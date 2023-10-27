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Мы из Советского Союза

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Самая странная гаубица в истории СССР

В 1970-е годы в Советском Союзе была создана, пожалуй, самая странная самоходная гаубица отечественного производства. За характерные особенности конструкции инженеры прозвали новинку просто и незатейливо – «Шайба».

Однако, несмотря на чудаковатый вид, «Объект 327» был весьма перспективной разработкой. На самоходную гаубицу возлагались большие надежды, так как она должна была решить сразу несколько уже давно надоевших артиллеристам проблем.Самая странная гаубица в истории СССРВ 1960-1970-годы между СССР, США и Великобританией разразилась настоящая артиллерийская гонка. Наиболее вероятный противник вкладывал огромные средства в развитие ствольной артиллерии, которая, как показала практика, не утратила своей актуальности, даже несмотря на бурное развитие ракетостроения. Позволить себе отставать в области артиллерийский разработок Союз никак не мог, а потому в 1960-е и 1970-е годы появилась целая плеяда интереснейших проектов как возимых, так и самоходных пушек и гаубиц.Самая странная гаубица в истории СССРБольшие проблемы испытывала самоходная артиллерия. Погоня за поражающим действием и дальностью стрельбы вела не только к увеличению орудий, но и к увеличению используемых снарядов. САУ все больше превращались в неповоротливых «мастодонтов», теряя всякую мобильность. Были и другие проблемы: обильное задымление боевого отделения самоходки при выстреле. В Советском Союзе накапливающиеся за самоходками «грехи» попытались решить новаторски – повышением роли автоматики и снижением роли человека.Самая странная гаубица в истории СССРВ 1976 году на базе ЦКБ «Уралтрансмаш» началась работа по созданию экспериментальной самоходной гаубицы. Проект получил индекс 326, а спустя несколько лет разработки был переименовал в проект 327. Первый прототип перспективного орудия собрали еще в том же 1976 году. За характерный внешний вид екатеринбургские инженеры прозвали 326/327 просто и незатейливо – «Шайба». В качестве орудия сначала использовалась советская 152-мм пушка-гаубица Д-20 (2А33), а спустя некоторое время было решено оснастить перспективную самоходку орудием 2А36 «Гиацинт» того же калибра. В качестве шасси была использована мотивированная платформа от танка Т-72.Самая странная гаубица в истории СССРВпрочем, самое интересное в «Шайбе» — это отнюдь не платформа и даже не пушка, а набор автоматических систем, отвечавших за заряжение гаубицы, наведение и стрельбу. Благодаря широкому внедрению автоматики удалось снизить массу САУ, уменьшить экипаж, полностью решить проблему загазованности боевого отделения, повысить скорострельность до 2 выстрелов каждый 5 секунд. Тем не менее, у гаубицы были и недостатки. Из-за большого плеча силы отдачи САУ оказалась исключительно неустойчивой во время стрельбы. Так же самоходка вышла слишком сложной и дорогой для советской армии, из-за чего от ее производства было решено отказаться. Произвели «Шайбу» в количестве всего 2 экземпляров. Впрочем, разработанная в ходе проекта автоматика заряжания в последствии еще пригодилась…

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