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Новосибирск с вертолёта — 2016

Новосибирск с вертолёта — 2016Новосибирск называют столицей Сибири. Он является третьим по численности городом в России – после Москвы и Санкт-Петербурга. При этом это самый молодой город-миллионер в стране. В этом году ему исполнилось 123 года. Новосибирск находится в Западной Сибири на месте пересечения транссибирской железнодорожной магистрали с рекой Обь.

1. Новосибирск всегда рос очень быстрыми темпами. Основанный в 1893 году он уже через 10 лет получил статус города, а ещё через 60 лет стал городом-миллионером. К примеру, Москве для этого потребовалось 700 лет, а Нью-Йорку – 250. Какое-то время Новосибирск даже числился в книге рекордов Гиннеса как самый быстрорастущий город-миллионер.
Новосибирск с вертолёта — 20162. Новосибирск стоит на двух берегах реки Обь. Центральная часть города расположена на правом берегу.
Новосибирск с вертолёта — 20163. В 2012 году численность населения Новосибирска превысила полтора миллиона человек.
Новосибирск с вертолёта — 20164. Из-за выгодного географического положения, густонаселенности, развитой научной базы и промышленности носит неофициальный статус столицы Сибири.
Новосибирск с вертолёта — 20165. Красный проспект — центральная магистраль Новосибирска.
Новосибирск с вертолёта — 20166. Протяжённость проспекта — около 7 км.
Новосибирск с вертолёта — 20167. Площадь Ленина.

Центральная площадь города. Делится на две части — транспортную и театральную с большим сквером и памятником Ленину.


Новосибирск с вертолёта — 20168. Новосибирский театр оперы и балета.

Театр является одной из главных достопримечательностей и архитектурным символом Новосибирска, важнейшим театром Сибири.
Новосибирск с вертолёта — 20169. Это самое большое из театральных зданий в России. За свои огромные размеры театр также называют «Сибирским Колизеем». Под его куполом мог бы полностью разместиться московский Большой театр.
Новосибирск с вертолёта — 201610. Сквер «S7».
Новосибирск с вертолёта — 201611. Вокзальная магистраль.

Самая широкая улица города (ширина — 24,5 метра). Пролегает от железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный до пересечения улицы Советской.
Новосибирск с вертолёта — 201612. Диагонали Новосибирска.
Новосибирск с вертолёта — 201613. Железнодорожный вокзал Новосибирск-Главный.
Новосибирск с вертолёта — 201614.
Новосибирск с вертолёта — 201615. Первомайский сквер и сквер Героев революции.
Новосибирск с вертолёта — 201616. «Дом Ленина» (камерный зал филармонии).
Новосибирск с вертолёта — 201617. Фонтан в Первомайском сквере.
Новосибирск с вертолёта — 201618.
Новосибирск с вертолёта — 201619. Молодёжный театр «Глобус».
Новосибирск с вертолёта — 201620. Октябрьская магистраль.
Новосибирск с вертолёта — 201621. Жилой комплекс «Статус».
Новосибирск с вертолёта — 201622. Улица Кирова, площадь Пименова и ГПНТБ (Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН). Фонд библиотеки включает в себя более 14 млн. экземпляров.
Новосибирск с вертолёта — 201623. Фонтан «Речные цивилизации Сибири. Обь».
Новосибирск с вертолёта — 201624. Застройка центра.
Новосибирск с вертолёта — 201625. Часовня.
Новосибирск с вертолёта — 201626. Название города на крыше концертного зала им. Каца.
Новосибирск с вертолёта — 201627. Площадь Свердлова. «Стоквартирный дом».
Новосибирск с вертолёта — 201628. Собор Александра Невского.
Новосибирск с вертолёта — 201629. Парк «Городское начало».
Новосибирск с вертолёта — 201630. Городская набережная.
Новосибирск с вертолёта — 201631. Улица Большевистская. Станция метро «Речной вокзал».
Новосибирск с вертолёта — 201632. Ежедневная пробка на Южной площади (площадь Инженера Будагова).
Новосибирск с вертолёта — 201633. Бугринский мост через Обь.
Новосибирск с вертолёта — 201634. Русловый переход держит полукруглая арка. Высота подвеса арки над водой составляет 80 метров.
Новосибирск с вертолёта — 201635. Ипподромская магистраль.
Новосибирск с вертолёта — 201636.
Новосибирск с вертолёта — 201637. «Шприц».
Новосибирск с вертолёта — 201638. Улица Гоголя.
Новосибирск с вертолёта — 201639. Стадион «Спартак». Является домашней ареной новосибирского футбольного клуба «Сибирь».
Новосибирск с вертолёта — 201640. Станция метро «Красный проспект».
Новосибирск с вертолёта — 201641. Площадь Калинина. Станция метро «Заельцовская».
Новосибирск с вертолёта — 201642. Сибирский Государственный Университет Путей Сообщения (СГУПС).
Новосибирск с вертолёта — 201643. Станция метро «Березовая роща».
Новосибирск с вертолёта — 201644. Торгово-развлекательный центр «Сибирский Молл».
Новосибирск с вертолёта — 201645. Улица Депутатская.
Новосибирск с вертолёта — 201646. До начала 20-х годов XX века в Новосибирске время исчислялось сразу по двум часовым поясам (левый берег относился к пятому часовому поясу, правый — к шестому), так что на правом берегу Оби утро начиналось на час раньше.
Новосибирск с вертолёта — 201647. МФК «Сан-Сити» на площади Маркса.
Новосибирск с вертолёта — 201648. Торговый центр «Амстердам».
Новосибирск с вертолёта — 201649. Телевизионная башня РТПС «Новосибирск».
Новосибирск с вертолёта — 201650. Большой новосибирский планетарий.
Новосибирск с вертолёта — 201651. Новосибирский планетарий не только самый крупный за Уралом, но и наиболее технически оснащенный. Диаметр купола составляет 16 метров, а звездный зал рассчитан на 114 мест.
Новосибирск с вертолёта — 201652. Жилмассив «Энергостроителей» («Пед»).
Новосибирск с вертолёта — 201653. Строительство жилого комплекса «Montblanc».
Новосибирск с вертолёта — 201654. Строительство жилого комплекса «MilkHouse».
Новосибирск с вертолёта — 201655. Микрорайон «Весенний».
Новосибирск с вертолёта — 201656. Жилой комплекс «Матрёшкин двор».
Новосибирск с вертолёта — 201657. Жилой комплекс «Тулинка».
Новосибирск с вертолёта — 201658. А теперь о красивом: Плющихинский микрорайон.
Новосибирск с вертолёта — 201659. Микрорайон «Просторный».
Новосибирск с вертолёта — 201660. Красота!
Новосибирск с вертолёта — 201661. Простор!
Новосибирск с вертолёта — 201662. Новое кольцо ВАСХНИЛа (Краснообск).
Новосибирск с вертолёта — 201663. Станция Инская — одна из самых крупных сортировочных станций в России.
Новосибирск с вертолёта — 201664. Комсомольский железнодорожный мост.
Новосибирск с вертолёта — 201665.
Новосибирск с вертолёта — 2016

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