Рожденный Сталинградом

13 993 подписчика

Рожденный Сталинградом

Народному сознанию всегда было присуще ожидание красивой сказки, преображающей те или иные события реальной истории; имена народных героев обрастали порой различными легендами, мифами. Так произошло и с двумя героями Сталинграда — Павловыми. Сознание народа восприняло защитника легендарного Дома Павлова, сержанта Якова Павлова, как всенародно любимого Батюшку, старца, монаха, отца и духовника двух патриархов — архимандрита Кирилла Павлова.

Кавалера ордена Славы.

 

ДВА ПАВЛОВА
Однажды питерскому писателю Николаю Коняеву довелось встретиться на Валааме с паломниками из Троице Сергиевой Лавры. Упомянули в разговоре и старца, архимандрита Кирилла (Павлова). Кто то спросил, тот ли это легендарный сержант Павлов из Сталинграда, или все разговоры об этом — обычная поэтическая выдумка, каких немало бродит среди православных.
— И так, и этак говорят… — ответил инок Сергий. 
— А сам старец Кирилл, по смирению своему, не отвечает на этот вопрос. Но, судя по всему, сержант Павлов — это он и есть.
— Он, конечно! — поддержал его пожилой монах. 
— Кто еще так против целой армии сумел бы дом оборонить? Только такому молитвеннику, как Кирилл, и возможно этакое…
Автору этих строк также неоднократно приходилось слышать пересказ этого мифа. Подобные утверждения появились в начале 1990 х годов в ряде авторитетных журналов, в том числе религиозного и академического характера. Запущенная каким то недобросовестным журналистом газетная утка стала перекочевывать из одной публикации в другую.
О том, какого рода глупости пишут про Батюшку Кирилла, свидетельствует комментарий на одном из сайтов совершенно безумного диомидовца:
«… Очень мало кто знает о том, что тот самый Яков Павлов, после ВОВ принял постриг и жив поныне.

Известный на весь Православный мир, Архимандрит Кирилл (Павлов), Старец Кирилл из Троице Сергеевой Лавры. Как и всегда он снова на передовой, вернее он с нее так и не уходил, нынешняя правящая элита РПЦ, скрывает правду о Старце, так же как ее скрывали и советские идеологи, сперва использовав его в своих целях, для поднятия боевого духа, а после Войны практически вычеркнув из всех списков. А он им до сих пор не сдался, он хоть и заколотый ими, находящийся в коме, старый и немощный, а продолжает жить в этом мире и молиться, за нас, за страну и царя. И можете, православные, не сомневаться, он — вымолит».
Комментарии излишни… Но есть во всей этой истории и та непостижимая до конца, мистическая сторона, — она не позволяет говорить о соединении в православном народном сознании Героя Советского Союза сержанта Я. Ф. Павлова и духовника Троице Сергиевой лавры архимандрита Кирилла просто как об ошибке.

 

На самом деле архимандрит Кирилл (Павлов) тоже сражался в Сталинграде в чине сержанта, но командиром пулеметного отделения 42 го гвардейского стрелкового полка 13 й гвардейской дивизии генерала Родимцева, 58 дней оборонявшим знаменитый Дом специалистов, был другой сталинградский сержант — Яков Федотович Павлов.…13 сентября немцы обрушились на центр Сталинграда. 13 й гвардейской дивизии генерала Родимцева чудом удалось приостановить рвущегося к Волге врага, всего в нескольких сотнях метров от берега, на площади имени 9 января.
Когда выдалась передышка, обратили внимание, что на нейтральной полосе остался темно серый Дом специалистов. Время от времени оттуда доносились автоматные и пулеметные очереди. Решено было послать разведку. Выбор пал на сержанта Якова Павлова. Вместе с ефрейтором В. С. Глущенко и рядовыми А. П. Александровым и Н. Я. Черноголовым бесстрашный сержант отправился к дому.
Там, в подвале, где укрывались местные жители, разведчики встретились с санинструктором Дмитрием Калининым и двумя ранеными солдатами. Немцев в доме тоже было пока немного. Перебираясь из одной квартиры в другую, с этажа на этаж, разведчики выбили фашистов.
Дом специалистов считался одним из самых престижных в Сталинграде. В нем жили руководители промышленных предприятий и партийные работники. От дома прямая дорога вела к Волге. Как на ладони просматривались из дома и немецкие позиции. Оценив обстановку, сержант Павлов решил, что уходить отсюда нельзя.
Рано утром разведчики приняли первый удар врага. Почти два месяца, пятьдесят восемь дней, штурмовали немцы Дом Павлова и так и не смогли взять его. Это, конечно, чудо… Германская армия, легко прошедшая многие тысячи километров, захватившая десятки стран, застряла перед обыкновенным четырехэтажным домом на сталинградской улице, так и не сумела пройти последних метров, ведущих к Волге.
«Как несокрушимый бастион, Дом Павлова стоял на пути врага, защищаемый лишь горсткой советских воинов, — писал потом генерал А. И. Родимцев. — Он стал символом стойкости и мужества защитников Сталинграда».

ЕВАНГЕЛИЕ

В те самые сентябрьские дни, когда всей мощью своих армий немцы навалились на Сталинград, защищал город на Волге и другой сержант — Иван Дмитриевич Павлов. Самым тяжелым военным испытанием для 22 летнего пехотинца Павлова было ожидание генерального Сталинградского сражения в окопе, в снегу, почти без воды и пищи под постоянным обстрелом врага в течение целого месяца. Как и его легендарный однофамилец, свою судьбу он тоже нашел в развалинах сталинградского дома.
После завершения битвы, полк, в котором он служил, на первое время оставили в городе для помощи местному населению в расчистке завалов и несения караульной службы. В Сталинграде ведь не было ни одного целого дома! Однажды в начале апреля Павлов в груде строительного мусора увидел разорванную книгу. Не поленившись, офицер собрал все листы воедино и, начав читать, понял, что найденная им книга — Евангелие.
— Стал читать ее, — рассказывал он своим духовным чадам, — и почувствовал что то такое родное, милое для души. Это было Евангелие. Я нашел для себя такое сокровище, такое утешение!.. Собрал я все листочки вместе — книга разбитая была, и оставалось то Евангелие со мною все время. До этого такое смущение было: почему война? Почему воюем? Много непонятного было, потому что сплошной атеизм был в стране, ложь, правды не узнаешь… Я шел с Евангелием и не боялся. Никогда. Такое было воодушевление! Просто Господь был со мною рядом, и я ничего не боялся.
Иван Дмитриевич участвовал в боях на озере Балатон, а в 1946 году, когда его демобилизовали из Венгрии, приехал в Москву.
— В Елоховском соборе спрашиваю, нет ли у нас какого нибудь духовного заведения.
«Есть, — говорят, — духовную семинарию открыли в Новодевичьем монастыре».
Поехал туда прямо в военном обмундировании. Помню, проректор, отец Сергий Савинский, радушно встретил меня…Так вчерашний воин Красной Армии оказался в монастырском общежитии, точнее, в подвале, где студенты размещались по восемнадцать человек в одной комнате. Об этих незабываемых годах учебы архимандрит отзывается с большой теплотой и не устает благодарить своих преподавателей. По его словам, в семинарии тогда училось очень много фронтовиков.
После успешного завершения обучения в духовной семинарии Иван Дмитриевич в 1953 году поступает в Московскую духовную академию, где через несколько месяцев принимает монашеский постриг и, окончив ее, выпускается, имея новое имя — иеромонах Кирилл. Поначалу он был пономарем, в 1970 году стал казначеем и братским духовником Лавры.«Как в прежние времена прп. Сергий Радонежский, так в наше время о. Кирилл является хранителем чистоты Православия и традиций русского монашества, — писала Е. Бехтерева о том периоде жизни старца. 
— К нему, в Сергиеву обитель, стекаются верующие со всей России. Здесь, в тесной комнатушке перед батюшкиной келией или в узком коридорчике флигеля Патриаршей резиденции в Переделкино, с трепетом и надеждой часами ожидают люди счастливой возможности увидеть доброе, светлое, дорогое лицо Старца и получить его благословение. Всех принять Батюшка не может: день ведь не растянешь, но пока сильно не занемог, принимал иногда по 50 человек, и прием длился до полуночи, лишь с небольшим перерывом для короткого обеда и дневной молитвы. Люди приходят к Батюшке со своими скорбями, просьбами, проблемами, и все получают утешение, помощь, совет, наставление и, уходя, прижимают к сердцу бумажную иконку, книжку или конфетку — дорогое Батюшкино благословение».

Судьба же сержанта Якова Федотовича Павлова совершенно другая, но — так странно! — все узловые точки ее по времени совпадают с узловыми событиями биографии будущего архимандрита. В 1944 году он вступил в Коммунистическую партию. Победу он встретил в звании старшины, а 27 июня 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР ему было присвоено звание Героя Советского Союза за подвиг, совершенный еще в Сталинграде.
После войны Яков Федотович окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС и работал в народном хозяйстве, трижды избирался депутатом Верховного Совета РСФСР, был награжден орденами Ленина и Октябрьской Революции.В 1980 году он удостоился звания «Почетный гражданин Волгограда». Умер Яков Федотович Павлов в 1981 году и похоронен в Новгороде.
Ну, а вся жизнь архимандрита Кирилла, как уже отмечалось, оказалась связанной с Троице Сергиевой Лаврой — стал духовником всей братии главного монастыря России.

«СКАЖИТЕ, Я УМЕР…»
Иван Дмитриевич Павлов родился 8 сентября 1919 в деревне Маковские Выселки, ныне Михайловского района Рязанской области, в верующей крестьянской семье. С двенадцати лет он «жил в неверующей среде, у брата, и растерял свою духовность». После окончания техникума работал технологом на металлургическом комбинате. Был призван в Красную армию.
А дальше была война…
Вот как сам архимандрит вспоминает те дни:
— Москва была спасена чудом… Будь немцы смелее — взяли бы ее голыми руками. Москва на волоске висела. Действительно, Господь страхом удерживал немцев. И когда стали открывать храмы — такой был подъём в народе! Я сам был очевидец этого…
Я помню, как в начале войны наши танки, самолеты горели, как фанерные. Только появится «мессершмитт», даст очередь, и наши самолеты валятся. Больно и печально было на это смотреть. А позднее, во время Сталинградской битвы, я был прямо восхищен: «катюши», артиллерия, самолеты наши господствовали, и было радостно за страну, за нашу мощь. Чувствовался подъем в войсках. Все были воодушевлены. Это Господь помогал нам! И потом, слава богу, прошли мы всю Украину, освобождали Румынию и Венгрию, Австрию…
Свое боевое прошлое чернец Кирилл все эти годы предпочитал особо не афишировать — оно осталось в другой, мирской жизни. Рассказывают, однажды перед юбилеем Победы в Сергиев Посад пожаловали чины из местного военкомата для выяснения «павловского вопроса». Когда отцу Кириллу сообщили, кто к нему приехал, то он ответил: «Скажите, что я умер».
«Великая и страшная», как характеризовал ту войну Батюшка Кирилл, «была попущена самим Господом, который, не желая никому погибнуть, всех пережигает в этом горниле, очищая развращенный и утративший веру народ, чтобы спасти тех, которых можно спасти».
«И когда стали открывать храмы, такой был подъем в народе, — рассказывает о. Кирилл. 
— Народ шел в храмы… После Сталинградской битвы, когда мы прибыли в тамбовские леса на отдых, в один воскресный день я пошел в Тамбов. Там открыли единственный храм. Собор был весь голый, одни стены… Народу — битком. Я был в военной форме, в шинели. Священник, о. Иоанн, который впоследствии стал еп. Иннокентием Калининским, такую проникновенную проповедь произнес, что все, сколько было в храме народа, — навзрыд плакали. Это был сплошной вопль…»
Про архимандрита Кирилла рассказывают немало чудесного. Некоторые не в меру восторженные паломники утверждают, к примеру, что сами видели, как во время молитвы он поднимается над землей. Но если подобные утверждения можно списать на специфику паломнического восприятия, то страждущие, которым он помог добрым советом, вразумлением и молитвою, — это объективная реальность. Писатель Николай Коняев написал о нем очерк «Россия стоит на сержантах Павловых»
Архимандрит Кирилл - в миру фронтовик Иван Павлов - был духовником Патриархов Московских и всея Руси. Умер он 20 февраля 2017 года в возрасте 97 лет. Похоронен в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре.
РАЗНЫЕ СУДЬБЫ

Не считая Якова и Ивана, в Сталинграде геройски сражались еще двое Павловых. Одного звали Сергеем Михайловичем. Между прочим, в боях за Сталинград геройски сражались ещё двое Павловых. Одного звали Сергеем Михайловичем. Он родился в 1920 году, а в 1938 году добровольцем пошёл в армию и поступил в Орловское бронетанковое училище. Великую Отечественную войну встретил командиром танкового взвода в звании лейтенанта. В бою был уже в шесть часов утра 22 июня. Сражался на границе под Львовом, защищал Киев, Москву, Воронеж, Сталинград. Из 11 603 человек, ставших за войну Героями Советского Союза (по данным на 1 сентября 1948 года), он был в числе первой тысячи, об этом говорит номер его Золотой Звезды - 979. Звание Героя Советского Союза присвоено приказом Президиума Верховного Совета СССР от 8 февраля 1943 года.Танкист капитан Сергей Павлов.
Несмотря на тяжёлое ранение (он остался без ноги), наш земляк окончил Академию бронетанковых войск Советской Армии и прослужил в войсках сорок лет. В отставку ушёл в мае 1978 года. Умер 19 ноября 2004 года в Москве. Похоронен на кладбище у родной деревни Глинки. На родине С.М. Павлова, в деревне Глинки, 4 мая 2014 года установлен бюст Героя.
Отличился в сражении на Волге и другой Павлов — полный тезка архимандрита Кирилла — гвардии старший сержант Иван Дмитриевич.В Сталинграде он командовал пехотным взводом в 812 м стрелковом полку. Героем Советского Союза он стал в апреле 1943 г.Архивная справка о ранении И. Павлова.

А сам сержант Яков Федотович Павлов, как мы уже отмечали, получил звание Героя за свой беспримерный подвиг в Сталинграде только после войны, когда он, наконец, вступил в Коммунистическую партию. Можно отыскать и более глубинные корни этого соединения разных сержантов Павловых в одно целое. Сказалось долгое замалчивание роли Православной Церкви и в целом, и миллионов православных людей в отдельности в победе над оккультным рейхом. Ведь практически ничего не известно о том, что, когда фашистская Германия напала на СССР, православное духовенство, позабыв о прежних гонениях, встало на защиту Отечества.
Только в одном Сталинграде можно найти немало примеров этого. Священник Днепровский из Казанского собора ходил по осажденному городу и благословлял жителей и солдат на ратный труд.
Священнослужитель Борис Васильев в битве на Волге командовал взводом разведчиков, а митрополит Калининский и Кашинский Алексий, тогда еще просто рядовой Алексей Коноплев, был пулеметчиком.

…Когда Мария Георгиевна Жукова начала собирать об отце информацию для книги, она написала в Лавру отцу Кириллу письмо с просьбой ответить на вопрос, правда ли, что маршал Жуков приезжал в Загорск в начале 1960 х годов, чтобы заказать панихиду по погибшим воинам. Архимандрит ответил лаконично, что такой информацией он не располагает. Но Жуковой он рассказал о посещении лавры маршалом Василевским, который проходил в ней даже таинство причащения.

...Так сложилась судьба Павловых, участвовавших в самой страшной и жестокой битве Великой Отечественной. Их судьбы, сведенные в Сталинграде, после войны разошлись в разные стороны. Но огненный вихрь великой битвы навсегда сроднил и Якова, и Ивана, и других Павловых, и тысячи безымянных солдат и офицеров, выживших или сложивших головы в 1942 1943 годах на берегах Волги.
