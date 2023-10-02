Вчера исполнилось 40 дней со дня гибели руководства Вагнеров и сопровождавших их лиц.

Мама Евгения Пригожина приехала на кладбище: Горькие кадры на 40-й день Сегодня 40 дней со дня гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. На могилу сына приехала его мама Виолетта Пригожина и его сын Павел. Их сопровождали несколько десятков человек. Среди них как «музыканты», так и бывшие сотрудники структур бизнесмена. На месте захоронения провели панихиду.

https://t.me/tsargradtv/58334

Сорок дней со дня гибели Е.В. Пригожина. Возложили с друзьями цветы у народного мемориала на Васильевском острове, проехали с флагами ЧВК по городу, почтили память Евгения Викторовича на Пороховском кладбище, где он похоронен. Сегодня было много людей и много цветов.

С большим уважением делились друг с другом воспоминаниями о Е.В. Могу сказать точно - великий человек жив, пока жива память о нем.

Максим Шугалей

https://t.me/max_shugaley/825

1 октября, в Краснодаре состоится автопробег в память о погибших сотрудниках ЧВК "Вагнер", Первом и Девятом.

Сбор в 9:00 на парковке OZ МОЛЛ, выезд в 9:30, колонна проследует до Горячего ключа.

Все желающие могут принять участие.

https://t.me/wagner_group_pmc/40962

Автопробег в память ,,Первого,, и ,,Девятого,, Краснодар - Горячий Ключ.

Фото видео материал от нашего подписчика!

КРАСНОДАР на связи!

https://t.me/wagner_group_pmc/41022

В Новосибирске проходит автопробег ЧВК «Вагнер», приуроченный к 40 дням с момента гибели лидеров компании в авиакатастрофе над Тверской областью Скрины с видео https://t.me/razgruzka_vagnera/307

На кладбище ЧВК «Вагнер» под Екатеринбургом устроили акцию в память о руководителях компании Скрины с видео

https://t.me/razgruzka_vagnera/308

Экспозиция на Дизайн Фэшн Вик во Владивостоке. https://t.me/Vvobandito/22545

Курган

Пермь Пермь https://t.me/razgruzka_vagnera/315

Фото видео материал от нашего подписчика!

БЛАГОВЕЩЕНСК на связи!

https://t.me/wagner_group_pmc/40976

Фото от нашего подписчика!

г.ВЛАДИМИР на связи!

https://t.me/wagner_group_pmc/40983

В Москве сотни людей пришли к мемориалу, посвященному Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину, чтобы помянуть их на 40 дней с момента трагедии

https://t.me/razgruzka_vagnera/317

Люди продолжают приходить...

https://t.me/VAGNER_svodki/117

Волгоград

https://t.me/razgruzka_vagnera/324

Крым Крым

https://t.me/razgruzka_vagnera/327

Санкт-Петербург Санкт-Петербург

https://t.me/razgruzka_vagnera/329

Рязанцы принесли скрипку на мемориал Пригожину и Уткину в Приокском https://t.me/razgruzka_vagnera/331

Флаг и цветы от 5шо

СМОЛЕНСК на связи!

Не просто фото.

https://t.me/wagner_group_pmc/41039

Сегодня многие увидели кадры того так, как порой обыденно проходили дни двух людей, чьи истории жизненных путей, едва ли сможет экранизировать даже Тарантино, хотя бы потому что известная фраза «Тарантиновские диалоги» меркнет на фоне того, что порой мог, сказануть Евгений Викторович и исполнить Дмитрий Валерьевич.

Один из них, вот так легко и непринуждённо себя вёл, кто имел миллиардные состояния, паспорта прикрытия и, как говорится, всё, что хочешь. Но решил жить по принципу не слов, а дела, не отсиживания в кабинетах, а неоднократного получения ранений, выбрал принцип прямого участия в создаваемых им процессах, и общение с людьми прямо на местах, а не через докладные записки. За что среди абсолютно разных слоёв и возрастных групп, снискал к себе народную любовь, чего, казалось бы, сделать человеку ныне приближённому к верхам власти, ныне невозможно. Но как говорят ростовчане, да и немалая часть России, он показал, что с ним есть надежда на справедливость. Другой же, выбирая между тем, стать ли очередным заплывшим от икры и водки паркетным генералом, спуская приказы туда, куда его личная нога в лампасных штанах никогда не ступит, сколько даже не перед страхом смерти, сколько перед тем, что по их мнению быть рядом с теми, кому раздаёшь приказы – это, якобы, ниже их достоинства. Вместо самонаграждений себя всеми возможными липовыми значками отличия, чтобы выглядеть самым волнистым попугаем из всех на параде волнистых попугаев, он решил пройти и завоевать столько территорий и поучаствовать в стольких боях, сколько не завоевывала и не навоевала ни одна армия в мире с времён Мировых Войн. И за это скромно удостоиться наибольшего количества в истории России одних из самых уважаемых наград среди солдата. А уйдя в свой последний бой, он был проведён ими в него без должной на то чести, но как могут провожать в последний бой отдавая честь те, кто и есть синоним слова бесчестие? Часть из них практически последних дней до катастрофы.

https://t.me/wagner_group_pmc/40987?single

https://t.me/wagner_group_pmc/40997

Заявление главы СОМБ Александра Иванова по случаю 40 дней с ухода Евгения Викторовича Пригожина

«Сегодня множество людей в России, Африке и других странах вспоминают Евгения Пригожина. В эту дату принято делиться хорошими воспоминаниями об умершем. Спасибо тем, кто подготовил и опубликовал видеозапись из его последней поездки в Африку.

Хотел бы обратить внимание на показанный в этом ролике фрагмент с вертолётом. Сказанное Евгением Викторовичем это не шутка. Он действительно в тяжелый для Центральноафриканской республики момент, в момент когда зимой 2021 года враг находился недалеко от столицы, принял решение в срочном порядке отправить свои собственные вертолёты в ЦАР. Вертолеты для деловых поездок были дооснащены и сыграли важнейшую роль в победе над боевиками. Разведка, спасение раненых и многое другое стало возможно благодаря такому оперативному и креативному решению. Это очень хорошо описывает Евгения Пригожина и его подход к решению сложнейших задач. Именно такая скорость и креативность позволили ему своими руками построить огромный эффективный бизнес, а также добиться выдающихся военных побед на ближних и дальних рубежах.

Уже сейчас очевидно, что человек, ставший легендой ещё при жизни, на многие века останется в истории России, Африки и всего мира.»

Иванов А. А., руководитель Содружества офицеров за международную безопасность https://t.me/officersunion/488

ТЕПЕРЬ МЫ ВСЕ ВАГНЕР «В “Группе Вагнера” – генералы, бывшие сотрудники правоохранительных органов, ФСБ, и бывшие заключённые рецидивисты, они действовали здесь, как одна слаженная команда, как единая армия!

Я хочу сказать спасибо российскому народу, который нас поддерживал. Спасибо тем погибшим парням, которые погибли на этой войне. И военные и наши бойцы “Группы Вагнера”.

Спасибо тем, кто сейчас с нами в строю, и те кто не сумел продолжить контракт. И тем, кто придут и будут воевать вместе с нами в будущем».

,,ПЕРВЫЙ,,

https://t.me/wagner_group_pmc/41028

Крылами за твоей спиной стоим мы вместе… Твой народ!

Личный жетон с данной выгравированной фразой был оставлен на могиле Героя России и кавалера шести Орденов Мужества – Дмитрия «Вагнер» Уткина.

https://t.me/grey_zone/20864

Луганск.

Памятник воинам-освободителям. Прототипом для образа воина был Девятый. Эту информацию Пригожин хотел раскрыть в случае его гибели.

https://t.me/quantumad/220

Пишет Админ @grey_zone

В день катастрофы я сидел на веранде ирландского паба и пил пиво, попутно переписываясь с товарищем, участником «Группы Вагнера», который после событий «Марша Справедливости» 24 июня посчитал, что пришёл закат Конторы, сказав – она умирает. Я же ему дословно ответил – мы ещё простудимся на её похоронах. Через 13 минут я уже читал новость о рухнувшем самолёте с Евгением Пригожиным и Дмитрием Уткиным.

Не описывая своё внутреннее состояние, следующие дни я провёл в ожидании понимания ситуации о похоронах, параллельно от безысходности и пустоты посещая образовавшийся мемориал на улице Варварка в Москве. В течении трёх дней я проводил по три часа глядя на происходящее там. Даже я, годы занимавшийся формированием образа «Группы Вагнера» в информационном пространстве не мог представить, что в случае произошедшего сегодня, будет приходить такое количество народу и настолько разношёрстного.

Народ шёл без конца до самой полуночи. Тротуар улицы был завален цветами. У фотографий Директора и Командира останавливались люди, которые и не предполагали, что тут находится мемориал, встретив его просто прогуливавшись по городу. Они останавливались и стояли, молча смотря на фотографии. К моему удивлению приносившие цветы люди в подавляющем большинстве были не «целевики», то есть они не выглядели, как милитаристы и те, кто очень следит за боевыми действиями. Они скорее выглядели как те, кто зарабатывает столько же, сколько «музыканты» на войне, только сидя в офисе. Казалось бы, одеты в «прикид» за 100-300тыс₽, им должно быть абсолютно индифферентно на войну, а лица к ней причастные должны быть антогонистами в их взглядах. Но в эти дни было всё наоборот.

Привозили цветы и солидные люди с водителями и охраной. Кто-то проезжал мимо и просто сигналил. Часто можно было наблюдать, как плакали не только женщины, но и мужчины, скулы которых так и сводило в мышцах. Помимо «основы» (ашников), приходили и «кашники», бывшие заключённые порой сложно скрывая накопленный в тюрьме лексикон, то и дело, рассказывая, какой Шеф великий человек, как он им дал шанс и показал, чего стоит настоящая жизнь, сдержав перед ними все обещания.

Но больше всего запомнилось то, сколько приходило семей с маленькими детьми. Какие-то из них несли свои игрушки, какие-то аккуратно между свечей возлагали модельки танков и самолётов. В один из дней, молодая мама пытаясь протиснуться между людей собравшихся полукругом у мемориала, на вопрос тянущей её за руку маленькой дочки, которая не понимала, что это за толпа людей и почему столько свечек, спросила: – «Мама… мам! Что это?», – «Это герои!», тут же ответила мать. В этот момент маленькая девочка будто запнулась, но потом спросила: – «Супергерои? Как в кино?», – «Нет, настоящие», снова ответила мать.

Посетив трое похорон, стоит отметить ещё один момент. Я думаю, что те, кто даже лично не общался с Евгением Викторовичем, понимали, что человек в общении он не самый простой. Это было не минусом, скорее кредо. Далеко не каждый человек мог быть осыпан похвалой от него. И, наверное, при всём этом, одним из тех, кого он уважал и любил не меньше, чем себя, был Дмитрий Уткин, он же тот самый Вагнер. Он считал его поистине великим воином. Он гордился им. Он прислушивался к нему. И в случае его гибели от рук врага, Евгений Пригожин очень желал, чтобы Вагнера похоронили со всеми почестями и народным прощанием, как это полагается настоящему Герою России.

Но похороны Дмитрия Валерьевича прошли также тихо, как и похороны Евгения Викторовича. И если учесть, что семья последнего пожелала проститься с ним наедине, то похороны на главном мемориальном кладбище страны, участника такого количества войн, кавалера рекордных для России шести Орденов Мужества и звания Героя России – прошли без установленных на то протоколом почестей. Похоронили тихо среди пришедших проститься членов семьи, старых сослуживцев со спецназа и членов «Группы Вагнера». Я не пошучу и не слукавлю, но в этот же день спустя несколько часов на кладбище хоронили генерала, ему был отдан весь причитающиеся набор почестей – гимн, оружейный залп, почётный караул.

https://t.me/grey_zone/20869