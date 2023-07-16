105 лет назад расстреляли бывшую царскую семью

17 июля 1918 года в Екатеринбурге в доме инженера Ипатьева были казнены отрекшийся от престола бывший царь Николай II и его семья. Вот уже который год нашему обществу активно и агрессивно навязывается мысль о том, что случившееся было чуть ли не самым страшным преступлением в отечественной истории.

Но кто и когда предлагал почтить память рабочих и крестьян, чьи труд и жизни, пот и кровь веками обеспечивали материальное благополучие господствующих классов, помещиков, а потом и капиталистов? И уж тем более кто и когда, предлагал покаяться за преступления против трудового народа? Вековое насилие богатых над бедными – нечто само собой разумеющееся. Ответное же насилие подаётся как величайшее злодеяние.

Жаль последнего царя и его семью? А жаль ли вам столетиями угнетавшихся царских подданных, чьим трудом жили монархи, аристократы и прочие богатеи-эксплуататоры? Жаль ли вам бедного крестьянина и малолетних работников, с детства терявших здоровье, а то и жизнь от непосильного труда? Жаль ли вам «детей подземелий», чеховского Ваньку, обитателей «Ямы» Куприна, миллионы бесправных рабочих и батраков? Проливаете ли вы слёзы над отправленными на бойню Первой мировой солдатами, их вдовами, их осиротевшими сыновьями и дочерями?

«..это детям можно воображать, что не лошадь их везет, а они сами едут посредством махания кнута, но нам-то, взрослым, можно, казалось бы, понять, откуда голод народа. Народ голоден оттого, что мы слишком сыты. Разве может не быть голоден народ, который в тех условиях, в которых он живет, то есть при тех податях, при том малоземельи, при той заброшенности и одичании, в котором его держат, должен производить всю ту страшную работу, результаты которой поглощают столицы, города и деревенские центры жизни богатых людей? Все эти дворцы, театры, музеи, вся эта утварь, все эти богатства, — всё это выработано этим самым голодающим народом, который делает все эти ненужные для него дела только потому, что он этим кормится, т. е. всегда этой вынужденной работой спасает себя от постоянно висящей над ним голодной смерти. Таково его положение всегда». Русский писатель и публицист Л.Н. Толстой, «О голоде», 1891 г.

«Перестанемте, господа, обманывать себя и хитрить с действительностью! Неужели такие чисто зоологические обстоятельства, как недостаток питания, одежды, топлива и элементарной культуры у русского простонародья, ничего не значат? Неужели ничего не значит наша постыдная, нигде в свете не встречаемая детская смертность, при которой огромное большинство живой народной массы не доживает даже до трети человеческого века?» М.О. Меньшиков, российский националист, публицист, «Письма к ближним», 1914 г.

Трагедия одной монархической семьи подается сегодня как повод для вселенской скорби и всеобщего национального покаяния, а трагедии миллионов семей рядовых тружеников игнорируются. Не избирателен ли подобный гуманизм? На кого работает таким образом навязываемое народу чувство вины? И не пора ли уже гражданам нашей страны начать анализировать истинные социально-экономические причины революций и гражданских войн, вместо того, чтобы посыпать голову пеплом по поводу отдельных вызванных ими трагедий?

https://pyhalov.livejournal.com/759595.html

Прости нас, Государь! (Royal lives matter)

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