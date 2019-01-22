Почему в Российской империи никому и в голову не приходило смеяться над чукчами

Почему в Российский империи не смеялись над чукчами.

Пожалуй, нет такого человека, который бы хотя бы раз в своей жизни не слышал анекдот про жителей Чукотского полуострова. Но сегодня не многие знают, насколько болезненной была история присоединения Чукотки к Российской империи. А ведь проходило это далеко не мирным путём – была жесточайшая взаимная резня, гарь сожжённых стойбищ и бубны из человеческой кожи. Всё это точно никак не вяжется с анекдотами, которые пользовались огромной популярностью уже в советское время.

Сегодня доподлинно неизвестно, откуда взялось слово «чукча», которое сами жители Чукотки терпеть не могут. Сами себя эти люди называли «луораветлан», что означает «настоящие люди». Они занимались разведением оленей, жили в глухой тундре и собирали дань с проживающих по соседству народов. Расселившиеся по берегу луораветланы на байдарках проходили через Берингов пролив с весьма неблаговидными целями – они нападали на эскимосов Аляски и захватывали в рабство их женщин и детей. Абориген Чукотки.

Историки, занимавшиеся исследованием народности, особенно выделяли их плечистость и рослось. У чукчей были особые доспехи—сначала кожаные и костяные, а позже – железные. Они профессионально владели копьем и были поразительно точными в стрельбе из составного лука. Острие у стрел нередко смазывались ядовитыми составами на основе корня лютика. Вообще, учитывая их легкое отношение к смерти и по состоянию духа эту народность можно сравнить с маори. Мама, папа, я - аборигены Чукотки около чума.

Возраст у чукчей мерился не биологическими годами, а навыками. Так, подростки, чтобы доказать свою состоятельность и готовность ко взрослой жизни должен был вымотать бегом оленя, догнать его и завалить на землю. Если тот побеждал, признанному мужчине оставляли специальную тату в области запястья. Воины с богатым опытом вообще могли похвастаться длинными линиями лабиринтов, которые достигали плеч. Навыки воинов чукчи прививали детям с раннего возраста.

Исследователи считают, что жёсткость характера этого народа объясняется ещё и сложными условиями Крайнего Севера. Их основной рацион состоял из мяса, крови и внутренних органов тюленей, оленей животных, корой ивы, листьями. Одним из самых распространённых блюд был суп с полупереваренным мхом, который извлекали из оленьего желудка – моняло.

Как русские встретились с чукчами

К середине 17 в. в русских письменных источниках появляются первые упоминания о чукчах — близь реки Яна сорок воинов совершили нападение на 15 сборщиков подати, бывших во главе с Семеном Дежневым. В тот раз удача была на стороне казаков — у них получилось отбиться и ретироваться.

Позже экспедиция под предводительством все того же Дежнева основала зимний лагерь на реке Анадырь. Сейчас здесь находится столица Чукотки. Диалог с аборигенами у членов экспедиции не клеился — луораветланы напрочь отказывались выплачивать ясак, совершали нападения на данников царя и воровали оленей. А так как у чукчей не было вождей, договориться с ними было просто нереально. Лидерская позиция семейных кланов не уходила дальше стойбища. Чукотский воин в доспехах.

И тут чукчи вкупе с подчинившимися им народами принимают решение организовать карательные операции против «понаехавших» участников экспедиций. Не желая попадать под обстрелы из мушкетов и опасаясь прямого столкновения, «настоящие люди» принимают тактику засад и налетов.

Воздать чукчам по заслугам за подобные набеги отправился казак Алексей Чудинов с отрядом из 134 солдат. В походе, добравшись до Анадырского залива, на берегу они обнаруживают стоянку из порядка 10 яранг — мужское население убито, женщины и дети попали в плен, те счастливцы, кому удалось спастись убежали домой. Совсем скоро на команду Чудинова было совершено нападение из 300 воинов, две трети из которых были убиты выстрелами. И вот уже на следующий день экспедиция была окружена уже тысячным войском чукчей. Оказавшись в неожиданной ситуации, казаки с союзниками быстро соорудили оборону из перевязанных между собой саней. Засаду держали пять дней, а затем решили отступить в Анадырь. И хоть чукчи и понесли очень серьезные потери в этой схватке, русские ничего своим приходом не добились.

Два воза шапок

В 1727 году российское население на Чукотке пополняют 400 казаков и солдат. Прибывший отряд возглавляет атаман Шестаков. А его правую руку, Дмитрия Павлуцкого, чукчи назвали просто — «Морж-казак» и пугали им своих детей. О пришельцах аборигены вообще слагали много легенд. Так выглядит чум.

С новой силой война разразилась сразу после того, когда главарь коряков Иллик во время ссоры лишил жизни собирателя подати и забрал у того казну. Тогда зимой Шестаков, заручившись поддержкой 120 человек, поджег принадлежавшее ему стойбище. А к марту месяцу к вождю пришли луораветланы, которым Иллик пообещал в награду за помощь много разного добра. Отряд Шестакова встретился с ними в бою на реке Егаче. Чукчи серьезно превосходили отряд по численности. На залпы из оружия они отвечали роем стрел. Одной из них в горло был ранен Шестаков, а затем его добили копьями. В награду чукчи забрали себе обоз, примерно 30 пленных, несколько сотен оленей, порох и другие трофеи. Стычка между русскими и аборигенами Крайнего Севера.

С наступлением лета Павлуцкий с группой из 450 русских направился в карательный поход, в ходе которого пожгли около полутора десятков установленных лагерей, лишили жизней не менее тысячи чукчей, забрали около 35 000 оленей и оружие, которое чукчи награбили на Егаче. В то время в тундре кровь лилась рекой, а так и непокоренный народ скрылся на побережье Северного моря. В чукотских сказках рассказывается даже о том, как «Морж-казак» направил царю две повозки с шапками убитых.

Гибель «Моржа-казака»

То вспыхивая, то сходя на нет, война тянулась до 1747 года. Весной команда Плавуцкого шла по следам похитивших оленей и оказалась в засаде. Войска чукчей вылезли из снега и стерпели первый и самый ужасный залп из ружей, а потом начали колоть пришельцев копьями, не давая им времени на перезарядку оружия.

Капитан прорвался сквозь укрепление и безжалостно зарубил восемь врагов, но при этом сам получил ранение в ногу и оказался в плену арканов. Аборигены стали душить Плавуцкого и бить копьями, чтобы погибнуть без мучений, Дмитрий снял железный нагрудник. Лишив жизни порядка 40 человек луораветланы отступили, но в качестве трофея прихватили с собой голову самого страшного для них «Моржа-казака», пушку, установленную на санях и ружья.

Непокоренный народ Чукча в традиционнной лодке.

Жестокие стычки между русскими и чукчами длились еще много лет. Сенат постоянно издавал новые указы, регулярно засылал войска и даровал местным жителям особые привилегии. А в 1765 году опомнились — подсчеты показали, что операция по усмирению чукотских жителей обошлась казне более чем в миллион рублей, в то время как торговля мехом и собранный ясак за год наполнили государственную кубышку всего на 30 000. Тогда-то гарнизон и жителей вывели, острог сожгли, а чукчи вернули себе долгожданную власть над тундрой.

Чукотка стала территорией России лишь при Екатерине II, благодаря крещеным луораветланам, которые подкупили во время переговоров шаманов. Дань была установлена ничтожная — шкурка одной лисицы с одного мужчины, при этом аборигены сохраняли свой традиционный суд и родовой уклад. В 19 веке чукотский народ в своде законов все еще значился как не совсем покорившийся народ, который выплачивает налог в таком количестве и качестве, который сам пожелает. Освобожденные от «налогов», они жили шикарнее своих соседей. На стойбище. Чукчи сегодня.

Затяжная северная война подошла к концу. Теперь уже пришлось воевать аборигенам – с сифилисом, спиртом и табаком. И так до 1947 года, когда ссора советских чукчей и американских эскимосов чуть не закончилась вооружённым конфликтом между пограничниками двух сверхдержав.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/140418/38602/