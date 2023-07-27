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Красота русских наличников

Резные наличники — один из элементов и символов русского деревянного зодчества. Кажется, они существовали на Руси чуть ли не с доисторических времен. На самом же деле наличники — изобретение XVIII века, а в массовый обиход они вошли только в середине XIX столетия, когда архитектор Иван Павлович Ропет ввел в моду псевдорусский стиль. Пик всенародной популярности резного наличника пришелся уже на послевоенное время: тонкая доска стоила недорого, а вырезать ее лобзиком можно было очень красиво. Дома с ажурной резьбой можно увидеть в России повсюду — в Ярославле, Вологде, Смоленске, Кинешме, Тюмени…
Но есть один городок, где она сохранилась особенно хорошо.
Южа, улица Революции, улица Калинина, 2-я рабочая улица
Улицы Южи – настоящий музей резных наличников. В городе работало множество художников и мастеров-резчиков. Для каждого дома они создавали свой, уникальный орнамент, поэтому найти среди сотен сохранившихся наличников два одинаковых практически невозможно.Красота русских наличников
Красота русских наличниковКрасота русских наличниковКрасота русских наличниковКрасота русских наличниковКрасота русских наличниковКрасота русских наличниковКрасота русских наличниковКрасота русских наличниковКрасота русских наличниковЗачастую на окнах не останавливались и украшали резными элементами весь лицевой фасад. Фронтоны многих домов отделаны в особом южском стиле, получившем название «крыша червой».Красота русских наличниковКрасота русских наличниковЮжа интересна тем, что там сохранилось много резьбы советского времени. По соседству — в Холуе, Палехе, Шуе — резьба дореволюционная, иногда очень старая. А Южа развивалась в 1950-е годы, после реформ Маленкова (реформа 1953 года, после которой стало активно развиваться сельское хозяйство и сельские поселения — прим.). И ее феномен в том, что есть средовая застройка.Красота русских наличниковКрасота русских наличниковКрасота русских наличниковКрасота русских наличниковКрасота русских наличниковКрасота русских наличниковКрасота русских наличниковКрасота русских наличниковКрасота русских наличниковКрасота русских наличниковКрасота русских наличниковВ центр города можно пройти через парк, и там усадьба купцов Балиных. Она сказочная: окна, крыльцо, козыречки — все резное-расписное. А летом, в зелени, это выглядит еще красивее.Красота русских наличниковЭта усадьба построена одним из сыновей основателя фабрично-купеческой династии Асигкрита Яковлевичем Балинá, Владимиром Асигкритовичем Балины́м (На слух это звучит как «Асикрит Яковлич и Владимир Асикритыч»). Причём дед его, Иван Степанович, был крепостным крестьяниным, но сам он разбогател до очень серьёзного уровня: эта семья входила, так скажем, в список самых богатых фамилий России. Занимались текстильным делом. Что интересно, — детей у Асикгрита Яковлевича было четырнадцать в первом браке и ещё восемнадцать — во втором. Расстроив не только эту фабрику, а ещё три (из них две находились в Подмосковье), они все переехали в Москву. Кстати их особняки сейчас занимают турецкое и венгерские посольства.
Присматривать  за фабрикой досталась Владимиру Асигкритычу Балину. Он то и построил этот дом.Красота русских наличниковКрасота русских наличниковКрасота русских наличниковВладимир Асигкритыч строит этот дом, причем делает ему проект его, так сказать товарищ, Зимин, с которым он учился в коммерческом училище. Архитектор достаточно известный, но тогда, в тот момент, когда он делал проект, он только начинал.Красота русских наличниковКрасота русских наличниковКрасота русских наличниковКрасота русских наличниковКрасота русских наличниковКрасота русских наличников
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