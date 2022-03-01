Евросоюз - слабоумие и слабоумие

Никогда еще Евросоюз не делал столько хороших и нужных вещей для укрепления экономики и государственности России, как за последние три дня. Никогда еще Евросоюз не делал столько хороших и нужных вещей для укрепления экономики и государственности России, как за последние три дня.

Здравствуйте, мы опять о санкциях из Ада.

С отключением всей России от SWIFT как-то не задалось, поэтому будут отключены отдельные банки - и да, фрау Урсула уже заявила, что ЕС и дальше будет работать над изоляцией России от мировой финансовой системы.

С "мировой финансовой системой" фрау несколько погорячилась, но это и понятно - она смотрит на экономику сугубо со своей профессиональной точки зрения. Если кто не помнит - фрау фон дер Ляйен гинеколог.

Изоляторы России снова закупают изоленту в товарных количествах, но извините, у нас тут давно уже не 2014 год, когда нынешние санкции были бы действительно жесткими. СПФС работает, причем у нее есть клиенты даже в Германии и Швейцарии (неожиданно, да?); Визу и Мастеркард блокировать тоже не получается - все процессинговые центры для нас, родненьких, сейчас расположены на территории России.

Тут Путин привел в дежурную боевую готовность силы стратегического сдерживания. Позвольте пояснить, что это такое: короче говоря, запускается таймер, отсчитывающий время до запуска ракет. Таймер установлен на тридцать минут; как только остается пять минут - таймер сбрасывается и снова устанавливается на тридцать минут.

За время первого цикла уточняются полетные программы ракет, новые цели тоже получают свое внимание - и если при включенном таймере какая-либо страна вдруг пожелает повоевать, то земля им стеклом. Причем в очень быстром исполнении, ибо в таком режиме запуск можно провести в любую секунду.

Кроме того, дежурная боевая готовность означает, что в режиме "взлетел и всем хана" сейчас не только Калибры, Кинжалы и Цирконы со "специальной боевой частью", но и в конвенциональном исполнении - правда, авианосцам и бункерам на территории супостатов от этого не легче.

Ну а теперь пришла пора сказать "спасибо" всему Западу и Евросоюзу в частности.

Первое, что мы все должны понимать - это накат. Истерика и накат, потому что прямо сейчас Россия с видимым удовольствием доламывает инструмент, специально созданный для ее развала. Накат будет продолжаться даже тогда, когда на Украине все закончится - и он будет длиться от месяца до двух, ровно до тех пор, пока не пойдут сводки о потерях западной экономики от санкций.

Простой пример, который мы уже рассматривали по поводу британских авиаперевозчиков и который теперь может коснуться любых без исключения авиакомпаний Евросоюза и США: международная авиация только-только стала выползать из пандемийного кризиса. Туризм так еще и не воскрес в достаточном объеме, поэтому приходится зарабатывать на экономических отношениях - и тут Россия такая берет и закрывает Транссибирский транзитный маршрут.

Не, китайские товарищи будут очень рады, их авиакомпании в этот период хорошо поднимутся - вспомните, как поднялся и разжирел Белавиа, когда шайка нацистов, алкоголиков и наркоманов на Украине отменила авиасообщение с Россией.

Здесь будет ровно так же - до тех пор, пока европейский бизнес не начнет стучать своим политикам по пустым тыковкам. А он обязательно начнет, поскольку и финансирует этих самых политиков. За отстаивание своих бизнес-интересов финансирует, между прочим - а им сейчас может быть нанесен неприемлемый урон.

Вообще нужно понимать, что эти санкции - не за Украину. Они за то, что Россия возвращается в состояние Империи - и если кто еще не понял, мы сейчас махом перешли все красные линии, начерченные для нас Западом. Не просто перешли, но и не собираемся останавливаться.

К слову.

Смотрю тут украинские телеканалы - там доблестные войска ВСУ и нацбаты отражают атаки по всем направлениям и переходят в контрнаступление по всему фронту, тесня кадыровцев и российских оккупантов.

Все это очень напоминает недавнюю ситуацию в Армении, когда местные СМИ в голос сообщали, что армянская армия уже окружает Баку - и только когда разгром в Карабахе стал необратимым, общество моментально осознало, как им врали.

На Украине сейчас картинка один в один - если верить телеканалам, то ВСУ скоро выйдет в район Подмосковья. А по факту прямо сейчас формируется мегакотел, в который попадает вся группировка ВСУ на Донбассе - и дальше разговор будет очень коротким: кто сдался, едет к семье, подписав все нужные бумаги. Кто не сдался, подлежит полной и безоговорочной утилизации.

Если поймают подписавшего документы о с даче с оружием, разговор будет совсем другим - впрочем, сейчас это мелочи.

Так вот, нам мстят именно за состояние Империи, в которое мы уже вернулись. Сейчас Генеральная Прокуратура РФ уже предлагает приравнивать донат на "вiйну з Россиею" к измене Родине - и это только начало перестройки нашего гражданского общества.

Дальше начнется самое любопытное - все эти певцы ротом, бьюти-блогеры, писатели и прочая богемная шушера, привыкшая зарабатывать деньги в России, а тратить их на Западе, может очень быстро потерять кормовую базу.

Быстро - это практически моментально. Напоминаю, что все эти режиссеры и писатели финансируются государством - а раз они сейчас осуществляют антигосударственную деятельность, то пусть живут на свои, кровно заработанные конкурентным рыночным способом. Спорим, что через пару-тройку месяцев эта популяция хомячков очень сильно поредеет?

Тут народ начал переживать, что наши опять согласились на переговоры. Да, это нехорошо - но замечу, что в этот раз наступление продолжается и будет продолжаться. Все переговоры будут исключительно о капитуляции ВСУ и шайки нацистов и наркоманов - как следствие, они закончатся ничем. Кстати, МО РФ уже предупредило, что все поставки оружия на Украину будут пресекаться. В прямом смысле.

Ну и о наших ответах Чемберлену.

Естественно, первая реакция всегда эмоциональна - да отрубим им газ, нефть и уголь, пусть живут, как хотят! Весело и ярко, но недолго.

У меня есть иной вариант - санкции обязательно нужно ставить себе на службу. Сколько раз мы уже говорили, что пора продавать наши ресурсы исключительно за рубли? Ну вот, это тот самый момент.

Нам же запретили операции в долларах, фунтах и евро? Замечательно, аплодисменты, переходящие в овации. Теперь только за рубли, только на сырьевой бирже Санкт-Петербурга и только через банки, отключенные от SWIFT.

Каким образом Евросоюз будет приобретать рубли, нас совершенно не интересует, но на всякий случай подскажем, что право торговать бесценной российской валютой с европейскими идиотами будет только у банков, намедни отключенных от SWIFT.

Насколько снова разжиреют в таком случае ВТБ, Сбер и Альфа-банк - это уже другой вопрос. Мы же должны поддерживать нашу финансовую систему, так что не обессудьте, дорогие "партнеры". А каким образом европейцы будут обходить собственные запреты, пусть придумают сами европейцы. Ну или спросят у фрау Урсулы.

Повторюсь: сейчас накат будет очень жестким. Рубль рухнет, фондовые рынки России рухнут, инвесторы сбегут - а через месяц окажется, что русские опять повторили свои фокусы 2008 и 2014 годов, выкупив акции своих же стратегических компаний и отраслей по дешевке.

Пройдет месяц-полтора и Запад сам придет на переговоры на новых условиях - и запомните, прямой войны между нами не допустит сам Запад. Это самый страшный кошмар западных генералов - и они скорее устроят военные перевороты в своих странах, чем допустят начало реальной войны с Россией.

А санкции... А что санкции? Ах вы ж заи мои европейские, как же я обожаю ваш недалекий ум и непробиваемую убежденность в собственной исключительности - именно она вас и погубит, в конце концов.

Мы потихоньку возвращаемся в состояние XVIII века, когда без ведома России в Европе не могла выстрелить ни одна пушка.

Олег Лавров

Евросоюз: слабоумие и слабоумие - Vovanpain — КОНТ (cont.ws)