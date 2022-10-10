Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.7

Продолжаю выкладывать работы замечательного художника Вадима Окладникова, который не оставляет свою работу над портретами наших героев. Хотя никто его не просит этого делать. Это движение Души. В ютубе появились красивые ролики с этими работами. И это просто замечательно. Только большая просьба! Тот кто использует для своих роликов эти работы, указывайте, пожалуйста, имя художника. Он работает в силу своего душевного порыва, а не ради награды, радуется, что вы берете его работы, потому что, чем больше роликов, тем больше людей знают о наших героях. И все-таки, труд каждого человека достоин хотя бы того, чтоб люди знали, кто этому пособствовал. Вот такой красивый плакат дожен висеть, на мой взгляд, в каждой присоединившеся территории. Плакат, посвященный нашим героям! Слава бойцам ЧВК! А далее баннеры и портреты Еще раз обратимся к стихам Геннадия Кунявского. Геннадий пишет стихи и к некоторым из них музыку. Причем, он знает о чем пишет, поскольку сам воевал На днях прошло его выступление в сборном пункте Елани, концерт для мобилизованных Хочу напомнить, что Геннадий Кунявский, друг Вадима Окладникова. У него есть своя страничка в интернете. Приглашаю заглянуть туда. Страничка Геннадия Кунявского в интернете.

Там можно посмотреть все его работы и тексты, и песни: https://www.chitalnya.ru/users/Gena58/

памятник Александру Прохоренко в Оренбурге.



Русские не сдаются!

(памяти Александра Прохоренко)

I

Мама, жена, вот ребенок родится…

Словно виденья далекого мира,

В миг пролетели любимые лица

В жарких песках у сирийской Пальмиры.

Да в 25-ть умирать неохота,

Жизнь, увы, не дается два раза.

Только такая у парня работа,

Он – офицер, он – элита спецназа!



Припев:

Если в схватке кровавой придется

И погибнуть, Отчизну любя…

Знайте, русский, он в плен не сдается,

Вызывает огонь на себя!

II

Он наводил самолеты на цели.

Боевики, под Тадмором, в пустыне,

Вычислив, взять его в плен захотели…

Помним мы подвиг героя и ныне!

Твердо в эфире слова прозвучали,

Летчики сверили координаты.

Быстро и точно ракеты попали…

Так умирают России солдаты!



Припев:

III

Под Оренбургом село небольшое

Сашу на родине похоронили.

А итальянцы, узнав о герое,

Памятник в городе установили.

В память французы вдове передали

Родственников ордена боевые.

О Прохоренко все в мире узнали,

Он – офицер ССО из России!



Припев:



февраль 2021 г.

Теперь еще портреты работы художника Вадима Окладникова На этом сегодня все. Но будут еще и портреты и баннеры. Спасибо за щедроту Души, Вадим! Спасибо за предоставленные работы низкий поклон за движение Души и Сердца!

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