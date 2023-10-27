Самая странная гаубица в истории СССР

В 1970-е годы в Советском Союзе была создана, пожалуй, самая странная самоходная гаубица отечественного производства. За характерные особенности конструкции инженеры прозвали новинку просто и незатейливо – «Шайба».

Однако, несмотря на чудаковатый вид, «Объект 327» был весьма перспективной разработкой. На самоходную гаубицу возлагались большие надежды, так как она должна была решить сразу несколько уже давно надоевших артиллеристам проблем. В 1960-1970-годы между СССР, США и Великобританией разразилась настоящая артиллерийская гонка. Наиболее вероятный противник вкладывал огромные средства в развитие ствольной артиллерии, которая, как показала практика, не утратила своей актуальности, даже несмотря на бурное развитие ракетостроения. Позволить себе отставать в области артиллерийский разработок Союз никак не мог, а потому в 1960-е и 1970-е годы появилась целая плеяда интереснейших проектов как возимых, так и самоходных пушек и гаубиц. Большие проблемы испытывала самоходная артиллерия. Погоня за поражающим действием и дальностью стрельбы вела не только к увеличению орудий, но и к увеличению используемых снарядов. САУ все больше превращались в неповоротливых «мастодонтов», теряя всякую мобильность. Были и другие проблемы: обильное задымление боевого отделения самоходки при выстреле. В Советском Союзе накапливающиеся за самоходками «грехи» попытались решить новаторски – повышением роли автоматики и снижением роли человека. В 1976 году на базе ЦКБ «Уралтрансмаш» началась работа по созданию экспериментальной самоходной гаубицы. Проект получил индекс 326, а спустя несколько лет разработки был переименовал в проект 327. Первый прототип перспективного орудия собрали еще в том же 1976 году. За характерный внешний вид екатеринбургские инженеры прозвали 326/327 просто и незатейливо – «Шайба». В качестве орудия сначала использовалась советская 152-мм пушка-гаубица Д-20 (2А33), а спустя некоторое время было решено оснастить перспективную самоходку орудием 2А36 «Гиацинт» того же калибра. В качестве шасси была использована мотивированная платформа от танка Т-72. Впрочем, самое интересное в «Шайбе» — это отнюдь не платформа и даже не пушка, а набор автоматических систем, отвечавших за заряжение гаубицы, наведение и стрельбу. Благодаря широкому внедрению автоматики удалось снизить массу САУ, уменьшить экипаж, полностью решить проблему загазованности боевого отделения, повысить скорострельность до 2 выстрелов каждый 5 секунд. Тем не менее, у гаубицы были и недостатки. Из-за большого плеча силы отдачи САУ оказалась исключительно неустойчивой во время стрельбы. Так же самоходка вышла слишком сложной и дорогой для советской армии, из-за чего от ее производства было решено отказаться. Произвели «Шайбу» в количестве всего 2 экземпляров. Впрочем, разработанная в ходе проекта автоматика заряжания в последствии еще пригодилась…