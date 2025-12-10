А ведь вас предупреждали: "замучаетесь пыль глотать"

"Уж сколько раз твердили миру, а все не в прок" - на тему колониального мышления наших бизнес и не только элит пришла крайне важная новость, которая напрямую касается контрсанкций в отношении изъятия наших активов ЕС.

Арбитражный центр DIFC в Дубае выпустил штрафное уведомление в адрес России, пригрозив санкциями — от штрафов до ареста активов. Меры могут быть применены, если Москва не прекратит попытки взыскать €7,5 млрд с немецкой Wintershall и арбитров, продолживших разбирательство против РФ в Гааге.

По данным GAR, предупреждение распространяется на любое лицо, которое будет содействовать России в нарушении предписаний.

В чем суть дела. Wintershall Dea в РФ принадлежали 25,01% в проекте разработки двух блоков ачимовских залежей Уренгойского месторождения и 35% в «Севернефтегазпроме». Последний разрабатывает гигантское Южно-Русское месторождение с запасами более 1 трлн кубометров газа по категории АВС1+С2. Партнером Wintershall по двум проектам был «Газпром», доля в «Севернефтегазпроме» также была у австрийской OMV. Кроме того, Wintershall владела 15,5% в операторе газопровода по дну Балтики из России в Германию «Северный поток-2».

В январе 2023 года Wintershall объявила о намерении уйти с российского рынка. А в конце 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указы о продаже долей иностранных акционеров, включая Wintershall, в совместных предприятиях национальным собственникам. В 2024 году по постановлению правительства созданы российские компании для управления этими предприятиями без участия иностранных акционеров в рамках специальных экономических мер.

Теперь Wintershall Dea утверждает, что ее сотрудничество с ПАО «Газпром» было прекращено вследствие указов президента Путина, из-за которых корпорация лишилась возможности вести бизнес в России, а ее инвестиции в добычу полезных ископаемых были экспроприированы.

В свою очередь, Генпрокуратура России, проверив доводы Wintershall Dea, пришла к выводу, что они «являются надуманными и не соответствуют действительности». Корпорация, считает надзор, скрыла обстоятельства успешного сотрудничества с ПАО «Газпром» на протяжении более 17 лет. А в 2022 году сама Wintershall Dea решила его прекратить, присоединившись к санкциям против России.

При этом в качестве формального повода, отмечает Генпрокуратура, были использованы военные действия на Украине. Корпорация публично осудила их, объявив об уходе с российского рынка, и в одностороннем порядке прекратила сотрудничество с «Газпромом», «чем нарушила взятые на себя обязательства по энергопроектам».

Со стороны наших властей абсолютно закономерный итог деятельности немецкой корпорации. Хотим быть друзьями хохлов, плевать в нас и поддерживать санкции – сколько угодно, но при этом зарабатывать на русских, чтобы их убивали – нет, спасибо.

Но в Дубае приняли именно сторону немцев, суда в Гааге и европейских лоббистов, вплоть, как ходят слухи, представителей правительств, которые продавливали Дубай на это решение и понятно почему – это прецедент ответных мер в случае конфискации наших золотовалютных резервов. То, что станет с Райффайзенбанком и другими активами ЕС в России. Притом в Брюсселе не могут сказать, изымем мы активов только на 200 млрд или на все 390. А потому активно стелют соломку, нагибая ОАЭ, куда наши олигархи так радостно выводили деньги из страны, на сотрудничество. И арабы вполне себе неплохо нагибаются, как можем видеть.

Почему эта история про колониальное мышление? Потому что эти самые €7,5 млрд ждут в России, где вал работы и дикая нехватка инвестиций. Но наш олигарх даже после того, как обжегся на Западе все равно отказывается вкладывать в Родину, выводя деньги куда угодно, лишь бы не здесь. Вот только как показала эта история, нейтральных стран больше нет, а союзники у нас Батька да товарищ Ким, остальные прогибаются в любую позу.

Приведет ли этот процесс к изменению мышления бизнес-элиты? Уверены, что нет, там готовы быть трубой для Китая, отдать деньги немцам, арабам, людоедам из Папуа Новой Гвинеи, но пустить их в России без планов на 500% прибыли – никогда. Точнее только из-под палки.

А еще замечательная новость. Россия ГОТОВА стать ресурсной базой для Китая, который превратился в «промышленную супердержаву», заявил глава Роснефти Сечин. По его словам, российские энергоресурсы помогут Китаю достигать стратегических целей.

Значит будущее России стать сырьевой базой для Китая? Красиво сказанул.

Прошлое России - сырьевая база для Европы и США, будущее России сырьевая база для Китая. Ясно.

Срочно всем замполитам армии!

- Братцы, за что кровь льем?

- За сырьевую базу для Китая!

- Ура, товарищи! - отреагировал у себя на канале Живов

Да, Алексей, немалая часть нашей элиты и 90% наших олигархов и глав корпораций просто не умеют мыслить в иной парадигме, нежели быть чьей-то колонией. Большинство из олигархов, разумеется, мечтают вернуться во времена "как при дедушке", жить в Лондоне и гонять в Куршавель, но часть уже адаптировалась и согласна на Шанхай и Дубай.

Это печально, это местами жутко, но это так. Не потому что они злые и враги, а потому что иного варианта там в голове просто нет. Не здесь же, в самом деле, надо создавать условия, при которых китаец и француз мечтали не то, что стать ресурсной базой, а хотя бы работали на равных.

И это – отказ от колониального мышления во всем и реальная национализация элиты, равно как и передача власти после ухода президента, что всегда в России было сопряжено с риском смуты, станут для страны главными вызовами. Когда элита будет мечтать, чтобы Китай стал базой для России и ее граждан, включая и их самих, тогда начнутся реальные изменения.

Что будет, если мы станем "базой" по выкачке ресурса для Китая? Да ровно тоже, что и для Запада – нас высушат, развалят и выкинут. Потому что Китай – друг для китайцев и действует в интересах китайцев, а никак не России и россиян.

Для тех, кто не верит, пусть спросит у бойцов из комплектующих какой страны собраны 99% всех FPV-дронов ВСУ, включая и тот, который на днях в Белгородской области убил папу и маму и ранил ребенка, ставшего сиротой?

Весной украинская таможня сообщила, что за первый квартал 2025 г. киевский режим получил из Китая 127,8 тыс. гражданских беспилотников общей стоимостью 371,3 млн. долл. Это на 103 млн долларов (или 39%) больше аналогичного периода 2024 года. Это 98% от общего количества БПЛА, ввезенных на Украину (dzen.ru/a/aAnk5jtc7VcIWirZ).

И это не ударные дроны, а дроны разведчики. Те самые "Мавики". Что касается FPV, то Киев на этот год планировал купить у Китая до 4 млн комплектующих, а это свыше 2-3 млрд долларов. Притом Китай выступил с резкой критикой США, когда те запретили покупать ВСУ "Мавики", пытаясь заменить их своими, но гораздо более дорогими. Что не странно, убийство русских с помощью дронов – это самый большой рынок дронов в мире на сегодня. И Китай не намерен терять там лидерство.

Собственно, это все, что стоит знать о тех, в чью ресурсную базу мы хотим превратиться (вернее: нас хотят превратить!).

С Китаем можно и нужно иметь дело, но только на равных, потому что Китай ищет выгоду только для Китая, что правильно и нормально. Как и Россия должна думать не кому продаться, а только за Россию. - констатирует РИА Катюша

С Китаем у нас намечается не только сырьевой союз, но и традиционный «рашн бизнес»: купить что-то дешевое в Китае и продать здесь с прибылью 500% местному терпеливому населению. Как теперь с машинами получается. В Китае 1 млн стоит, в России от 3 млн. Даже в Белоруссии сейчас китайские машины дешевле в два раза.

Туда сырье, обратно товары с космической наценкой (и не лучшего качества по некоторым товарам). Видимо такую модель мы будем исповедовать и впредь.

Тем временем, становиться «сырьевой базой» Китая, для России опрометчивый шаг. Нам усиление Китая не то, чтобы нужно. Чем сильнее будет Китай, тем сложнее будет объяснить суть и содержание российской государственности, особенно от Урала и дальше.

Китай, к слову, развалил нам промышленных отраслей не меньше, чем США в свое время. Китайцы никогда не действуют сугубо из корыстного интереса быстрой наживы. Они по каждой отрасли имеют программы на десятилетия вперед. Из России Китай все 30 лет качает технологии и банкротит наши заводы через демпинг.

В данном случае видимо совпадают интересы: мы хотим быть сырьевой базой для Китая, и Китай хочет, чтобы мы были только сырьевой базой. Скоро в Китай уедут жить и работать все русские мозги нового поколения, и тогда только сырьевая база нам и останется.

Что же до участия Китая в русско-украинском конфликте, то Китай конечно же нам симпатизирует. Но симпатии это одно, а продажа дронов - совсем другое. Поэтому наши закупщики в Китае вынуждены постоянно конкурировать с украинцами, которые закупают больше и быстрее нас. И без санкций.

Китай война на Украине обогащает. Чем дальше, тем сильнее. Китайцы в общем и не скрывают, что «вы за нас с Америкой воюете».

Открытым остается вопрос: для чего? Чтобы стать сырьевой базой? А какие-то другие варианты все же есть? Можно быть инвестиции в нашу экономику, равноправное партнерство и что-то не связанное с мышлением колонии?

Просто если мы будем мыслить как «труба в Китай», то скоро Россия сожмется до этой трубы и транзитной железной дороги.- отмечает Живов

Китай является сегодня промышленной супердержавой, поскольку обеспечивает 35% мирового промпроизводства, и Россия с ее уникальной ресурсной базой готова обеспечивать Китай в достижении его собственных стратегических целей, заявил глава государственной нефтяной компании "Роснефть" Игорь Сечин на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме. Он также восхитился тем фактом, что зависимость американских компаний от китайских комплектующих сегодня в три раза выше, чем зависимость китайских предприятий от США.

Россия за последние десять лет уверенно вышла на первое место среди экспортеров нефти в Китай, обеспечивая около 20% всех поставок (ага, с диким дисконтом). Как отметил Сечин, переориентация энергетического экспорта на Восток позволила Москве укрепить позиции на крупнейшем мировом рынке энергоресурсов. По его словам, закупки российской нефти принесли Китаю значительный экономический эффект (ну еще бы!): по сравнению с ближневосточными альтернативами Пекин с 2022 года сэкономил примерно 20 млрд долларов.

Сечин подчеркнул, что сотрудничество двух стран активно развивается и в газовой сфере. Россия занимает более 20% китайского рынка импорта газа, что делает ее одним из ключевых партнеров Китая в обеспечении энергетической безопасности.

При этом стоит отметить, что после введения правительством США санкций в отношении "Роснефти" Китай уже на две трети снизил закупки нефти у российской компании.

Еще раз, вот официальная позиция главного "смотрящего" за нефтяными ресурсами России: наша страна будет и дальше в первых рядах обеспечивать Китай сырьем, чтобы он утверждал свое мировое лидерство. И доминировал над США. Китай - промышленная супердержава, а мы официально соглашаемся с ролью его сырьевого придатка. С нашей уникальной "ресурсной базой".

Из слов Сечина следует именно это. Надо тут что-либо комментировать? Полагаем, что нет. Потому как цензурно это сделать у нас не получится. С такой идеологией у нашей страны просто нет будущего. - припечатала РИА Катюша

Кажись, по милости элит, глотать пыль будет вся страна!