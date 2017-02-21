Одинцовский район в Московской области

Самый большой по численности населения район в России. По данным на 2016 год здесь проживает 321 261 человек. Это сравнимо с населением Смоленска или Симферополя. Одинцовский район граничит с Москвой и включает в себя территории 16 поселений или 235 населённых пунктов. Административный центр — город Одинцово.

Одинцовский район считается самым дорогим в Подмосковье. Здесь находятся правительственные резиденции «Ново-Огарёво» и «Горки-9». Также на территории района расположена знаменитая «Рублёвка». Так называют элитные коттеджные посёлки вдоль Рублёво-Успенского шоссе и в окрестностях посёлка Барвиха.

1. Город Одинцово — молодой, он получил этот статус только в 1957 году, но имеет древнейшую историю. Это один из наиболее динамично развивающихся городов Подмосковья, крупный промышленный центр, сумевший сохранить уникальную первозданную природу. 2. Сейчас в Одинцово проживает 147 000 человек, и население продолжает быстро увеличиваться. Люди выбирают город-спутник столицы из-за развитой инфраструктуры и хорошей транспортной доступности. Расстoяние от цeнтра гoрода до центра Москвы — 24 км. 3. На въезде в Одинцово установлена арка «Старая Смоленская дорога». Именно здесь была проложена старейшая дорога из Московского княжества в Европу. Описание этого пути встречается в записках иностранных дипломатов XVI века. 4. Можайское шоссе — центральная магистраль Одинцовского района. Шоссе названо в честь Можайской дороги, соединявшей Москву и Можайск, который с XIII века охранял западные рубежи столицы. 5. В годы Великой Отечественной войны Можайское шоссе было важнейшей транспортной артерией Западного фронта. Сейчас это направление считается одним из самых престижных в Подмосковье. 6. Площадь торговых объектов Одинцовского района — 732 600 кв. метров. По уровню обеспеченности предприятиями торговли район занимает одно из первых мест в Московской области. 7. Большой пруд около здания администрации Одинцовского района называют Баранкой — он имеет круглую форму, а в его центре находится небольшой Олений островок. Жители Одинцово летом здесь рыбачат, а зимой катаются по льду на коньках. 8. Администрация Одинцовского района. 9. Скульптуры оленей на островке в центре пруда — один из символов города. Олень также изображён на гербе Одинцовского района. 10. Парк у центрального пруда — излюбленное место отдыха горожан. 11. Гостиница «Олимпиец». 12. Пешеходные дорожки в центре Одинцово. Справа в кадре виден Ледовый дворец спорта. 13. Собор Святого Великомученика Георгия Победоносца построен в 2007 году. Является одним из самых больших в Московской епархии. 14. Высота его колокольни 72 метра. Общий вес колоколов — 18,5 тонн. 15. Улица Маршала Неделина. Названа в честь главного маршала артиллерии, героя Советского Союза Митрофана Ивановича Неделина. 16. 17. Одинцовский историко-краеведческий музей.

В этом дореволюционном здании ранее находилась контора кирпичного завода. По мнению краеведов, именно кирпичному промыслу деревня Одинцово обязана своим появлением в XIV веке. Значительная часть музейной экспозиции посвящена Великой Отечественной войне. На территории также работает выставка военной техники. 18. Отель Park Inn by Radisson Odintsovo Moscow. 19. Здание железнодорожного вокзала станции Одинцово построено в 1900 году. Своей формой напоминает паровоз. Автор проекта — известный архитектор, один из крупнейших мастеров модерна Лев Кекушев. 20. Торговый центр «Одинцовский пассаж» является продолжением исторической традиции Одинцово. Первые лавки и трактиры вдоль ул. Советская стали появляться ещё в начале XX века. В 1990-х здесь работал вещевой рынок, а в 2007 году было построено современное здание торгового центра. 21. Одинцовский филиал МГИМО.

24 декабря 2015 года Одинцовский гуманитарный институт был преобразован в Одинцовский филиал МГИМО. Изначально целью этого негосударственного вуза было заявлено создание системы непрерывного многоуровневого образования: лицей, бизнес-школа и институт. В филиале обучаются 1500 студентов и 50 лицеистов. 22. Волейбольный центр Московской области.

На базе центра тренируются команды суперлиги «Искра» и «Заречье-Одинцово». Общая вместительность арены составляет 3000 мест, что позволяет площадке принимать международные соревнования. 23. Одинцовский район — один из самых быстрорастущих районов Московской области. В 2015 году в районе было введено 731 460 кв. метров жилья — это крупнейший показатель в Подмосковье. 24. Жилой комплекс «Да Винчи» недалеко от центра Одинцово. 25. Общая площадь «Да Винчи» — более 111 тысяч кв. метров. 26. 27. Граффити «Подаривший мир» на торце 17-этажного жилого дома на въезде в Одинцово в честь 70-летия Победы. Размеры уличной картины 57 на 14 метров. Автор — одинцовский художник Дмитрий Лёвочкин. Сначала он при помощи мощного проектора нанёс контур картины, а потом уже раскрасил полотно. Ему понадобилось 1400 баллонов с краской. 28. Северный обход города Одинцово — платная магистраль, соединяющая МКАД с Минским шоссе. Построена в 2013 году с привлечением частных инвестиций. Длина 18,5 км. Разрешённая скорость движения — 110 км/ч. 29. Территория Одинцовского района продолжает активно застраиваться. По итогам 2015 года на каждого жителя района приходится 2,3 кв. метра жилья в новостройках. 30. Город Голицыно расположен в 23 км к западу от Одинцово. Здесь проживает более 18 000 человек. Город со всех сторон окружён лесами. Первые упоминания о Голицыно относятся к 1870 году и напрямую связаны со строительством железной дороги Москва–Смоленск. 31. Вокзал станции Голицыно, с которой и начался город, построен в 1912 году к юбилею Отечественной войны. Станция названа в честь участников Бородинского сражения, владельцев усадьбы Вязёмы — князей Бориса и Дмитрия Голицыных. 32. Военный аэродром Кубинка.

Здесь дислоцирован 237-й Центр показа авиационной техники имени И. Н. Кожедуба, включающий самолёты Су-27, МиГ-29 и Ан-30. В состав подразделения входят всемирно известные пилотажные группы «Стрижи» и «Русские Витязи», которые уже давно стали визитной карточкой ВВС России. Жителям столицы и Подмосковья Кубинка известна, прежде всего, как место проведения зрелищных авиашоу. 33. Музей-заповедник имени А. С. Пушкина.

Создан в 1987 году на базе усадеб Вязёмы и Захарово. Здесь поэт провёл свои детские годы. Захарово и Вязёмы упоминаются во многих произведениях Пушкина. Сейчас в двух усадьбах развёрнуты музейные экспозиции, воссозданы богатые интерьеры дворца и усадебного дома. Сохранились флигели, конный двор, церковь, хозяйственные постройки. 34. Спасо-Преображенская церковь (входит в состав усадьбы Вязёмы).

Семиглавый храм воздвигнут в конце XVI века царём Борисом Годуновым. Позднее церковь часто посещал царь Алексей Михайлович. За свою многовековую историю храм пережил и нашествие поляков в Смутное время, и разорение в Отечественную войну 1812 года. 35. Церковь во имя святителя Николая Чудотворца построил в селе Сидоровское в 1648 году князь Фёдор Волконский. В Отечественную войну 1812 года храм подвергся разорению и осквернению. В 1937 году был закрыт. С 30 июня 1991 года в нём вновь совершаются богослужения. При храме открыта воскресная школа и благотворительная столовая. 36. В сельскохозяйственной отрасли Одинцовского района работает 2000 жителей района. Приоритетные направления — производство молока, мяса бройлеров и овощей. 37. Туристический сектор — одно из стратегических направлений развития Одинцовского района. 45% территории занято лесами. 400 водоёмов, 18 000 гектаров природных резерватов, 19 особо охраняемых территорий местного значения.

На фото — Нарские пруды.

«Побережье Нарских прудов — леса Верхненарской ложбины» — это особо охраняемая территория. Плоская равнина у берегов прудов покрыта заповедными лесами. Побережье Нарских прудов — важнейший элемент экологического каркаса Одинцовского района. 38. Полушкинские каменоломни. Карьеры здесь начали разрабатываться с начала XIX века, когда император Александр I приказал строить Храм Христа Спасителя в честь победы над Наполеоном. Сейчас территории этих карьеров стали популярным местом у скалолазов. 39. Природный рекреационный комплекс «Волковский берег».

Живописный участок Москвы-реки между селом Троицкое и деревней Гигирево. Имеет статус особо охраняемой природной территории. 40. Можайское шоссе. 41. МКАД. 42.