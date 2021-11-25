Михаил Фрунзе - самый успешный полководец Гражданской войны

Герой нашего материала не получил военного образования, но стал крупнейшим и самым удачливым красноармейским командиром. Из вчерашних новобранцев он в кратчайшие сроки сколотил боеспособную армию, способную наносить чувствительные поражения профессиональным военным.

Будущий командарм прошёл все ступени карьеры, от рядового агитатора до самых высоких постов Советского государства. Именем Фрунзе были названы город Бишкек, Военная Академия, сотни улиц и предприятий.

VATNIKSTAN проследил, как «красный Наполеон» прошёл стремительный путь от уличных схваток до громких военных побед, но потерпел поражение в битве за собственную жизнь.

«Отдаю всего себя революции»

Михаил Фрунзе появился на свет 21 января 1885 года в Бишкеке. Отец будущего полководца, Василий Михайлович, попал в Среднюю Азию по долгу службы, как военный фельдшер. Его национальность в точности неизвестна: по одним данным, он был молдаванином, по другим — румыном. Отцовская фамилия имела румынские корни, изначально она писалась как «Фрунзеэ» (Михаил вычеркнет последнюю букву в годы Гражданской войны). Мать, Марфа Васильевна, была крестьянкой из Воронежской губернии — ещё в детстве она переселилась вместе с родителями в Туркменистан.

Фрунзе в детстве с сестрой Клавой

Михаил с раннего возраста демонстрировал гибкий ум и успехи в учёбе. Родители отдали сына в мужскую гимназию города Верный (ныне Алма-Ата, Казахстан), и тот окончил её с золотой медалью. После этого молодой Фрунзе поступил в петербургский Политехнический институт, где начал изучать экономику. В письме брату Фрунзе так обосновал свой выбор:

«Ты спрашиваешь, почему на экономическое отделение? Милый Костя, экономика — это основа всего! Мы будем с тобой лечить больного, а через год или месяц он погибнет от голода и грязи, от холода в своём убогом жилье! Лечить надо глубже — изменить всю жизнь, чтобы не было бедности и лишений ни у кого, никогда… …глубоко познать законы, управляющие ходом истории, окунуться с головой в действительность, слиться с самым передовым классом современного общества — рабочим классом, жить его мыслями и надеждами, его борьбой и в корне переделать всё — такова цель моей жизни…».

На дворе стоял 1904 год, в студенческой среде набирали популярность революционные идеи. Михаил тоже увлёкся ими. В том же году он вступил в партию большевиков.

9 января 1905 года Фрунзе оказался среди манифестантов на Дворцовой площади. Он стал свидетелем расстрела демонстрантов царскими войсками, вошедшего в историю как Кровавое воскресенье. Михаила ранили в руку, но ему удалось скрыться от полиции у друзей. Позже он утверждал, что именно события на Дворцовой окончательно сформировали его как личность, сделав революционером.

Своей матери он вскоре напишет такие строки:

«Потоки крови, пролитые 9 января, требуют расплаты. Жребий брошен, Рубикон перейдён. Отдаю всего себя революции».

Вскоре Фрунзе оставил обучение в институте. В Иваново-Вознесенске (ныне Иваново) он организовал боевую ячейку революционеров, вооружённых револьверами. В декабре 1905 года Фрунзе со своим отрядом принял участие в вооружённом восстании в Москве.

Бои на улицах города длились без малого девять дней: как царские войска, так и большевики понесли в них большие потери. В конце концов московское выступление оказалось подавлено властями, и Фрунзе скрылся в Иваново-Вознесенске. Там он перешёл на нелегальное положение, продолжив участвовать в стачках и забастовках.

В 1906 году Михаил принял участие в IV съезде РСДРП, проходившем в Стокгольме. Там он знакомится с Лениным и другими видными большевиками, которые оказали на его взгляды большое влияние. Но жить в эмиграции Фрунзе не собирался, и вскоре вернулся в Иваново-Вознесенск.

В начале 1907 года его арестовали за покушение на полицейского. На самом деле страж порядка не получил ни царапины, поскольку в решающий момент у Фрунзе заклинило револьвер. Однако уголовное наказание за нападение на представителя власти было очень серьёзным: юному большевику грозила смертная казнь.

В итоге приговор был смягчён и заменён каторгой с последующей ссылкой. Некоторые авторы утверждают, что это произошло «под давлением общественного мнения». Однако это маловероятно: Фрунзе в те годы не был широко известен. Более правдоподобная версия утверждает, что казнь отменили благодаря заступничеству сестры Михаила. Та направила командующему Московским округом Павлу Плеве письмо с просьбой о помиловании, приложив к нему положительные характеристики Фрунзе от вузовских преподавателей.

В начале 1914 года каторжный срок истёк. По условиям приговора Фрунзе должен был отправиться в пожизненную ссылку в селе Манзурка Иркутской губернии. В этой глухой деревушке он пробыл чуть более года, пока его вновь не арестовали за создание подпольной революционной ячейки. На этот раз Фрунзе сумел сбежать: он раздобыл документы на чужое имя и перебрался в Читу, где вскоре женился на дочери ссыльного народовольца Софье Поповой.

Фрунзе с женой Софьей. Около 1917 года

В 1916 году Михаил и его супруга покинули Читу и отправились в Минск, воспользовавшись поддельными документами. Там Фрунзе устроился статистом в Земский союз. По работе он много общался с солдатами, среди которых быстро начал вести революционную агитацию. Об этом стало известно командованию армии: пропагандисту грозил новый арест.

Но тут началась Февральская революция.

Фрунзе третий слева среди ссыльных в Манзурке. Ок. 1914 года

Начало Гражданской войны. В борьбе с Колчаком

В начале марта 1917 года Фрунзе получил должность начальника городской милиции Минска. Его люди разоружали полицейских и брали под контроль административные здания в городе. На этом посту Михаил пробыл до сентября, после чего был направлен партией в город Шуя (близ Иваново-Вознесенска). Там он занялся формированием боевых рабочих дружин.

В октябре того же года, во главе отряда из 2000 человек, Фрунзе участвует в уличных столкновениях со сторонниками Временного правительства в Москве. Здесь он впервые проявил себя как талантливый командир. Это не осталось без внимания партийных руководителей: карьера большевика-активиста стала набирать обороты.

В 1918 году Фрунзе получил назначение военным комиссаром Иваново-Вознесенской губернии, затем — комиссаром Ярославского военного округа (включавшего в себя уже несколько губерний). На этих постах он занимался организацией красногвардейских отрядов, а также подавлением восстаний против власти большевиков. Так, в июле 1918 года им было разгромлено знаменитое Ярославское восстание, организованное видным эсером Борисом Савинковым и длившееся 15 дней.

Эта победа также способствовала дальнейшему продвижению Фрунзе. Когда в конце 1918 года белогвардейский лидер Александр Колчак развернул наступление из Сибири, Фрунзе 26 декабря получил назначение командующим 4‑й армией Восточного фронта. Соответствующий приказ подписал лично Лев Троцкий, взявший способного командарма под своё крыло.

Для Фрунзе началась череда непрерывных боёв. В марте 1919 года его назначают командующим Южной группой Восточного фронта, в состав которой входило четыре армии.

Фрунзе в 1919 году

Помимо фронтовых сражений с колчаковцами, командарм подавлял многочисленные восстания бедноты под руководством местных кулаков, вспыхивавшие одно за другим в ответ на проводившуюся большевиками политику «военного коммунизма».

Самым крупным восстанием в марте-апреле 1919 года стала так называемая Чапанная война, развернувшаяся в Самарской и Симбирской губерниях. В ней приняло участие до 150 тысяч сельских жителей. Против них были выделены крупные соединения Красной армии, которые легко разбили в открытом бою необученные, плохо организованные крестьянские отряды.

К концу апреля восстание было разгромлено. Фрунзе докладывал начальству о его итогах:

«При подавлении движения убито, пока по неполным сведениям, не менее 1000 человек. Кроме того, расстреляно свыше 600 главарей и кулаков. Село Усинское, в котором восставшими сначала был истреблён наш отряд в 110 человек, сожжено совершенно».

Но основное внимание командарма оставалось направлено на борьбу с белой армией. Разобравшись с крестьянскими волнениями, он развернул мощное контрнаступление против сил Колчака. На южном направлении, где планировался главный удар, Фрунзе добился почти двукратного преимущества в живой силе над белыми, оголив другие участки фронта. Кроме того, на южном фланге красные также превосходили противника по числу орудий, пулемётов, самолётов и бронемашин. Такая стратегия несла в себе крупный риск: белые могли нанести удар по тем позициям, что оказались ослаблены.

Однако дальнейшие события показали, что расчёт Фрунзе был верен. Последовало стремительное наступление красных в ходе Бугурусланской, Белебейской и Уфимской боевых операций. Белые были разбиты, Уфа сдалась на милость победителей, противник отступил. За эти победы Фрунзе получил орден Красного Знамени, после чего назначен командующим всего Восточного фронта.

Контрнаступление Восточного фронта

Наступление продолжалось. Вскоре войска Фрунзе заняли Пермь, Екатеринбург, Златоуст и Челябинск. Белые оказались ещё дальше отброшены на восток, а соединение армий Колчака и Деникина, которого так боялись большевики, стало физически невозможным.

В этих боях отличился командир 5‑й армии 26-летний Михаил Тухачевский, что сильно повлияло на рост его дальнейшей карьеры. Другим прославленным подчинённым Михаила Фрунзе окажется командир стрелковой дивизии Василий Чапаев. Уже в сентябре 1919 года он погибнет в бою, но впоследствии пропаганда и стихийный фольклор превратят его в одного из самых известных героев Гражданской войны.

К августу 1919 года основная задача Фрунзе на Восточном фронте была выполнена: армии Колчака были сломлены и откатывались всё дальше к востоку. «Красного Бонапарта» переводят командующим на Туркестанский фронт.

Фрунзе в годы Гражданской войны

Победитель пустыни

В результате контрнаступления РККА войска Колчака оказались расколоты на две части. Северная группа войск продолжила отступление и к концу 1919 года будет разгромлена, самого Колчак в феврале 1920 года большевики расстреляют.

Южная группировка белых отошла в Среднюю Азию, но продолжила сопротивление. Для борьбы с ней в августе 1919 года был сформирован Туркестанский фронт, в состав которого вошли части из южных армий Восточного фронта. На начальном этапе в подчинении Фрунзе оказались 114 тысяч человек. В будущем среднеазиатские соединения РККА будут пополнены мобилизацией местных жителей.

Едва вступив в должность командующего новым фронтом, Фрунзе организовал наступление. В ходе Актюбинской операции (продолжалась с 14 августа по 4 сентября) были разгромлена армия генерала Белова, после чего удар был нанесён по антисоветски настроенным казакам.

Схема проведения Актюбинской операции. 14 августа — 4 сентября 1919 года

Путь на юг Средней Азии был открыт. 4 февраля 1920 года советские войска взяли Красноводск, расположенный на берегу Каспийского моря. Этот город оставался последним крупным оплотом белых на территории Средней Азии. Весной подверглась разгрому дивизия атамана Бориса Анненкова, остатки которой ушли в Китай.

Но на этом война в Средней Азии не закончилась. Большевикам всё ещё противостояли Хивинское ханство, Бухарский эмират и многочисленные басмаческие банды.

В «Докладе секретного отдела ВЧК о повстанческом движении по состоянию на ноябрь 1920 года» говорилось:

«В Туркестане, в Ферганской обл. свирепствует особая разновидность бандитизма — басмачество. «Басмач» на туземном узбекском языке значит «разбойник». Но басмачество уж давно перестало быть только разбойничьим движением. Оно превратилось в политически-белогвардейское антисоветское движение. Контингент басмачества составляют кулаки-сарты или „баи“ (хозяйчики), недовольные советской политикой в туземных „кишлаках“ (деревнях). Движение носит „националистический“ характер против русских „колонизаторов“… Басмачи нападают даже на своих, грабят, убивают. За последнее время они нападают на ж.д. и разбирают пути, жгут хлопковые и мыловаренные заводы, нападают на богатые хлопковые запасы и жгут их, нанося удар нашей текстильной промышленности.… Между прочим, среди басмачей есть много русских офицеров и казаков разбитого отряда Анненкова, пробравшихся в Фергану из Китая».

Поскольку среднеазиатские повстанцы использовали партизанские методы ведения войны, борьба с ними затянулась на долгие годы.

Последней крупной победой Фрунзе на Туркестанском фронте стал разгром армии бухарского эмира. Операция была проведена с 29 августа по 2 сентября 1920 года. Бухара пала. Её правитель Сейид Алим-хан скрылся в соседнем Афганистане. На территории эмирата была образована Бухарская народная советская республика.

Тем временем Фрунзе уже получил новое назначение: в сентябре 1920 года он возглавил Южный фронт, действующий против армии Врангеля.

На Южном фронте

В конце августа 1920 года соединения Тухачевского были разбиты на подступах к Варшаве. Этим воспользовался белый генерал Пётр Врангель, развернувший наступление из Крыма. Правительство большевиков поставило целью покончить с Врангелем до зимы. Для этого и был вызван из Туркестана Михаил Фрунзе, снискавший к тому времени славу самого успешного красного командира.

На Южном фронте у командарма сложилось более чем двукратное численное преимущество над Врангелем: 135 тысячам со стороны РККА противостояло около 50 тысяч белых. Фрунзе также имел значительное преимущество в технике. Шансов на победу у Врангеля не было: ему даже не удалось заключить союз с лидером Польши Пилсудским для совместного похода против большевиков.

Единственной надеждой белого генерала оставались укрепления Перекопского перешейка, которые тот считал неприступными. Они и в самом деле выглядели грозно. Их стены простирались на 11 км в длину, имели высоту 10 метров. Перед укреплениями был вырыт 10-метровый ров, перед которым тремя линиями шли заграждения из колючей проволоки. Однако даже это Врангеля не спасло.

В конце октября РККА перешла в наступление в Северной Таврии. Белые были отброшены в Крым, после чего перед Фрунзе встал вопрос о штурме Перекопа. Понимая, что лобовая атака укреплений неминуемо приведёт к огромным потерям, Фрунзе главным направлением атаки выбрал расположенное рядом озеро Сиваш, через которое солдаты могли пройти вброд.

К моменту решающего удара Фрунзе собрал под своим командование уже 187 тысяч бойцов, тогда как у Врангеля осталось лишь 35 тысяч. В ночь на 8 ноября, при 11-градусном морозе и по грудь в ледяной воде, красноармейцы форсировали Сиваш и вышли в тыл к белым. В тот же день была предпринята и лобовая атака перекопских укреплений, окончившаяся провалом: около половины задействованных красноармейцев погибли под плотным огнём артиллерии и пулемётов. Однако перешедшие Сиваш части уже подходили к Перекопу с юга. В ночь на 9 ноября белые вынуждены были покинуть свои укрепления.

«Переход Красной Армии через Сиваш». Николай Самокиш. 1935 год

Следующие два дня продолжались бои за вторую линию укреплений — юшуньские позиции. К 11 ноября они оказались прорваны: дорога в Крым отныне была открытой. В тот же день Фрунзе передал Врангелю по радио ультиматум:

«Ввиду явной бесполезности дальнейшего сопротивления Ваших войск, грозящего лишь бессмысленным пролитием новых потоков крови, предлагаю Вам немедленно прекратить сопротивление и сдаться со всеми войсками армии и флота, вооружением и всякого рода военным имуществом. В случае принятия Вами означенного предложения Реввоенсовет армии Южного фронта на основании представленных ему центральной Советской властью прав гарантирует сдающимся, включительно до лиц высшего комсостава, полное прощение в отношении всех поступков, связанных с гражданской борьбой. Всем не желающим остаться и работать в социалистической России будет дана возможность беспрепятственного выезда за границу при условии отказа на честном слове от дальнейшей борьбы против рабоче-крестьянской России и Советской власти. Ответ ожидаю до 24 часов 11 ноября с. г. Моральная ответственность за все возможные последствия в случае отклонения делаемого честного предложения падёт на Вас».

Перекопская операция

Врангель ответа не дал: он уже был занят организацией эвакуации. На корабли погрузились около 146 тысяч человек, включая гражданское население. Все они благополучно покинули Крым.

Как только Крым заняли красные, слова о «полном прощении» были забыты. С ноября 1920 по март 1921 года чекисты расстреляли от 120 до 150 тысяч крымчан по подозрению в сотрудничестве с белыми. Фрунзе, обещавший жителям полуострова полную амнистию, уже не мог повлиять на массовые казни.

После этой победы удачливый командарм был назначен командующим всех советских войск Украины и Крыма. С ноября 1920 по август 1921 года подконтрольные Фрунзе войска сражались с повстанцами Нестора Махно, который ещё недавно был союзником красных и тоже отправлял своих солдат штурмовать Перекоп.

Силы вновь оказались неравными: красные обладали многократным перевесом в числе и вооружении. Но махновцы пользовались активной поддержкой местного населения, так что борьба растянулась на долгие девять месяцев. В итоге, конечно, их отряды были разбиты. Сам Махно с остатками преданных сторонников смог уйти в Румынию. На этом Гражданская война для Фрунзе закончилась.

Внезапная смерть

В начале 1920‑х годов командарм находился на пике популярности. Прославленный полководец, побеждавший врага везде, куда его посылало партийное руководство, он стал одним из самых влиятельных в стране людей. Его дружбы искали многие большевики, а открыто враждовать с ним побаивались.

В марте 1924 года Фрунзе стал заместителем Троцкого, председателя Реввоенсовета. А в январе следующего года Фрунзе уже заменил своего бывшего покровителя как в РВС, так и на должности наркома по военным и морским делам.

XIV партконференция, апрель 1925 года. Фрунзе второй слева

В то время противостояние Троцкого и Сталина находилось в самом разгаре. Фрунзе выдерживал нейтралитет и не поддерживал ни одну сторону. Это создавало известное напряжение: прославленного командарма без колебаний поддержала бы вся Красная армия.

Троцкий в годы войны сильно способствовал продвижению Фрунзе. Но когда последний заменил своего патрона на всех постах, их отношения быстро ухудшились. Кроме того, «красный Бонапарт» дружил с Климом Ворошиловым, верным сторонником Сталина.

Между тем в октябре 1925 года у бывшего командарма обострилась язва желудка, подхваченная ещё в годы каторги. Заболевание находилось в запущенном состоянии, но не было смертельным. ЦК партии принял решение о необходимости операции. Фрунзе поручили известному и опытному хирургу Владимиру Розанову. В 1922 году тот оперировал самого Ленина, а годом ранее — Сталина.

Однако при лечении председателя РВС оказались допущены грубые ошибки хирургического вмешательства. Наркоз с первого раза не подействовал на пациента. Для общей анестезии использовались эфир и хлороформ. Обычно их применяют по отдельности: хирурги в то время хорошо знали, что в противном случае необходимо максимально уменьшить дозу обоих веществ. Однако этого сделано не было. Произошла передозировка эфира в четыре раза, а хлороформа — в полтора. Это повлекло за собой гибель Михаила Фрунзе, случившуюся 31 октября 1925 года.

Супруга командарма, Софья, не смогла пережить смерть мужа: в сентябре 1926 года она покончила с собой. Круглыми сиротами остались их дети — шестилетняя Татьяна и трёхлетний Тимур.

Могила Фрунзе. Современный вид

Подобная передозировка не могла произойти случайно. Не остаётся сомнений, что Фрунзе был убит намеренно, а не по неосторожности. Но кто был заказчиком убийства? Основных подозреваемых двое — Троцкий и Сталин, боровшиеся за власть. Сразу после гибели военачальника сторонники последнего распространили слухи, что полководец был убит людьми своего бывшего патрона, но вскоре пошли слухи и о причастности Сталина, которые тоже не подтвердились.

Освободившиеся со смертью Фрунзе посты председателя Реввоенсовета и наркома по военным и морским делам занял всецело преданный Сталину Ворошилов, он же впоследствии усыновил детей Фрунзе.

Что ещё почитать по теме:

А.Громов «Нарком Фрунзе».

А.Шишов «100 великих военачальников».

Андрей Сарматов

https://vatnikstan.ru/history/mihail-frunze/