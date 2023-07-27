Красота русских наличников

Резные наличники — один из элементов и символов русского деревянного зодчества. Кажется, они существовали на Руси чуть ли не с доисторических времен. На самом же деле наличники — изобретение XVIII века, а в массовый обиход они вошли только в середине XIX столетия, когда архитектор Иван Павлович Ропет ввел в моду псевдорусский стиль. Пик всенародной популярности резного наличника пришелся уже на послевоенное время: тонкая доска стоила недорого, а вырезать ее лобзиком можно было очень красиво. Дома с ажурной резьбой можно увидеть в России повсюду — в Ярославле, Вологде, Смоленске, Кинешме, Тюмени… Но есть один городок, где она сохранилась особенно хорошо. Южа, улица Революции, улица Калинина, 2-я рабочая улица

Резные наличники — один из элементов и символов русского деревянного зодчества. Кажется, они существовали на Руси чуть ли не с доисторических времен. На самом же деле наличники — изобретение XVIII века, а в массовый обиход они вошли только в середине XIX столетия, когда архитектор Иван Павлович Ропет ввел в моду псевдорусский стиль. Пик всенародной популярности резного наличника пришелся уже на послевоенное время: тонкая доска стоила недорого, а вырезать ее лобзиком можно было очень красиво. Дома с ажурной резьбой можно увидеть в России повсюду — в Ярославле, Вологде, Смоленске, Кинешме, Тюмени… Но есть один городок, где она сохранилась особенно хорошо. Южа, улица Революции, улица Калинина, 2-я рабочая улица

Южа интересна тем, что там сохранилось много резьбы советского времени. По соседству — в Холуе, Палехе, Шуе — резьба дореволюционная, иногда очень старая. А Южа развивалась в 1950-е годы, после реформ Маленкова (реформа 1953 года, после которой стало активно развиваться сельское хозяйство и сельские поселения —

В центр города можно пройти через парк, и там усадьба купцов Балиных. Она сказочная: окна, крыльцо, козыречки — все резное-расписное. А летом, в зелени, это выглядит еще красивее. Эта усадьба построена одним из сыновей основателя фабрично-купеческой династии Асигкрита Яковлевичем Балинá, Владимиром Асигкритовичем Балины́м (На слух это звучит как «Асикрит Яковлич и Владимир Асикритыч»). Причём дед его, Иван Степанович, был крепостным крестьяниным, но сам он разбогател до очень серьёзного уровня: эта семья входила, так скажем, в список самых богатых фамилий России. Занимались текстильным делом. Что интересно, — детей у Асикгрита Яковлевича было четырнадцать в первом браке и ещё восемнадцать — во втором. Расстроив не только эту фабрику, а ещё три (из них две находились в Подмосковье), они все переехали в Москву. Кстати их особняки сейчас занимают турецкое и венгерские посольства.

). И ее феномен в том, что есть средовая застройка.В центр города можно пройти через парк, и там усадьба купцов Балиных. Она сказочная: окна, крыльцо, козыречки — все резное-расписное. А летом, в зелени, это выглядит еще красивее.Эта усадьба построена одним из сыновей основателя фабрично-купеческой династии Асигкрита Яковлевичем Балинá, Владимиром Асигкритовичем Балины́м (На слух это звучит как «Асикрит Яковлич и Владимир Асикритыч»). Причём дед его, Иван Степанович, был крепостным крестьяниным, но сам он разбогател до очень серьёзного уровня: эта семья входила, так скажем, в список самых богатых фамилий России. Занимались текстильным делом. Что интересно, — детей у Асикгрита Яковлевича было четырнадцать в первом браке и ещё восемнадцать — во втором. Расстроив не только эту фабрику, а ещё три (из них две находились в Подмосковье), они все переехали в Москву. Кстати их особняки сейчас занимают турецкое и венгерские посольства.

досталась Владимиру Асигкритычу Балину. Он то и построил этот дом.

Владимир Асигкритыч строит этот дом, причем делает ему проект его, так сказать товарищ, Зимин, с которым он учился в коммерческом училище. Архитектор достаточно известный, но тогда, в тот момент, когда он делал проект, он только начинал.

Улицы Южи – настоящий музей резных наличников. В городе работало множество художников и мастеров-резчиков. Для каждого дома они создавали свой, уникальный орнамент, поэтому найти среди сотен сохранившихся наличников два одинаковых практически невозможно.Зачастую на окнах не останавливались и украшали резными элементами весь лицевой фасад. Фронтоны многих домов отделаны в особом южском стиле, получившем название «крыша червой».прим.Присматривать за фабрикой