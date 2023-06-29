Исполняется 115 лет со дня падения Тунгусского метеорита

Заставил вздрогнуть всю Землю и бесследно исчез Небо над Подкаменной Тунгуской озарило второе солнце, ярче и горячее первого

Фото: стопкадр из фильма «Где же Тунгусский наш метеорит?»

30 июня 1908 года, Эвенкия. В 07.14 минут (00.14 по Гринвичу) небо над Подкаменной Тунгуской озарило второе солнце. Оно было гигантским, ярче и жарче первого. Земля содрогнулась: раздался чудовищной силы взрыв, пламя и дым, казалось, застилают все небо. В мировую историю произошедшее вошло, как «падение Тунгусского метеорита». …С тех пор прошло 115 лет, написаны десятки томов научных трудов, но споры не утихают: если это метеорит, то где его следы? А версии все множатся. Их больше сотни. В Красноярске 26 июня прошла международная конференция специалистов, посвятивших изучению загадочного явления не один десяток лет. С ними поговорили журналисты «Комсомолки» и узнали уникальные детали, о которых еще не известно простому обывателю.

О своем визите «гость» предупредил землян заранее

За несколько суток до взрыва над Тунгуской, за много километров от этого места, в Европе, ночью наблюдали необычное свечение. На следующий день свидетелями стала вся Евразия. Данные об этом позднее собрал и обработал российский астроном Игорь Зоткин, который определил область и масштаб свечения. Ночь превратилась в день на площади в 15 миллионов квадратных километров (от Атлантики до Енисея). Светлее всего было именно в Англии, жители которой еще три ночи подряд могли читать газеты без дополнительного освещения. Почему же таинственное свечение началось еще накануне взрыва?

- Эти предвестники кометы сообщили о движении чего-то большего, - уверен радиоинженер и публицист, несколько лет возглавлявший красноярское краевое отделение Всесоюзного астрономо-геодезического общество, Геннадий Иванов. - Правда, причина свечения ночного неба не прояснилась и по сей день. Я придерживаюсь версии о том, что наш космический пришелец – огромная комета в сопровождении большого количества сателлитов (спутников), разных по размеру. Если учесть, что кометы – относительно небольшие небесные тела, состоящие по большей части из смеси замёрзших газов, пыли и метеорного вещества, то становится понятно, почему мы не можем обнаружить материю в ее следах, оставленных на просторах Сибири. Комета двигалась вокруг Солнца по собственной орбите, Земля – по собственной. В районе Забайкалья скорость Земли и скорость кометы сравнялись. Свой марафон космический пришелец проиграл. В районе Забайкалья, по расчетам известного физика Лилии Эпикетовой, много лет изучавшей этот феномен, расстояние от Земли до кометы составляло 1 100 километров. Исследователь Геннадий Иванов уверен, что комета двигалась именно по такому пути.

Фото: архив Геннадия Иванова

Кстати, никто из исследователей феномена не обратил внимания на простую, казалось бы, и очевидную деталь - согласно воспоминаниям свидетелей, по величине космическое тело было сопоставимо с Луной. А зная высоту, на которой находилась комета над Забайкальем, можно рассчитать и ее примерную площадь. Что и сделал ученый, выяснив, что это был «снежок» примерно около 8 километров в диаметре.

- Уже в районе реки Лена размер кометы уменьшился до пяти километров в диаметре. При этом, заметьте, скорость Земли стабильна, а комета ее теряет, а значит, начинает отставать, визуально как бы двигаясь в обратную сторону, - продолжает Геннадий Иванов. – Поэтому многие очевидцы и указывали совершенно другое направление движения объекта. В итоге комета рухнула на тайгу.

Самое поразительное, что взрыва как такового не было. Землетрясение в 4,5 балла по шкале Рихтера длилось полтора часа, его зафиксировали практически все сейсмологические лаборатории мира. На земле осталась астроблема диаметром в двадцать километров и вывал леса в три с половиной тысячи квадратных километров.

В ясный солнечный день на площади миллион квадратных километров наблюдались сумерки. Это те миллиарды тонн космического вещества растворялось в атмосфере планеты.

Серебристые облака наблюдались над всей территорией Северного полушария.

- В такой сценарий укладывается все! Возможно, для других это всего лишь гипотеза, для меня – убеждение, и не только моё - говорит исследователь. – Многие, конечно, мечтают о космических кораблях и пришельцах, но опираться все-таки стоит на факты, а не на фантазии.

В поисках металла танковой брони

Детально исследовать тунгусский феномен начали лишь спустя двадцать лет после событий. СССР преследовал довольно амбициозные цели: началась индустриализация, и стране нужен был металл, а чтобы его плавить, необходим никель, который позднее, в Великую Отечественную, назовут «металлом танковой брони». В Эвенкию решено было организовать экспедицию в расчете на то, что там упал железный метеорит. Ученые уже знали, что в составе этой группы метеоритов более 7 процентов никеля. Возглавлял экспедицию по поиску минералог Леонид Кулик – талантливый, по-хорошему упрямый исследователь. В конце 20-х годов прошлого века Кулик прибыл на первую разведку в Эвенкию и, по обрывочным сведениям, опираясь на свидетельства очевидцев, вычислил место падения Тунгусского метеорита. Осколки Тунгусского метеорита до сих пор ищут ученые, энтузиасты и простые романтики

Фото: стопкадр из фильма «Где же Тунгусский наш метеорит?»

Самая крупная и, без преувеличения, самая трудная экспедиция Кулика в Эвенкию длилась с весны 1929 по осень 1930 года. Рабочим в ту экспедицию устроился рядовой охотовед Константин Янковский, архив которого сохранился в Тайшете (Иркутская область), где он впоследствии жил.

- Все экспедиции, устроенные до этого Куликом, были скорее обычной «разведкой», - считает бывший директор Тайшетского краеведческого музея краевед Георгий Булыгин, сохранивший архивы Янковского. – В этот раз они ехали на Тунгуску с оборудованием для геологической и метеорологической съемки, гидрологических работ, везли буровые установки. В составе был астроном, болотовед, опытный буровой мастер. Об этом нигде не говорится, но маршрут был пешим, и начался он именно в Тайшете. Наняли подводы и пошли. Представьте на секунду: это ведь почти 600 километров не самой простой дороги! В апреле 29-го они прибыли в Ванавару, где вымотанный дорогой Янковский сильно заболел и выбыл из состава группы.

Пережив операцию в Иркутске и едва оправившись, Янковский на перекладных рванул к Кулику. По дороге узнал, что экспедиция развалилась, и Кулик в тайге остался один. Это Янковского не остановило.

- Он пришел сам на эту заимку, и они вдвоем заканчивали исследования. Сидели там практически безвылазно, Янковский вел метеорологические наблюдения и все тщательно фиксировал, - рассказывает Булыгин. – К тому моменту там уже были условия для жизни: бревенчатая изба, баня, лабаз для продуктов… За провиантом приходилось добираться до Ванавары, в остальном – жили охотой. Сусловская воронка. Леонид Кулик был уверен, что осколки метеорита следует искать поблизости от нее

Фото: Архив "КП"

В один из дней, когда Янковский дежурил на заимке и в очередной раз осматривал территорию, его укусила гадюка. Из противоядий у него была только бутылка спирта, который отлично выводит змеиный яд. Три дня Янковский провел в горячке и бреду. Но как только пришел немного в себя, буквально через силу пошел делать метеорологические замеры.

- Он еще был слишком слаб и чувствовал себя очень плохо, потерял ориентацию в тайге, - рассказывает Булыгин. – Это случилось в тот день, когда во время обхода он нашел огромный камень странного вида - возможно, осколок небесного тела. Позже пытался восстановить к нему дорогу, но не смог…

Вот такой ценой доставались первым исследователям тунгусского феномена их открытия. В Великую Отечественную Кулик погиб, и исследования на долгое время заглохли.

Камень Джона

Спустя 42 года после экспедиции Кулика, 19 июля 1972 года, томский исследователь Джон Анфиногенов вместе с группой соратников обнаружил в районе падения метеорита странный камень. Поросшая мхом и лишайником глыба вошла в историю изучения «Тунгусского метеорита», как камень-олень, или камень Джона.

- Камень я обнаружил в очередном маршруте, - рассказывает томский исследователь, в то время заместитель заведующего социологической лабораторией ТГУ Джон Анфиногенов. - В те дни в районе катастрофы работали опытные красноярские геологи. В один из дней мы вместе с начальником геологической партии Николаем Сапроновым делали радиальный выход по плоской вершине горы Стойкович, у подножья которой находится заимка Кулика. Сапронов вместе с товарищами вернулся на базу на реке Хушма, а я решил еще раз пробежаться по горе. И на обратном пути обнаружил камень-олень. Камень-олень или камень Джона весит порядка 10 тонн.

Фото: личный архив Джона Анфиногенова

Гигант в 10 тонн весом, покрытый мхом и лишайником, пропоров в земле огромную борозду, которая к тому моменту уже основательно заросла, лежал на самой поверхности. Какая-то неведомая сила разломила его, потому что неподалеку, метрах в 15, исследователи обнаружили «нос» камня, весом еще в полторы тонны.

- Он выскочил очень полого из-под земли, вероятнее всего, в момент падения космического тела. При этом направление борозды совпало с направлением движения космического объекта, - загадка камня до сих пор не дает покоя Джону Федоровичу, и он уверен, несмотря на утверждения о земном происхождении камня, это гость из космоса. - Необычный по составу, он является для тех мест экзотической породой. На 98 процентов он состоит из окиси кремния. Думаю, с высокой вероятностью можно утверждать, что он все-таки прилетел с неба. Место, где обнаружился гигантский камень, ученые пометили звездой.

Фото: личный архив Джона Анфиногенова

На такую мысль Джона Анфиногенова наталкивает то, что порода камня относится к той, что есть в составе планет земной группы, скажем, на Марсе.

- Самый крупный вулкан в Солнечной системе, известный человечеству, - Олимп расположен как раз на Марсе, - поясняет свою гипотезу исследователь. - Его подошва – 500 километров, высота – 27 километров. Вулканические трубки у него, как гигантские орудия. И если по коре Марса, скажем, ударил астероид, могла сработать его внутренняя энергия, и случился мощнейший выброс. То есть, возможно, наш космический пришелец – гость с Марса, хотя известно, что марсианский метеорит – довольно редкий тип.

Вообще, Джон Анфиногенов – человек уникальный и в хорошем смысле слова одержимый метеоритом. Может быть, поэтому ему вместе с другими участниками группы свободного поиска удалось значительно продвинуть науку в решении загадки метеорита.

- Я проблемой занялся в конце 1963 года, спустя пару лет впервые поехал в экспедицию. Таких экспедиций у меня было больше 20, - вспоминает исследователь.

А началось увлечение Джона Анфиногенова со случайности: к нему в руки попали результаты аэрофотосъемки (которую сделал в 1938 году Кулик). Поскольку в армии Джон Федорович занимался дешифровкой таких снимков, очень заинтересовался. И, как говорится, - понеслось!

- Когда я начал заниматься дешифровкой аэрофотосъемки 1949 года, установил площадь и конфигурацию сплошного вывала леса. Этот показатель важен для расчета силы ударной волны, - рассказывает Джон Анфиногенов. – Вообще, считаю, что на начальном этапе исследований мало внимания уделялось показаниям коренных жителей по разрушениям на местности, а говорили они очень интересные вещи. Например, что вода из-под земли била фонтаном несколько суток, образовав кипящее озеро. И несколько таких озер мне удалось обнаружить.

Когда Анфиногенов построил картину вывала леса, оказалось, что по форме она сильно отличается от того, на что опирались ученые ранее (наземная съемка). Они думали, что был центр взрыва, от которого образовался радиальный повал.

- Я пришел к выводу, что повреждения нанесены ударной волной, похожей на веретено. Это еще в 70-х подтвердили результаты лабораторного моделирования, - говорит Джон Анфиногенов. Деревья-гиганты после взрыва вывернуло с корнем

Фото: Архив "КП"

В районе Тунгусской катастрофы было взято большое количество проб торфа.

- В слое, включающем 1908 год (а торф откладывается ежегодно), были найдены в том числе силикатные шарики, содержащие, как и камень Джона, кремний, - рассказывает Джон Анфиногенов. - Пока научного ответа о происхождении шариков не найдено, но я убежден, что они связаны с Тунгусским феноменом.

Космический корабль-спаситель

Ломать копья по поводу происхождения Тунгусского феномена ученые не прекратят, кажется, никогда. При этом версии по большей части вступают в противоречие не только друг с другом, но, вероятнее всего, и с реальностью.

Красноярский исследователь, уфолог Юрий Лавбин, основатель и директор Фонда «Тунгусский метеорит», считал, что причиной катастрофы могло стать столкновение кометы со звездолетом инопланетян (Юрий Лавбин умер в 2017 году).

По версии Лавбина, из космоса к Земле двигалась комета, о которой стало известно высокоразвитой внеземной цивилизации. Инопланетяне решили спасти землян, выслав на помощь свой звездолет, который, как в фильме «Пятый элемент», должен был уничтожить космическое тело. Но что-то пошло не так, и пришельцам удалось лишь расколоть комету на части. Наверное, многие улыбнутся такой версии. Все версии траектории падения Тунгусского метеорита

Фото: Архив "КП"

- Знаете, Юрий Дмитриевич не боялся быть смешным, - рассказывает минералог и постоянный оппонент Лавбина в поисках метеорита Нелли Кравченко. – Просто он действительно допускал существование иных цивилизаций и искал научное подтверждение этому. Я ходила с ним многократно в экспедиции по поискам остатков космического вещества (он считал, что исследователи ищут не там, что осколки кометы разлетелись на гигантское расстояние). Поэтому мы находили необычные камни и исследовали их (делали целый комплекс анализов, спектральный в том числе). К сожалению, во всех случаях то, что мы находили, оказывалось, как правило, песчаником с большой долей кварца в составе. Меня в группу, кстати, взяли специально, чтобы я высказывала скептическое отношение к находкам Лавбина. Но несмотря ни на что, он верил в успех поисков.

Еще один постоянный участник экспедиций Лавбина – кандидат педагогических наук Иван Ольгин считает, что в идеях исследователя есть рациональное зерно.

- Знаете, у меня бабушка из Краснотуранска, и она была свидетельницей тех событий, помнила тот день. Я не разделяю мнения о космическом корабле. Но совершенно искренне считаю, что в районе Краснотуранска могут находиться осколки космического тела, потому что в детстве на близлежащих сопках мы находили странные камни. В этом году хочу побывать в родных местах и обойти эти сопки, вдруг что-то осталось, - делится планами исследователь. – Сейчас пока сложно сказать, что же именно это было на самом деле, поэтому, думаю, в каждой версии можно найти что-то ценное. Но сказать хочу о другом: современная наука и оборудование позволяют провести массу важных исследований, комплексно еще раз изучить место падения и траектории, на которых могут находиться осколки. Понимаю, что это большие деньги. Но и событие немаленькое – как-никак самая большая загадка ХХ столетия...

Версия «Комсомолки»

В 2017 году «Комсомольская правда» и Русское географическое общество организовали свою экспедицию на Подкаменную Тунгуску. Возглавил ее знаменитый астроном Владимир Коваль. И группа пришла к неожиданному выводу: оказывается, все эти годы метеорит искали... не там!

- По всем параметрам это был гигантский каменный метеорит, вошедший в атмосферу Земли под острым углом в 15 градусов и на скорости от 15 до 30 километров в секунду, - рассуждает Владимир Коваль. - От столкновения с воздухом произошло резкое высвобождение энергии, что приняли за взрыв. Подобное наблюдалось и в 2013 году в Челябинске. В окрестностях села Ванавара космическое тело срикошетило от тропосферы на высоте примерно в 15 километров, словно камешек от воды, и продолжило свой полет, упав примерно в 150 километрах северо-западнее от эпицентра. Опять же можно провести параллель с челябинским болидом - он взорвался над городом, а упал гораздо дальше.

По совокупности факторов, которые Коваль изучал на протяжении сорока лет - направление и характер слома деревьев, воздействия на них световой вспышки, свидетельства первых очевидцев, - удалось установить наиболее вероятную траекторию движения космического гостя и даже место его реального падения!

- Район, где нужно начинать искать большие осколки Тунгусского метеорита, находится у впадения реки Кимчу в Чуню, приток Подкаменной Тунгуски, и далее по берегам вниз по течению.

Владимир Коваль уверен - найти осколки можно даже спустя 115 лет, однако понадобится хорошо оснащенная экспедиция. Это весьма трудно, но возможно. И тогда одна из главных тайн ХХ века наконец-то получит свою разгадку.

ЦИТАТА ИЗ ПРОШЛОГО

Первое свидетельство о тунгусском феномене, описанное в томской газете «Сибирская жизнь» от 12 июля 1908 года по старому стилю, которое в 20-х годах попалось на глаза Леониду Кулику и позвало его в дорогу:

«...Около 8 часов утра в нескольких саженях от полотна железной дороги, близ разъезда Филимоново, не доезжая одиннадцати верст до Канска... упал огромный метеорит. Падение его сопровождалось страшным гулом и оглушительным ударом, который будто бы был слышен на расстоянии более 40 верст… Поезд был остановлен машинистом, и публика хлынула к месту падения далекого странника. Но осмотреть ей метеорит ближе не удалось, так как он был раскален… Метеорит почти весь врезался в землю - торчит лишь его верхушка; он представляет каменную массу беловатого цвета».

ДОСЛОВНО

Леонид Кулик был не только ученым, но и талантливым поэтом. Ну и о чем же ему было писать, как не о главном деле своей жизни? Так родилось его самое знаменитое стихотворение:

Тихое, теплое раннее утро,

Дали лесистые, речки, ключи...

Небо безоблачно, солнце июня

Шлет на тайгу, не скупяся, лучи.

Щедро весна расточает здесь чары,

Волнами льют аромат свой цветы,

Свадьбу справляют растенья и твари,

Гимн торжествующей слышен любви.

Гром! Встрепенулась тайга и затихла.

Пламя! Свет солнца ослаб и померк.

С грохотом мчится по небу светило,

Сыплются искры и тянется след.

Жуть!.. Тишина... Лишь удары несутся,

Пламя поднялось у края небес.

Там у тунгусов олени пасутся,

Валит там воздухом девственный лес.

Мечутся звери, в смятении люди,

Рев и проклятья... А небо гремит!

Где же виновник всех этих явлений?

Где же Тунгусский наш метеорит?

Участники экспедиции «Комсомольской правды» и Русского географического общества повесили на избе Кулика памятную табличку

Фото: Архив "КП"

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О Тунгусском метеорите «Комсомольская правда» и Русское географическое общество сняли уникальный фильм, побывав в экспедиции к эпицентру взрыва. «Где же Тунгусский наш метеорит». Над архивом Юрия Лавбина работают сейчас красноярские исследователи, изучая, в том числе и камни, найденные им

Фото: Мария ЛЕНЦ

КОММЕНТАРИЙ

«Необходимо создать центр по изучению «Тунгусского феномена»

Председатель комитета по истории, археологии и этнографии Красноярского краевого отделения РГО, доктор исторических наук, профессор Николай Дроздов:

- Считаю, весь опыт нужно использовать, создать центр по изучению Тунгусского метеорита – он необходим. Гипотезы требуют скорейшей систематизации и анализа. Также необходимо продолжать исследования с привлечением новейшего оборудования, подыскать, пусть небольшое, но финансирование, чтобы можно было снаряжать экспедиции.

КСТАТИ

Есть и откровенно невероятные версии, типа, детонации гигантского облака комаров, и откровенно фантастические - столкновение космических кораблей и война инопланетян над Тунгуской. А что же комары? История такая: в 60-х годах на место падения метеорита отправилась группа томских студентов. Сидя у костра, обсуждали, что же могло случиться в небе над тайгой 30 июня 1908 года. Отмахиваясь от гнуса, пошутили: кровососов здесь столько, что могло взорваться комариное облако! Похохотали, но удивительным образом эта «версия» попала в многочисленные публикации о метеорите. Как шуточная, конечно же.



В поисках Тунгусского метеорита

Экспедиция "Комсомольской правды", Первого канала и РГО установила памятную доску в эпицентре взрыва Тунгусского космического тела в честь 90-летия с начала научного изучения этого феномена

По итогам экспедиции 2017 года «Комсомолка» и РГО создан фильм «Где же тунгусский наш метеорит?»

Евгений САЗОНОВ, Надежда ИЛЬЧЕНКО

https://www.krsk.kp.ru/daily/26846/3888528/

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