём разделена в буквальном смысле — перегородкой в вагоне. Пассажиры первого класса платили пять копеек за проезд и ехали в относительном комфорте, каким вообще можно вообразить себе комфорт в трамвае XIX века. Во втором классе платили три копейки, а то и вовсе катались бесплатно, если были студентами, гимназистами либо полицейскими и почтовыми служащими.

В 1897 году фон Гартман продал права концессии, выданной ему на 35 лет, Русскому обществу электрических дорог и электрического освещения, которое овладеет нижегородским трамвайным делом до 1908 года на условиях полной монополии.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 109 лет. Железнодорожный вокзал Нижний Новгород в 1913 году.

Движение по Московско-Нижегородской железной дороге было открыто 2 августа 1862 года. Вокзал в Нижнем был возведён к сроку — три двухэтажных корпуса, поставленные каре и соединённые переходами. В течение десяти лет с начала работы вокзал был конечной станцией, но в 1872 году дорога была продлена: построена ещё одна станция Канавинская — Сормовский вокзал.

В 1894 году московский архитектор Дмитрий Николаевич Чичагов построил рядом Императорский павильон для встречи в Нижнем царя Николая II. Второй раз император посетил город в 1913-м, в дни празднования 300-летия Дома Романовых.

В советские годы, в середине 1960-х, был возведён новый вокзал. Масштабная постройка фактически поглотила старинные корпуса. До 2010 года вокзал и станция назывались Горький-Московский. Теперь станция Нижний Новгород — Московский.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 112 лет. Как изменился Нижний Новгород за 20 лет?

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