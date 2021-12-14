В России изобрели «золотое колесо». Это не шутка

Мировую транспортно-логистическую систему продолжает лихорадить из-за санитарных ограничений, которым пока не видно ни конца, ни края. В этих условиях растёт важность России как связующего звена между Европой и Азией, способного обеспечить безопасный транзит грузов. Не только безопасный, но и, что особенно важно, быстрый. Новое российское колесо позволит ускорить доставку почти вдвое. О том, почему эта новость имеет явное геополитическое измерение, и не только – расскажем в сегодняшнем выпуске.

Узкое место

Карантинные ограничения продолжают нарушать работу самых загруженных узлов глобальной транспортной системы. Заторы в портах взвинтили стоимость доставки контейнеров, а, следовательно, и самих перевозимых товаров. Мы уже рассказывали, что данная ситуация сыграла на руку российской железной дороге, на которую хлынул поток грузов. По сравнению с докризисным 2019 годом перевозка контейнеров в нашей стране выросла на 31%, и этот рост будет продолжаться. Этот, вроде бы, позитивный факт имеет, впрочем, и свои негативные стороны – существующая инфраструктура не справляется с нагрузкой. Убедиться в этом мог каждый на примере недавнего кризиса в доставке значимых грузов на Дальний Восток, который на сегодня, к счастью, уже почти полностью разрешён.

Принятая на этой неделе Правительством Транспортная стратегия России предполагает рост транзитных контейнерных перевозок к 2024 году в 3,2 раза по сравнению с 2019 годом. Достичь этого позволит не только модернизация железнодорожной сети и пунктов пропуска, но и формирование сети так называемых «грузовых деревень» – 10 мультимодальных транспортно-логистических центров в различных регионах страны.

Все эти меры, безусловно, полезны, но нашёлся и оригинальный способ ускорения перевозок без вмешательства в инфраструктуру. Для этого пришлось заново изобрести и запатентовать колесо. О нём после сводки новостей.

Время новостей

Спущено на воду очередное судно на подводных крыльях «Валдай 45Р».

«Яндекс» начал выпуск в России серверов четвёртого поколения.

В Нижегородской области запущено производство российских серверов, ноутбуков и планшетов.

В Дубне – производство композитных деталей для беспилотников.

В Череповце – химическое производство .

На Кубани – дробильно-сортировочный комплекс .

В Тамбовской области запущено крупнейшее в стране производство медицинских перчаток, которое позволит увеличить выпуск российской продукции с 10% до 60%.

В Забайкалье – Читинская солнечная электростанция .

В Татарстане молочно-товарный комплекс .

В Вологодской – роботизированная молочная ферма и пеллетный завод .

В Ленинградской области – новая производственная площадка птицефабрики.

На Международном турнире по информатике российские школьники завоевали пять золотых и три серебряные медали.

Золотое колесо

Специалисты Объединенной металлургической компании совместно с Научно-исследовательским институтом железнодорожного транспорта и Центральным научно-исследовательским институтом черной металлургии им. И.П. Бардина разработали инновационные цельнокатаные колёса для скоростных вагонов-платформ.

Запатентованные конструкции колёс из специальных сталей обладают повышенной грузоподъемностью при минимальной металлоёмкости. В конце прошлого года были успешно проведены предварительные испытания опытной партии колёс, а в настоящее время проходят испытания стендовые и динамические. Сертификация намечена на 2022 год.

Почему же эти колёса мы назвали «золотыми»? На Международной промышленной выставке «Металл-Экспо'2021» их разработчики получили золотую медаль. По по-настоящему «золотым» будет экономический эффект – если сегодня на сети железных дорог СНГ допускаемая скорость движения груженого поезда с крупнотоннажными контейнерами не превышает 90 км/ч, то новые колёса рассчитаны на скорость движения в 160 км/ч. И что особенно важно – на уже существующей инфраструктуре. Планируется, что благодаря этому и не только к 2024 году доставка грузов с Запада на Восток будет занимать не более 7 суток.

На самом деле это не просто отраслевая или технологическая новость, это новость геополитическая. Потому что, если задуманное осуществить удастся, то это поставит жирный крест на всех проектах транспортных коридоров в обход России. Они и без того не имели видимых перспектив в ближайшее десятилетие, а теперь и просто уйдут с повестки. Как ни крути, но Россия настолько большая, что обойти её стороной без потерь для собственного кармана никому не удастся. Вот и хорошо.

Далее о технологиях.

Время технологий

Российская компания «Моторика», разрабатывающая и выпускающая электро-механические протезы, уже не раз становилась героем наших выпусков. Но на этот раз её инженеры поставили перед собой действительно сверхамбициозную цель и решили научить человеческий мозг воспринимать протез как живую часть тела. Для этого с помощью хирургической операции на нервы пациента ставятся специальные электроды, которые стимулируют их и посылают в мозг необходимые сигналы. Теоретически такая система способна научить человека буквально чувствовать с помощью протеза. И не только давление, нажатие, но и боль, тепло или холод. Более того, система должна работать в обе стороны, то есть пациент получит возможность с помощью собственного мозга управлять протезом.

Подобные операции до сих осуществляли всего несколько лучших мировых команд нейрохирургов. Теперь и «Моторика» совместно с медицинским центром ДВФУ и центром нейробиологии и нейрореабилитации имени Зельмана провели первую в России операцию по инвазивному вживлению электродов в периферический нерв. Это только начало пути, предстоит проделать немало таких операций для создания устойчивой связи. Но в будущем такая работа может вывести страну в мировые лидеры по данному очень перспективному направлению.

Ведь если включить фантазию, то можно предположить, что с помощью нейростимуляции в будущем можно будет управлять не только частями тела, но и удалёнными механизмами. Например, роботами в космосе или под водой – везде, где может потребоваться точность действий, но сложно работать живому человеку.

Теперь о героях.

Время Человека

30 ноября Приморье накрыл мощный циклон, принёсший снегопад и рекордный за всю историю наблюдений ветер. Во Владивостоке и других городах многие люди оказались не готовы к такому удару стихии и из-за перебоев в работе общественного транспорта были вынуждены на морозе по многу часов стоять на остановках в лёгкой одежде. В социальных сетях очевидцы написали , что на одной из остановок Владивостока парень на легковом автомобиле бесплатно развозил замёрзших людей по домам. Его имя и фамилию выяснить не удалось, но, как оказалось, такой герой был не один. Множество людей в этот сложный вечер помогали друг другу на дорогах, а днём вышли на улицы с лопатами, чтобы помочь коммунальщикам скорее освободить улицы от снежных завалов.

Впервые в истории нашей рубрики мы отмечаем не какого-то конкретного героя, а всех людей, кто не утратил способность помогать другим и продемонстрировал её на этой неделе не только в Приморье, но и других городах России, которые также пострадали от непогоды.

Пока эта способность жива, живы и мы как единый народ.

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