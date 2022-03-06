Европа и США давно используют высокие технологии и комплектующие российского производства, но молчат

Производство Mercedes и Apple Watch невозможно без российских комплектующих. Почему об этом молчат? Почему до сих пор многие верят в то, что в России ничего не создают. Только раздают нефть и газ западным соседям. Но это не так. В статье расскажем про успехи российских компаний.

Производство Mercedes и Apple Watch невозможно без российских комплектующих. Почему об этом молчат? Почему до сих пор многие верят в то, что в России ничего не создают. Только раздают нефть и газ западным соседям. Но это не так. В статье расскажем про успехи российских компаний.

54 страны закупают прессы у воронежского завода «ТяжМехПресс»

Воронежский завод «ТяжМехПресс» — лидер по производству тяжеловесных прессов для автомобилестроения. Прессы ТМП — с усилием от 4 тыс. тонн. Их доля на мировом рынке составляет 50-60%. В 2013 г. «ТяжМехПресс» изготовил первый в мире горячештамповочный пресс усилием 16,5 тыс. тонн. Аналогов всего 2 — в Германии и Японии. Завод Forges DE Courcelles под Парижем закупил 7 прессов ТМП для штамповки коленвалов для двигателей Audi, VW, Mercedes. Машины ТМП трудятся также на заводах Renault и Peugeot, Toyota и Mitsubishi, Samsung, Tata Motors.

«Монокристалл» поставляет сапфировое стекло для Apple

На заводе «Монокристалл» в Ставрополе выращивают искусственные сапфиры.

В 2017 г. доля компании на мировом рынке сапфиров составила 47%, по данным агентства Yole Développement. Сапфировые пластины используют для LED-экранов. 40% поставок завода «Монокристалл» — 2-дюймовые пластины, в том числе для стекла Apple Watch.

В 2016 году компания создала первый в мире кристалл сапфира в 350 кг. Из такого гиганта можно резать пластины большего диаметра. Это позволило снизить себестоимость за единицу на 20% без потери качества. Сапфиры «Монокристалла» покупают в 29 странах мира: Германии, Франции, Испании, США, Китае, Японии, Южной Корее, Сингапуре, Индии.

Титановые изделия для Boeing и Airbus

Компания ВСМПО-АВИСМА из Свердловской области производит 90% титана в России. Титан ВСМПО-АВИСМА закупают в 50 странах мира. У корпорации 450 заказчиков, в том числе французский Airbus и американский Boeing.

ВМСПО-АВИСМА поставляет Airbus 60% титана. Из него делают стойки шасси, элементы пилонов и двигатели крыла. Эти детали подвергаются большим нагрузкам. Титановые штамповки ВМСПО-АВИСМА используют в моделях А320neo, А350 XWB и А380. У ВСМПО-АВИСМА и Boeing есть совместное предприятие в России — Ural Boeing Manufacturing (UBM). Здесь производят штамповки для лайнеров: Boeing 787 Dreamliner, Boeing 737 MAX и Boeing 777X.

Протезы-гаджеты от «Моторики» и криокапсулы от «ГРАНД-Крио»

Российский стартап «Моторика» разрабатывает и производит бионические протезы для детей и взрослых. Бионические протезы решают не только косметическую проблему, но также помогают инвалидам в быту. В протезе установлены датчики, которые считывают сигналы мозга. Далее импульсы поступают на микропроцессоры и протез выполняет заданные команды.

Протезы оснащены PayPass, NFC-модулем, функцией сбора данных о жизненных показателях по принципу умных часов. Компания работает в СНГ, Франции, Индии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Малайзии и Южной Корее. В компания «ГРАНД-КРИО» разработали и запатентовали криокапсулы ICEQUEEN для медицинских целей.

Человека на короткое время помещают в капсулу. Кожа контактирует с азотом. Температура газа от -130 до -160℃. Процедура налаживает обменные процессы в организме и укрепляет общее здоровье. Криокапсулы соответствуют европейским стандартам качества и безопасности, не имеют аналогов в России и за рубежом. Помимо клиники в Москве, есть представительство в Дубае — Grand Cryo Wellness JLT.

Инновации для анализа металлов от «Лазер-экспорт»

В компании «Лазер-экспорт» придумали лазерный спектрометр ЭЛАНИК. Это первый ручной прибор, который анализирует состав стали и чугуна. ЭЛАНИК измеряет концентрацию углерода без использования инертного газа с погрешностью до 0,01%. От количества углерода зависит закаливание и прочность стали. В нержавеющей стали высокая концентрация углерода влияет на стойкость к коррозиям. Также ЭЛАНИК определяет процент легких металлов: Be, C, Mg, Si.

Продукцию компании «Лазер-экспорт» закупают в России и 48 странах мира. Основная доля в США, Германии, Франции и Японии. Разработки для ПЦР-лабораторий от «ДНК-Технологии». Компания «ДНК-Технология» — единственный российский производитель, который создает технологичные решения для лабораторий «под ключ».

Одно из направлений — разработка молекулярно-генетических исследований методом ПЦР. Продукция «ДНК-Технологии» имеет международный сертификат ISO и конкурирует с аналогами мирового уровня. Партнеры компании есть в 46 странах мира.

Вы уже убедились, что российские технологии востребованы по всему миру? Как вы думаете, почему Россию не пиарят? Отечественная промышленность способна обогнать Европу и Америку в экономическом развитии. Однако Запад процветает, а Россия с технологиями, умами и ресурсами в списке стран третьего мира.

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