Уфа. Было — стало - 7

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей больше 100 лет. Перекрёсток Советской улицы и Фрунзе (ныне Заки Валиди). До революции Советская называлась Губернаторской улицей, так как здесь стоял губернаторский дом (он едва проглядывает на дальнем плане двух фотографий).

К началу строительства помпезного корпуса нынешнего Госсобрания РБ, в середине 1980-х, старинный квартал в границах Советской — Тукаева — Александра Матросова — Заки Валиди был полностью снесён (за исключением губернаторского дома). Ничего, что вы видите на черно-белом снимке, не сохранилось.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около полувека. Большая Успенская улица (ныне Коммунистическая). Чёрно-белая фотография сделана примерно в 1910-е годы. Слева контора товарищества «Братья Нобель» в Уфе. Следующее здание — дом купца 1-й гильдии и бывшего городского главы Сергея Львовича Сахарова. В советские времена — гостиница горхоза.

Товарищество Нобелей появилось в Уфе в 1880-х и развернулось после того, как Самара и Уфа были связаны железнодорожным полотном. Торговали керосином на Верхне-Торговой площади — потому контора находилась максимально рядом. В 1900-х появился спрос на бензин. В 1916 году контора переехала на Центральную улицу (ныне Ленина), а после революции 1917 года покинула Уфу.

Последним перед революцией хозяином дома Сахарова стал купец 1-й гильдии Садретдин Мифтахутдинович Назиров. В 1919 году Советская власть национализировала дом. На первом этаже долгое время размещались магазины. Наверняка многие помнят здесь кафе-мороженое.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 110 лет. Обе фотографии сделаны с Бельского моста с разницей почти 50 лет. Верхний снимок определённо после 1973 года: памятник Салавату Юлаеву уже стоит; также построено здание Совета министров БАССР (ныне Дом правительства). Из бросающихся в глаза изменений — расширенная Набережная. Старинный дом, где с 1939 года располагается Башгосфилармония, был построен на улице Гоголя в начале 1900-х годов для нужд еврейской общины Уфы. Здание неоднократно расширялось, пристраивалось и перестраивалось. В его основе лежит жилой дом и бывшая синагога. В 1930 году синагога была закрыта.

Здание передано на баланс Башкирского областного отдела ГПУ (предшественник нынешнего УФСБ по РБ). Здесь был открыт Клуб чекистов. Некоторое время клуб носил имя легендарного Матвея Самойловича Погребинского. Товарищ Погребинский недолго руководил госбезопасностью Башреспублики — был полномочным представителем ОГПУ по Башкирской АССР.

В 1939 году здание клуба чекистов было передано Русскому драматическому театру и Башкирской государственной филармонии. В 1948 году, уже после войны, был построен Малый зал. При сравнении двух снимков также заметно, что театр был надстроен на один этаж. В 1984 году для Русского драмтеатра было возведено новое здание на Проспекте Октября.

Обе фотографии сделаны с одной точки. В этом году исполняется ровно 110 лет одному из красивейших домов Уфы. Он был построен в 1913 году на Гоголевской улице (ныне Гоголя) самарским архитектором Александром Александровичем Щербачёвым. Заказчиком строительства был купец-старообрядец Михаил Артемьевич Лаптев, крупный уфимский лесопромышленник.

Дом строился из кирпичей с завода Клементия Артемьевича Лаптева в Нижегородке — младший брат хозяина дома.

Братья Лаптевы, будучи убежденными монархистами, были расстреляны, дом приспособлен под штаб Красной гвардии. С 1920 года в доме Лаптевых художественный музей имени Нестерова.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть более 100 лет. Большая Ильинская улица (бывшая Фрунзе, ныне Заки Валиди). Перед вами флигели Уфимской губернской мужской гимназии. Сейчас это корпуса Башкирского государственного медицинского университета.

Главное здание гимназии не попало в кадр. Оно возведено в 1847 году со значительным отступом от красной линии улицы. Оба флигеля построены в 1852-м. В них размещались кабинеты директора, инспекторов, воспитателей. Ещё была канцелярия.

После революции гимназия закрыта. Здесь был госпиталь, потом фельдшерская школа. В 1920-е — школа II-й ступени, затем школа фабрично-заводского ученичества. С 1932 года — Башкирский мединститут. На первых порах институт занимал только второй этаж бывшей гимназии и полуподвал. В 1936 году главное здание и флигели были надстроены.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 100 лет. Улица Аксакова. Двухэтажный дом Венедикта Максимовича Махнинова (на первом плане верхнего снимка) и следующая за ним старинная постройка (Аксакова, 22) были снесены несколько лет назад ради строительства ЖК «Империал».

Всё бы ничего, но Минкультуры РБ пришлось в 2016 году лишить дом Махнинова статуса памятника архитектуры. До 2015 года фасад украшала необычная резьба. Очень похожая резьба украшала знаменитую Вспоможенку (также ныне снесённую).

Махнинов жил здесь после 1908 года. Вероятно, дом был возведён в это время. На месте уничтоженных построек были возведены отдалённо похожие копии на железобетонном каркасе.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Бывший город Черниковск. Улица Калинина — одна из центральных, наряду с бывшим проспектом Сталина (ныне Первомайская), Ленина (ныне Ульяновых), Молотова (Кольцевая), Кирова (Победы).

Город застраивался с конца 1940-х по генплану, разработанному Гипрогором (госинститутом по проектированию городов).

Улица Калинина оформлена типовым жильем с начала 1950-х. Самое важное, что все эти дома были подключены к центральному отоплению, имели канализацию. То есть не нужно было строить огромные подвалы для дров или ставить во дворах дровяные сараи, с чем часто встречаешься, когда изучаешь сталинское архитектурное наследие.

Дом №7 (на первом плане двух снимков) построен ровно 70 лет назад — в 1953 году. На первом этаже была аптека. Обратите внимание, как выросли деревья — на старой фотографии они еще маленькие саженцы.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть больше 70 лет. Видинеевский парк (ныне имени Аксакова). Зима 1900 года. На черно-белой фотографии запечатлены соревнования. Публика собралась на льду пруда, понаблюдать за конькобежцами.

Парк в царские времена был частным. Почти каждый владелец хотел сделать его местом публичным, дабы извлекать прибыль. Например, купец Кондратий Игнатьевич Блохин построил в саду ресторан. Следующие владельцы ставили аттракционы, театральную, танцевальную и оркестровые площадки. Василий Ильич Видинеев приобрёл парк в конце 1880-х. Идея использовать пруд зимой, чтобы устраивать ледовые соревнования, возникла при нём.

Современная фотография сделана почти с той же точки с разницей 123 года. Александровская улица (ныне Карла Маркса). 1910-е годы. Нижняя фотография сделана почти с той же точки с разницей около 110 лет.

Слева на двух фотокарточках видна часть нынешнего ЦУМа. На черно-белом снимке отчетливо читаются вывески: под самой крышей «Рижская резиновая мануфактура И.В. Мюндель» (торговали калошами); на втором этаже — «Бр. Каримовы». Известная татарская семья из Казани — купцы и просветители. Они были совладельцами этого здания.

Следующий за ЦУМом — доходный дом Сергея Петровича Зайкова, уфимского городского головы и купеческого старосты. Дом построил известный уфимский архитектор Константин Александрович Гуськов в 1910 году. Зайков устроил здесь то, что сейчас называют апарт-отелем. Его самое первое название — «Русь». В советские годы недолгое время гостиница называлась «Астория», затем «Башкирия», затем — «Уфа».

Здание получилось настолько удачным, что здесь долго сидел горком ВКП(б) — партийная власть в Уфе. Очень жаль, что не сохранились шатры.

На дальнем плане старинной фотографии виден храм Святого Александра Невского, заложенного императором Александром Первым в 1824 году. Храм взорван в 1931 году. На его месте был возведён Дом профсоюзов. Угол Пушкинской и Спасской (ныне Пушкина и Новомостовая). На черно-белой фотографии дом купца Василия Ивановича Соколова. Один из красивейших деревянных домов Уфы. Таких ныне почти не осталось. Есть несколько похожая на дом Соколова постройка — загородная дача Павла Ивановича Костерина.

Старая фотография сделана Аполлонием Александровичем Зирахом. Прежняя точка была вычислена по старинным картам и фотографиям.

Дом Соколова был построен с отступом от красной линии. К сожалению, он сгорел в пожаре в 1960-е годы. Теперь на этом месте обычная застройка.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей больше 100 лет. Улица Пушкина. Весна 1997 года. Нижняя фотография сделана почти 26 лет спустя.

О том, что мы находимся в одной точке напоминают длинный 9-этажный фасад слева (Пушкина, 45) и фрагменты двух панельных домов справа (Пушкина, 56 и 54).

Старинная деревянная застройка была снесена в начале 2000-х. Теперь на этом месте парковка перед жилым 15-этажным домом. Улица Гафури (бывшая Никольская). Чёрно-белая фотография сделана в 1970-е годы. Деревянный одноэтажный дом был возведён в конце XIX века. В историю Уфы он вошёл как дом Кузнецовых. В 1990-х годах включён в охранный реестр как выявленный объект культурного наследия. Богатый резной декор фасада и не менее красивые ворота, позволяли говорить о нём как о памятнике деревянного зодчества.

К сожалению, несмотря на охранный статус, дом был снесен 25 ноября 2016 года по заказу компании «СтройТЭК». Застройщику был нужен земельный участок для возведения ЖК «Старый центр».

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около полувека. Улица Пушкина. Дом купца Манаева. Чёрно-белая фотография, вероятно, сделана летом 1922 года. Справа — руководитель окружного отделения «Уфа — Урал» American Relief Administration (ARA), полковник Уолтер Линкольн Белл. В центре — сотрудник самарского отделения Гиббс Лайкс. Медвежонок по кличке Mishka, которого Беллу подарили уфимцы в благодарность за помощь.

Тогда Беллу было присвоено почётное звание вечного (!) председателя Уфимского горисполкома, почётного председателя горсовета, почётного начальника пожарной охраны города Миасса. Также он — единственный немусульманин — был приглашён на избрание нового муфтия ЦДУМ.

Отделение «Уфа — Урал» открылось в разгар голода. После неурожая 1921 года в бывшей Уфимской губернии голодали около 2,5 миллиона человек. К сентябрю 1922-го ARA открыла на территории Башкирской республики более 3000 пунктов питания на 600 тысяч человек. Иностранная помощь включала в себя продовольствие (кукуруза, хлеб, банки консервированного молока), одежду и медикаменты. АРА прекратила свою деятельность в СССР 1 июля 1923 года, и все сотрудники покинули пределы страны. Белл вернулся в США и до своей смерти в 1946 году работал простым коммивояжёром.

В перестроенном доме купца Манаева сейчас административный корпус РКБ №2.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 100 лет. 13 марта 2020 года пожар едва не уничтожил старинный дом Бухартовских, что стоит на углу улицы Аксакова и Коммунистической. Деревянный, оштукатуренный, с остроконечной башенкой, он давно стал символом погибающий старинной уфимской архитектуры. Власти обещают восстановить, но за последние три года не было сделано ничего. А ведь это не просто дом. У него статус объекта культурного наследия, который подразумевает уголовную ответственность за разрушение. На фотографиях наглядно видно, что стало с домом всего за несколько лет.

Он был возведён в 1890-е годы, а с начала 1900-х здесь жила семья дворян Бухартовских: Генрих-Иосиф Генрихович, полицмейстер Уфы, его жена Мария Александровна, председательница Уфимского общества скорой помощи, и брат Генриха Генриховича — Владислав.

На первом этаже находился аптекарский и парфюмерный магазин, которым заведовал Владислав Генрихович. Вход в магазин был через заложенный ныне вход на срезанном углу.

В советские годы здесь проживали почти два десятка семей. Несколько лет назад дом был расселен. Его растаскали по частям мародеры. Печальная судьба.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Храм Сергия Радонежского чудотворца — старейшая церковь города. Он дал имена двум улицам старой Уфы — Большой Сергиевской (ныне Менделеева) и Малой Сергиевской (ныне Бехтерева). Построен 154 года назад. Впрочем, первая церковь на этом месте возведена ещё в XVII веке.

Сейчас трудно представить, что всего 100 лет здесь числились 1700 прихожан. В Гражданскую войну, 13-го и 14 мая 1919 года церковь посещал адмирал Колчак.

После революции, когда были закрыты, а потом разрушены большинство уфимских храмов, Сергиевская стала кафедральной, то есть здесь размещалась кафедра архииерея — главный храм Уфы. Её никогда не закрывали, только в трагичные 1941 и 1942 годах службы не велись — не было священства.

Сейчас храм несколько теряется на фоне многоэтажных свечек. В 2019 году застройщики пытались снять с церкви охранный статус. Но не вышло!

Обе фотографии сделаны с одной точки. Улица Мажита Гафури (бывшая Никольская). Дом ректора медресе «Галия», имам-хатыба 3-й соборной мечети Зыяитдина Ямалетдиновича Камалетдинова (Зия Камали). Никольская носит имя поэта Мажита Гафури, потому что он также жил в этом доме с 1917 по 1923 годы. Как раз в это время Гафури было присвоено здание Первого народного поэта Башкирской республики.

В 2020 году дом внесён в перечень выявленных объектов культурного наследия. Старинная постройка нуждается в реставрации. Хотя, опасность уничтожения дома велика.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Улица Красина (бывшая Казарменная). Единственный сохранившийся на фотографиях дом — краснокирпичное строение на втором плане, возведённое чуть больше 110 лет назад. В 1910-х годах здесь появилась хлебопекарня. После революции, в первые годы Советской власти, все частные предприятия были национализированы. Но после Гражданской войны государство разрешило частную инициативу, началась Новая экономическая политика (НЭП). Тогда помещение пекарни на Казарменной арендовал у горхоза некто Егоршин. На фасаде долгое время красовалась надпись: «Образцовая хлебопекарня Николая Даниловича Егоршина». Позже в доме были коммуналки, а в последние годы — склад.

Относительно недавно дом был возрождён и реставрирован архитектором Павлом Мазиным. Восстановлена историческая надпись: «Образцовая хлебопекарня». Теперь здесь снова работает пекарня.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Улица Пушкина. Самое удивительное, что на этой части улицы сохранились деревянные постройки. Например, слева на двух фотографиях в кадр лезет двухэтажный деревянный дом 1911 года постройки.

Сейчас он значится под номером 131/1, а ранее значился под номером 115. Его хозяин: Николай Иванович Благовещенский. Известно, что в нем долгое время квартировала семья Николая Ивановича Лаврова, председателя Межевой комиссии, статского советника.

Сохранился также рельеф. Как говорят, именно здесь проходил вал древней крепости — часть памятника археологии «Городище Уфа II».

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около века. Улица Александровская (ныне Карла Маркса). Одно из старейших зданий Уфы — Духовная семинария.

Она была открыта в 1800 году вслед за Оренбургско-Уфимской епархией, учрежденной годом ранее императором Павлом I. В 1806-м деревянное здание, где учились семинаристы, выгорело дотла. Новый корпус строился много ле и открылся только в 1828 году.

Во всех путеводителях сообщают, что семинарию проектировали архитекторы Трофимов и Кудинов. Ни имен и отчеств, ни других фактов и обстоятельств не приводят. Потому мы опустим до поры вопрос, кто ее построил. На старинной фотокарточке хорошо виден купол с крестом над фронтоном — это домóвая церковь во имя святого Иоанна Златоуста.

Семинария была закрыта после 1918 года. Купол сломан. Потом здесь какое-то время размещалась Единая трудовая школа. Сейчас в здании минпромэнерго РБ. Памятник федерального значения.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Советская Уфа. Сквер Маяковского. Современная фотография сделана около 60 лет спустя.

Первый сквер Маяковского появился в Уфе в 1930-е годы. Он находился у оперного театра. Нынешний сквер был разбит в 1959 году (к 30-летию со дня гибели поэта) по линиям улиц Цюрупы и Коммунистической. Ранее здесь пролегал неглубокий овраг, по дну которого протекал безымянный ручей. Ручей был закован в трубу, овраг засыпан; прилегающие деревянные дома снесены. Были посажены деревья и расставлены типовые гипсовые парковые фигуры.

На дальнем плане двух снимков виден краснокирпичный дом Родиона Петровича Платонова с магазином «винно-колониальной торговли» и кондитерско-прянично-крендельным заведением. Дом был построен в 1906 году.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Улица Ленина и поворот на Революционную. Датировка верхней фотографии устанавливается по дому № 47 на Ленина. Он был построен в 1959 году, а на старой карточке еще идут работы. Значит, это примерно 1958-й.

Трамвайную линию по Ленина начали прокладывать еще в 1936 году — это была самая первая линия в городе. Она шла с перекрестка с Коммунистической (от почтамта) до Пермской и от почтамта с поворотом на Революционную в депо.

Как видно на верхней карточке, поворот с Ленина на Революционную начинался немного раньше. Эта линия была разобрана еще в 1980 году.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей больше 60 лет. Улица Центральная (ныне Ленина). Чёрно-белая фотография сделана в начале 1920-х. Тогда Центральная недолго называлась улицей Зенцова (с 1937-го она будет носить имя Ленина).

В центре двух снимков книжный магазин Николая Кондратьевича Блохина. Возведенный в 1914 году как трехэтажный пристрой к соседнему двухэтажному дому Блохиных. Это был самый большой книжный магазин и типография в Уфе. После революции советская власть национализирована собственность Блохина. Книжный магазин был переименован в «Знание». Он работает до сих пор.

На старинной фотографии отчётливо видна надпись на арабице на стене магазина باشکنیگه — это буквальное транскрибирование на башкирский русского названия «Башкнига». В 1920-е годы товарищество «Башкнига» занималось издательством и реализацией книг для татар и башкир «на мусульманском языке».

В 1928-м «Башкнига» была преобразована в издательство «Башгиз». В соседнем здании с декабря 1922 года начала работу государственная типо-литография Башпрома «Октябрьский натиск».

В 1930-е годы здание типографии надстроего на один этаж.

Рядом с «Башкнигой» маленькие лавки, включая одноэтажную мастерскую шляп мадам Фани. Их снесли в 1930-е под строительство Дома кооперации.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Советская Уфа. Перекрёсток улиц Пушкина и Аксакова. В центре двух снимков одноэтажный дом 1880-х годов постройки. Принадлежал Алексею Павловичу Козлову. Хозяин был личностью незаурядной: социалист, марксист, купец (то есть предприниматель) и депутат Госдумы (входил в партию эсэров). Дом Козлова больше 120 лет назад использовался для тайных собраний первых марксистов в Уфе. В советские годы здесь был обычное жилье. В наше время магазин. С 2016 года это небольшое здание — памятник истории и культуры.

Обе фотографии сделаны с одной точки. В этом году исполняется 90 лет как был построен кинотеатр «Ударник». Он распахнул двери в декабре 1933 года. Считается, что это первое капитальное здание в Инорсе.

Предыстория такая. В 1931 году у села Богородское началось строительство завода комбайновых моторов (будущий УМПО). Тогда же на карте появился рабочий посёлок Моторное. Старорежимное имя Богородское кануло в Лету. Ныне уже не посёлок, а микрорайон Инорс, современная Уфа. «Ударник» был типовым кинотеатром для рабочих. Такой же был возведён, например, в Челябинске.

В начале 1940-х кинотеатр становится клубом. В 1952 году клуб был перестроен, а в 1956-м стал Домом культуры имени Калинина. У него два парадных фасада: Восточный Западный. Перед вами — Западный. Жаль не сохранился фонтан.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 70 лет. Советская Уфа. Улица Новомостовая. Закрытый Спасский храм. Чёрно-белая фотография сделана, вероятно, в 1950-е. Тогда в храме располагались Главкинопрокат и Башкиноремснаб (мастерская по ремонту киноустановок).

Спасский храм был закрыт постановлением БашЦИКа в 1929 году. Чуть позже были сломаны храмовый купол, алтарь, колонны и две колокольни. Главкинопрокат работал здесь до 1960-х, затем переехал в другое здание. Башкиноремснаб оставался до конца советской власти. Руководил им бывший кинорежиссёр Константин Терентьевич Милицов.

Теперь храм частично восстановлен.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 70 лет. На перекрёстке улиц Аксакова и Свердлова накануне был разрушен старинный деревянный дом Дмитрия Александровича Грачёва. По словам краеведа Павла Егорова, Грачёв был председателем Уфимской мещанской управы.

Дом возведён в конце XIX века; не был включён в реестр памятников; признан ветхим и подлежащим сносу ещё в 2013 году. Формально снос закон не нарушает. На улице Аксакова осталось очень немного старинных домов, включая многострадальный, полуразрушенный дом Бухартовских.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Инорс. Улица Промышленная (ныне Сельская Богородская). Она была застроена в 1934-1935 годах. Дом, что перед вами, закончен в 1935-м.

Жилые дома в Инорсе проектировал архитектор «Башгоспроекта» Валентин Оттович Вайднер. Этнический немец, он вернулся в Уфу после учёбы в Казани, но проработал недолго — был обвинён в шпионаже и расстрелян в 1938-м.

Жильё на Промышленной предназначалось для инженерно-технических работников Уфимского моторного завода. Директор завода Михаил Алексеевич Ферин жил в похожем доме по соседству — на улице Петрозаводской.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей более 80 лет. Здание городского совета Уфы было построено на проспекте Октября в 1957 году. За основу был взят типовой проект московской средней школы, разработанный в 1950 году архитекторами Мосгорпроекта Лидией Арушановной Степановой и С.Д.Юсиным.

Уфимский архитектор Александр Михайлович Мышкин изменил и «привязал» проект Степановой-Юсина, но внешне он остался типовой пятиэтажной школой, расширенной пристроями.

Горсовет до этого заседал в бывшем здании Уфимской городской думы, но после объединения в 1956 году Уфы с Черниковском, понадобилось вынести органы управления большим городом за пределы исторического центра — между старой Уфой и Черниковском.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей почти полвека. Улица Пушкина. Дом семьи Нагаревых. В старых адрес-справочниках Уфы начала 1900-х годов жильцами дома указаны Павел Артемьевич Нагарёв и Олимпиада Артемьевна Сидорова. Это дети Артемия Абрамовича Нагарева.

До сих пор открытый вопрос, кем был Артемий Абрамович Нагарев. Часто пишут, что он купец и «чугунолитейный король». Но в справочниках Суворина и каталогах промышленности Российской империи конца XIX века фамилия Нагарёв (или Ногарёв) не встречается.

До революции квартиры в доме Нагарева сдавались в аренду. После революции в здании располагались Башкирский исследовательский институт национальной культуры, затем педагогический техникум. В годы войны — госпиталь. После долгие 40 лет здесь работал уфимский роддом №1. Сейчас здесь средний специальный музыкальный колледж. При реставрации с фасада была снята старая краска — обнажён кирпич — что повредило старинной постройке.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей более 100 лет. Дёма — район в юго-западной части Уфы за пределами уфимского полуострова, за рекой Белой.

Главное место, где проходят крупные события в Дёме — центральный парк.

Парк открыт в 1950 году как сад, окруженный естественной рощей. Там работали кинотеатр и танцплощадка. С 1950-х по настоящее время он развивается как центральный парк микрорайона. В ноябре 2022 года парк открылся после реконструкции.

На фото:

1. 70-е годы, слева — касса / Дорожка, ведущая к событийной площади и новой сцене, октябрь 2022. 2. В конце 1950-х и начале 1960-х в парке были установлены шесть скульптур. Постаменты, на которых они стояли, были выкрашены в голубой цвет / Качели, отсылающие к арочной архитектуре Дёмской станции, октябрь 2022. 3. Здание, в котором в разное время проводили дискотеки. Здесь также работал летний кинотеатр. Местные называли — «сарай» / Качели в молодёжном пространстве и скейт-площадка, октябрь 2022. ___________