Музеи Москвы, ч.21

Что-то уж больно давненько не было у нас материалов о московских музеях. А ведь мы и не во всех побывали. Рассказывать подробно не стану, но познакомиться кратко в наших интересах, кому, конечно, интересно.

Мемориальный музей-квартира художника А.М. Васнецова Мемориальный музей Аполлинария Васнецова — музей памяти художника Аполлинария Васнецова в Москве.

Расположен в доме по Фурманному переулку, где живописец проживал с 1903 по 1933 год. Музей находится в здании, построенном в начале XX века как доходный дом.

В 1903 году художник Аполлинарий Васнецов переехал в квартиру № 21, где он прожил тридцать лет до своей смерти.

Идея создания музея возникла в 1956 году в связи с празднованием 100-летия со дня рождения Васнецова. В 1957 году было принято решение о создании мемориальной мастерской, и уже к 1958 году коммунальная квартира была расселена и отреставрирована.

Музей организовали сын художника Всеволод и его невестка Екатерина.

Первые мемориальные комнаты были открыты для посетителей в 1965 году.

Всеволод Васнецов передал в дар музею около 2000 экспонатов, включая картины, этюды, рисунки, мебель, личные вещи и архивы.

В 1980 году музей был расширен за счёт соседней квартиры. После смерти Екатерины Васнецовой, последнего члена семьи, коллекция и помещения были переданы в дар Третьяковке. И в 1986 году музей стал частью Третьяковской галереи.

Останкинская телебашня История Останкинской телебашни началась 27 сентября 1960 года, когда правительство Москвы приняло решение о возведении нового сооружения.

Главный конструктор Николай Никитин придумал структуру башни за одну ночь – лепестки-опоры и «стакан» между ними. В первоначальном наброске лепестков было 4, в итоговом проекте – 10.

В течение трёх лет команда профессиональных архитекторов занималась проектированием телебашни. В проекте принимало участие около 20 московских проектных организаций. Строительство началось в 1963 году, а в феврале 1967 года телебашня была введена в эксплуатацию.

В 1970 году правительство СССР торжественно наградило всех специалистов, которые принимали участие в разработке и строительстве телебашни. В то время она была самым высоким отдельно стоящим сооружением в мире. Останкинская телебашня: интересные факты:

В Останкинскую телебашня переименована лишь в 1991 году. 10 лет Останкинская башня была самым высоким зданием в мире. Сейчас она опустилась на шестое место. Проект допускает отклонение верхушки башни от строго вертикального положения на 14 м. На данный момент рекордное отклонение составило менее 6 м – во время московского урагана 20 июня 1998 года. Прочность башни позволит ей сохранить свою целостность при порывах ветра до 42,6 м/с. Большую опасность для структуры здания представляет расширение металлоконструкций при одностороннем нагревании от солнечных лучей. Вес башни — 55 тысяч тонн. При этом глубина залегания фундамента всего 4,6 метра. Основной вес сосредоточен до отметки 100 метров (38 тысяч тонн). Поэтому башню сравнивают с шахматной фигурой, которая никогда не перевернется и не упадет. В металлический шпиль башни ежегодно бьёт до 60 молний. Но большая часть молний бьёт не в башню, а из её антенной части в облако. Стеклянные полы Останкинской башни — излюбленное место для фотографирования на смотровой площадке. Всего смонтировано 6 секций, в каждой из них по 3 слоя бронированного стекла шириной 8 мм. Ударная нагрузка 3 тонны на квадратный метр. Проект башни разработал Н. В. Никитин. Прообразом стала перевернутая лилия — цветок с крепкими лепестками и толстым стеблем. В 2000 году на Останкинской башне произошел пожар. Реконструкция заняла 12 лет. На телебашню регулярно водят экскурсии. Посетители могут увидеть панораму Москвы на одной из двух смотровых площадок: закрытой на уровне 337 м и открытой — на высоте 340 м. В 2019 году на башне впервые начали проводить церемонии регистрации брака и поженились первые 100 пар. На момент открытия Останкинская башня была самой высокой свободностоящей башней на планете и была занесена в книгу рекордов Гиннесса. 8 лет Телебашня оставалась самой высокой башней в мире. Сейчас Останкинская башня — самое высокое сооружение в Европе. 27 апреля 1967 года на Останкинскую башню водрузили флаг. Тогда это было красное полотнище с серпом и молотом. Сегодня на высоте 540 метров реет российский триколор. Среди москвичей еще в советское время гуляла байка, что на башне развивается флаг размером с вагон метро. Ее происхождение, думается, легко объяснимо. Действительно, первоначально планировалось установить на ней полотнище огромных размеров — 20 на 50 метров. Отсюда и происхождение байки — ведь длина вагона московского метро составляет как раз 20 метров. Однако, позднее от первоначальных планов пришлось отказаться. Огромная парусность такого полотнища создавала слишком большие нагрузки на башню, которые даже ее сверхпрочная конструкция была не способна выдержать. Поэтому аппетиты насчет размеров флага пришлось поумерить. В итоге размер флага сократился до 3 на 4,5 метра. Полотнище таких размеров развивается на ней и сегодня. Сегодня флаг для Останкинской башни изготавливают во Владимире на небольшом предприятии. На нем занято всего 40 человек, но продукцию они выпускают уникальную — шьют флаги российского военно-морского флота. Изделия этого предприятия размещаются на боевых кораблях, поэтому им не страшны ни ураганы, ни жар, ни холод. Ткань для флага называется «Сатена». Она делается из сверхпрочного материала и по своей структуре напоминает армированную сетку. Полотнище флага получается очень прочным и в тоже время легким. Оно продувается насквозь ветрами, во время дождей пропускает влагу, а после — быстро сохнет. Для обслуживания флагштока и знамени в штатном расписании Останкинской башни предусмотрена специальная знаменная группа, в которой числятся три антенщика. Работа у них не из простых. До высоты 348 метров мачтовики поднимаются на скоростных лифтах. Потом пешком по практически вертикальной металлической лестнице внутри антенной части до специального балкона, по которому можно выйти наружу на высоте 523 метра. Оставшиеся 17 метров приходится забираться по внешней стороне шпиля башни. Флаг закрепляется специальными карабинами, их девять. Вся операция по времени занимает порядка двух часов. Ну и последнее. По случаю юбилея Победы над Останкинской башней в Москве 7 мая 2025 года был поднят красный флаг — копия Знамени Победы.

Билет на экскурсию: от 600р

Ну раз побывали на Останкинской башне, то заглянем и на Шуховскую

Шуховская башня

В 1899 году инженер Владимир Шухов запатентовал гиперболоид — легкую, недорогую и очень прочную конструкцию из прямых балок. 160-метровая радиобашня на Шаболовке стала квинтэссенцией идей Шухова.

Строительство башни велось 1919—1922 гг. Оно было без лесов и подъёмных кранов, на лебёдках. На создание требовалось 240 тонн металла, который был выделен по личному указу Ленина из запасов Военного ведомства. Для подъёма использовалось пять деревянных кранов, которые перемещались на верхнюю секцию и помогали поднимать детали.

Первоначально высота новой башни из девяти гиперболических секций составляла 350 метров (на 15 метров выше Эйфелевой башни) при расчётной массе в 2200 тонн (Эйфелева башня весит 7300 тонн). Однако в условиях нехватки ресурсов проект пришлось пересмотреть: высота была уменьшена до 148,5 метров, а масса составила 240 тонн. Новый проект был одобрен лично Лениным.

Проект Шухова стал символом нового времени и технологичности — Алексей Толстой написал фантастический роман «Гиперболоид инженера Гарина» под впечатлением от шуховских конструкций.

19 марта 1922 года на башню установили передатчики радиовещания и началась трансляция радиопередач московской радиотелеграфной станции.

В 1933-1937 годах помещения радиоцентра на Шаболовке использовались в качестве опытной лаборатории Научно-испытательного института связи, а башня — как радиоиспытательная.

В 1939 году одномоторный почтовый самолёт, летевший из Киева в Москву, не справился с управлением и задел крылом один из тросов Шуховской башни, но она выдержала удар, и ремонт не потребовался.

В ноябре 1941 года, когда войска вермахта подошли вплотную к Москве, начальнику Московской телевизионной филиал-лаборатории Министерства связи Александру Щетинину было поручено лично взорвать Шуховскую башню, которая была предварительно заминирована. Невыполнение приказа грозило серьёзными последствиями, однако Щетинин дождался отступления войск противника.

7 мая 1945 года, накануне вступления в силу акта о капитуляции Германии, с Шуховской башни прошла трансляция первой с начала Великой Отечественной войны телепередачи в Европе.

В 1948 году башня была переоборудована для перехода на высокочастотное телевидение. Так как итоговая высота Шуховской башни составила 160 метров, долгое время она была самым высоким сооружением в стране — до постройки в 1967 году Останкинской телебашни.

С 1939 года башня применялась для телетрансляций и стала символом советского телевидения: ее изображение использовалось в заставке «Голубого огонька».

В 1987 году Шуховской башне был присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения. В 1991 году специалисты ЦНИИПСК имени Мельникова сделали заключение об удовлетворительном состоянии башни и произвели её надстройку для размещения нового передающего оборудования, установив так называемую 7-ю секцию с широкополосной передающей антенной FM-диапазона.

C 2002 года башню не используют для теле и радиовещания, но она находится в пользовании (на балансе, в собственности) Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), также на ней размещены передатчики сотовой связи.

На саму башню попасть не получится: ее ни разу как следует не реставрировали и она находится не в лучшем состоянии. Одно время ее хотели даже снести... слава Богу одумались. ул. Шухова, д.8

Музей В.А. Тропинина Музей В. А. Тропинина и московских художников его времени появился в 1971 году. Музей В. А. Тропинина и московских художников его времени расположен в ампирном особняке XIX века, бывшем владении купеческой семьи Петуховых. Это здание является историко-архитектурным памятником XIX века — сохранившийся образец купеческой усадьбы Замоскворечья.

В 1965 году здание было передано коллекционеру Феликсу Вишневскому, который в 1969 году подарил его вместе с более чем 250 картинами государству.

Знаменитый коллекционер и знаток русской живописи Феликс Вишневский передал Москве свою частную коллекцию русского искусства XVIII–XIX веков и здание, в котором и разместился музей.

Музей был основан в 1971 году как филиал Останкинского дворца-музея творчества крепостных, а после 1991 года стал независимым учреждением. В камерном музее словно замерло время. Атмосфера старинного частного дома поддерживается соответствующим интерьером — мебелью, старинными светильниками, шкатулками, бисерным шитьем и фарфором. В коллекции музея, насчитывающей около 3000 экспонатов, представлены произведения живописи, графики и декоративно-прикладного искусства, в основном из первой трети XVIII — середины XIX веков.

Билет: от 150р

Щетининский пер., 10, стр. 1, Москва

Дом-музей М.Н. Ермоловой

В XIX веке владельцы особняка часто менялись, что приводило к регулярным перестройкам, однако после 1873 года дом остался без изменений. Здание было возведено в конце 1773 года и, по утверждениям жителей, использовалось для масонских собраний. В 1889 году его приобрел московский адвокат Н. П. Шубинский, а его жена, известная актриса Малого театра Мария Николаевна Ермолова, проживала здесь до 1928 года.

Дом-музей знаменитой актрисы Марии Ермоловой, расположившийся в старинном трехэтажном особняке на Тверском бульваре — заведение уникальное. Не так много музеев могут похвастаться дополнительным статусом театрального салона. Сюда приходят не только, чтобы окунуться в атмосферу столичных театров дворянской эпохи, но и чтобы посмотреть современные спектакли и концерты.

После ее смерти особняк был преобразован в многоквартирный дом и оставался в этом состоянии до 1986 года.

В 1970-х годах в нескольких помещениях была организована музейная экспозиция, посвященная Ермоловой, что привело к расселению жильцов.

В результате, в 1986 году здание стало официальным Домом-музеем М. Н. Ермоловой.

Экспозиция музея Ермоловой расположена на всех трех этажах старинного особняка.

На первом этаже оформлены пространства, дающие представления о ее детстве и юности актрисы.

Второй этаж представляет собой анфиладу — венок из гостиных, кабинетов и других комнат, каждая из которых является сквозной и имеет проход в следующую. Экспозиция открывается небольшой выставкой, рассказывающей о дебюте Марии Николаевны.

Третий этаж — пространство личных покоев хозяев. Билет: от 300р

Тверской бул., 11, стр. 1, Москва

Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей Музей расположен в здании конца XIX века, в котором до революции размещалось Якиманское 6-е начальное училище для девочек, построенное известным московским предпринимателем и благотворителем, купцом первой гильдии Иваном Григорьевичем Простяковым. После 1917 года в доме находились коммунальные квартиры, в которых жили в том числе и потомки Простякова. Затем в здании размещались столовая Международной организации помощи голодающим, народная библиотека, музей Октябрьского района Москвы, а в 1991 году за счёт частной инициативы и добровольных пожертвований был создан музей предпринимателей, меценатов и благотворителей. Открытие музея состоялось 20 мая 1992 года. До середины 2010-х годов вход в музей был бесплатным, однако по причине отсутствия средств на содержание музея, было принято решение брать с посетителей входную плату. Билет: от 300р

Донская ул., 9, Москва