АПОКАЛИПТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ МАЙДАННОЙ УКРАИНЫ ПРОРОЧЕСКИ ОПИСАЛ ДОСТОЕВСКИЙ

Апокалиптическое состояние майданной Украины пророчески описал Ф.М. Достоевский в эпилоге романа “Преступление и наказание» - последний сон Р. Раскольникова:

«...Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одаренные умом и волей.

Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же БЕСНОВАТЫМИ И СУМАШЕДШИМИ.

Но никогда, НИКОГДА люди не считали себя такими УМНЫМИ И НЕПОКОЛЕБИМЫМИ В ИСТИНЕ, как считали зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных УБЕЖДЕНИЙ и верований.

Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали. Все были в тревоге и НЕ ПОНИМАЛИ ДРУГ ДРУГА, всякий думал, что В НЕМ ОДНОМ И ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ИСТИНА, и мучился, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки.

Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром.

НЕ ЗНАЛИ КОГО ОБВИНЯТЬ, КОГО ОПРАВДЫВАТЬ.

Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на друга целыми армиями, но армии, уже в походе, вдруг начинали сами терзать себя, ряды расстраивались, воины бросались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг друга.

В городах целый день били в набат: созывали всех, но кто и для чего зовет, никто не знал того, а ВСЕ БЫЛИ В ТРЕВОГЕ. Оставили самые обыкновенные ремесла, потому что всякий предлагал свои мысли, свои поправки, и не могли согласиться; остановилось земледелие. Кое-где люди сбегались в кучи, соглашались вместе на что-нибудь, клялись не расставаться, – но тотчас же начинали что-нибудь совершенно другое, чем сейчас же сами предполагали, начинали ОБВИНЯТЬ ДРУГ ДРУГА, дрались и резались.

Начались пожары, начался голод. ВСЕ И ВСЁ ПОГИБАЛО.

Язва росла и подвигалась дальше и дальше...»