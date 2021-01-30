 Красоты России. Река Кама

Чем интересна река Кама? Предлагаю познакомиться с подборкой любопытных фактов об этой прекрасной реке.

1. Одна из крупнейших рек

Кама – главная река Пермского края и одна из крупнейших в Европейской России. Длина Камы составляет 1805 км (из них 910 км течет по Пермскому краю). Кама является крупнейшим левым притоком Волги. До строительства Куйбышевского водохранилища длина реки составляла 2030 км. Кама протекает по территории Удмуртии, Кировской области, Пермского края, по границе Удмуртии и Башкортостана, Татарстана. Это седьмая река в Европе по протяженности (после Волги, Дуная, Урала, Днепра, Дона и Печоры).

2. Происхождение названия

Существует несколько версий происхождения названия реки Кама:

от удмуртского «кема» - «долгий», «длинный»;

от древнерусского «камы» - «камень»;

от зырянско-пермяцкого «камва», что означает «сильно пал», то есть «вода, имеющая сильное падение»;

от обско-угорского (хантыйского) «кам» - «прозрачный», «чистый»;

от древнеиндийского «кам» - «вода»;

древний географический термин – обозначение реки, некогда общее для различных языков Евразии.

В русских летописях Кама впервые упоминается в 1220 году в рассказе о походе князя Василька Константиновича 1187 года.

По Каме поднимались новгородцы для сбора дани. Кстати, реки с таким названием также есть в Свердловской, Тюменской и Новосибирской областях.

3. Волга - это Кама?

После впадения Реки Вишеры Кама становится многоводной рекой. Кстати, есть мнение, что это Кама впадает в Вишеру (а не наоборот), а Волга – в Вишеру. Геологически Кама древнее Волги. Как установили ученые, до эпохи оледенения Кама впадала в Каспийское море, в то время как Волга была притоком Дона. Ледниковый период изменил речную сеть Восточной Европы. Согласно большинству гидрологических признаков (возраст рек, высота истоков, длина, полноводность), Кама является главной рекой, а Волга — ее крупнейшим притоком. Писатель М.А. Осоргин (1878-1942) писал:

«Мы, прикамские, относимся к Волге с ласковой снисходительностью: приток, как всякий другой, течет себе от Твери до Казани, Кама же – от Урала до Каспия. Кама – матушка, Волга – дочь. Ни камских глубин, ни могучести камской нет у обмелевшей, глинистой, пропахнувшей нефтью Волги».

За год Кама пополняет Волгу в среднем 117 кубическими километрами воды. Место слияния Камы и Волги. Мыс в месте слияния Волги и Камы. За год Кама пополняет Волгу в среднем 117 кубическими километрами воды.Место слияния Камы и Волги.Мыс в месте слияния Волги и Камы.

4. Третий по водности приток в России

Кама принимает 74 718 притоков (из них 94,5 % составляют мелкие реки длиной менее 10 км). Площадь ее водосборного бассейна более 507 000 км². Средний расход воды в устье около 4100 м³/сек, при этом наибольший расход воды около 27 500 м³/сек. Норма годового стока Камы 117 км³. Кама является третьей по водности рекой-притоком в России, после Алдана и Ангары.

5. Камское море

Влияние построенной в Перми Камской ГЭС (была пущена в 1954 году) распространилось вверх по реке почти на 300 км, образовав подпор воды до устья Вишеры. При строительстве ГЭС территория многих населенных пунктов ушла под воду (в том числе город Дедюхин, ставший «уральской Атлантидой»). В устьях многих притоков образовались обширные заливы. Самые большие – Иньвинский, Косьвинский и Обвинский. Местами противоположный берег еле виден. Не зря это водохранилище порой называют Камским морем. Ниже по течению участок от Перми до Чайковского так же представляет собой водохранилище – Воткинское, построенное в 1962 году. Его подпор чувствуется даже в Перми. А в низовьях Камы расположено еще одно, третье, водохранилище – Нижнекамское. На каждой из плотин созданы ГЭС.