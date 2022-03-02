Мы из Советского Союза

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Вы точно не знали, что Сорос фашист?

Вы точно не знали, что Сорос фашист?Известный филантроп, основатель международной олимпиады для школьников Джордж Сорос унизил украинцев, сравнив их с «величайшими» воинами Вермахта. Америкосовский укурок венгерского происхождения много лет финансирует отток лучших молодых мозгов из России в США, а также является спонсором радужных революций по всем континентам.

91-летний маразматик вывернул наизнанку суть ответного удара Советской армии фашистским ублюдкам, засевшим в Будапеште в 1944 году и «намазал маслом» на воспалённые промытые мозги украинских неофашиков. Сейчас не говорится о населении, которое считает Украину и русский язык своими родными, сейчас о другом…

Он решил создать свой «лучший» мир, который недодавил Сталин… Одесская резня, сожжённые заживо люди в Доме профсоюзов в глазах Сороса не являются ничем – просто пепел! Обезвоженный Крым, уничтожение Донбасса, тысячи беженцев, разучившихся плакать - можно продолжать неприлично долго.

Заметьте, Джордж не берет в расчет Будапештское восстание 1956 года, при котором был свергнут ненавистный Западом коммунистический режим. Миллиардер предал реверсное движение понятию человечности, и в Западной Европе стали лихорадочно забывать, что в 1944 году Советский Союз имел полное право испепелить всех последователей нацизма в их же печах, но не позволили себе опуститься до уровня мразей.

Начали забывать в Западной и перебрасывать гниль на Восток.

Хвалебные слова «мецената мира» затрагивают и украинских боевиков-радикалов, которые плечо к плечу шли в бой с исламскими террористами, которые кошмарили весь Северный Кавказ в конце прошлого века. Они же вырезали югославских сербов просто за присутствие на планете, и Сорос был с этим согласен! Был и остаётся…

Венгерский фашизм, удобренный американской валютой, несмотря на все водные преграды продолжает разжигать ненависть среди государств, национальностей, семей.

политикадорога в никуда
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