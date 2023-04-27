И опять о них

В Петербурге многонациональная банда нелегальных торговцев, самовольно установила ларёк на территории, принадлежащей управляющей компании "ЖСК № 629", возле дома, по адресу Брянцева 20. Вчера (30 марта), когда вывозили незаконный ларёк участники ОПГ устроили ДТП с эвакуатором, проткнули ему колеса и бросились с ножом на водителя.

Мы поговорили с непосредственным участником этих событий Александром Виноградовым (петербуржец, который борется с нелегалами), он рассказал, что одного из главарей банды зовут Вюгар Рзаев, он уроженец Азербайджана (да кто бы сомневался, раз это Питер), но в силовых акциях участвует другой специалист по имени Мугалиб. Ещё есть Никита Лопатин, который решает юридические вопросы в интересах банды. Незаконные ларьки этой ОПГ, которые торгуют контрафактной продукцией без документов захламляют многие районы города. Выручка от этого криминального бизнеса идёт в различные воровские общаки.

https://t.me/mnogonazi/10468

В Москве дворник из Киргизии пытался изнасиловать женщину-инвалида Трудолюбивый Досматов Манасбек праздно шатаясь по двору возле дома №3 на улице Лукинская заприметил местную женщину-инвалида, которая вышла на прогулку. Елена инвалид первой группы и с детства страдала заболеванием «Детский церебральный паралич», Манасбек это знал и понимал, что она не сможет оказаться ему сопротивление. Досматов огляделся по сторонам, понял, что рядом никого нет и принял решение напасть. Мигрант затащил женщину в мусорокамеру(место где стоят мусорные контейнеры), задрал надетую на ней верхнюю одежду и начал осуществлять насильственные действия сексуального характера.

Гастарбайтер не смог полностью воплотить свои грязные замыслы, т.к. его задержали местные жители и сдали в полицию. В отношении незаменимого для нашей экономики иностранного специалиста возбуждено дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ. Сейчас он находится в СИЗО.

https://t.me/mnogonazi/10471

В Новокузнецке мигранты из Средней Азии жестоко избили толпой местных жителей. На видео попал момент конфликта. Подписчик сообщает, что русско-таджикский конфликт там уже длится несколько лет. В этот раз мигранты собрали большую толпу, чтобы добиться численного преимущества и напали на клуб в Орджоникидзевском районе.

Избиение началось с удара исподтишка, потом иностранцы разделились на группы по 2-3-4 боевика и начали организованно избивать каждого человека. Сообщают, что недавно там же была другая массовая драка, тогда численность противоборствующих сторон была примерно одинаково и таджики были избиты. Для нового штурма мигранты сформировали резервы и обеспечили численный перевес.

Пока ЧВК «Вагнер» штурмует центр Бахмута, банды из Средней Азии штурмуют увеселительные заведения в Новокузнецке (и других городах).

В СМИ информацию об этом мы не нашли, поэтому об реакции правоохранительных органов нам ничего не известно.

https://t.me/mnogonazi/10472

Во Владивостоке арестовали этническую банду из Узбекистана, которая организовала на территории региона торговлю героином Иностранные специалисты приехавшие из Средней Азии в РФ некоторое время трудолюбиво работали в такси, но вскоре им пришла в голову мысль, что торговля наркотиками гораздо прибыльнее, чем такси, поэтому они решили организовать этническую банду для распространения наркотиков.

В один прекрасный день трое мигрантов в возрасте 23 и 27 лет около дома на проспекте 100-летия Владивостоку в тайнике разместили партию героина, расфасованную в 50 пакетов. Наркотические средства общей массой 20 граммов предназначались для распространения в виде закладок на территории Находки, другими участками банды.

В их съемной квартире также нашли 30 граммов героина, и оборудование для фасовки наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере». Специалистам грозит срок до 20 лет.

https://t.me/mnogonazi/10477

Ректор университета «Синергия» Артём Васильев нашёл в стенах своего ВУЗа нацистов с Кавказа и Средней Азии. Молодых специалистов с фамилиями: Жээналиева, Илхомзода, Махмадов, Мусаева, Нурбек, Нурланова, Облокулова, Темиров, Умаров, Шарифова недавно имели вот такой разговор с ректором, после того стало известно, что на территории университета они организовали неонацистскую ячейку, члены которой на постоянной основе избивают исключительно русских студентов.

Очередное нападение на студента на национальной почве случилось недавно. Якобы русский парень не так посмотрел на студентку с Кавказа, она пожаловалась другу, и он привёл других абу-бандитов, которые избили человека толпой.

«Вы что, с гор спустились все, можно? Обратно в горы пойдёте у меня сейчас все. Ни одной фамилии Иванова нет. В милиции Ивановых нету, в прокуратуре Ивановых нету. Преподаватели жалуются, Ивановых нету. Что, Конституцию забыли почитать? Почитайте, какое мы государство».

По словам ректора, деканат готовит список из 20 студентов к отчислению. Их имена должны назвать в понедельник. Как заявил Васильев, их отчислят за нарушение устава университета.

На самом деле, отчислений здесь мало. Если бы тоже самое по отношению к приезжим творили русские, уже все силовые ведомства стояли бы на ушах и были бы реальные уголовные дела, в этом нет никаких сомнений. Нужны посадки, нужно сломать несколько сотен жизней таких абу-нацистских свиней, чтобы они хоть, что-то осознали и задумались о последствиях.

https://t.me/mnogonazi/10479

Ректору университета «Синергия» поступают угрозы от студентов-дикарей, которых он обещал отчислить. После описанной выше беседы к ректору Васильеву подошёл один из студентов и сказал, что тот «получит в морду», кроме того, будущий медик посоветовал ректору «чаще оглядываться». Также ректор пожаловался, студенты фотографируют номера его служебного автомобиля.

Как выяснилось студенты-кавказцы уже давно держат в страхе преподавателей медицинского факультета — те, например, угрожают учителям, которые хотят поставить плохую оценку. Абу-бандиты выбивают двери, портят имущество, культурно обогащают учебное заведение по полной программе. Есть и такие, на чьём счету зарегистрированы преступления — например, ограбление алкогольного магазина «КБ»(молодые специалисты предпочитают уничтожать харам через приём внутрь).

Мы не знаем, писал ли ректор Васильев и другие преподаватели заявления, но описанное выше — это чистейшая уголовка, бандитов нужно не отчислять, а сажать.

https://t.me/mnogonazi/10480

Забили до полусмерти палками: Толпа мигрантов избила трёх русских мужчин в Саратове В Саратове толпа выходцев из Азербайджана толпой напала на трёх местных жителей. В результате нападения один из жителей Саратова погиб от черепно-мозговой травмы.

Журналист Юрий Кот привёл в пример очередной случай бесчеловечного отношения мигрантов к коренному населению России.

Трагический случай произошёл в Саратове 26 марта. Толпа мигрантов родом из Азербайджана набросилась на троих русских мужчин, которые гуляли во дворе своего дома с детьми. Как утверждают очевидцы, мужчины могли сделать замечание проезжавшим на машине мигрантам, в ответ те оскорбились и позвали своих соплеменников для выяснения отношений.

Очевидцы сообщили, что толпа мигрантов напала на мужчин и приняласть избивать их палками и другими подручными средствами. Все трое местных жителей получили тяжёлые черпно-мозговые травмы, они были госпитализированы, один пострадавший впал в кому и скончался от кровоизлияния в мозг. У мужчины год назад умерла жена и осталась дочь в возрасте 4 лет.

Один из нападавших выходцев из Азербайджана в возрасте 23 лет уже привлекался к ответственности по статье грабёж. Сейчас трое подозреваемых находятся в СИЗО, однако родственников убитого гражданина так и не опросили, они обратились в прокуратуру.

Русская Община в Саратове взяла это дело под особый контроль и не оставит его, пока все виновные не сядут, отметил журналист Кот.

https://t.me/tsargradtv/39586

В Санкт-Петербурге дети-мигрантов из Азербайджана жестоко избили русского паренька из-за шапки за 12 тысяч рублей. Выродки подкараулили пацана и втроём налетели на него с кулаками. На кадрах видно, как один из черкашей безжалостно лупит другого по голове. Потом они похитили шапку и убежали.

https://t.me/c/1524001401/7982

СК РФ возбудил в отношении мигрантов в 5 раз больше уголовных дел в 2022 году по статьям убийство и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, заявил глава СК Бастрыкин

https://t.me/c/1524001401/8120

В Челябинске таджики убили русского парня в компьютерном клубе, он учился в 11 классе. На фото участники потасовки. Учатся они в Уральском юридическом колледже. Форма курсантов очень похожа на полицейскую. На групповом фото одна из групп этого колледжа.

Сейчас диаспора пытается выставить это как убийство по неосторожности, совершенная не группой лиц, а лишь одной мр*зью, что смягчает состав преступления.

Тема преступности мигрантов в последнее время очень резонансна. В обществе есть ярко выраженный запрос на наведение порядка с мигрантскими диаспорами. Много наблюдал постов от блогеров и лидеров мнений на эту тему.

Таджик, зарезавший русского школьника в Челябинске, учился в Уральском региональном колледже на специальности «Правоохранительная деятельность».

Вот фото класса. Из 16 человек только 4 славяне.

Поистине, вот где сработало импортозамещение, но не в ту сторону.

Кстати, Бастрыкин привел цифры :«СК РФ возбудил в отношении мигрантов в 5 раз больше уголовных дел в 2022 году по статьям убийство и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».

5 раз!За год, Комилджон Карл.

Если проблему не решает государство, ее начинает решать само общество.

https://t.me/zloy_zhurnalist/3640

Тот самый 20-летний таджикский мигрант, убивший ножом русского школьника в Челябинске. Наглый и борзый, верит, что диаспора выкружит.

https://t.me/c/1524001401/8131

Четыре таджика, зарезавших школьника, отправлены в СИЗО. Следствие устанавливает остальных участников расправы над русским подростком. Также возбуждено уголовное дело по факту убийства по предварительному сговору. По предварительному сговору, группой лиц-это все отягчающие состав обстоятельства. Если еще установят, что на почве межнациональной неприязни это еще отяговит этим биоотходам наказание. Сядут надолго Как сообщил в суде следователь, сообщники «руками и ногами нанесли школьнику каждый не менее одного удара, тем самым сломили волю потерпевшего», а другой нанес удар ножом.

На суде им потребовался переводчик. Так как ни они, ни их родственники из числа тех что были в суде не могли толком разговаривать по-русски.

Злой журналист http://t.me/zloy_zhurnalist

Но есть отличная новость! Бастрыкин предложил ввести налог за использование трудовых мигрантов, чтобы мотивировать работодателей нанимать россиян

https://t.me/c/1524001401/8152

У нас очень любят отрицать реальность и закрывать глаза на настоящие проблемы, но если так делать, то проблем будет только больше. Если мигранты приезжают в РФ и вместо того, чтобы честно работать они сбиваются в банды по этническому признаку или по признаку «нерусский» — это автоматически нацисты и относиться к ним нужно именно как к нацистским ячейкам. Закрывая на это глаза вы будете способствовать их самоорганизации и множить такие преступления. Проблема здесь именно в плоскости национальной и миграционной политики государства.

Вспомните, ещё несколько лет назад про такой феномен как «этническая преступность» было неприятно открыто говорить, прикрывались тем, что у преступности нет национальности. Несколько раз мы писали на нашем канале, что преступность — это явление, у неё действительно нет национальности, а вот у преступников есть и когда бандиты объединяются по национальному признаку и/или пользуются покровительством общин/диаспор у этого явления есть уникальная специфика. Потребовалось довольно много времени, чтобы дискурс вокруг этой темы стал официальным. Пройдёт ещё какое-то время и перед лицом общей для нашего общества угрозы, про такие убийства как в Челябинске перестанут говорить «на бытовой почве», главное, чтобы к этому времени уже не было поздно.

https://t.me/SergeyKolyasnikov/47732

В Петербурге мигрант из Таджикистана напал на ребёнка и чуть было не изнасиловал прямо в вагоне метро.

Инцидент произошёл вчера 11 апреля около 16:45 в вагоне поезда, следовавшего от «Новочеркасской» к «Площади Александра Невского». Иностранный специалист из Средней Азии по имени Зикрулло прижался к 14-летней девочке, начал её трогать и пытаться залезть под одежду.

На остановке школьница вырвалась и обратилась к полицейским. Извращенца задержали тут же в переходе с оранжевой ветки на зелёную. Задержанный — 30-летний гражданин Таджикистана, приехавший в Петербург в августе 2022 года и состоящий на миграционном учёте.

Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Мигранта отправили в камеру.

https://t.me/mnogonazi/10613

В Казани иностранный специалист из Таджикистана похитил любовника своей жены и изнасиловал его шваброй, но это ещё не всё.

Трудолюбивый Мадамид Баянов узнал, что жена Азиза изменила ему с земляком. Иностранец решил жестоко отомстить. Взяв себе в помощники двух других граждан Таджикистана, он приехал на стройку, где работал обидчик.

Его избили и насильно увезли на съемную квартиру. То, что там начало происходить было похоже на жесткое гей порно. Похищенного снова избили, угрожали игрушечным пистолетом, а после и вовсе изнасиловали, сначала своими силами, а потом шваброй. При этом все снималось на видео.

Получив удовольствие от процесса обманутый муж заявил, что выложит ролик в интернет. Чтобы этого не делать, он потребовал с потерпевшего 10 тысяч долларов США. Любовник работал на стройке, поэтому у него не было таких денег. Он обратился за помощью в полицию. Правоохранители задержали иностранца и его подельников.

В отношении этнической гей-банды было возбуждено уголовное дело по трём статьям: за изнасилование, похищение человека и вымогательство.

Судя по всем, в странах Средней Азии распространены такие способы наказания своих оппонентов

https://t.me/mnogonazi/10625

В Самаре местная молодежь поймала педофила из Средней Азии, который захотел совратить 15-летнюю девочку.

«Я хочу сосать твой сыски», — писал ребёнку незаменимый для нашей экономики иностранный специалист.

Девочка рассказала о произошедшем своим друзьям, после чего назначила мигранту свидание в заброшенном парке, но на встречу с ним пришли другие люди. Хорошо когда у тебя есть друзья.

https://t.me/SNB163/16?single

Мигрант из Азербайджана Рашид Раджабов устроился охранником в магнитогорский клуб «Панорама», чтобы вместе с "братьями" по кайфу избивать подвыпивших посетителей и оскорблять местных жителей.

На днях группа ваххабитов работающих там в охране спровоцировала конфликт с посетителями и жестоко избили супружескую пару, до гематом и переломов.

Рашид в соцсетях себя позиционирует как бойца ММА и опасного абу-бандита плюющего на законы РФ. При этом о его успехах на спортивном ринге никто не знает, потому что Рашид вместе с братьями предпочитают осторожные стратегии поведения и не связываться с теми кто может представлять для них угрозу. Избиение подвыпивших посетителей ночного заведения толпой — это то, что доставляет им удовольствие и не раздражает развитый ген осторожности.

Пострадавшая девушка Елена рассказывает в своих соцсетях, что после публикации информации к ней обратилось много других пострадавших от действий многонациональной банды.

В данный момент написано заявление в полицию, проводится проверка.

https://t.me/mnogonazi/10631