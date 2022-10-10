Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.7

Продолжаю выкладывать работы замечательного художника Вадима Окладникова, который не оставляет свою работу над портретами наших героев. Хотя никто его не просит этого делать. Это движение Души. В ютубе появились красивые ролики с этими работами. И это просто замечательно. Только большая просьба! Тот кто использует для своих роликов эти работы, указывайте, пожалуйста, имя художника. Он работает в силу своего душевного порыва, а не ради награды, радуется, что вы берете его работы, потому что, чем больше роликов, тем больше людей знают о наших героях. И все-таки, труд каждого человека достоин хотя бы того, чтоб люди знали, кто этому пособствовал.Вот такой красивый плакат дожен висеть, на мой взгляд, в каждой присоединившеся территории.Плакат, посвященный нашим героям!Слава бойцам ЧВК! А далее баннеры и портретыЕще раз обратимся к стихам Геннадия Кунявского. Геннадий пишет стихи и к некоторым из них музыку. Причем, он знает о чем пишет, поскольку сам воевалНа днях прошло его выступление в сборном пункте Елани, концерт для мобилизованныхХочу напомнить, что Геннадий Кунявский, друг Вадима Окладникова. У него есть своя страничка в интернете. Приглашаю заглянуть туда. Страничка Геннадия Кунявского в интернете.
Там можно посмотреть все его работы и тексты, и песни: https://www.chitalnya.ru/users/Gena58/
памятник Александру Прохоренко в Оренбурге.
Русские не сдаются!
(памяти Александра Прохоренко)
I
Мама, жена, вот ребенок родится…
Словно виденья далекого мира,
В миг пролетели любимые лица
В жарких песках у сирийской Пальмиры.
Да в 25-ть умирать неохота,
Жизнь, увы, не дается два раза.
Только такая у парня работа,
Он – офицер, он – элита спецназа!
Припев:
Если в схватке кровавой придется
И погибнуть, Отчизну любя…
Знайте, русский, он в плен не сдается,
Вызывает огонь на себя!
II
Он наводил самолеты на цели.
Боевики, под Тадмором, в пустыне,
Вычислив, взять его в плен захотели…
Помним мы подвиг героя и ныне!
Твердо в эфире слова прозвучали,
Летчики сверили координаты.
Быстро и точно ракеты попали…
Так умирают России солдаты!
Припев:
III
Под Оренбургом село небольшое
Сашу на родине похоронили.
А итальянцы, узнав о герое,
Памятник в городе установили.
В память французы вдове передали
Родственников ордена боевые.
О Прохоренко все в мире узнали,
Он – офицер ССО из России!
Припев:
февраль 2021 г.
Теперь еще портреты работы художника Вадима ОкладниковаНа этом сегодня все. Но будут еще и портреты и баннеры. Спасибо за щедроту Души, Вадим! Спасибо за предоставленные работы низкий поклон за движение Души и Сердца!
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