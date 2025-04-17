Казань. Было-стало - 57

Стрелка Рыбнорядской и Клинического переулка (ныне улицы Пушкина и Профессора Нужина). Переулок поднимается в гору, называвшуюся когда-то Клинической горой — забытый ныне казанский топоним. Называлась она так по зданию университетской клиники — это большой белый корпус (в центре чёрно-белого кадра), возведённый по проекту архитектора Михаила Петровича Коринфского в 1840 году.

Стрелку формирует дом Степана Алексеевича Алексеева, когда-то в нём располагалась небольшая гостиница Университетские номера.

На чёрно-белом кадре можно увидеть одно из старейших инженерных сооружений города — подпорную стенку верхней террасы Николаевского сада. Ещё на нашей памяти она была частью сада. В 2000-е на этом месте встал бизнес-центр «Колизей».

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 90 лет. Здание треста «Татнефтепроводстрой» на улице Ершова построено по проекту архитектора Ильдуса Асадуллина в 1987 году. 13 февраля Ильдусу Шавкатовичу исполнится 78 лет.

Здание Татнефтепроводстроя — один из последних образцов казанского монументализма. И редчайший пример, когда современный ремонт не стал разрушением.

Бетонный рельеф создали три художника: Анатолий Викторович Горев, Александр Сергеевич Маяков, Александр Ефимович Симбирин.

Творческое трио Горева, Маякова и Симбирина (сына известного живописца Ефима Александровича) специализировался на создании керамических вещей для интерьеров общественных зданий. После выпуска из Казанского художественного училища они сложились в тесную команду, настоящую семью. Совместная работа, как отмечал Маяков, «создаёт более насыщенные предметы искусства», «делает монументальные шедевры богаче».

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 35 лет. Знаменитая лестница-пьедестал, ведущая к Верхнему (Клиническому) саду университета. Была построена как часть первого памятника Ленину в Казани — в 1924 году, по проекту архитектора Фёдора Павловича Гаврилова (первого ректора Казанского архитектурно-технического института, будущего КГАСУ).

Ленин скончался в январе 1924 года, а уже через несколько месяцев, к 7-й годовщине Октября, лестница была закончена, и на вершине, в саду, возвышался бюст Владимира Ильича. В день пятилетнего юбилея ТАССР, 25 июня 1925 года, бюст сменила полноценная статуя работы скульптора Николая Ивановича Шильникова. Маленькая ленинская фигура хорошо видна на чёрно-белой фотографии.

На центральном парапете лозунг: ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! Пониже имена: МАРКС и ЛЕНИН. На нижнем основании набраны четыре элемента социализма: ВРЕМЯ, СИСТЕМА, ЭНЕРГИЯ и НОТ, то есть научная организация труда.

В конце 1970-х скульптура была перенесена во двор 4-й школы в нынешнем Катановском переулке. В 2024-м на ленинском месте встала фигура Конфуция.

Лестница сильно изветшала и в 1980-х была фактически воссоздана по проекту Сергея Павловича Саначина, сына Павла Алексеевича Саначина.