В Праге хотят перенести памятник маршалу Коневу

В сентябре 2019 года в Чехии развернулась общественная дискуссия о памятнике советскому маршалу Ивану Коневу в Праге. Ондржей Коларж, староста района Прага-6, где стоит памятник, 12 сентября заявил, что члены районного совета приняли решение о переносе монумента в один из музеев и проведении конкурса на создание нового памятника героям-освободителям Праги в 1945 году.

В 2010-е годы памятник Коневу неоднократно становился жертвой вандалов — его обливали краской и покрывали надписями практически ежегодно. В 2017 году табличку на памятнике дополнили информацией о том, что Конев командовал советскими войсками во время подавления Венгерского восстания в 1956 году и участвовал в подготовке ввода войск стран Варшавского Договора в Чехословакию в 1968 году.

Одним из аргументов местных властей, выступающих за перенос памятника, были денежные затраты на его восстановление. РИА Новости приводит цитату Ондржея Коларжа:

«На очистку, ремонт и восстановление монумента мы потратили сотни тысяч крон из бюджета. Мы хотим поговорить с русскими и предложить им переместить памятник Коневу в музей или на территорию посольства».

В чешском обществе нашлись противники подобной инициативы. Президент Милош Земан назвал сложившуюся ситуацию позором:

«Это наш позор, потому что, каким бы ни был Конев, памятник был символом тех советских воинов, которые погибли при освобождении Праги, их было около 13 тысяч. Но также это был и символ всех красноармейцев, которые пали при освобождении Чехословакии, а их было около 150 тысяч».

30-летний Михал Шульц (Michal Šulc) 16 сентября приковал себя цепью к постаменту памятника, поскольку его дед участвовал во Второй мировой войне. Он добавил, что личность маршала Конева может быть противоречивой, но сами советские солдаты, тем не менее, внесли огромный вклад в освобождение мира от нацизма.

«Я не пророссийский, но я не знаю, почему я должен быть антироссийским. Я не проамериканский и не антиамериканский», – цитирует слова Михала Шульца интернет-издание iDNES.cz.

Полиция следила за ситуацией на месте, не приняв никаких мер по удалению мужчины от памятника. Полицейские сочли, что это не нарушило общественный порядок. Мужчина провёл прикованным к памятнику несколько часов и покинул свой пост около восьми часов вечера.

В защиту памятника выступила Компартия Чехии.

В МИД Чехии заявили, что перенос памятника в новое «достойное» место не будет нарушением Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между РФ и Чехией от 1993 года.

Памятник Коневу был установлен на площади Интербригад в Праге в 1980 году. Скульпторами выступили Зденек Крыбус и Вратислав Ружичка. Установка была связана с тем, что Конев командовал 1-м Украинским фронтом, чьи войска освободили Прагу в ходе Пражской операции в мае 1945 года.

https://www.vatnikstan.ru/news/konev_praga/

https://premier.region35.ru/news/k-prazhskomu-pamyatniku-marshalu-konevu-v-znak-protesta-protiv-ego-demontazha-sebya-prikoval