Старый новый год: традиции, обычаи, приметы Старый Новый год – праздник с традициями старых времен и современных привычек. Для большинства это прекрасный повод отметить любимый праздник во второй раз.

Старый Новый год позволяет нам заглянуть в глубь веков и увидеть, чем жили, дышали, о чем мечтали и во что верили наши предки.

Новый год по старому стилю, отмечается в России в ночь с 13 на 14 января. Официальным праздником в нашей стране он не является. Тем не менее он очень любим миллионами россиян.

Понятие «Старый Новый год»

Старый Новый год появился в нашем календаре в связи со сменой летоисчисления, когда пришедшие к власти большевики 14 февраля 1918 года перевели страну с юлианского календаря на григорианский. Разница между календарями составляла 13 дней.

До перехода на новый календарь в России 14 января отмечали Васильев день. В этот день Православная Церковь празднует Обрезание Господне и чтит память Святого Василия Великого.

Были у праздника и другие названия: Василий Свинятник, Свиной праздник — Василий считался покровителем свиноводства и земледелия. Традиции и обычаи празднования Старого Нового года

Очень ярким украшением праздника были щедривки, колядки и посевалки. Щедровать ходили только до полуночи, пока не разгулялась нечистая сила. Молодые парни в масках вечером 13 января с шутками и прибаутками разыгрывали действо - "водили Миланку". Одного из парней наряжали в женские одежды - символ Меланки, а компанию ему составляли коза - символ достатка и богатства, баба с дедом, казак, цыган, еврей, врач, медведь, журавль и пр.

Девушки тоже изображали невесту Меланку и ее жениха Василия. Всей этой веселой компанией ходили по дворам и щедровали.

Но не пустить в дом щедровальников считается плохой приметой. Ведь именно с щедрующими в жилище приходит добро.

Сжигание обрядового снопа соломы - «Дидуха» - самая интересная традиция этой ночи. После завершения щедрования на перекрестке поджигали сноп. Когда основное пламя уменьшалось, молодежь начинала прыгать через костер, очищаясь от общения с нечистой силой. Все действие сопровождалось песнями, танцами и частушками.

А на рассвете следующего дня с зерном в рукавицах и сумках ходили по домам родных и друзей посевальщики. У этого обычая есть свои правила: посевать могут только лица мужского пола, потому что считалось, что девушки счастье принести не могут. Зайдя в дом, посевающий сыплет зерном и приветствует домочадцев с пожеланиями счастья, здоровья и богатства. Щедрее всех было принято одаривать первого гостя. Кстати, выбрасывать разбросанное зерно нельзя – его тщательно собирали и хранили до посева.

Обязательными атрибутами этого праздника на Руси являлись:

запекание молодого поросенка;

щедрая кутья. Она символизировала окончание поста;

вареники с сюрпризами;

блины и пироги. Ими благодарили тех, кто приходил колядовать.

А также в этот вечер готовили:

зайца, который означал скорость и успех в делах;

петуха, который говорил о легкости и свободе.

Вечер 14-го января называли Щедрый вечер — люди проявляли щедрость во всем, хозяйки накрывали пышные столы, соревнуясь друг с другом. Считалось, что того, кто накроет самый лучший стол, весь год будет преследовать удача. Традиционными блюдами были каша с мясом или салом, различные пироги и блины. Очень ценились блюда из свинины: холодец, жаркое, пироги со свининой.

На Старый Новый год готовят кутью, которая называется «щедрой», которую было принято заправлять салом и мясом – скоромниной. При приготовлении кутьи существовало много поверий и примет. Готовить ее начинали с раннего утра. Крупу для кутьи насыпала самая старая женщина семьи, а воду из колодца должен был принести самый взрослый мужчина дома. Крупа из амбара доставалась 13 января в два часа ночи. Притрагиваться к ней было нельзя, чтобы не изменить свое будущее. Когда готовили кашу, женщина размешивала ее, приговаривая особые слова, а все члены семьи садились вокруг и ждали результата. Если каша выходила из горшка, это сулило беду всему дому, поэтому никто ее не ел. Самой плохой приметой считалось, если лопался горшок, так как это сулило болезни. Много пенки сверху предвещало пустые хлопоты. Если плохая примета сбывалась, варево нужно было выбросить с горшком в прорубь. Наваристая вкусная каша означала урожай и счастье всем домочадцам и ее надо было съесть дочиста. Кутья в щедрый вечер ставилась в красный угол – на покути.

На Старый Новый год к ужину садились всей семьей, очень важно, чтобы все были в чистой одежде. А после ужина было принято у всех просить прощение за возможные обиды, чтобы встретить Новый год в согласии. В некоторых регионах подавали вареники с особой начинкой, по которой делались предсказания на будущий год:

вареник с вишней – к искушению;

с капустой – к деньгам;

с кольцом – к свадьбе;

с нитками – к дальней дороге;

с пуговицей – к обновке;

с солью – к огорчению;

с монетами – к богатству;

с сахаром – к сладкой жизни;

с перцем – к острым ощущениям;

с фасолью – к детям;

Вечер не спроста назывался Щедрым – столы ломились от закусок, а ограничений на количество съеденного не было. Старались наесться «от пуза», чтобы и год был сытым, щедрым, добрым.

В современном мире одним из главных обычаев в этот день является традиция лепить вареники с сюрпризом. Начинкой может быть все, что угодно. Главное, предупредить гостей о «волшебной» начинке. Приметы в Старый Новый год:

Считается, что «как встретишь Новый год, так его и проведешь», — это относится и к празднованию старого Нового года. А потому в этот день надо накрывать праздничные столы, надевать красивые вещи, исключить все ссоры и негатив, и дарить друг другу только улыбки и хорошее настроение.

Первой 14 января в дом вошла девушка – к беде.

По поверью, нельзя считать мелкие монеты — это сулит слезы весь следующий год.

Меланка была теплой, то лето будет хорошим.

Не желательно давать в долг — иначе сам весь будущий год в долгах будешь.

Иней на деревьях означал урожайный год.

Не рекомендуется выносить мусор — счастье вынесешь. И уборку в этот день тоже проводить не стоит. Лучше сделать ее накануне.

Услышать утром необычный звон было вестью о возможном пополнении.

Нельзя произносить слово «тринадцать», так как это может навлечь беду.

Хорошей приметой считалось, если в дом зайдет человек из многодетной семьи — он принесет достаток и благополучие на весь грядущий год.

Туман в Васильев день – к урожаю.

Ясное и звездное небо в ночь на Василия – к урожаю ягод.

Чтобы предстоящий год не был несчастным и одиноким, девушкам не рекомендуется встречать праздник в сугубо женской компании.

Если ночью была пурга или метель, считалось, что год будет беспокойным.

Если на святого Василия стоит морозная малоснежная погода, значит, хлеба уродятся.

Обязательно задабривали домашний скот, чтобы Новый год для них был спокойным и плодовитым.

Современный Старый Новый год

Сейчас праздновать принято так же, как в новогоднюю ночь. Считается, в Старый Новый год нужно успеть то, что не получилось осуществить 1 января.

Например:

загадать желание, предварительно написав его на салфетке, которую сжигают и бросают в шампанское;

посмотреть концерты и письма, которые еще не успели посмотреть;

отправить поздравления на Старый Новый год родным и близким с повторным пожеланиями добра и здоровья;

положить подарки, о которых ранее забыли под новогоднюю елочку, после чего ее можно убрать.

Этот праздник уважают люди, которым часто приходится работать в новогоднюю ночь. А еще это прекрасный повод воплотить в жизнь свои идеи, загадать еще одно желание и просто от души повеселиться. Если современные традиции разбавить народными обрядами, можно устроить просто незабываемый праздник.

В силах каждого красиво поздравить родных, друзей с оригинальным праздником – Старым Новым годом. Для этого достаточно познакомиться с обычаями и выучить несколько песенок.

Сделайте скучные праздники красочными, душевными, сказочными, пожелав своим близким добра, любви, богатства, здоровья, таким оригинальным способом.

https://dzen.ru/a/XhxnXd3-9gCwk-lb

Как кубанские казаки Старый Новый год праздновали

"МК на Кубани" - о приметах и традициях праздника

За то, что мы встречаем Новый год дважды, следует благодарить Русскую православную церковь. Когда в 1918 году в России ввели Григорианский календарь, церковь новацию не признала и праздники продолжила чтить по Юлианскому календарю, то есть по старому стилю Оттого у нас бывают два Рождества и два Новых года, один из которых (с 31 декабря на 1 января) выпадает на время поста, зато второй, с 13 на 14 января, отмечается в самый разгар святочных гуляний.