 Красоты России. Река Кама

Чем интересна река Кама? Предлагаю познакомиться с подборкой любопытных фактов об этой прекрасной реке.
1. Одна из крупнейших рек
Кама – главная река Пермского края и одна из крупнейших в Европейской России. Длина Камы составляет 1805 км (из них 910 км течет по Пермскому краю). Кама является крупнейшим левым притоком Волги. До строительства Куйбышевского водохранилища длина реки составляла 2030 км.Кама протекает по территории Удмуртии, Кировской области, Пермского края, по границе Удмуртии и Башкортостана, Татарстана. Это седьмая река в Европе по протяженности (после Волги, Дуная, Урала, Днепра, Дона и Печоры).
2. Происхождение названия
Существует несколько версий происхождения названия реки Кама:
- от удмуртского «кема» - «долгий», «длинный»;
- от древнерусского «камы» - «камень»;
- от зырянско-пермяцкого «камва», что означает «сильно пал», то есть «вода, имеющая сильное падение»;
- от обско-угорского (хантыйского) «кам» - «прозрачный», «чистый»;
- от древнеиндийского «кам» - «вода»;
- древний географический термин – обозначение реки, некогда общее для различных языков Евразии.
В русских летописях Кама впервые упоминается в 1220 году в рассказе о походе князя Василька Константиновича 1187 года.
По Каме поднимались новгородцы для сбора дани. Кстати, реки с таким названием также есть в Свердловской, Тюменской и Новосибирской областях.
3. Волга - это Кама?
После впадения Реки Вишеры Кама становится многоводной рекой. Кстати, есть мнение, что это Кама впадает в Вишеру (а не наоборот), а Волга – в Вишеру. Геологически Кама древнее Волги. Как установили ученые, до эпохи оледенения Кама впадала в Каспийское море, в то время как Волга была притоком Дона. Ледниковый период изменил речную сеть Восточной Европы. Согласно большинству гидрологических признаков (возраст рек, высота истоков, длина, полноводность), Кама является главной рекой, а Волга — ее крупнейшим притоком.Писатель М.А. Осоргин (1878-1942) писал:
«Мы, прикамские, относимся к Волге с ласковой снисходительностью: приток, как всякий другой, течет себе от Твери до Казани, Кама же – от Урала до Каспия. Кама – матушка, Волга – дочь. Ни камских глубин, ни могучести камской нет у обмелевшей, глинистой, пропахнувшей нефтью Волги».
4. Третий по водности приток в России
Кама принимает 74 718 притоков (из них 94,5 % составляют мелкие реки длиной менее 10 км). Площадь ее водосборного бассейна более 507 000 км². Средний расход воды в устье около 4100 м³/сек, при этом наибольший расход воды около 27 500 м³/сек. Норма годового стока Камы 117 км³. Кама является третьей по водности рекой-притоком в России, после Алдана и Ангары.
5. Камское море
Влияние построенной в Перми Камской ГЭС (была пущена в 1954 году) распространилось вверх по реке почти на 300 км, образовав подпор воды до устья Вишеры.При строительстве ГЭС территория многих населенных пунктов ушла под воду (в том числе город Дедюхин, ставший «уральской Атлантидой»).В устьях многих притоков образовались обширные заливы. Самые большие – Иньвинский, Косьвинский и Обвинский. Местами противоположный берег еле виден. Не зря это водохранилище порой называют Камским морем.Ниже по течению участок от Перми до Чайковского так же представляет собой водохранилище – Воткинское, построенное в 1962 году. Его подпор чувствуется даже в Перми. А в низовьях Камы расположено еще одно, третье, водохранилище – Нижнекамское. На каждой из плотин созданы ГЭС.
6. Знак вопроса
На своем пути от истока Кама несколько раз меняет направление, образуя дугу. Если смотреть по карте, то похожа на большой вопросительный знак.Интересно, что по прямой от истока до устья Камы всего-то 445 км (а она течет почти 2 тысячи км). В районе города Нытвы до истока Камы и вовсе порядка 100 км.
7. Керчевский рейд
Выше устья Вишеры на Каме стоит поселок Керчевский, где был образован Керчевский сплавной рейд. В 1960-70-е годы он был самым большим в мире, перерабатывая за год более 3 млн м3 древесины. Река используется для судоходства и сейчас.
8. Камская «Волга-Волга»
Известный советский фильм Григория Александрова «Волга-Волга» в 1937 году частично снимался на Урале. Натурные съемки проходили в среднем теченииреки Чусовой (в частности, можно узнать камень Олений), а также на реке Каме.
На Каме снимали в Осе, деревне Монастырка, селе Красная Слудка. Житель Осы Е. Коробейников так описывал это событие:
«В тот незабываемый день пароход “Севрюга” бросил якорь чуть ниже деревни Монастырка. Эта новость облетела всю округу, и многие жители отправились к месту стоянки парохода. Нам удалось увидеть артистов, которых знала вся страна… Любовь Орлова в капитанской форме стояла на мостике. Недалеко от нее известный режиссер Григорий Александров в выходном костюме. Узнали мы и любимого артиста Игоря Ильинского. На всю жизнь запомнили, как он перебрался с берега на пароход по канату со всеми своими комическими трюками».
9. Гипсовые горы
На берегах Камы расположено немало любопытных достопримечательностей. Например, очень интересен берег Камы перед Пермью. Здесь, на левом берегу, возвышаются скалы, состоящие из гипса. Под действием воды образуются неповторимые природные гипсовые скульптуры. А между Добрянкой и Полазной тянутся Лунежские горы.Интересен и живописный мыс Стрелка на месте слияния Камы с Чусовой (теперь тут разлился обширный Чусовской залив).
10. «Счастье» на Каме
На берегу реки около бывшего Речного вокзала в Перми расположен самый известный и популярный арт-объект столицы Прикамья – «Счастье не за горами». Отсюда можно отправиться в путешествие по Каме на теплоходе.
11. Половодья Камы
Половодья на Каме бывают очень разрушительными. Вода может подниматься на 6-8 метров выше нормального уровня, и река разливается вширь, сметая всё вокруг.8 июня 2016 на реке Кама завершилось половодье, ставшее самым сильным за последние 14 лет. «Большая вода» держалась на протяжении 65 дней, объём половодья составил 37 км3, что выше среднемноголетних показателей на 27%.Как рассказали в пресс-службе филиала ПАО «РусГидро» – «Камская ГЭС», свободная ёмкость Камского водохранилища позволила удержать 7,8 км3 паводковых вод, и значительно снизить риски подтопления прибрежных территорий Перми. Так, если бы на реке не было гидроузла, во время пика половодья уровень нижнего бьефа мог подняться до 96,8 м Балтийской системы высот (БС), а знаменитая надпись «Счастье не за горами» - уйти под воду на 3,5 м.Ну еще несколько видов Камы
А мимо этого кадра я просто не смогла пройти. Кто-то снял с балкона вид на реку Кама и в дадр попало вот это чудо
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