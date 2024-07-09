Куда ползем или куда нас тащат

А наглеют они не по дням, а по часам. На том же питерском форуме киргизы предложили российским налогоплательщикам улучшить положение их мигрантов в РФ.

Так, омбудсмен Джамиля Джаманбаева предложила обеспечить бесплатным медицинским обслуживанием не только самых мигрантов, но и всех членов их семей. Помимо этого, она предложила декриминализовать нарушение мигрантами правил дорожного движения, из-за чего некоторые из них, бедняжки такие, выпинываются из РФ в родной кишлак.

Но и этого ей было мало - надо, говорит, нам договориться о признании киргизских водительских прав в РФ без сдачи экзамена, а то, мол, далеко не у всех аульских мамбетов получается сдать оный по российским правилам. И на этом она не остановилась - в следующей части своего выступления киргизская чиновница потребовала от российской стороны перечислений страховых взносов мигрантов из Киргизии (которых, напомним, нет, потому что мигранты в большинстве своём работают в чёрную) в киргизский же пенсионный бюджет. Мол, наполнять его некому, а значит делать это будут опять же российские налогоплательщики - за каждого киргиза, работающего в РФ.

Смотря на то, как наши чинуши вылизывают задницы «братских народов» в попытке завоевать их лояльность, даже не удивимся, если все требования Джаманбаевой будут удовлетворены в полной мере. Ещё и с горочкой отсыплют - десяток суперсовременных школ в Киргизии, например, построят. Россия жеш щедрая душа, если уж трясти с чинуш эрефийских, то по полной программе, чего уж мелочиться. А те широтой своей души известны - тратят наши деньги на чужаков только в путь, только налоги успевают поднимать.

https://t.me/c/1524001401/25139

Зато гражданина Киргизии осудили на пять лет за участие в СВО

Суд Ошской области Киргизии приговорил гражданина республики к пяти годам лишения свободы за участие в боевых действиях на территории Украины на стороне России, сообщили в пресс-службе инстанции

Гражданин республики был признан виновным по статье уголовного кодекса об участии в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства.Согласно киргизскому законодательству, в подобной ситуации возможно лишение свободы на срок от 10 до 15 лет, однако в связи с объявленной в стране амнистией гражданину республики сократили срок заключения.

У мужчины по решению суда конфискуют имущество.

Вот так: мужик поехал воевать за союзное государство, а ему срок впаяли.Союзнички , которые продадут тебя с потрохами за 12 сребренников.Абсолютно провальная политика России в Средней Азии. Тут либо мы союзники, вернее это наши сателлиты, которых мы держим на коротком поводке, а если гавкнут получают по башке либо же полно сворачивание сотрудничества.

А у нас вроде на бумаге союзники, а творят что хотят: cанкции, например, киргизы соблюдают в отношении наших банков, ну про миграцию я молчу. То есть для них союз это только взять что-то от России. Никакой экономической и политической пользы работы с такими государствами как Таджикистан и Кыргызстан, например, я не вижу. Это просто баласт, который мы держим ради спокойствия наших южных границ. С ними не нужно выстраивать отношения на равных: даем только мы, поэтому и правила должны диктовать мы. Это нищие государства, которые без РФ скатятся в средние века с нынешнего 19 века, и то в нем они благодаря РФ. Не понимаю почему мы с ними на равных пытаемся выстраивать свои отношения.

https://t.me/zloy_zhurnalist/15608

На фоне того, что ресурс под названием "украина" себя практически исчерпал, запад начал подготовку новой марионетки

Судя по последним событиям, станет ей Киргизия. Страна с очень сильно раскачанной (в плохом смысле слова) внутренней политикой идеально подходит для внедрения туда новых агентов, которые смогут "расписать" общественность под нужную западу палитру, установить карманную власть и вертеть ими так, как заблагорассудится. Лекало, отработанное на Украине ещё с незапамятных времён.

Чтобы это не так сильно бросалось в глаза, для наведения мостов был выбран Анониу Гуттереш — тот самый дедушка, который в информационном поле довольно лоялен к России.

Почему его визит в Киргизию далеко не прост?

На международных площадках только и разговоров, что о растущем значении Центральной Азии. Число желающих региону добра и процветания за последние пару лет выросло кратно. Все с предложениями, инвестициями и своим набатом. Вот уже и генсек ООН Антониу Гутерриш засобирался в Центральную Азию — серьезно проехаться по региону впервые с 2017 года.

Турне первого лица Организации Объединённых Наций по странам ЦА продлится с 1 по 6 июля. В эти рамки укладывается заседание Совета глав государств — членов ШОС (3-4 июля, Астана). Его генсек обещал обязательно посетить.

▪️Казалось бы — на одной площадке можно повидаться практически со всеми лидерами стран ЦА, но почему-то отдельно Гутерриш собрался непременно заехать в Киргизию.

В какие именно числа генеральный секретарь посетит Бишкек — неизвестно, но совершенно точно он пробудет там два дня. За это время, согласно официальной версии, Гутеррешу должны продемонстрировать работу Киргизии «в рамках Целей устойчивого развития ООН».

▪️Штука в том, что секретарь и без того прекрасно осведомлен о той работе. За нее он хвалил Киргизию не далее, как в сентябре 2023 года, встретившись (https://t.me/sputnik_kyrgyzstan/60523) с президентом КР Садыром Жапаровым в Нью-Йорке. Так и сказал: (https://eadaily.com/ru/news/2023/09/21/prezident-kirgizii-vs...) хорошо работаете по вопросам достижения целей устойчивого развития.

Так чтó Гутерриш собрался обсуждать с Жапаровым в Киргизии, если они «вот только виделись» в Нью-Йорке и вот-вот встретятся в Астане?

▪️Ответ на поверхности. С сентября в КР произошло только одно значимое событие, которое в западной картине мира влияет на устойчивое развитие какой бы то ни было страны. КР приняла закон об иностранных агентах.

Судя по всему, о нем и пойдет речь на встрече Жапарова с Гутерришем. Ведь ООН озабоченна повсеместным соблюдением прав человека. Подтверждением тому, что организация недовольна попытками Киргизии ограничить иностранное влияние через НПО, служат действия постоянного координатора системы ООН в КР Антье Граве.

▪️Например, госпожа Граве открыто критиковала инициативу, заявляя, что если закон будет принят, то «будут растоптаны международные договоренности по правам человека. А также это [закон об НПО] является угрозой свободе слова». И, главное: «Меры, предложенные против НПО, могут помешать Кыргызстану в достижении целей в ходе своего развития». Вот вам и тема для подробной беседы с Гутеррешем.

Вот только на чью мельницу будет лить воду генсек ООН, якобы борясь за права жителей Киргизии и желая «устойчивого развития» республике? Ответ очевиден — в этой ситуации, Гутерриш играет на стороне Запада, у которого, как мы сказали выше, к Центральной Азии возросший интерес. Интересы КР, где за последние 20 лет (при прозападных НПО) власть менялась силовым путем трижды, никого не волнуют.

https://t.me/dntreadonme/1504

Наши внимательные подписчики подмечают, что киргизские банки в сложные для россиян времена показали свое истинное лицо. В частности, один из крупнейших киргизских банков - Бакай Банк, как только «запахло жаренным», сразу развернулся в сторону Запада, забыв, что буквально вчера мы были одной страной, и Россия, на правах старшего брата – прикрывала киргизов по всем фронтам даже после развала Союза, выделяя бешенные бюджеты для поддержания экономики Киргизии.

Банк так сильно спешил угодить США, что первым отключил карты МИР, как только американский Минфин заговорил о каре для банков, которые якобы помогают России обходить санкции. Моментальное предательство киргизского банка явилось не только в отключении карт МИР, но и в официальном осуждении политики России, грубо говоря - болт на россиян. Делайте выводы.

https://t.me/rlz_the_kraken/68025

Зато Китай, Киргизия и Узбекистан построят железную дорогу в обход России

Страны уже заключили соглашение, возведение начнётся осенью и продлится 6 лет. На реализацию проекта потратят $4,7 млрд, половину суммы даст Пекин, по четверти выделят Бишкек и Ташкент.

https://t.me/no_appeall/3559

Мы тоже в них вкладываем деньги. Угу. Как дружбонародные шизофреники спускают (https://vk.com/wall-177805620_14930) в унитаз бюджетные деньги в вилайете Санкт-Петербург:

"Сотрудники муниципального образования МО Юнтолово провели акцию для иностранных граждан. Были разъяснены вопросы миграционного законодательства и трудовых отношений в Санкт-Петербурге. В ходе акции осуществлялась раздача буклетов по профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов".

А что вообще трое муджахидов-интеллектуалов на фото делают в России? На строителей они не похожи. Явно шляются как по кайфу. Но речь не об этом. Из всех маркетингово-рекламных практик эти невменько выбрали самую неэффективную. Как спам в почтовые ящики. Почему? Да потому что это лучше всего выглядит в очковтирательном отчёте: роздано 666 памяток, проведена разъяснительная работа с 1488 мигрантами. И прикреплённые фоточки.

Это вот прям портрет национально-миграционной политики страны. Плохо говорящий по-русски, необразованный, низкоквалифицированный муджахид, долгожданному отъезду которого громко аплодировали на его солнечной родине, которой он даром не нужен. И с трудом соображающий, что вообще происходит.

Напомним, что имеет смысл говорить иностранным специалистам:

- хоть одна жалоба - депортация.

- хоть одно подозрение на что-то - депортация.

- за появление в рабочее время где-либо, помимо рабочего места - депортация.

- за появление в нерабочее время где-либо, помимо рабочего городка - депортация.

Или перефразируя классику (https://t.me/russkiegramoty/41677):

"Если ты что-нибудь утаишь - я тебя депортирую. Если приврёшь, или мне покажется, что ты привираешь - я тебя депортирую. Если ты что-нибудь забудешь сказать - я тебя депортирую. Фактически, мигрант, тебе придётся стараться изо всех сил, чтобы не попасть под депортацию. Ты хорошо понял, что я сказал? Потому что если не понял - я тебя депортирую".

Чем скорее госдеды всех уровней поймут, что это единственный язык, который доступен для понимания данному контингенту, тем скорее наступит "гармонизация отношений между народами". Никак иначе она не наступит.

https://t.me/russkiegramoty/43513

Мы дожили до такой ситуации, когда у нас в России (в России, Карл!!!!) был организован ни много, ни мало, а шариатский патруль!

Шариатский патруль отправляется в тюрьму: невежество должно неотвратимо караться

В Кабардино-Балкарии возбудили уголовку (создание экстремистского сообщества) на молодчиков, решивших организовать «шариатский патруль» по региону. Радикалы даже постоянно вербовали новых сторонников. По поручению главаря банды они искали в Нальчике людей, чьи нравы им казались противоречащими ваххабитским понятиям, и избивали их. Особенно сильно доставалось тем, кто сопротивлялся.

Итог закономерен — экстремистов задержали и судят.

В новой реальности нужно понять одно: вся эта пропаганда невежества и ауф-религиозности будет наказана вне зависимости от конфессии. Решил, что будешь новым проповедником ислама, а вместо проповедей кулаки и ножи? Получай срок!

У таких прозелитских и «идейных» молодчиков не должно быть никакого альтернативного будущего, кроме как за решёткой. Только торжество закона России поможет нам бороться с теми, кто решил взять власть в свои руки, причём руководствуясь при этом своим ограниченным пацанско-религиозным мировоззрением.

Они создали экстремистское сообщество на основе радикальных религиозных взглядов, а значит, получают заслуженное наказание, предполагаемое Уголовным кодексом Российской Федерации. В данном случае по статье 282.1 — то есть от шести до десяти лет строгача. Хочется верить, что это так и будет работать!

https://t.me/readovkaru/7076

На этолм фоне совсем по другому смотрится вот это. "В русском православном городе Ярославле в районе парка 30-летия Победы (район Брагино) нарисована незатейливая картинка с достопримечательностями Ярославля. Крестов на храмах нет".

https://t.me/russkiegramoty/44607

Только не надо кивать на бездарную "дурочку-дизайнера". Нам тысячерублевую купюру тоже "дурочка" рисовала? Или это была проба пера?

Константин Крылов ещё в 2004-м году писал (https://krylov.cc/prnt.php?id=3068&c=p):

"В обществах того типа, которое у нас возникло после 1991 года, тот, кто не демонстрирует - причём постоянно! - свою способность надавать люлей, всегда будет считаться лохом. То есть условие это необходимое. Вопрос в том, достаточно ли оно. Те же кавказцы не так просто зал*паются. Их агрессивность, их готовность и умение мочить русских - это не просто "выражение эмоций" (хотя и это тоже), а основа национальной бизнес-стратегии. Многие сделали стартовый капитал на изгнании русских с юга России. Этническая чистка - это, прежде всего, сверхвыгодный бизнес, поскольку имущество и дома вычищаемых покупались за гроши или просто захватывались.

Далее, когда началась экспансия многонационалов на "собственно российской территории", насилие всегда применялось ими в экономических целях. Например, обычной практикой является скупка с/х сырья у русских крестьян "чёрными" "оптовиками", по бросовым ценам - поскольку не продавший может пожалеть о своей несговорчивости. То же самое касается и всех остальных "чёрных" бизнесов: в их основании всегда лежит насилие или угроза насилия. Но важно понимать и обратное: насилие является всего лишь одним из способов достижения целей, оно не самодостаточно, оно всегда имеет в виду некий результат, отличный от "удовольствия расквасить рожу" (хотя и не отменяет этого удовольствия). Это относится и к тем формам "чёрной" агрессивности, которые кажутся немотивированными.

Да, в самом деле, многонационалы любят издеваться, бить или хотя бы унижать русских "просто так", ни за что, ради удовольствия. Но на самом деле и это тоже "с пользой", так как работает на репутацию "гордых сынов Кавказа". Каждый избитый, искалеченный, униженный русский - это ещё и несколько десятков насмерть перепуганных русских людей: начиная с его семьи и кончая друзьями и знакомыми. Каждый из этих напуганных распространяет ужас дальше и т.д. В результате достигается кумулятивный эффект: я ещё помню, какой ужас наводило на мелких бизнесменов одно только слово "чеченец". При этом немотивированность агрессии тоже полезна: репутация кавказцев как жестоких и опасных людей (а, следовательно, и уважение к ним) только укрепляется. "Они такие... было б за что, вообще бы убили, наверное".

Сейчас за спиной каждого кавказца и среднеазиата с ножичком стоит выстроенная система власти - начиная с тотально купленных чиновников и кончая студентами в юридических и финансовых вузах, капитанами милиции и т.п. Они не просто "борзеют": нет, они строят своё будущее. Строят последовательно и целеустремлённо. Начиная с голого насилия, они не отказываются от него, но конвертируют полученные насилием дивиденды в другие виды капитала - денежного, властного, символического".