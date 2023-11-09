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«Моя милиция меня бережёт» - 106 лет

10 ноября 1917 года (28 октября по старому стилю), народный комиссар внутренних дел Алексей Рыков подписал постановление «О рабочей милиции». Это постановление стало юридической основой для создания нового правоохранительного органа, в котором так нуждалась зарождающаяся советская власть. Однако сначала милиция не имела штатной структуры, формирование ее отрядов происходило на добровольной основе. Только в следующем, 1918 году было дано распоряжение о воссоздании милиции как государственной организации с собственным штатом сотрудников. На этой фотографии: группа сотрудников уголовного розыска милиции Ленинграда, 1920 год.

Однако днем рождения милиции считается именно 10 ноября. Этот день стал впоследствии профессиональным праздником. Отмечать его стали с 1962 года (тогда он назывался Днем советской милиции), однако до 1980 года он считался неформальным. В 1991 году праздник переименовали в День российской милиции, а в 2011 году – в День сотрудника органов внутренних дел.  На этой фотографии: сотрудники московской милиции, 1958 год.Милиционеры в плащах нового образца, Москва, 1969 год.Фото: Виталий Созинов/ТАСССотрудники московской милиции во время прохождения эстафеты на Садовом кольце, Москва, 1974 год.Фото: Александр Яковлев/ТАСССотрудница детской комнаты милиции во время беседы с подростком, Москва, 1983 год.Фото: Юрий Лизунов/ТАСССотрудник милиции и Дед Мороз, 1984 год.Фото: ТАСССотрудники конной милиции в Омске, 1989 год.Фото: ТАССПодразделение муниципальной милиции в Таганском районе Москвы, 1991 год.Фото: ТАСССотрудники ППС патрулируют улицы Новгорода на велосипедах, 1997 год.Сотрудники полиции в Москве, 2017 год.Фото: Михаил Джапаридзе/ТАССФото: Алексей Мальгавко / РИА НовостиФото: Всеволод Тарасевич / РИА Новости

В начале 90-х годов, после развала Советского Союза, МВД осталось главным органом, занимающимся внутренними делами страны, и продолжило свою работу уже в Российской Федерации.

"До 2011 года каждый год 10 ноября в стране отмечался День милиции — профессиональный праздник сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации" - 
Александр Бударагин, эксперт в области юриспруденции

Фото: Рудольф Кучеров / РИА Новости

1 марта 2011 года в силу вступил Федеральный закон «О полиции» — произошло переименование милиции в полицию. В преддверии очередной праздничной даты 10 ноября Указом президента Российской Федерации № 1348 от 13 октября 2011 года название праздника было изменено на «День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации». Таким он остается и по сей день.

Полицейские, которые в России обеспечивают охрану общественного порядка, вызывают уважение.

"Однако после распада СССР отношение к людям этой профессии изменилось.
Отношение в обществе ко Дню милиции изменилось вместе с отношением к самим сотрудникам. На постсоветском пространстве образ советского милиционера, созданного в том числе замечательными кинофильмами, был забыт." - 
Юлия Надехина, доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ

По словам Надехиной, это было связано с проникновением коррупции в процессы деятельности органов внутренних дел, с развитием новых информационных технологий, к которым милиция была не готова, и многими другими факторами. Как говорит эксперт, опрос, проведенный в 1999 году, показывал, что сами милиционеры без лишнего оптимизма оценивали отношение к ним населения — лишь восемь процентов респондентов оценивали его как положительное.

"В постсоветской России милицию не уважали и не боялись — в обыденной речи все чаще звучало презрительное «мент» вместо «милиционер»"
Юлия Надехина, доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Эти факторы, среди прочего, побудили власть провести реформу 2011 года, одним из элементов которой стало переименование милиции в полицию. У новой структуры — полиции — появился новый праздник, День сотрудника органов внутренних дел.

Как говорит Юлия Надехина, любой профессиональный праздник призван популяризовать профессию, вызвать в обществе признание и уважение к людям, посвятившим свою жизнь данному делу. Как считает эксперт, современное российское общество постепенно меняет свое отношение к представителям полиции, но это лишь начало пути, на котором очень многое зависит от каждого сотрудника органов внутренних дел, от его отношения к людям и к их проблемам.

"С течением времени органы внутренних дел России прошли через многочисленные реформы, совершенствовались и развивались в соответствии с требованиями и вызовами времени, чтобы эффективно противостоять преступности и обеспечивать правопорядок в стране." - 
Любава Трофимова, судебный юрист

Традиционные мероприятия ко Дню сотрудника ОВД:

торжественные парады и концерты;
награждения отличившихся сотрудников;
благодарственные слова и поздравления;
социальные и спортивные мероприятия.

В советское время День милиции всегда отмечался торжественно: концерты в честь милиционеров начали проводить с 1966 года, а с 1972-го их еще и обязательно транслировали по телевидению. По словам Юлии Надехиной, в телевизионном концерте в честь Дня советской милиции обязательно участвовали все звезды эстрады.

"Для самих звезд это была важная и почетная миссия — поздравить защитников общественного порядка. Участие в концерте ко Дню милиции было гарантией популярности артиста" - 
Юлия Надехина, доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ

Фото: Вадим Брайдов / РИА Новости

По словам Александра Бударагина, за всю историю Дня советской милиции концерт в честь праздника отменили лишь однажды — в 1982 году, когда ушел из жизни генсек Леонид Брежнев. В современной России каждый год в честь Дня сотрудника органов внутренних дел большой торжественный концерт, транслируемый по телевидению, дается в Москве.

С начала нулевых этот концерт проходит в Государственном Кремлевском дворце: там перед представителями органов выступают звезды первой величины, а лучшим сотрудникам в этот день вручают награды.

"По традиции в День сотрудника органов внутренних дел полицейские выходят на службу в парадной форме" -
Александр Бударагин, эксперт в области юриспруденции

Торжественные мероприятия, посвященные сотрудникам органов внутренних дел, — важный элемент празднования 10 ноября. Это может быть парад, возложение цветов к памятным местам, выступления руководителей и другие праздничные активности.

В День сотрудника органов внутренних дел активно награждают полицейских за их профессиональные достижения и службу.

"Награды могут быть вручены как в рамках управлений, так и на местном уровне" -
Любава Трофимова, судебный юрист

День сотрудника органов внутренних дел — это время, когда общество и граждане выражают свою признательность и благодарность тем людям, которые своей службой обеспечивают охрану общественного порядка в стране. В этот день руководители органов внутренних дел России, представители государства, а также обычные люди поздравляют сотрудников и выражают им свои слова признания.Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В рамках празднования Дня сотрудника органов внутренних дел могут проводиться различные социальные и спортивные мероприятия. В их числе спортивные турниры, культурная программа для жителей городов или благотворительные мероприятия, направленные на поддержку нуждающихся.

Эти традиции помогают отмечать как работу сотрудников органов внутренних дел, так и поддерживать связь между правоохранительными органами и обществом.

Между тем в разных регионах России могут существовать некоторые отличия в праздновании Дня сотрудника органов внутренних дел. Это может проявляться в организации местных мероприятий, особенностях церемоний и включении местных традиций.

Например, в некоторых регионах могут проводиться парады с участием сотрудников правоохранительных органов, выставки оружия и техники, а также специфические мероприятия, отражающие особенности данной местности или истории правоохранительных органов в этом регионе.

К слову, как отмечает Александр Бударагин, праздники — аналоги Дня сотрудника органов внутренних дел — существуют во многих странах мира. К примеру, на Кубе, как и в России, День полиции отмечают 10 ноября. А в Сингапуре чествование сотрудника органов внутренних дел проходит даже более масштабно: там учреждена целая неделя полиции, которая ежегодно длится с 3 по 10 июня.

"Празднование дня сотрудника органов внутренних дел помогает создать атмосферу солидарности, единства и укрепляет дружеские связи между сотрудниками. Праздничные мероприятия и встречи способствуют налаживанию коммуникации и созданию дружеского коллектива" -
Любава Трофимова, судебный юрист

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

"В целом День сотрудника органов внутренних дел играет важную роль в признании и поддержке полицейских, а также создает атмосферу гордости, единства и поддержки как внутри правоохранительной системы, так и среди близких ее сотрудников" -
Любава Трофимова, судебный юрист

День сотрудника органов внутренних дел — это общенациональный праздник, посвященный мужеству, самоотверженности и профессионализму работников правоохранительных органов, которые обеспечивают охрану общественного порядка в стране. Этот праздник связан с историей России и показывает значимость сотрудников органов внутренних дел для общества.

День сотрудника органов внутренних дел является проявлением гордости и уважения к полицейским, которые каждый день стоят на защите общества от преступности и обеспечивают правопорядок в стране. Этот праздник также способствует укреплению доверия между правоохранительными органами и гражданами, а еще мотивирует молодое поколение выбирать профессию, связанную с охраной закона и общественной безопасностью. Кроме того, близким сотрудников органов внутренних дел этот праздник служит поводом показать свою гордость за их службу и смелость, а также выразить им свою поддержку.

https://lenta.ru/news/2023/11/03/glavarya-bandy-izbivavshey-peterburzhtsev-zaderzhali-v-azerbaydzhane-chto-izvestno-o-dele-azerbaydzhanskoy-mafii/

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