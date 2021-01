Есть под Питером такое вот место.

Российский карантинный центр диких животных "Велес" - не имеющий аналогов на сегодня в России, единственный центр реабилитации диких животных и уникальное душевное крайне нужное и важное место!



Большинство животных попадают в Центр искалеченными по вине человека. Те же, кто попал в Центр, будучи малышами и абсолютно здоровыми, в дальнейшем после выкармливания отпускаются на волю в естественную для них среду обитания - в дикую природу.

Африканская львица Симона появилась в Велесе в январе 2019 года.

Фото: ВК-сообщество РКЦентр «Велес — помощь диким животным»

Российский Карантинный Центр диких животных «Велес» уже давно стал среди людей и зверей синонимом спасения и быстрой помощи. Здесь уникально все – сотрудники, волонтеры и сами постояльцы, которых «ставят на ноги» даже в самых тяжелых случаях. На сегодняшний день в России нет аналогов «Велеса», и тем интереснее его деятельность. ЦЕНТР ПОМОЩИ

С 2014 года РКЦ «Велес» получил статус некоммерческой организации, то есть Центр работает не для того, чтобы извлекать для себя прибыль. «Мы живем и работаем ради животных – это единственная задача нашего Центра, как по Уставу, так и по мировоззрению. Друзья и помощники «Велеса» нашими руками спасают питомцев, которые оказались в трудной ситуации.

На наш взгляд, такие Центры должны быть хотя бы в каждом из восьми округов России», – рассказывают о своей деятельности в «Велесе». «Велес» показал купающихся медведей в свежей еловой щепе

Не секрет, что при содержании лесных животных появляются и отходы их жизнедеятельности. «Велес» плотно занимается утилизацией органических отходов по собственным технологиям – опилки, подстилки, небольшое количество сгнивших овощей и фруктов, остатки еды животных, помет и навоз перерабатываются в грунт и суперудобрение. Также три раза в год Центр проводит обработку территории специальными препаратами – это позволяет минимизировать запахи от содержания животных. «Уникальная технология испытана на так называемом активном иле очистных сооружений. Питерский водоканал, обладатель сотен тысяч тонн этого вредоносного ила, по нашей просьбе и за наш счёт провёл испытания. Результат был поразительным: из вредного ила получился идеальный грунт. Эта запатентованная технология как раз и используется в Центре», – пояснили в «Велесе».

Изо дня в день неравнодушные люди – опытные врачи, сотрудники и волонтеры – ведут борьбу за жизнь диких животных. Причины попадания в Центр у зверей разные – от простой человеческой жестокости до лесных пожаров. Слово «карантинный» в названии организации вовсе не означает, что в Центре все болеют. Просто это одно из направлений их деятельности. «Содержание, реабилитация, лечение и карантинирование. «Велес» готов для приема самых разных животных, для их содержания здесь есть все необходимое, – рассказывают в Центре. – Не все из наших подопечных впоследствии могут быть выпущены обратно в природу, такие животные остаются у нас. За ними ухаживают сотрудники и волонтеры». Имея государственную аттестацию и все необходимые документы, РКЦ «Велес» не всегда получает достаточное финансирование. Заботливые люди помогают карантинному центру, как могут – благотворительностью, едой, медицинскими препаратами и информационной поддержкой. Посетить РКЦ «Велес» можно по адресу: деревня Рапполово, гостей тут ждут ежедневно с 13:00 до 17:00. Всю контактную информацию, а также список нужных продуктов можно найти на их официальной страничке в социальной сети ВКонтакте.



К сожалению, РКЦ "Велес", имея государственную аттестацию, все необходимые документы, позволяющие содержать в Центре диких животных, нашим государством не поддерживается и не финансируется, и СУЩЕСТВУЕТ ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ ПОМОЩИ ВСЕХ НАС С ВАМИ - ВОЛОНТЕРОВ!!! Я нашла один материапл, который выставил человек, побывавший там. Вот его очерк с фотографиями.

Называется это место Российский карантинный центр помощи диким животным "Велес" (группа в ВК).

Ездили мы туда вместе с ребятами из Сообщества Питерских блогеров. Предварительно позвонили, узнали чем можно помочь в данный момент. Купили продуктов, пару тележек для хоз. нужд и поехали.

Довольно сильные впечатления остались от поездки. Мы получили большой укол человеческой доброты, отзывчивости и желания помогать.

Золотые люди работают в центре "Велес", на добровольных началах они заботятся над попавшими в беду животными, выхаживают и лечат их. Кого-то выпускают на волю, а кто-то остается жить в центре до конца своих дней.

У центра много помощников и волонтеров, но и их усилий не всегда хватает центру. Потребности меняются каждый день буквально.

Прямо сейчас очень нужен, например, ягель для семьи северных оленей (не забывайте, что это на момент репортажа= прим.). Так что, если кто поедет по приозерской трассе на север, а потом обратно - не поленитесь, наберите ягеля в несколько мешочков и не доезжая Питера, поверните на развязке пос. Скотное налево, в сторону Токсово. Именно там, в пос. Рапполово и находится центр (впрочем ягель нужен всегда-прим.).

Питомцы центра крайне милые все, а мишку Потапыча хоть сейчас на сцену больших и малых - настолько он артистичный и любит гостей :) Вот он на фоточке показывает свои игрушки нам



Накануне поездки мы списались с администратором группы в ВК центра Юрием Иониным, который согласился провести для нас небольшую экскурсию по центру. Все экскурсии начинаются с прочтения правил нахождения в центре.

Пускают сюда только тех, кто с добрыми намерениями пришел. На входе на этот предмет всех сканирует ястреб

Тех, кто прошел ястребиный контроль, встречают добродушные альпаки. Часть уже скинули свои теплые муфты и шубки, часть еще греются. Лето нынче в Питере не балует все ж :)

Ястреб соседствует с соколом-пустельгой

У ястреба проблемы с хвостовым оперением, летать нормально не может. А сокол уже в возрасте, прилетел к кому-то на балкон сильно изможденным. Люди отдали в Велес, где сокола выходили, но на волю ему уже не вариант - тоже какие то проблемы с оперением.

Один из золотых людей Велеса - Юрий Ионин. Спасибо тебе за экскурсию Юр еще раз!

Помимо диких животных в центре есть вполне обычные, вот эта лошадка была куплена одной из сотрудниц центра. Лошадка была сильно исхудавшая, с проблемными копытами. Тут окрепла и иногда катает приходящих детишек, если сотрудница в этот день есть.

Наша дружная группа

Помимо большой лошади, по соседству в вольере резвятся и минихорсы. Которых очень любят дети :)

Блогеров альпака видела впервые и сперва не могла поверить своему счастью. Столько фотовспышек и все ей одной :)

Минихорсы этот факт не могли оставить не замеченным и тоже поспешили урвать свою миниту славы

Да сфоткал, сфоткал я тебя. Еще не верит видите ли

Тем временем мы пошли к диким животным

И сразу до ужаса грустная история про медведицу Тоню. Тоня медвежонком попала к какому-то не адекватному товарищу. Товарищ сперва делал деньги на фотках с Тоней, а когда Тоня подросла и стала кидаться - запер её в комнате метр на три с тремя стенками.

Тоня сидела там на цепи довольно долго. Так долго, что звенья цепи вросли ей в кожу(((

После того, как Тоню забрали у неадеквата и передали в центр, Тоня постепенно начинает реабилитироваться. Удалили некоторые звенья цепи, но часть их до сих пор под кожей - нужно делать рентген, смотреть нет ли опасности сосудам и вырезать их. Кто бы взялся за это вот, своими силами сотрудникам центра это пока не сделать не могу... пока

Лиса Рика, которую привезли из живого уголка Тулы, мирно дремала

Большие бассейны на заднем дворе - раньше в центре выхаживали ластоногих животных, но сейчас всех отпустили. Но бассейны хранят на всякий случай.

На совушек не возможно смотреть без улыбки :)

Идем дальше. Антураж вокруг вполне рабочий - не забывайте это не мини-зоопарк, а реабилитационный центр, здесь каждый день идет работа помощи животным.

Еще одна сова-неясыть

Песец Джеки сбежал со зверофермы, его подобрали на улице и отдали в приют

А эта пушистость енотовидная собака. С ней тоже приключилась беда, она пострадала от бездомных собак и лишилась одной ноги

Тундровый волк-инвалид. У него беда с генетикой, родился калекой. Вот доживает свой век в центре

Семья северных оленей: Гензель и Гретель и маленький олененок Румпель, родившийся уже здесь. Оленей подобрали у одной из трасс Ленобласти. Вероятно их завезли для заказной охоты

Довольно насыщенный птичий двор в центре

Главные звезды тут конечно павлины. Еще бы не орали так душераздирающе:)

Обратная сторона медали

Хорош, чего уж там:)

А нас уже заждался главная звезда центра и всеобщий любимец Потапыч.

Потапыч попал в центр в юном возрасте. Судя по обоженным когтям и отсутствию некоторых зубов, Потапыча использовали для притравки охотничьих собак

Кстати, вы знали, что средством идентификации у медведей служит отпечаток передней ноги? На фотке правда задняя)

У Потапыча давняя любовь к Юре, трогательность момента их встречи зашкаливала:)

Мы стояли и улыбались до ушей, как Потапыч строил глазки Юре ))

Потапыч практически всеяден. Очень любит фрукты, в сезон - арбузы лопает только в путь)

Видя, что у него сегодня аншлаг, Потапыч выдал половину того что умел. И пару поз, которым позавидуют самые продвинутые йоги, и что он может до верха клетки носом достать. И попрыгал, потанцевал, помахал всем, нарыл себе цветочков у клетки.

Вообщем все хорошо теперь у мишки тут :)

Театр одного актера

А так слабо?

Фрукты питомцам

Тем временем проснулась и вышла на свет лиса Алиса

Вслед за Алисой вышли из берлоги и гималайские мишки.

Сонные, но любопытные)

В помещении центра еще есть комната с птенцами, а так же аквариум с нильским крокодилом, которого нашли на помойке.

Тут же доска с отметками, что требуется на данный момент. Надеюсь я никакой секретной информации не выдал

Еще один друг радостно вилял за домом центра

Красотка Алиса



Но пора и прощаться. Хотя что-то мне подсказывает, что мы сюда еще вернемся.

Вообще центр "Велес" является эдакой призмой доброты , посетители, дети, воочию видят и учатся правильному отношению к представителям фауны и простой, но сильной доброте. И жалко, что центру так мало оказывают помощь, ведь можно было столько все сделать, и план развития есть, но нет средств. Зато у нас в зоопарке почти у всех зверей есть личный спонсор. А тут благороднейшее дело, если все по уму сделать - люди только благодарны будут, если условно компания Петрович построит новые вольеры, а условная сеть гиперов Лента будет поставлять зверушкам еду. И будут ваши логотипы висеть на входе в центр, и буду знать люди, что в этих компаниях тоже добрые люди работают.



А желающим приобщиться к доброте уже в ближайшем времени - заходите в группу Велеса в ВК, там ежедневно пишут о ходе работы центра, а также о его нуждах.

Если соберетесь приехать навестить - лучше спишитесь заранее с администраторами, они подскажут когда это лучше сделать, и чему будут рады питомцы в этот день :)

Приедете же?:)



Кстати, всех нерпёнышей и тюленят, что подобрали в Неве, тоже везли сюда. И тут их подращивали, чтоб выпустить потом обратно! А вот их страничка в контакте, в которой идет постоянное общение с людьми и обмен новостями: https://vk.com/veles_spb

А в 2019 году частная организация из Всеволожского района 47-го региона стала героем публикаций в международных изданиях. Фото © https://vk.com/veles_spb

Одно из крупнейших мировых информагентств The Associated Press выпустило материал о российском карантинном центре диких животных «Велес» и его обитателях, живущих в посёлке Рапполово. Опубликованная статья с рассказом о питомцах и волонтёрах центра широко разошлась по международным изданиям – о «Велесе» сообщили одна из старейших газет США The Washington Post и сайт телеканала Fox News, а также ряд СМИ из Канады, Тайваня и других стран. Фото: k.com/veles_spb

В материале The Associated Press рассказаны были истории диких зверей, спасённых сотрудниками «Велеса». Крокодила Гену нашли в мусорном баке, львица Эльза оказалась нежеланным подарком одного бизнесмена другому, а медведица Тоня перед тем, как попасть в центр, восемь лет провела на цепи.

Как сообщается, сегодня в приюте живёт более 200 животных, на содержание которых в год тратится порядка 10 миллионов рублей в год.

В январе 2019 года в центре «Велес» поселилась львица Симона, которую выкупили у петербуржца за 70 тысяч рублей. Деньги на освобождение хищника собрали с помощью пожертвований менее чем за сутки. Но там есть еще одна львица Эльза, которая попала в «Велес» около года назад. Её привезли в Петербург из Грозного в качестве подарка, однако дикая кошка устроила погром в аэропорту и новый хозяин, поняв, что не сможет содержать такое животное дом, решил передать его в приют.

