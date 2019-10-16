Народные мстители Великой Отечественной

В начальный период Великой Отечественной войны немецко-фашистским войскам удалось захватить значительную часть западных регионов СССР. На территории большинства оккупированных вермахтом советских районов активное вооруженное сопротивление агрессору оказывали отряды партизан, которые формировались как из числа воинов Красной армии, оказавшихся в окружении в связи со стремительным продвижением на восток войск противника, так и из числа вливавшихся в партизанские соединения местных жителей. В среднем партизанский отряд насчитывал от нескольких десятков до 200 и более бойцов, однако численность крупных отрядов могла доходить порой до десятков тысяч человек. Группы партизан базировались, как правило, в труднодоступной лесной и/или болотистой местности, периодически прибегая к помощи местного населения. Основные отряды народных мстителей действовали в глубоком тылу противника на территориях Белорусской, Украинской ССР и РСФСР. В начальный период Великой Отечественной войны немецко-фашистским войскам удалось захватить значительную часть западных регионов СССР. На территории большинства оккупированных вермахтом советских районов активное вооруженное сопротивление агрессору оказывали отряды партизан, которые формировались как из числа воинов Красной армии, оказавшихся в окружении в связи со стремительным продвижением на восток войск противника, так и из числа вливавшихся в партизанские соединения местных жителей. В среднем партизанский отряд насчитывал от нескольких десятков до 200 и более бойцов, однако численность крупных отрядов могла доходить порой до десятков тысяч человек. Группы партизан базировались, как правило, в труднодоступной лесной и/или болотистой местности, периодически прибегая к помощи местного населения. Основные отряды народных мстителей действовали в глубоком тылу противника на территориях Белорусской, Украинской ССР и РСФСР.

В первые месяцы войны народное движение сопротивления гитлеровцам носило во многом стихийный характер, хотя органы партийной и советской власти небезуспешно пытались координировать действия оказавшихся во вражеском тылу разрозненных отрядов партизан. Для создания системы общего руководства все более расширявшегося на оккупированных просторах СССР партизанского движения 30 мая 1942 г. постановлением Государственного комитета обороны (ГКО) был создан Центральный штаб партизанского движения. Его руководителем был назначен глава компартии Белоруссии П.К. Пономаренко. Новой структуре подчинялись все республиканские и областные штабы партизанских движений, что обеспечивало более структурированную организацию сопротивления врагу, лучшую связь c Большой землей, большую согласованность действий партизан между собой и c регулярными частями Красной армии. На момент создания штаба количество подобных отрядов было свыше 600, их общая численность достигала более 80 тыс. человек. Кроме того, у руководства Центрального штаба были сведения о том, что на оккупированных территориях сражались с врагом в 2,5 раза больше партизанских объединений.

Основной задачей партизанских отрядов, действовавших в тылу противника, стало разрушение системы обеспечения вражеского фронта, связи и коммуникаций, функционирования автомобильного и железнодорожного сообщения. Необходимо отметить, что в связи с общей неразвитостью в СССР полноценной системы автомобильных дорог накануне войны особое значение в деятельности партизанских отрядов приобрела «рельсовая война» ― подрыв и минирование мостов, путей сообщения, нападения на железнодорожные станции, вражеские грузовые и пассажирские эшелоны и т.п.

В начале 1944 г., когда ход войны уже окончательно и бесповоротно переломился в пользу СССР, а Советский Союз методично освобождал захваченные врагом территории, Центральный штаб был расформирован. Причиной ликвидации существовавшей полтора года структуры стало и то обстоятельство, что большинство из действовавших на территории Украины и Белоруссии партизанских отрядов имели свои эффективно работавшие республиканские штабы.

Деятельность партизанских отрядов наносила противнику огромный урон. По сути, партизаны (что подтверждалось многократно и немцами) открыли против оккупантов «второй фронт», функционирования которого советское руководство никак не могло дождаться на начальном этапе войны от союзников. Из-за массового партизанского движения врагу приходилось месяцами и даже годами (!) держать в своем глубоко эшелонированном тылу значительные людские и материальные ресурсы, постоянно ожидая внезапного нападения со стороны советских диверсантов. Оттягивая на себя существенную часть вражеских соединений, партизаны сдерживали в итоге продвижение противника по родной земле. Объединенные партизанские отряды контролировали в тылу врага значительные территории. Так, например, в Брянской области летом 1942 г. они образовали даже партизанскую республику площадью свыше 14 тыс. кв. км. Не сталкивавшиеся с подобной ситуацией ни в одной из завоеванных ими стран, гитлеровцы не могли в полной мере чувствовать себя хозяевами захваченных советских регионов. Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны нанесло фашистам огромной урон и в немалой степени способствовало приближению Победы. В заключение стоить упомянуть, что почти 130 тыс. граждан Страны Советов были награждены медалью «Партизану Отечественной войны».

Дмитрий Зелов

Источник: rusplt.ru