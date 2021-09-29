Вот такие новости

Вот очередные новости. Теперь понятно почему ВОЗ и остальные не хотят Спутник признавать?Если вы хотите верить, что корон@вирус появился случайно в лаборатории Уханя в конце 2019 г, и весь мир узнал о п@ндемии 11 марта 2020. То видео не для вас!

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Но, если вы готовы узнать шокирующую правду про то, как Билл Гейтс и Со строят новый МИРОВОЙ ПОРЯДОК, запатентовал новую криптоволюту, которая будет использовать данные об активности тела человека (нас с вами):

излучение, испускаемое из тела человека, активности головного мозга, потока крови, активность или движение органа, движение тела и любые другие действия, которые могут считываться и представляться изображениями, волнами, сигналами, текстами, номерами, градусами или любой другой формой информации и данных.

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Волны головного мозга могут содержать, например, но не ограничиваясь этим, (i) гамма-волны, вовлеченные в задачи обучения или ПАМЯТИ, (ii) бета-волны, вовлеченные в логическое МЫШЛЕНИЕ и/или СОЗНАНИЕ, (iii) альфа-волны, которые могут быть связаны с подсознательными мыслями, (iv) тета-волнами, которые могут быть связаны с мыслями, включающими в себя глубокие и необработанные ЭМОЦИИ, (v) дельта-волны, которые могут быть вовлечены в СОН или глубокую релаксацию…

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🤬Это точная перепечатка из патента компании Microsoft под номером WO2020060606, зарегистрированного в прошлом году на сайте WIPO - Всемирной организации интеллектуальной собственности.

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf…

Вы умные и понимаете, что майкрософт никогда не будет регистровать то, что не использует СЕБЕ во благо.

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А вот, как они хотят стать владельцами новой криптовалюты – я расскажу далее.

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В видео - при чем тут тотальная fuckцинация и одобренная ООН система тотального цифрового контроля ID@2020.

https://id2020.org/alliance

Наши два года стали действительно оценкой на прочность для всех нас.

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И сейчас вы наверняка можете подумаете, что я шучу, фантазирую, откуда такие слова умные – Аселя, пиши про тряпки и тусовки, как некоторые мне тут намекают

– но я не останусь с стороне и приготовила документы с официальных государственных сайтов.

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🤬Это будет неприятная правда – смотреть только тем, кто готов ее слышать!

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‼️ПРОШУ РЕПОСТЫ НА СТОРИЗ, ПОСТЫ, ЧАТЫ, КОММЕНТАРИИ, СОХРАНЕНИЯ ‼️ увеличим шансы на спасение нас и наших детей.

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С любовью,

Асель Зои