Старый новый год: традиции, обычаи, приметыСтарый Новый год – праздник с традициями старых времен и современных привычек. Для большинства это прекрасный повод отметить любимый праздник во второй раз.
Старый Новый год позволяет нам заглянуть в глубь веков и увидеть, чем жили, дышали, о чем мечтали и во что верили наши предки.
Новый год по старому стилю, отмечается в России в ночь с 13 на 14 января. Официальным праздником в нашей стране он не является. Тем не менее он очень любим миллионами россиян.
Понятие «Старый Новый год»
Старый Новый год появился в нашем календаре в связи со сменой летоисчисления, когда пришедшие к власти большевики 14 февраля 1918 года перевели страну с юлианского календаря на григорианский. Разница между календарями составляла 13 дней.
До перехода на новый календарь в России 14 января отмечали Васильев день. В этот день Православная Церковь празднует Обрезание Господне и чтит память Святого Василия Великого.
Были у праздника и другие названия: Василий Свинятник, Свиной праздник — Василий считался покровителем свиноводства и земледелия.Традиции и обычаи празднования Старого Нового года
Очень ярким украшением праздника были щедривки, колядки и посевалки. Щедровать ходили только до полуночи, пока не разгулялась нечистая сила. Молодые парни в масках вечером 13 января с шутками и прибаутками разыгрывали действо - "водили Миланку". Одного из парней наряжали в женские одежды - символ Меланки, а компанию ему составляли коза - символ достатка и богатства, баба с дедом, казак, цыган, еврей, врач, медведь, журавль и пр.
Но не пустить в дом щедровальников считается плохой приметой. Ведь именно с щедрующими в жилище приходит добро.
Сжигание обрядового снопа соломы - «Дидуха» - самая интересная традиция этой ночи. После завершения щедрования на перекрестке поджигали сноп. Когда основное пламя уменьшалось, молодежь начинала прыгать через костер, очищаясь от общения с нечистой силой. Все действие сопровождалось песнями, танцами и частушками.
А на рассвете следующего дня с зерном в рукавицах и сумках ходили по домам родных и друзей посевальщики. У этого обычая есть свои правила: посевать могут только лица мужского пола, потому что считалось, что девушки счастье принести не могут. Зайдя в дом, посевающий сыплет зерном и приветствует домочадцев с пожеланиями счастья, здоровья и богатства. Щедрее всех было принято одаривать первого гостя. Кстати, выбрасывать разбросанное зерно нельзя – его тщательно собирали и хранили до посева.
Обязательными атрибутами этого праздника на Руси являлись:
- запекание молодого поросенка;
- щедрая кутья. Она символизировала окончание поста;
- вареники с сюрпризами;
- блины и пироги. Ими благодарили тех, кто приходил колядовать.
А также в этот вечер готовили:
- зайца, который означал скорость и успех в делах;
- петуха, который говорил о легкости и свободе.
Вечер 14-го января называли Щедрый вечер — люди проявляли щедрость во всем, хозяйки накрывали пышные столы, соревнуясь друг с другом. Считалось, что того, кто накроет самый лучший стол, весь год будет преследовать удача. Традиционными блюдами были каша с мясом или салом, различные пироги и блины. Очень ценились блюда из свинины: холодец, жаркое, пироги со свининой.
На Старый Новый год готовят кутью, которая называется «щедрой», которую было принято заправлять салом и мясом – скоромниной. При приготовлении кутьи существовало много поверий и примет. Готовить ее начинали с раннего утра. Крупу для кутьи насыпала самая старая женщина семьи, а воду из колодца должен был принести самый взрослый мужчина дома. Крупа из амбара доставалась 13 января в два часа ночи. Притрагиваться к ней было нельзя, чтобы не изменить свое будущее. Когда готовили кашу, женщина размешивала ее, приговаривая особые слова, а все члены семьи садились вокруг и ждали результата. Если каша выходила из горшка, это сулило беду всему дому, поэтому никто ее не ел. Самой плохой приметой считалось, если лопался горшок, так как это сулило болезни. Много пенки сверху предвещало пустые хлопоты. Если плохая примета сбывалась, варево нужно было выбросить с горшком в прорубь. Наваристая вкусная каша означала урожай и счастье всем домочадцам и ее надо было съесть дочиста. Кутья в щедрый вечер ставилась в красный угол – на покути.
На Старый Новый год к ужину садились всей семьей, очень важно, чтобы все были в чистой одежде. А после ужина было принято у всех просить прощение за возможные обиды, чтобы встретить Новый год в согласии.В некоторых регионах подавали вареники с особой начинкой, по которой делались предсказания на будущий год:
- вареник с вишней – к искушению;
- с капустой – к деньгам;
- с кольцом – к свадьбе;
- с нитками – к дальней дороге;
- с пуговицей – к обновке;
- с солью – к огорчению;
- с монетами – к богатству;
- с сахаром – к сладкой жизни;
- с перцем – к острым ощущениям;
- с фасолью – к детям;
Вечер не спроста назывался Щедрым – столы ломились от закусок, а ограничений на количество съеденного не было. Старались наесться «от пуза», чтобы и год был сытым, щедрым, добрым.
В современном мире одним из главных обычаев в этот день является традиция лепить вареники с сюрпризом. Начинкой может быть все, что угодно. Главное, предупредить гостей о «волшебной» начинке.Приметы в Старый Новый год:
Считается, что «как встретишь Новый год, так его и проведешь», — это относится и к празднованию старого Нового года. А потому в этот день надо накрывать праздничные столы, надевать красивые вещи, исключить все ссоры и негатив, и дарить друг другу только улыбки и хорошее настроение.
Первой 14 января в дом вошла девушка – к беде.
По поверью, нельзя считать мелкие монеты — это сулит слезы весь следующий год.
Меланка была теплой, то лето будет хорошим.
Не желательно давать в долг — иначе сам весь будущий год в долгах будешь.
Иней на деревьях означал урожайный год.
Не рекомендуется выносить мусор — счастье вынесешь. И уборку в этот день тоже проводить не стоит. Лучше сделать ее накануне.
Услышать утром необычный звон было вестью о возможном пополнении.
Нельзя произносить слово «тринадцать», так как это может навлечь беду.
Хорошей приметой считалось, если в дом зайдет человек из многодетной семьи — он принесет достаток и благополучие на весь грядущий год.
Туман в Васильев день – к урожаю.
Ясное и звездное небо в ночь на Василия – к урожаю ягод.
Чтобы предстоящий год не был несчастным и одиноким, девушкам не рекомендуется встречать праздник в сугубо женской компании.
Если ночью была пурга или метель, считалось, что год будет беспокойным.
Если на святого Василия стоит морозная малоснежная погода, значит, хлеба уродятся.
Обязательно задабривали домашний скот, чтобы Новый год для них был спокойным и плодовитым.
Современный Старый Новый год
Сейчас праздновать принято так же, как в новогоднюю ночь. Считается, в Старый Новый год нужно успеть то, что не получилось осуществить 1 января.
Например:
- загадать желание, предварительно написав его на салфетке, которую сжигают и бросают в шампанское;
- посмотреть концерты и письма, которые еще не успели посмотреть;
- отправить поздравления на Старый Новый год родным и близким с повторным пожеланиями добра и здоровья;
- положить подарки, о которых ранее забыли под новогоднюю елочку, после чего ее можно убрать.
Этот праздник уважают люди, которым часто приходится работать в новогоднюю ночь. А еще это прекрасный повод воплотить в жизнь свои идеи, загадать еще одно желание и просто от души повеселиться.Если современные традиции разбавить народными обрядами, можно устроить просто незабываемый праздник.
В силах каждого красиво поздравить родных, друзей с оригинальным праздником – Старым Новым годом. Для этого достаточно познакомиться с обычаями и выучить несколько песенок.
Сделайте скучные праздники красочными, душевными, сказочными, пожелав своим близким добра, любви, богатства, здоровья, таким оригинальным способом.
Как кубанские казаки Старый Новый год праздновали
За то, что мы встречаем Новый год дважды, следует благодарить Русскую православную церковь. Когда в 1918 году в России ввели Григорианский календарь, церковь новацию не признала и праздники продолжила чтить по Юлианскому календарю, то есть по старому стилюОттого у нас бывают два Рождества и два Новых года, один из которых (с 31 декабря на 1 января) выпадает на время поста, зато второй, с 13 на 14 января, отмечается в самый разгар святочных гуляний.
Меланка с Василием встречается
Ночь с 13 на 14 января называли в народе встречей Василия с Меланкой. По православному календарю, 13 января — день памяти преподобной Мелании (Меланки), а 14 января наступает день святителя Василия Великого.
Праздник Меланки особо любим был молодежью. Парни в Меланкин вечер получали второй шанс завоевать глянувшуюся девушку: если раньше сватовство закончилось отказом («гарбузом»), в канун Старого Нового года можно было заслать сватов повторно.А девчатам на Меланку с Василием полагалось гадать. Считалось, что загадает девица на Василия — не минуется. По традиции, во время девичьих гаданий парни потихоньку снимали с заборов гадальщиц калитки, а вернуть их могли отцы девушек, да и то только через магарыч.
Девчата по станицам гадали на жениха. Например, так: выходили на улицу и смотрели, какое животное на глаза первым попадется. Таким и будет суженый. Если встретишь овцу — муж найдется тихий и покладистый. А собака попадется на глаза, хоть самый милый пес, — к собачьей жизни замужем.
А еще, бывало, сыпали гадальщицы у ворот три кучки зерна, а утром смотрели: если никто зерна за ночь не тронул — быть семейной жизни счастливой и благополучной, а если потратил кто зерно это — к ссорам да неурядицам у жены с мужем.
Ходил еще по станицам обычай по гребешку суженого искать. Клали девушки с вечера под подушку гребень, сказав перед сном: «Суженый-ряженый, голову мне расчеши!» И кто им после того во сне виделся, того и в мужья пророчили.
О суженом на Меланку и вода рассказывала. Ложась спать, ставили девушки у изголовья посудину, наливали в нее воды и бросали прутики из веника со словами: «Суженый-ряженый, переведи меня через мостик». Утром примечали, как прутики по воде распределились. Если пучком собрались, непременно ждет гадальщицу обручение с милым еще до конца года.
Гадания были самые разнообразные. Например, брали матерчатый мешочек, наталкивали туда шерсть разного цвета — и черную, и белую, и рыжую, и пегую. В полночь девушки по очереди доставали по клочку шерсти: если достанется черная — жених будет чернявый, белая — блондин попадется.
Выйдя ночью за двор с ленточкой, девушка привязывала ее к любому колу забора и уходила спать, загадав сон. А на утро выходила за двор и смотрела, на какой колышек повязана ленточка. Если кол в коре — муж будет богатый, а если голый — бедняк.
Гадали по станицам и так. Самого красивого петуха заносили в дом. Перед ним ставили блюдце с водой, зеркало и рассыпали пшеницу. Если он клюнет зерно — муж попадется хозяйственный, выпьет воду — окажется пьяницей, посмотрит в зеркало — больше будет любить себя.
А еще девушки кидали сапожок через крышу дома. Куда носок повернет, с той стороны и придет суженый. Издавна на Старый Новый год юные казачки гадали. Но при этом обязательно снимали с шеи православный крестик.
Щедрый праздникК рождественско-новогодним торжествам полагалось хозяйкам сделать обновки для всех домочадцев и купить новой посуды в дом. А в подготовке были задействованы и мал и стар. Из воска собственной пасеки деды и казачата изготовляли праздничные свечи, приговаривая специальные заговоры и молитвы. Бабушки драли перо на подушки, учили детвору колядовать, «щедрувать» и «посевать».
В хатах обязательным украшением была елка — ее вечная зелень символизировала обновляющуюся жизнь. Жарилось и варилось множество мясных и иных яств. На столах появлялись долгожданная «ковбаса», окорока с индейками и гусаки с орехами. Подавали целые куски разварного мяса на больших деревянных блюдах, холодец с хреном и чесноком, пироги и пирожки, какие только можно вообразить: и круглые с фруктами, печенные на легком духу прямо в печи, и жареные с горохом, фасолью, с пытрибкой, с яйцом, луком, картошкой, капустой, салом... а также кавуны, квашенные в пудовых бочках в знаменитых кубанских погребах.
На праздники не скупились, делали стол обильным и сытным, не только на свою семью, но и на гостей, которые в этот день могли появиться в любом количестве. Вообще провести праздник в узком кругу семьи считалось в кубанских хуторах и станицах чрезвычайно непрестижным. Поэтому после поста в праздничные дни казаки ходили друг к другу в гости, и каждая хозяйка старалась блеснуть изобилием блюд.Чтобы отблагодарить посевающих и щедрующих, хозяйки лепили вареники, которые тоже использовали для гаданий. Несколько штук из большой партии вареников делали с мукой, солью, монетой, а также оставляли несколько пустых вареников. Если вареник достанется с мукой — жизнь будет богатой, но тяжелой, с солью — горькая, пустой вареник — пустая жизнь, а с монетой — счастливая и долгая. Обычай щедровать по сей день сохранился в хуторах и станицах.
Как и на Рождество, на Василия готовили кутью, которая называется «щедрой». В отличие от постной (на Коляду), щедрую кутью принято заправлять салом и мясом — скоромниной. Варить кутью нужно ранним утром, не спуская глаз с утвари. По поверью, треснувший горшок или выпавшая из горшка кутья — к беде. Если кутья удастся, ее надо съесть дочиста, а если сбудется плохая примета, варево нужно выбросить с горшком в реку.
В щедрый вечер кутья ставится в красный угол — на покути. К ужину на Старый Новый год нужно было садиться, как и на Рождество, всей семьей, всем быть в чистой одежде. А после ужина станичники просили прощения у домочадцев да соседей за возможные обиды, чтобы встретить Новый год в согласии.До первой крови
На весь период Святок вводился запрет на любые виды работ, кроме необходимых по хозяйству.
Это время предназначалось для отдыха и развлечений: взаимных визитов, катания на коньках и санках, игр в снежки и гуляний. Особенной популярностью пользовались кулачные бои, когда на станичной площади сходились станица на станицу или край на край. В подобных поединках принимало участие все мужское население, начиная с семилетних мальчишек, которые выступали с той и с другой стороны, заканчивая глубокими стариками. Сражения происходили по правилам, которые строго соблюдались.
По воспоминаниям старожилов, это развлечение пользовалось в станицах и хуторах такой популярностью, что иногда устраивалось ежевечерне в течение всего святочного периода. «На кулачках» бились край на край, куток на куток. Сражение начинали малые казачата, затем парубки, а следом присоединялись и взрослые. Старики ходили вокруг дерущихся с длинными посохами, при помощи которых нередко вразумляли того или иного бойца, в азарте забывающего о правилах боя: драться разрешалось только до первой крови, запрещалось бить лежачего, и, самое главное, на полученные ссадины и синяки не полагалось обижаться, тем более — мстить. А уставали бойцы — делали перерыв в сражении, и воюющие стороны мирно переговаривались, угощая друг друга табаком и горилкой.
Во время бойни частенько летели с голов папахи, да так и оставались лежать под ногами: не искать же в сумерках свою пропажу! Поэтому старались обыкновенно надеть шапку похуже, чтобы не жалко было и потерять, иначе отправит жена потом с утра пораньше на поиски. На второй день Рождества можно было наблюдать, как лениво бродят группами казаки среди валяющихся папах и, смоля самокрутки, обсуждают детали вчерашнего боя.
Сею, сею, посеваю,
с Новым годом поздравляю!
Если на Рождество колядовали, то на Старый Новый год, в Щедрый вечер, щедровали — пели обрядовые песни щедровки, в которых желают хозяевам дома достатка в новом году и всяческих благ. Среди текстов щедровок, собранных историком Галиной Астапенко, находим, например, такой:
Во леску, леску, на желтом песку,
Святой вечер, добрый вечер,
Добрым людям на свят вечер,
Блудили блудцы, семьсот молодцов,
Святой вечер, добрый вечер,
Добрым людям на свят вечер,
Ты, дядюшка пан, а ты выйди к нам
(после каждой новой строчки — повторение «Святой вечер...»),
Вынеси скамеечку на нашу семечку,
Вареников блюдку да маслица глудку.
А муж хвалится вороным конем перед королем,
А жена хвалится лисьей шубою перед любою,
А сын хвалится луком-стрелками перед девками,
А дочь хвалится золотым кольцом перед молодцом.
По давнему обычаю староновогодние обходы делаются после захода солнца, когда разгуливается нечистая сила. Посевающие и щедрующие, как и рождественские колядующие, обходят дома с вечера до полуночи, одетые в костюмы и маски, с песнями и шутками.
Был по станицам веселый обычай таскать на привязи «козла»: на какого-нибудь парубка надевали вывернутую наизнанку шубу и навешивали бороду. Казаки верили, что в доме, в котором побывала «коза», в следующем году будет достаток и благополучие.Утром на Старый Новый год, отмечает есаул Лях в книге «От сочельника до Святок», казачата, набрав в мешочек пшеницы да ржи, бегали по куреням посевать. Войдя в дом, они бросали зерна в святой угол со словами:
Сею, сею, посеваю, с Новым годом поздравляю!
Роди, Боже, нам жито и пшеницу
на всякую должницу,
В поле стогами, у вас закромами.
Где бык копытом, там пшеница кустом,
Где бык рогом, там пшеница стогом.
Хоть так, хоть не так, дайте в руки пятак.
С Новым годом, с новым счастьем мы пришли поздравить вас!
Чтобы урожай был обильным, а хлеба стояли высокой стеной, зерна подбрасывали вверх. Затем их сметали и отдавали домашней птице, чтобы она была здорова и хорошо неслась. Выбрасывать зерно нельзя.
И снова с Новым! Встречаем старый Новый год и вновь загадываем желания.
Подготовили для вас тёплые карточки-открытки, которыми можно и нужно делиться с близкими.Всего вам нового и только доброго!
СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД
Но все равно мы – дети, нам так страшно
на елку опоздать из-за метели,
из-за трамвая, или гололеда
на этот праздник детский опоздать!
Мы женимся, разводимся... Простите,
но все равно – мы дети, мы – на елку,
и мы летим за праздничной добавкой:
добавьте нам хоть Старый Новый год!
Он старый-старый, он совсем уже не новый,
на нем уже пылали эти свечи,
на них уже сверкали эти слезы...
Однажды утром эти гости разошлись.
Но мы летим опять на это пламя,
но втайне мы надеемся на чувство –
на эту самую желанную добавку!..
Добавьте нам хоть Старый Новый год!
Он старый-старый, он совсем уже не новый,
на нем уже звенели эти струны,
и этот снег, и этот воск, и эти чувства...
Однажды утром этот воск окаменел.
Но все равно мы – дети, мы – на елку,
и мы летим за этой призрачной добавкой,
за невозвратным и неповторимым, –
добавьте нам хоть Старый Новый год!
Он старый-старый, он совсем уже не новый,
на нём уже слыхали эти песни,
и эти клятвы жаркие, как свечи:
однажды утром – только пепел золотой!
Но мы готовы умереть за этот пепел,
за этот праздник нашей нежности и грусти,
и мы летим за этой призрачной добавкой, –
добавьте нам хоть Старый Новый год!
