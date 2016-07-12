Новосибирск с вертолёта — 2016

Новосибирск называют столицей Сибири. Он является третьим по численности городом в России – после Москвы и Санкт-Петербурга. При этом это самый молодой город-миллионер в стране. В этом году ему исполнилось 123 года. Новосибирск находится в Западной Сибири на месте пересечения транссибирской железнодорожной магистрали с рекой Обь.

1. Новосибирск всегда рос очень быстрыми темпами. Основанный в 1893 году он уже через 10 лет получил статус города, а ещё через 60 лет стал городом-миллионером. К примеру, Москве для этого потребовалось 700 лет, а Нью-Йорку – 250. Какое-то время Новосибирск даже числился в книге рекордов Гиннеса как самый быстрорастущий город-миллионер.

2. Новосибирск стоит на двух берегах реки Обь. Центральная часть города расположена на правом берегу.

3. В 2012 году численность населения Новосибирска превысила полтора миллиона человек.

4. Из-за выгодного географического положения, густонаселенности, развитой научной базы и промышленности носит неофициальный статус столицы Сибири.

5. Красный проспект — центральная магистраль Новосибирска.

6. Протяжённость проспекта — около 7 км.

7. Площадь Ленина.

Центральная площадь города. Делится на две части — транспортную и театральную с большим сквером и памятником Ленину.

8. Новосибирский театр оперы и балета.

Театр является одной из главных достопримечательностей и архитектурным символом Новосибирска, важнейшим театром Сибири.

9. Это самое большое из театральных зданий в России. За свои огромные размеры театр также называют «Сибирским Колизеем». Под его куполом мог бы полностью разместиться московский Большой театр.

10. Сквер «S7».

11. Вокзальная магистраль.

Самая широкая улица города (ширина — 24,5 метра). Пролегает от железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный до пересечения улицы Советской.

12. Диагонали Новосибирска.

13. Железнодорожный вокзал Новосибирск-Главный.

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15. Первомайский сквер и сквер Героев революции.

16. «Дом Ленина» (камерный зал филармонии).

17. Фонтан в Первомайском сквере.

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19. Молодёжный театр «Глобус».

20. Октябрьская магистраль.

21. Жилой комплекс «Статус».

22. Улица Кирова, площадь Пименова и ГПНТБ (Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН). Фонд библиотеки включает в себя более 14 млн. экземпляров.

23. Фонтан «Речные цивилизации Сибири. Обь».

24. Застройка центра.

25. Часовня.

26. Название города на крыше концертного зала им. Каца.

27. Площадь Свердлова. «Стоквартирный дом».

28. Собор Александра Невского.

29. Парк «Городское начало».

30. Городская набережная.

31. Улица Большевистская. Станция метро «Речной вокзал».

32. Ежедневная пробка на Южной площади (площадь Инженера Будагова).

33. Бугринский мост через Обь.

34. Русловый переход держит полукруглая арка. Высота подвеса арки над водой составляет 80 метров.

35. Ипподромская магистраль.

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37. «Шприц».

38. Улица Гоголя.

39. Стадион «Спартак». Является домашней ареной новосибирского футбольного клуба «Сибирь».

40. Станция метро «Красный проспект».

41. Площадь Калинина. Станция метро «Заельцовская».

42. Сибирский Государственный Университет Путей Сообщения (СГУПС).

43. Станция метро «Березовая роща».

44. Торгово-развлекательный центр «Сибирский Молл».

45. Улица Депутатская.

46. До начала 20-х годов XX века в Новосибирске время исчислялось сразу по двум часовым поясам (левый берег относился к пятому часовому поясу, правый — к шестому), так что на правом берегу Оби утро начиналось на час раньше.

47. МФК «Сан-Сити» на площади Маркса.

48. Торговый центр «Амстердам».

49. Телевизионная башня РТПС «Новосибирск».

50. Большой новосибирский планетарий.

51. Новосибирский планетарий не только самый крупный за Уралом, но и наиболее технически оснащенный. Диаметр купола составляет 16 метров, а звездный зал рассчитан на 114 мест.

52. Жилмассив «Энергостроителей» («Пед»).

53. Строительство жилого комплекса «Montblanc».

54. Строительство жилого комплекса «MilkHouse».

55. Микрорайон «Весенний».

56. Жилой комплекс «Матрёшкин двор».

57. Жилой комплекс «Тулинка».

58. А теперь о красивом: Плющихинский микрорайон.

59. Микрорайон «Просторный».

60. Красота!

61. Простор!

62. Новое кольцо ВАСХНИЛа (Краснообск).

63. Станция Инская — одна из самых крупных сортировочных станций в России.

64. Комсомольский железнодорожный мост.

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