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Безумные ёлки

Занимаясь оформлением Новогодней елки, без сомнения, нужно проявлять креативный подход. Но порой, пытаясь сделать что-то оригинальное и необычное, люди заходят очень далеко. 

Кто-то полностью отказывается от елки, заменяя ее на лестницу или обычные веточки, найденные на улице, кто-то делает елочку из книг. Но есть и еще более интересные варианты исполнения новогодней елки: например, елка из обуви, подушек и даже из зубных протезов. Особенно изощряются в офисах и магазинах. Кто во что горазд! Такое праздничное украшение точно не останется незамеченным. Давайте посмотрим.

Безумные ёлки

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Светлана Митленкоюмор
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