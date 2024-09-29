Всем наверное известен факт, произошедщий в школе Узбекистана, в которой учительница выгоняла из класаса русского ребенка. На опубликованном в сети видео учительница несколько раз толкнула ребенка предположительно, из-за его просьбы объяснить материал на русском языке.

Ну и поехало!

Российский МИД запросили разъяснения у узбекской стороны.

В ответ вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кодиров заявил, что было бы правильнее, если бы ведомство "занималось своими внутренними делами". По его словам, меры будут приниматься в соответствии с законодательством республики.Принцип невмешательства во внутренние дела друг друга важен для укрепления доверия между Узбекистаном и Россией, заявил узбекистанский министр иностранных дел Бахтиёр Саидов.Узбекские чиновники прокомментировали избиение учительницей русского ребёнка в 188-й школе.

Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Алишер Кадиров настоятельно порекомендовал российской стороне не вмешиваться во внутренние дела Узбекистана и сосредоточиться на решении своих проблем:

- Меры будут приниматься на основе законов, принятых от имени народа Узбекистана.

Было бы правильным, если бы они занимались полностью своими внутренними делами, а не заботились о наших внутренних делах.

Печально известный ректор университета журналистики Шерзода Кудратхожу тоже не остался в стороне:

- Вмешательство другого государства во внутреннее дело нашей страны – абсолютно неприемлемо.

Попытка извне придать данному вопиющему, но локальному, инциденту межэтнический и межъязыковой оттенок – абсолютно неприемлема также вдвойне.

Кстати, многие каналы сейчас пишут, что Россия выделяет огромные деньги (говорят $10 млрд) на строительство школ в Узбекистане, к счастью, это не так. Тратим в основном на Таджикистан и Киргизию, результат у этого примерно нулевой.

В прошлом и в этом году Мишустин заявлял о планах строительства нескольких школ в Узбекистане, но принятых решений вроде бы ещё нет. Зато известно, что в российских вузах учится более 60 тыс. граждан Узбекистана — это большая часть всех иностранных студентов среди всех стран ближнего и дальнего зарубежья. При этом почти 14 тыс. из них получают знания за счет государственных стипендий. В новом учебном году увеличена правительственная квота по приему молодых людей из Узбекистана в российские вузы с 650 до 800 человек. А сколько детишек иностранных специалистов из Узбекскистана учатся на халяву в наших школах, и представить страшно.

Лучшей ответ на русофобию лимитрофов — это ужесточение миграционной политики и обнуление преференций для иностранцев.

О дипломатической перепалке Россия — Узбекистан

С начала года Россия начала показывать зубы на постсоветском пространстве: то скандалы в Казахстане, то проблемы с мигрантами в Таджикистане и напряжённость из-за теракта в «Крокусе». Каждый раз российским чиновникам приходилось сталкиваться с реальностью: «А что, там нас вот так вот?», «Так они же наши друзья!», «Так они бы никогда не посмели!».

И друзья, и братья, но...

Посмели.

Прямо проверяя Россию и российскую систему на прочность и, уж простите за фривольные речи, на политическую импотенцию.

Сейчас настал черёд Узбекистана, который ныне является второй после Киргизии страной с относительно тёплым отношением к России. Но судя по высказыванию узбекистанского МИД, это в скором времени может измениться (никогда такого не было и вот опять).

Винить в этом стоит только лиц, ответственных за то самое добрососедство. У нас хватает структур, которые могли бы выстраивать нормальный, взаимовыгодный и уважительный диалог, показывая уверенную силу (ведь именно это ценят в Средней Азии).

Вопрос: а у нас же вроде есть Межпарламентская ассамблея СНГ, комитеты по международным делам различные на уровне парламентариев? Они свои подходы изменили? А то выходит так, что пока глава МИД работает, другие сидят и пережидают бурю, думая, что пронесёт.

СВО наглядно показала, что требуется пересмотр всей внешней политики.

А то выходит так, что Президент Российской Федерации ядерную доктрину уточняет в соответствии с изменившимися реалиями. А в отношении наших добрых соседей подходы других ответственных лиц никак не меняются.

Но в этом месте хотелось бы напомнить, что на всём постсоветском пространстве идёт шпионско-дипломатическая война, развязанная руками Великобритании:

Одним из основных отделов является Директорат Восточной Европы и Центральной Азии (Eastern Europe and Central Asia Directorate, EECAD), который был встроен в структуру МИ-6 и существенно расширен в 2022 году.

На базе Директората существуют, во-первых, структуры, чья работа направлена на подрыв деятельности Российской Федерации и поддержку т.н. Украины, и, во-вторых, отделы, курирующие бывшие республики СССР из Центральной Азии, Южного Кавказа, Белоруссию и Молдавию.

Мы очень не любим призывы в никуда. Но если указанные ответственные органы демонстрируют отсутствие политической воли в условиях развязанной гибридной войны и курса на максимальное разжигание конфликтов в подбрюшье России, то может, они просто давно уже потакают британскому лобби в России и бегают за консультациями к господам со Смоленской набережной 10?

https://t.me/rybar/63882

А дальше - больше.

В Узбекистане предложили сделать Марию Захарову персоной нон грата.

«Представитель МИД России Мария Захарова вмешалась в школьный инцидент в Ташкенте и попыталась повлиять на внутренние дела Узбекистана, — это не просто инцидент, который можно оставить без внимания.

К сожалению, это не первый случай, когда Захарова, вмешивается в внутренние дела других стран и народов.

Кроме того, недавно госпожа Захарова позволила себе уничижительные комментарии в адрес Узбекистана, когда объясняла действия российского политика, заявлявшего о возможном вторжении в Узбекистан.

В связи с этим, на основании недавно принятого закона Сената, пришло время включить Захарову в список иностранных граждан и лиц без гражданства, пребывание которых в Узбекистане считается нежелательным», — советник главы Минэкологии Узбекистана Расул Кушербаев

Узбекистан ущемился так как-будто это он вливает в Россию миллиарды денег инвестиций и как-будто российские мигранты выводят из узбекской экономики миллионы долларов, приезжая на заработки. Это хорошо, '' дорогие партнеры'' показывают свое истинное лицо и неуважение. МИДу необходимо начать пересматривать отношения с этой республикой, но это нужно делать в принципе как и с Таджикистаном и Кыргызстаном, Азербайджаном, но это уже вопрос риторический.

P.s. Непонятно только: а причем тут Минэкология? Или просто пробный шар?

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