Проект закрывается



На фото не тот объект, о котором речь, но я не нашёл нужной иллюстрации



Поскольку я реконструктор, то одно время плотно интересовался римской архитектурой (не только римской, но в данном случае речь именно о ней). У римлян был особый вид бетона (concrete), который способен простоять несколько тысяч лет. А в морской воде он со временем ещё и крепче становится, вот такое интересное свойство.

И была среди иллюстраций картинка - в римской бетонной бане второго века до нашей эры расположенные деревянные жилые постройки франков (примерно седьмой век). Как жилые дома, так и примитивная кузня, хлев и загоны для скота (корали).

Дикари на остатках высокотехнологичной цивилизации.

Что характерно, сегодня сфотографировать это не получится - остатки бетонной бани стоят до сих пор, а постройки франков давно разрушены. Археологи нашли на этом месте только несколько гвоздей, черепки глиняной посуды и остатки окаменевших досок.



Вот и сегодняшняя "украина" - это поселения дикарей на месте высокотехнологичной советской цивилизации.

"украина" за тридцать лет своего бессмысленного существования не создала НИЧЕГО. Только деградировала, пилила, разворовывала и разрушала.

Если сегодня эту территорию обнести забором и оставить в качестве заповедника, то через 25 лет там больше не будет электричества, через 50 исчезнет письменность, а через сто - потерявшие способность разговаривать дикари снова залезут на деревья.

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Хрюканина всё равно не поймёт, но ладно.



У России есть традиции государственности, концептуальность, свои философские школы, самобытная культура, литература, музыка, балет, неповторимые архитектурные стили и так далее, и тому подобное.

Это целая цивилизация, самодостаточная.

Уже сегодня там грамотно писать и разговаривать на литературном языке (любом - русском, украинском, английском) могут считанные единицы. Читать остальных физически больно, особенно людям, работавшим редакторами.Россия создавалась для защиты. Дмитрий Донской собирал жителей разных княжеств, чтобы прекратить дань, набеги, грабежи и уведение в рабство.Иван Грозный стал продолжателем традиций Византии, сделал Москву Третьим Римом. Оплотом ортодоксального христианства, носителем имперских традиций.Россия - это катехон.τὸ γὰρ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας, μόνον ὁἄρτι ἕως ἐκ μέσου γένηται·

А для чего создавалась "украина"? Для отрыва от России части территорий и превращения их населения в пушечное мясо, направленное против России.

За 150 лет с момента создания общества "Просвита" целеполагание не изменилось.



Всё это время - судорожные поиски, под кого бы лечь. Под поляков, австрийцев, немцев, шведов, турков, ЕС, США, Британию - истеричные поиски, кому бы впарить свою "незалежность", не особо дорого.

Азаров с Януковичем пытались продать подороже - их скинули, чтобы продаться быстрее и дешевле. Они хотели 160 миллиардов долларов, но майдауны обошлись печеньками. Не могут без хозяина. Строго как миньоны в мультике (только миньоны симпатичные).



Это даже не меркантилизм. Меркантильный выбор - это выбор в пользу России. Тот же Глазьев приезжал до 2014 года - предлагал открытые рынки, кооперацию, научное сотрудничество, скидки на ресурсы, дешёвые кредиты, инвестиции и так далее.

ЕС, кстати, ничего этого не предлагал.

Это чисто холуйский выбор. Сапог западного хозяина лучше, чем российские дружба и братство, чем рынки сбыта и "газ по писят".



"украина" не способна к созиданию. За 30 лет не построено ничего, только разрушено. Распилено, развалено, разворовано.

В России за тот же срок (при том, что в девяностые творился примерно аналогичный беспредел) плюс 35% к количеству крупных и средних производств.



Во времена "радянськой окупации" население украины практически непрерывно росло, достигнув на пике 52 миллиона человек. А за 30 лет "незалежности" сократилось вдвое.

"украина" нужна только для того, чтобы с неё уехать.

С начала СВО оттуда сдёрнули 6,9 миллиона человек (это официальная цифра).

Из них больше всего, почти 2 миллиона - уехали к "ахресору", в Россию. Видимо, так сильно боятся "геноцида", ога.

"Каждый куст будет стрелять, земля будет гореть под ногами" - но большинство пишущих такое уже в Польше, Италии, Болгарии или Канаде. Железобетонное правило: чем дальше от украины, тем больше патриотизм.



"украина" не нужна. За неё не хотят воевать. Поэтому приходится военкомам лазить к людям в окна (как это было на днях в Одессе), ловить их на пляжах, в очередях за хлебом и бензином, в ресторанах и клубах, просто на улицах.

И приставлять к нагнанному в ВСУ "мясу" заградотряды из нациков. Которые тоже не хотят воевать, а годятся только для проведения карательных акций.



Как ответил мне один из яростных сетевых пидриотов украины на вопрос "почему не на фронте?" - "на фронте умирают дебилы"..

Он, как и многие другие "свидомые украинцы", предпочитают вонять откуда-то издалека. Чем дальше - тем лучше.

Впрочем, тут как раз он прав. Умирают "за украину" именно дебилы.



"украина" не нужда даже собственным элитам. Порошенко в Европе. Яценюк в Майами (Флорида). Коломойский тоже затихарился где-то в заграницах. У Зеленского британский паспорт и тут он только до момента, пока остаётся, что ещё можно пограбить, потом постарается сдёрнуть. Его лысый друг Кошевой уже сбежал. Да что там, даже дегенеративный Алёшенька Гончаренко - и тот, покрасовавшись пару недель с автоматом на блок-постах, тоже увалил куда-то в Европку.



И пока Тарасыкы и Мыколы, вооружённые кулэмэтами Максым и прочим особо ценным старьём, щедро удобряют земли Донбасса, Тэтянки и Наталки массово выскакивают за Гансов и Анджеев, чтобы больше не возвращаться вна это недоразумение.

Воюй, чубатый дурачок, получишь на могилку значок (но это не точно).



За что воюют всякие нацбаты и прочие пиТарасы? Я вам скажу. Не за "украину".

За мечту о том, что их сделают полицаями, они смогут самоутверждаться, грабить пытать и убивать. Это называется "меншовартисть". Гиперкомпенсация за собственную ущербность.



Гипотетическая перемога "украины" означала бы, что на развалинах Большого Театра рагули смогли бы устроить свинарник. А на Красной площади разбить огород с "цыбулей и морквой", а заодно накидать сена, чтобы было больше похоже на родной хутор. С Крещатиком они ведь именно так сделали...

Поэтому такая перемога невозможна. Хутор никогда не победит Город. Даже при внешней помощи от каких-то сраных коровьих пастухов (ковбоев).



"украина" - не страна. Это проект. Химера по Гумилёву. Самостоятельно нежизнеспособная, существующая только за счёт внешней подпитки и только пока такая подпитка идёт.

Проект по выращиванию манкуртов и разворовыванию достояния предыдущей цивилизации, находившейся на более высокой (по сравнению с украинством) стадии развития.

Воровать больше нечего, манкуртов утилизируют. Поэтому проект закрывается.



На карте мира были сотни стран и территорий, которых больше нет. Будет одной такой б/у больше.

Кто теперь вспоминает о какой-нибудь Мерсии или Нортумбрии? Или о пяти забытых народах Ирландии? Так и "украина" скоро будет ещё одной сказочкой. Страшной сказочкой о зомбированных нелюдях... как Фар Болг, Туата Де Дананн или фоморы...



UPD. В комментариях выложили иллюстрацию из средневековой живописи. Хлев на развалинах римской виллы.

