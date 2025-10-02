Снесенное и утерянное, ч. 10

Судьба старинных усадеб, погибающих в российской провинции

Неколько из низ подобных я уже ставила. Решила добавить и остальные. Да и то не все. В это раз те усадьбы, в которых снимались знаменитые советские фильмы, дворец с росписями Карла Брюллова, Ропшинский дворец, где заговорщики якобы убили Петра III…

Усадьба при заводе в Калужской области Демидовские палаты в усадьбе Брынь, Калужская область. 1973 год Демидовские палаты в усадьбе Брынь, Калужская область. 1973 год Усадьба Брынь. 1973 год Лепнина в усадьбе. 1973 год Руины главного усадебного дома. 2011 год Руины главного усадебного дома и парусиновой фабрики. 2011 год Руины усадьбы. 2011 год

Самые ранние примеры каменных усадебных домов относятся в основном к позднепетровскому или анненскому времени, то есть к концу 1720-х — 1730-м годам. Усадьба Брынь в Думиничском районе Калужской области уникальна не только своей ранней датировкой (не позже 1730-х), но и редкой специализа­цией. Это не обычное загородное владение, а усадебно-производственный комплекс, сродни знаменитым промышленным усадьбам XVIII века: Полотня­ному заводу Гончаровых под Калугой, Выксе Баташевых под Нижним Новго­родом, Усолью Строгановых на Каме, Невьянску Демидовых под Екатерин­бургом, где огромные по тем временам заводы сочетались с богатыми палатами владельцев.

С 1722 года железоделательным заводом на реке Брынь владел Никита Никитич Демидов — младший сын того самого невьянского горнозаводчика, основателя знаменитой династии Демидовых. Отец полагал, что горного дела Никите «снесть не уметь», но после смерти отца сын запустил целый ряд металлургических предприятий на Урале и в Центральной России. Кирпичные палаты, выстроенные им при Брынском заводе, вероятно, были и резиденцией, и хранилищем. Своды и стены парадных комнат второго этажа украшала богатая барочная лепнина.В 1820 году Брынский завод был перепрофилирован в суконную мануфактуру купца Александрова. Занятно, чтоиз-под«архаичных» арочных окон на фаса­дах палат проглядывают более ранние барочные наличники: видимо,кто-тоиз владельцев XIX века переделал дом в соответствии со своими романти­ческими представлениями о старинных демидовских палатах.В советскую пору дом использовался под колхозные нужды и до середины восьмидесятых был в неплохом состоянии, сохранялась даже лепнина. Сейчас усадьба представляет собой заросшую развалину из нескольких полуобрушен­ных стен с обломками сводов. Однако уникальность этой постройки требует ее консервации даже в виде романтической руины. От властей внимания к подобному объекту ждать не приходится, и остается уповать на помощь внезапных волонтеров.

Дворец времен Елизаветы Петровны под Дмитровом Парадный фасад усадебного дома в Ольгово, Дмитровский район Московской области. Около 1910 года Фасад, обращенный к саду. 1960 годУсадьба Апраксиных, село Ольгово Санаторий «Радуга» на территории усадьбы. 1960 год Парковый фасад усадьбы. 1968 год Парадный фасад усадьбы. 1972 год Интерьер усадебного дома Апраксиных в Ольгово. Акварель М. Левестамма. XIX век Интерьер усадебного дома. 1910-е годы Интерьер главного зала усадьбы Апраксиных со скульптурными портретами хозяев. Первая половина XX века Главный усадебный дом. 1968 год Главный зал усадебного дома. 1968 год Галерея между главным домом и зданием театра в Ольгово. 1968 год

Сохранившиеся барочные усадьбы середины XVIII века также редки: большин­ство из них капитально перестраивалось в классическую пору в соответствии с новой модой. В усадьбе Ольгово Дмитровского района Московской области сохраняются руины дворца с фасадами, принадлежавшими двум эпохам — барочной и классической. На монументальном главном фасаде и теперь видны нарядные наличники елизаветинской поры, а на фасаде, обращенном к саду, существовал не менее выразительный портик, пристроенный мастером Франческо Кампорези в 1786 году.

С 1740-х годов усадьба принадлежала роду Апраксиных. В начале XIX столетия, при генерале Степане Апраксине, во флигеле существовал крепостной театр, на сцене которого помимо крестьянской труппы выступали и заезжие звезды итальянской эстрады, и даже поэт Василий Львович Пушкин, дядя Александра Сергеевича. В 1919–1928 годах усадьба была музеем, потом санаторием, в 1960‑е главный дом пришел в запустение, а к 1980-м сгорел. Сохраняющаяся на стенах лепнина — остаток интерьера главного зала, где когда-то размеща­лась галерея скульптурных портретов хозяев. Руины главного усадебного дома в Ольгово. 2011 год Руины главного усадебного дома в Ольгово. 2014 год Северная галерея усадьбы Ольгово. 2017 год

В 2003 году усадьба была продана миллиардеру Олегу Дерипаске с условием реставрации. С тех давних пор здесь возник целый комплекс нехитрых развлечений (в Ольгово можно сходить в сауну или отпраздновать свадьбу), но на руинах дворца не начато даже самых общих аварийных работ.

Барочный фасад с 21 окном под Калугой Фасад усадьбы Ферзиково в Калужской области. 2012 год Руины усадьбы. 2013 год План реконструкции фасада. 2015 год Начало работ по реконструкции фасада. 2016 год

Усадьба Ферзиково, отстроенная коллежским советником Александром Чири­ковым в третьей четверти XVIII века, расположена в 30 километрах от Калуги. Когда-то здесь протекала размеренная жизнь старого дворянского гнезда (Чириковы владели этими местами с XVI до середины XIX века). Своя винокур­ня, добро­совестные поставки фуража для государевых конюшен, солдатский госпиталь в 1812-м, разбирательство о жестоком обращении с крестьянами в 1840-м и, наконец, переход усадьбы к дачному товариществу с циничным названием «Спис и Стукен» в конце XIX столетия. Потом здесь был санаторий, который закрылся на ремонт в крайне неподходящем для этого 1988 году. Десять лет назад наивные наблюдатели писали, что «дом полностью разрушен», хотя разрушены были лишь интерьеры — кирпичный декор фасадов сохранялся полностью.

Характер декора и техника его исполнения (детали выполнены не из гипса, а из тесанного кирпича) совершенно аналогичны московским особнякам елизаветинского времени. Но для Москвы подобная сохранность — большая редкость, так как жилые дома поголовно перестраивались после 1812 года. Можно сказать, что таким представительным барочным дворцом с 21 окном по фасаду гордилась бы любая московская улица.

В 2015 году губернатор передал здание частному инвестору Владимиру Кирницкому для реставрации и размещения гостиницы, досугового центра и аж десяти музеев.

Однако долгожданная «реставрация» началась не с противоаварийных работ, а с того, что с главного фасада были стесаны все кирпичные наличники. На их место должны были встать отливки, но в декабре 2017-го инвестор Кирницкий был арестован по обвинению в другой незаконной деятельности. Дальнейшая судьба усадьбы туманна.

Позднее барокко в Ступино Вид усадьбы Отрада-Семеновское. Картина неизвестного художника. Начало XIX векаГосударственный исторический музей Главный дом усадьбы со стороны двора. Начало XX века. Русские усадьбы Главный дом усадьбы со стороны реки. Начало XX векаРусские усадьбы Овальная белая столовая усадьбы. Начало XX века Кабинет графа А. В. Орлова-Давыдова. Начало XX века. Русские усадьбы Усадьба Отрада-Семеновское. До 1940 года Вид на крыло. До 1940 года План первого этажа главного усадебного дома. 1975 годРусские усадьбы

Отрада-Семеновское Ступинского района Московской области из числа самых известных и самых печальных брошенных усадеб находится всего в 60 кило­метрах от столицы. Это совсем позднее барокко, приходящееся на начало екатери­нинского правления: рисунок наличников все еще старомоден, а венчающий карниз уже имеет классическую проработку. В целом заказчик строительства граф Владимир Орлов, один из братьев первого фаворита императрицы Екатерины II, видел дом как романтический «барский замок» в английском духе. Дворец выстроен в 1774–1779 годах на берегу реки Лопасни, его окружает парк с солнечными часами, фонтанами, оранжереями, воро­тами, украшен­ными изваяниями львов и орлов, фамильным мавзолеем и храмом, стоящим на холме над Отрадой.

Фасад здания изящен и прост, а планировка очень сложна — строгая анфилада главного объема сочетается с ризалитами , где умещаются помещения овального и даже треугольного плана. Еще большую живописность дому придали достроенные в середине XIX века угловые ротонды и опоясывающие их лестницы. Всего 10–15 лет назад можно было увидеть интерьеры дворца — с богатыми печами и тончайшими росписями стен и потолков работы самого Карла Брюллова.

Главный дом усадьбы Отрада-Семеновское, Ступинский район Московской области. 2014 Главный дом усадьбы Отрада-Семеновское, Ступинский район Московской области. 2014 Главный дом усадьбы. 2016 год Главный дом усадьбы. 2016 год Фамильный герб Орловых на фасаде главного дома усадьбы. 2016 год Фамильный герб Орловых на фасаде главного дома усадьбы. 2016 год Отделка одной из комнат главного дома усадьбы. 2002 год Отделка одной из комнат главного дома усадьбы. 2002 год Интерьер главного дома усадьбы. 2014 год Интерьер главного дома усадьбы. 2014 год Интерьер главного дома усадьбы. 2014 год Интерьер главного дома усадьбы. 2014 год Интерьер главного дома усадьбы. 2016 год

После революции здесь работал небольшой музей дворянского быта, но в 1938 году в заречной части парка построили госдачу для Лаврентия Берии, и с тех пор усадьба принадлежит специальным ведомствам. Здесь размещались школа НКВД, пионерлагерь КГБ, а ныне дворец и его окружение находятся на земле закрытого санатория ФСБ. Усадьба добро­совестно реставрировалась в 1980-е годы, но в 1998 году дворец был выписан из федерального реестра и вскоре разграблен (включая кровельное железо). Идет поиск инвестора для реставрации памятника, так как ни Росимущество, ни ФСБ не готовы брать на себя подобные хлопоты. Дом стоит с провалившейся крышей и заплесневе­лыми стенами, а минимальные работы по его сохранению обеспечивают лишь редкие волонтерские субботники. Интерьер главного дома усадьбы. 2016 годПосле революции здесь работал небольшой музей дворянского быта, но в 1938 году в заречной части парка построили госдачу для Лаврентия Берии, и с тех пор усадьба принадлежит специальным ведомствам. Здесь размещались школа НКВД, пионерлагерь КГБ, а ныне дворец и его окружение находятся на земле закрытого санатория ФСБ. Усадьба добро­совестно реставрировалась в 1980-е годы, но в 1998 году дворец был выписан из федерального реестра и вскоре разграблен (включая кровельное железо). Идет поиск инвестора для реставрации памятника, так как ни Росимущество, ни ФСБ не готовы брать на себя подобные хлопоты. Дом стоит с провалившейся крышей и заплесневе­лыми стенами, а минимальные работы по его сохранению обеспечивают лишь редкие волонтерские субботники.

Храмы Славы, Истины и «Вечных Чувствий» в Пензенской области

Вид села Надеждина с восточной стороны. Гравюра Иосифа Моссмера. 1830-е годы Летний дом в имении Куракиных Надеждино Саратовской губернии. Картина Василия Причетникова. Конец XVIII — начало XIX векаТверская областная картинная галерея Храм Верности в парке имения князя А. Б. Куракина Надеждино. Картина Василия Причетникова. Конец XVIII — начало XIX векаТверская областная картинная галерея Вид усадьбы. Картина неизвестного художникаТверская областная картинная галерея Галерея, нареченная Вместилище чувствий вечных. В саду его сиятельства князя Александра Борисовича Куракина в селе его Надеждине. Картина Василия Причетникова. Конец XVIII — начало XIX векаТверская областная картинная галерея Храм Истины. В саду его сиятельства князя Александра Борисовича Куракина в селе его Надеждине. Картина Василия Причетникова. Конец XVIII — начало XIX векаТверская областная картинная галерея Храм Лады. В саду его сиятельства князя Александра Борисовича Куракина в селе его Надеждине. Картина Василия Причетникова. Конец XVIII — начало XIX векаТверская областная картинная галерея Вид на усадьбу Надеждино. Начало XX века

Екатерининская эпоха — время пафосных замыслов, подаривших русской провинции множество ансамблей столичного уровня. В Сердобском районе Пензенской области гибнет знаменитая усадьба Надеждино, созданная «луче­зарным князем» Александром Борисовичем Куракиным (он же «брильянто­вый»). Попав в опалу за дурное масонское влияние на наследника престола цесаревича Павла, он превратил место своей ссылки в подобие загородного императорского двора с целым набором подобающих церемоний и должностей.

Главный дом, выстроенный в 1795 году, имел 80 комнат, парк украшали павильоны с лучезарными названиями: храм Славы, храм Истины, храм Терпения и Вместилища Чувствий Вечных. Дорожки в парке носили имена Неожиданного Утешения, Преодолеваемых Трудностей, Истинного Разумения, Частого Повторения, Вспоминовения Прошедших Утех, Скорого Достижения, Верных Любовниц, Брата Степана. Посреди парка лежал черный валун с золотой надписью «Memento mori». По замыслу хозяина, парк должен был являть собою «экстракт вселенной всей». Руины фасада усадьбы Надеждино, Сердобский район Пензенской области. 2013 год Внутренний фасад усадьбы. 2013 год Боковые ворота. 2013 год Руины внутренностей усадьбы. 2013 год Руины фасада. 2013 год

После пожара 1922 года дворец пребывает в статусе романтической руины. Во флигелях располагался сельский дом политпросвещения, затем психоневро­логический интернат, теперь и они заброшены. В 2014 году было принято решение о продаже усадьбы частному инвестору, однако огромный дворец по-прежнему на грани гибели (в точно такой же ситуации находится соседняя Зубриловка, запечатленная на многих картинах Виктора Борисова-Мусатова).

Усадьба Голицыных. Зубриловка

Останки этой чудесной усадьбы сегодня территориально принадлежат Пензенской области, хотя исторически находились в границах Саратовской губернии.

Глядя именно на эти величественные развалины некогда богатейшей княжеской усадьбы, становится грустно. И дело не только в красоте этого сооружения, но и его истории. Которая, связана с крайне выдающимися личностями российской истории и культуры. Основал усадьбу в 1780-х годах военноначальник Екатерининской эпохи Сергей Федорович Голицын. Вплодь до революционных времен она принадлажала его роду, переходя по наследству. Семья жила там постоянно во время отлучения от двора Павлом I. Учил детей живя в усадьбе будущий баснописец Иван Андреевич Крылов - здесь он обдумывал и писал свои первые произведения, в память о чем там даже установлен камень. Неоднократно наведывались в усадьбу известные поэт Гавриил Романович Державин и будущий декабрист Кондратий Рылеев. В 1899 году художник Виктор Борисов-Мусатов посетил усадьбу и целую большую серию картин. Говорят, уже в те времена усадьба находилась в запустении и ее хозяева ей не особенно интересовались.

Как и полагается, жили Голицыны роскошно – шикарные коллекции эмали, фарфора, серебра, редкой посуды, книг, шедевры живописи и многое другое имелось в усадьбе. Все это разграбили и сожгли крестьяне на почве известных народных волнений 1905 года. Военный отряд не успел вовремя придти на помощь – усадьба очень сильно пострадала от вмешательства сельских вандалов. В последующие за этим расследования обстоятельств, испуганные воришки продолжали уничтожать награбленное.

После октябрьской революции 1917 года, здание множество раз меняло свое предназначение – сначала это была коммуна для сельскохозяйственных рабочих, позже дом отдыха работников партактива, в военные годы тут располагался госпиталь, затем туберкулезный санаторий. В 1979 году в подвалах дворца обнаружили грунтовые воды и с тех пор бывшая усадьба Голицыных стоит безсхозной. Она все больше зарастает бурьяном и с нее медленно исчезают исторические постройки.

В 1990 году восстановилась работа находящийся на территории усадьбы Преображенской церкви. В двухтысячных немало было разговоров и об восстановлении всей прочей усадьбы. Ее даже приобрел в свою собственность известный бизнесмен Виктор Николаевич Батурин, который обещал навести на ней порядок и вернуть прежний вид. Какие то проблемы юридического характера помешали ему осуществить начатые работы. После него за восстановление Голицынской усадьбы больше никто не брался.













Руины императорского дворца в усадебном кольце Петербурга Фасад дворца в Ропше, Ленинградская область. 1900 год Портик дворца. 1900 год Парадное крыльцо дворца. 1906 год Николай II, Александра Федоровна и великая княжна Анастасия у дворца в Ропше. 1906 год Фасад дворца. 1910 год Водопад Рушник в парке Ропшинского дворца. 1910 год Фасад дворца. 1939 год Портик дворца. 1980 год

В бедственном положении пребывают не только многочисленные дворянские гнезда, но и настоящий императорский дворец в Ропше Ленинградской области, памятник ЮНЕСКО с потрясающе богатой историей. Усадьба находится всего в десяти километрах от Кольцевой автодороги и входит в число пригородных дворцов. На протяжении XVIII–XIX столетий Ропша то находилась во владении царской фамилии, то жаловалась или продавалась придворной знати, успев сменить множество именитых владельцев. Дворец строился поэтапно, каменное здание основано архитектором Еропкиным для графа Головкина, потом перестроено Растрелли для императрицы Елизаветы, а существующая классическая редакция создана в конце XVIII века мастером Антонио Порта для придворного банкира Ивана Лазарева.

Именно здесь состоялась внезапная и загадочная кончина императора Петра III, супруга Екатерины, о которой заговорщик Алексей Орлов докла­дывал ей: «Я опасен, штоб он сегоднишную ночь не умер, а больше опасаюсь, штоб не ожил».

Внутри дворца в Ропше. 2011 год Внутри дворца в Ропше. 2011 год Парадная лестница дворца. 2012 год Портик дворца. 2014 год Фасад дворца. 2014 год Первый этаж дворца. 2014 год

В Великую Отечественную дворец сгорел, но был восстановлен и передан военному ведомству. В конце 1980-х, как водится, началось запустение. Несколько пожаров, многократные попытки найти нового собственника, бюрократическая возня и полное бездействие властей. В 2012 году чиновники объявили о намерении спасать дворец «быстро и напористо», для чего была начата подготовка соответствующей документации. В 2015 году рухнул парадный портик здания. Разработка документации продолжается.

Подмосковный автограф Матвея Казакова Усадьба Петровское-Алабино в Наро-Фоминском районе Московской области. 1906 годa Главный дом усадьбы. 1920-е годы. Русский усадьбы Въездные обелиски и фасад главного дома. 1920-е годы. Русский усадьбы Парадная лестница главного дома, украшенная фигурами сфинксов. Начало XX века. Русские усадьбы Усадьба Петровское-Алабино. 1930–1932 годы План первого этажа усадьбы из книги Н. Я. Тихомирова «Архитектура Подмосковных усадеб». 1955 год

Усадьба Петровское-Алабино в Наро-Фоминском районе Московской области строилась в 1770–80-е годы для еще одного представителя династии Демидовых — Никиты Акинфеевича, владельца уральских Нижнетагильских заводов. Исследователи предполагают, что к строительству были причастны два знаменитых мастера — Матвей Казаков и Иван Старов, а в подвале дома была найдена закладная плита с выцарапанной надписью «Архитектор Казаков».

Дом (в плане квадрат со скошенными углами), диагонально расставленные павильоны и въездные обелиски образуют концептуальную композицию, напоминающую о хитроумных павильонах Царицынского парка. Дом украшала фирменная демидовская чугунина, включая сфинксов у входа и статую Екатерины Великой на венчавшем здание куполе бельведера. Въездные обелиски усадьбы в Петровском-Алабино. 2016 год Фасад главного дома усадьбы. 2018 год Фасад главного дома усадьбы. 2018 год Внутри главного дома. 2018 годWikimedia Commons

В ХХ веке главный дом грабили, жгли, разбирали на кирпич. По одной из вер­сий, в 1941 году внутрь дома заложили заряд, чтобы добыть щебень для обустройства дороги, — выстояли только внешние стены. Виртуозная внутренняя планировка действительно утрачена полностью, теперь постепенно осыпается все остальное. Памятник состоит на госохране, будучи в собственности Росимущества.

Экспериментальный Кваренги под Воронежем Парадный фасад главного дома усадьбы в селе Горожанка, Рамонский район Воронежской области. Конец XIX — начало XX века

Интерьер одной из комнат главного дома усадьбы в селе Горожанка. Конец XIX — начало XX века Интерьер одной из комнат главного дома усадьбы в селе Горожанка. Конец XIX — начало XX века Фасад главного дома усадьбы Горожанка со стороны Дона. До 1941 года Фасад главного дома усадьбы Горожанка со стороны Дона. До 1941 года Парадный фасад главного дома усадьбы в селе Горожанка. 1946 год Парадный фасад главного дома усадьбы в селе Горожанка. 1946 год Парадный фасад главного дома усадьбы в селе Горожанка в Воронежской области. 2014 год Парадный фасад главного дома усадьбы в селе Горожанка в Воронежской области. 2014 год Фасад главного дома усадьбы Горожанка со стороны Дона. 2014 год

Еще одна усадьба нестандартной архитектуры — Горожанка Рамонского района Воронежской области, предположительно выстроенная в 1787–1794 годах зодчим Джакомо Кваренги. Главный дом, стоящий высоко над Доном, имел очень яркую композицию, образуемую куполом над башнеобразным парадным залом и полукруглой садовой террасой, зажатой меж двумя узкими ризали­тами. Он строился для помещика Алексея Акиндиновича Веневитинова — известный московский поэт Дмитрий Веневитинов был внуком его старшего брата. После усадьба стала приданным его правнучки Екатерины, вышедшей замуж за деловитого инженера Семена Чоколова. Она, как нормальная героиня Чернышевского, открыла в Горожанке швейную школу-мастерскую для крестьянских девушек, выросшую в отдельный промысел, — в 1900 году горожанкинский ковер получил золотую медаль на Всемирной выставке и был куплен Лувром.

После революции господский дом был коммуной бывших беспризорников, потом школой-интернатом и казачей кадетской школой. В 1970-е годы по сторонам дома построили два советских трехэтажных корпуса, а сам он оказался брошен. Интерьеров и террасы уже нет, остальное — в процессе плавного разрушения. Фасад главного дома усадьбы Горожанка со стороны Дона. 2014 годЕще одна усадьба нестандартной архитектуры — Горожанка Рамонского района Воронежской области, предположительно выстроенная в 1787–1794 годах зодчим Джакомо Кваренги. Главный дом, стоящий высоко над Доном, имел очень яркую композицию, образуемую куполом над башнеобразным парадным залом и полукруглой садовой террасой, зажатой меж двумя узкими ризали­тами. Он строился для помещика Алексея Акиндиновича Веневитинова — известный московский поэт Дмитрий Веневитинов был внуком его старшего брата. После усадьба стала приданным его правнучки Екатерины, вышедшей замуж за деловитого инженера Семена Чоколова. Она, как нормальная героиня Чернышевского, открыла в Горожанке швейную школу-мастерскую для крестьянских девушек, выросшую в отдельный промысел, — в 1900 году горожанкинский ковер получил золотую медаль на Всемирной выставке и был куплен Лувром.После революции господский дом был коммуной бывших беспризорников, потом школой-интернатом и казачей кадетской школой. В 1970-е годы по сторонам дома построили два советских трехэтажных корпуса, а сам он оказался брошен. Интерьеров и террасы уже нет, остальное — в процессе плавного разрушения.

Ветераны советского кинематографа

Отдельный заключительный пункт — три гибнущие усадьбы, памятные каждому по крупным ролям в советском кино.

Ляхово Домодедовского района Московской области — пример небольшой, но дико уютной усадьбы с одноэтажным главным домом, выстроенным генерал-лейтенантом Васильчиковым в самом начале XIX века. В советские годы здесь находились общежитие и детсад. «Формула любви», снимавшаяся здесь в 1984-м, зафиксировала последние благополучные годы памятника. В начале девяностых жизнь здесь замерла, и сейчас особняк являет собой классическую мерзость запустения с разбитыми печами, разобранными полами и дырявыми стенами. Впрочем, недавно кто-то удосужился забить окна антивандальной фанерой, что уже дает надежду на выживание памятника. Усадьба Ляхово

Слева кадр из фильма «Формула любви». Режиссер Марк Захаров, 1984 год. Справа усадьба Ляхово в 2009 году.